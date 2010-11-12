Речь, конечно, идет не о финансовом учреждении, а об обычной стеклянной таре. Очень простой способ приготовления обычной рыбы в обычной банке. Мне этот метод показался интересным и необычным. Рецепт этого блюда был размещен на сайте в 2008 году пользователем karumniece под названием "Рыба в банке" и иллюстрирован мной в рамках акции "Раскраски". Спасибо Валентинке horo6 aya за помощь в обработке фото!
- 12 ноября 2010, 22:08
- 51087
Рыба в банке
Ингредиенты для «Рыба в банке»:
- Рыба (любая, лучше пожирнее) — 800 г
- Морковь (средняя) — 2 шт
- Лук репчатый (среднего размера) — 2 шт
- Масло растительное (2 ст. ложки - для тушения + на жарку) — 5 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Приправа — по вкусу
- Сок лимонный (от 1 лимона) — 1 шт
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1359.7 ккал
|
белки
144.5 г
|
жиры
76.1 г
|
углеводы
27.2 г
|Порции
|ккал
339.9 ккал
|белки
36.1 г
|жиры
19 г
|углеводы
6.8 г
|100 г блюда
|ккал
113.3 ккал
|белки
12 г
|жиры
6.3 г
|углеводы
2.3 г
Рецепт «Рыба в банке»:
Наши продукты. Морковь трем на терке, лук режем на небольшие кубики. Рыбу – на небольшие куски шириной 3-4 см.
Из лимона выжимаем сок, смешиваем с солью и перцем. Заливаем этой смесью рыбу – пусть постоит, пока мы будем готовить остальные продукты. На сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем лук 2-3 минуты. Добавляем к луку натертую морковь, жарим еще 5-7 минут.
Ставим на огонь большую кастрюлю с водой – проверьте, чтобы вода, когда вы поставите банку, закрыла ее по «плечики» или хотя бы закрыла ее содержимое. В чистую банку (у меня на полтора литра, но то же количество влезет и в литровую – просто не нашлось такой) выкладываем половину зажарки из моркови с луком, потом слой рыбы, сверху – снова морковь с луком. Заливаем это все маринадом, оставшимся от рыбы, и добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Автор предлагает предварительно нагреть банку, но я этого не делала – зажарка была недостаточно горячая, чтобы стекло лопнуло, но достаточно теплая, чтобы нагреть его перед «баней».
Когда вода в кастрюле уже немного нагрелась, ставим в нее наполненную банку (я кладу на дно сложенное полотенце, марлю – любую ткань – опять же, чтобы банка не лопнула). Накрываем крышкой – стеклянной или металлической. Собственно, это все. Теперь ждем – готовим 20 минут после того, как вода в кастрюле закипит.
Рыба получается очень хорошо потушенной и вкусной. Я готовила дважды – с целой рыбой и филе. Филе, по большей части, развалилось - уцелели только самые крупные куски. И соглашусь с автором рецепта – рыбку лучше выбирать пожирнее и помясистей – она будет вкуснее.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6787
Комментарии и отзывы
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