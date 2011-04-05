Пористый, нежный, воздушный, с вкраплениями овощей и зелени. Лeгкая сырная нотка и кусочки куриной печени делают этот кекс вкусным и сытным. Непременно попробуйте приготовить. Рецепт mj2005 с Carina-форум.
- 5 апреля 2011, 11:22
- 95158
Нежный кекс с куриной печенью
Ингредиенты для «Нежный кекс с куриной печенью»:
- Печень куриная — 200 г
- Лук репчатый — 2 шт
- Сыр твердый — 100 г
- Зелень (петрушки и укропа) — 50 г
- Морковь — 1 шт
- Масло сливочное (для жарки) — 20 г
- Масло растительное (для теста) — 100 мл
- Молоко (для теста) — 125 мл
- Яйцо куриное (для теста) — 3 шт
- Мука пшеничная / Мука (для теста) — 150 г
- Разрыхлитель теста (для теста) — 10 г
- Специи (соль, перец, сахар) — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2267.4 ккал
|
белки
100.1 г
|
жиры
142.1 г
|
углеводы
149.6 г
|100 г блюда
|ккал
200.7 ккал
|белки
8.9 г
|жиры
12.6 г
|углеводы
13.2 г
Рецепт «Нежный кекс с куриной печенью»:
Для начала нарежем лук и морковь мелкими кубиками и обжарим на сливочном масле с добавлением 1 ст. ложки растительного масла до легкого золотистого цвета, добавим куриную печень, нарезанную крупными кусочками, и обжарим всё вместе 5 минут, постоянно помешивая.
Посолим и поперчим по вкусу, добавим 1 ч. л. сахара.
И последние ингредиенты, которые мы добавляем к тесту, это зелень и остывшая печень с луком и морковью.
Выливаем тесто в форму (у меня силиконовая форма диаметром 23 см) и ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку, средний уровень, на 45-50 минут. Готовность кекса проверить деревянной шпажкой, она должна быть сухой.
Нарезаем ломтиками и с огромным удовольствием угощаемся.
Кекс особенно вкусен тёплым, но и остывший полностью он вас не разочарует. Печень получается мягкой и нежной с лёгким послевкусием сыра и зелени.
Вблизи можно рассмотреть пористую, воздушную структуру теста и в полной мере насладиться вкусом. Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
17 июня 2019 года nastenkamur #
Все пропорции соблюдала строго по рецепту. Никак не могла проверить "...готовность кекса деревянной шпажкой, она должна быть сухой." - как было написано в описании. У меня к шпажке вечно что-то прилипало, пока я не догадалась, что это расплавленный сыр . Кекс получается в меру влажный и с изумительным ароматом по всей кухне. Тёплый мне показался вкуснее, чем остывший
Спасибо автору за рецепт
17 июня 2019 года wise1288 #
17 июня 2019 года beautiful woman # (автор рецепта)
8 января 2019 года larisa 1406 #
17 января 2019 года wise1288 #
28 января 2019 года beautiful woman # (автор рецепта)
4 января 2019 года ati19820310 #
28 января 2019 года beautiful woman # (автор рецепта)
2 января 2019 года rybkin45 #
28 января 2019 года beautiful woman # (автор рецепта)
2 сентября 2018 года happydog37 #
2 сентября 2018 года beautiful woman # (автор рецепта)
17 января 2019 года wise1288 #
17 января 2019 года happydog37 #
14 января 2018 года Sorrel #
14 января 2018 года beautiful woman # (автор рецепта)
29 ноября 2017 года Гали-28 #
29 ноября 2017 года Просто Мэри #
29 ноября 2017 года Гали-28 #
29 ноября 2017 года beautiful woman # (автор рецепта)
29 ноября 2017 года Гали-28 #
29 ноября 2017 года beautiful woman # (автор рецепта)
29 ноября 2017 года Гали-28 #
29 ноября 2017 года beautiful woman # (автор рецепта)
20 ноября 2017 года lenajama #
Спасибо большое за чудесный рецепт!
20 ноября 2017 года beautiful woman # (автор рецепта)
9 апреля 2017 года Светланка g980 #
10 апреля 2017 года beautiful woman # (автор рецепта)
8 апреля 2017 года акчуч #
9 апреля 2017 года Светланка g980 #
9 апреля 2017 года акчуч #
9 апреля 2017 года Светланка g980 #
9 апреля 2017 года акчуч #
9 апреля 2017 года Светланка g980 #
9 апреля 2017 года акчуч #
9 апреля 2017 года Vicentina #
9 апреля 2017 года акчуч #
9 апреля 2017 года Покусаева Ольга #
9 апреля 2017 года акчуч #
9 апреля 2017 года Покусаева Ольга #
9 апреля 2017 года lelikloves #
12 апреля 2017 года акчуч #
10 апреля 2017 года Сурик #
12 апреля 2017 года акчуч #
10 апреля 2017 года beautiful woman # (автор рецепта)
4 апреля 2017 года Sugar #
4 апреля 2017 года beautiful woman # (автор рецепта)
Твоим фото хочется петь дифирамбы. Спасибо, солнце!
4 апреля 2017 года Sugar #
4 апреля 2017 года subsidii66 #
4 апреля 2017 года Sugar #
10 марта 2017 года 88 barinova #
12 марта 2017 года beautiful woman # (автор рецепта)
12 марта 2017 года 88 barinova #
14 января 2017 года laka-2014 #
14 января 2017 года sakurako #
14 января 2017 года laka-2014 #
15 января 2017 года sakurako #
12 марта 2017 года beautiful woman # (автор рецепта)
12 марта 2017 года sakurako #
12 марта 2017 года beautiful woman # (автор рецепта)
25 октября 2016 года Аллочка-уралочка #
26 октября 2016 года beautiful woman # (автор рецепта)
25 октября 2016 года Т-пушка #
26 октября 2016 года beautiful woman # (автор рецепта)
26 октября 2016 года Т-пушка #
26 октября 2016 года beautiful woman # (автор рецепта)
26 октября 2016 года Т-пушка #
5 июля 2016 года Лилек3011 #
3 июля 2016 года Z Olga #
27 февраля 2016 года Анна Холмогорская #
28 февраля 2016 года beautiful woman # (автор рецепта)
28 февраля 2016 года Анна Холмогорская #
28 февраля 2016 года beautiful woman # (автор рецепта)
23 января 2016 года nutka19 89 #
26 января 2016 года beautiful woman # (автор рецепта)
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