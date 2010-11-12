Рыба в банке

Ставим на огонь большую кастрюлю с водой – проверьте, чтобы вода, когда вы поставите банку, закрыла ее по «плечики» или хотя бы закрыла ее содержимое. В чистую банку (у меня на полтора литра, но то же количество влезет и в литровую – просто не нашлось такой) выкладываем половину зажарки из моркови с луком, потом слой рыбы, сверху – снова морковь с луком. Заливаем это все маринадом, оставшимся от рыбы, и добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Автор предлагает предварительно нагреть банку, но я этого не делала – зажарка была недостаточно горячая, чтобы стекло лопнуло, но достаточно теплая, чтобы нагреть его перед «баней».