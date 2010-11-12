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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы
  • 12 ноября 2010, 22:08
  • 51087

Рыба в банке

Рецепт: Рыба в банке

Речь, конечно, идет не о финансовом учреждении, а об обычной стеклянной таре. Очень простой способ приготовления обычной рыбы в обычной банке. Мне этот метод показался интересным и необычным. Рецепт этого блюда был размещен на сайте в 2008 году пользователем karumniece под названием "Рыба в банке" и иллюстрирован мной в рамках акции "Раскраски". Спасибо Валентинке horo6 aya за помощь в обработке фото!

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Рыба в банке»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1359.7 ккал 		белки
144.5 г 		жиры
76.1 г 		углеводы
27.2 г
Порции
ккал
339.9 ккал		 белки
36.1 г		 жиры
19 г		 углеводы
6.8 г
100 г блюда
ккал
113.3 ккал		 белки
12 г		 жиры
6.3 г		 углеводы
2.3 г


Рецепт «Рыба в банке»:

Наши продукты. Морковь трем на терке, лук режем на небольшие кубики. Рыбу – на небольшие куски шириной 3-4 см.

Из лимона выжимаем сок, смешиваем с солью и перцем. Заливаем этой смесью рыбу – пусть постоит, пока мы будем готовить остальные продукты. На сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем лук 2-3 минуты. Добавляем к луку натертую морковь, жарим еще 5-7 минут.

Ставим на огонь большую кастрюлю с водой – проверьте, чтобы вода, когда вы поставите банку, закрыла ее по «плечики» или хотя бы закрыла ее содержимое. В чистую банку (у меня на полтора литра, но то же количество влезет и в литровую – просто не нашлось такой) выкладываем половину зажарки из моркови с луком, потом слой рыбы, сверху – снова морковь с луком. Заливаем это все маринадом, оставшимся от рыбы, и добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Автор предлагает предварительно нагреть банку, но я этого не делала – зажарка была недостаточно горячая, чтобы стекло лопнуло, но достаточно теплая, чтобы нагреть его перед «баней».

Когда вода в кастрюле уже немного нагрелась, ставим в нее наполненную банку (я кладу на дно сложенное полотенце, марлю – любую ткань – опять же, чтобы банка не лопнула). Накрываем крышкой – стеклянной или металлической. Собственно, это все. Теперь ждем – готовим 20 минут после того, как вода в кастрюле закипит.

Рыба получается очень хорошо потушенной и вкусной. Я готовила дважды – с целой рыбой и филе. Филе, по большей части, развалилось - уцелели только самые крупные куски. И соглашусь с автором рецепта – рыбку лучше выбирать пожирнее и помясистей – она будет вкуснее.


Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6787
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: обед второе ужин

Вкусы: рыбный овощной

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Рыба в банке
Рецепт: Рыба в банке

Речь, конечно, идет не о финансовом учреждении, а об обычной стеклянной таре. Очень простой способ приготовления обычной рыбы в обычной банке. Мне этот метод показался интересным и необычным. Рецепт этого блюда был размещен на сайте в 2008 году пользователем karumniece под названием "Рыба в банке" и иллюстрирован мной в рамках акции "Раскраски". Спасибо Валентинке horo6 aya за помощь в обработке фото!

Ингредиенты для «Рыба в банке»:

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Фотографии «Рыба в банке» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Легко адаптируется для мультиварки в режиме "томление".
Хороший рецепт-аромат и вкус рыбы не вываривается в воде,только перец надо было взять белый
раньше готовила в банке скумбрию в духовке отличная вышла. На водяной бане думаю будет полезнее так как температура при обработке будет ниже. Еще кроме морковки и лука можно брать и другие овощи но немного конечно.
В духовке в банке рыбку делала. А вот в кастрюле…нет. Решила попробовать. Очень понравилась рыбка! Вкусно!!! Готовить просто! После закипания воды, варила 40 минут. У меня навага. Рыбка сочная, нежная и ароматная! Использовала лимонный перец. Спасибо большое за рецепт!
Людочка, очень аппетитная рыбка! Прелесть!
Спасибо большое, Олечка! Очень вкусно!
Ответ для Сурик
Людочка очень полезная вкусная рыбка
Согласна с тобой, Танечка!!! Спасибо большое за внимание и похвалу!!!
Ответ для Сурик
Ох и хорошая рыбка!
Спасииибо! Вкусно!!!
Спасибо! Вкусно! Только 20 минут почему-то оказалось мало. Верхний слой рыбы и овощей оказался сыроват, хотя уровень воды был выше рыбы. Готовил около часа. Вкус отличный
Спасибо! Этот вариант отличается от тех, что я знаю. Обязательно попробую!
Забираю!!! Спасибо!
Безумно вкусно!!! Вам+++++
Отличный рецепт
Оригинальный рецепт...попробую приготовить обязательно
Вау!!! И как это я эту Вашу раскраску пропустила!?!?!? Забрала такой шедевр! Спасибо, за новую жизнь блюда! Забрала!
Ой, кас интересно!!! Обязательно очважусь и сделаю! Так красиво смотрится!
Мясо и курицу в банке пробовала, понравилось, думаю, что рыбка тоже очень вкусно!!!
Надеюсь и рыбка понравится!
Очень хороший рецепт!
Очень хороший рецепт!
Спасибо.
Отличный рецепт!Очень люблю рыбку!!!
Пробуйте на здоровье!
И ВЫ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ, ЧТО НЕ ОБЖАРИВАЯ РЫБУ ПРЕДАРИТЕЛЬНО, ПРОСТО НА ВОДЯНОЙ БАНЕ - ЭТО ХОРОШО? НЕ УБЕДИТЕЛЬНО, ХОТЯ ПОПРОБОВАТЬ И МОЖНО.
А что в этом нехорошего? Может быт, я чего--то не знаю... Рыба абсолютно точно готова, двадцати минут достаточно - с маслом, да в собственном соку, да в "шубе" из овощей. Что именно Вас смущает?
Хороша рыбка .
Хороша рыбка .
Пробуйте на здоровье!
Спасибо за рецепт. Очень вкусно. Первый раз сделала в банке, но банка была 1 литр, и нам показалось очень мало. Подумала-подумала и второй раз сделала в пузатом, эмалированном бидончике, он литра на два. Вкус тот же, объём бооольше!!!
Большое спасибо, я очень рада, что понравилось! Про бидончик интересная информация! [x]17:39 21.11.10 Отредактировано создателем комментария[/x]
любопытный способ приготовления
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