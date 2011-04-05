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  • 5 апреля 2011, 11:22
  • 95158

Нежный кекс с куриной печенью

Рецепт: Нежный кекс с куриной печенью

Пористый, нежный, воздушный, с вкраплениями овощей и зелени. Лeгкая сырная нотка и кусочки куриной печени делают этот кекс вкусным и сытным. Непременно попробуйте приготовить. Рецепт mj2005 с Carina-форум.

Категория: Закуски Закусочные кексы, маффины

Ингредиенты для «Нежный кекс с куриной печенью»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2267.4 ккал 		белки
100.1 г 		жиры
142.1 г 		углеводы
149.6 г
100 г блюда
ккал
200.7 ккал		 белки
8.9 г		 жиры
12.6 г		 углеводы
13.2 г

Рецепт «Нежный кекс с куриной печенью»:

Для начала нарежем лук и морковь мелкими кубиками и обжарим на сливочном масле с добавлением 1 ст. ложки растительного масла до легкого золотистого цвета, добавим куриную печень, нарезанную крупными кусочками, и обжарим всё вместе 5 минут, постоянно помешивая.
Посолим и поперчим по вкусу, добавим 1 ч. л. сахара.

Натрём твёрдый сыр на крупной тёрке.

Зелень укропа и петрушки измельчим.

Приступим к приготовлению теста: яйца, растительное масло и разрыхлитель взобьём легонько.

Добавим к массе теплое молоко и тёртый сыр и перемешаем.

Добавим просеянную муку и снова перемешаем.

И последние ингредиенты, которые мы добавляем к тесту, это зелень и остывшая печень с луком и морковью.

Добавляем щепотку соли и аккуратно всё перемешиваем. Вот такая масса у нас получается.

Выливаем тесто в форму (у меня силиконовая форма диаметром 23 см) и ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку, средний уровень, на 45-50 минут. Готовность кекса проверить деревянной шпажкой, она должна быть сухой.

Таким румяным достаём готовый кекс из духовки.

Остужаем немного в форме, а затем выкладываем на тарелку.

Нарезаем ломтиками и с огромным удовольствием угощаемся.
Кекс особенно вкусен тёплым, но и остывший полностью он вас не разочарует. Печень получается мягкой и нежной с лёгким послевкусием сыра и зелени.

Вблизи можно рассмотреть пористую, воздушную структуру теста и в полной мере насладиться вкусом. Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска кекс выпечка

Вкусы: сырный нежный печеночный

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Нежный кекс с куриной печенью
Описание: Пористый, нежный, воздушный, с вкраплениями овощей и зелени. Лeгкая сырная нотка и кусочки куриной печени делают этот кекс вкусным и сытным. Непременно попробуйте приготовить. Рецепт mj2005 с Carina-форум.


Комментарии и отзывы

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Готовила на днях этот кексик, ну что я могу сказать? Скажу одно - это ОЧЕНЬ вкусно
Все пропорции соблюдала строго по рецепту. Никак не могла проверить "...готовность кекса деревянной шпажкой, она должна быть сухой." - как было написано в описании. У меня к шпажке вечно что-то прилипало, пока я не догадалась, что это расплавленный сыр . Кекс получается в меру влажный и с изумительным ароматом по всей кухне. Тёплый мне показался вкуснее, чем остывший
Спасибо автору за рецепт
Прекрасное воплощение рецепта
Ответ для nastenkamur
Спасибо Вам огромное за внимание к рецепту! Замечательно всё получилось! Приятно, что кекс не разочаровал.
Пишу второй раз . Не понимаю , почему первый отзыв не добавился... Пирог ооочень понравился , как сказал Эйнштейн : Всё гениальное просто ! Без сомнений рецепт стал одним из любимых .Огромное спасибо автору за рецепт !!! Фото прилагаю .
Лариса! Прекрасно получилось Аппетитно выглядит.
Ответ для larisa 1406
Лариса! Спасибо Вам огромное! Я рада, что этот кекс пришёлся по вкусу!
хочу попробовать испечь.По вкусу как пресно или сладко?Для чая или с супом вприкуску вместо хлеба можно?
В рецепта кекса нет сахара. Кекс можно употреблять на своё усмотрение - хоть к чаю или к первым блюдам.
Рецепт очень заинтересовал: просто и со вкусом. Так и хочется попробовать. Будем готовить.
Готовьте, не пожалеете!
Большое спасибо! Очень вкусно, всем понравилось.
Огромнейшее Вам спасибо за внимание и невероятно аппетитный фото-отчёт к рецепту.
Ответ для happydog37
Прекрасно получилось Аппетитно выглядит.
Большое спасибо, очень приятно
Буду ли готовить еще? Несомненно! Вкус замечательный и готовить несложно. Правда, кекс меня немного обманул: так прекрасно поднялся, зарумянился, пах на весь дом обалденно. Домашние, конечно, понабежали: "когда готово будет? Доставай уже!" Ну я и повелась - достала. Опал он у меня немного, но это целиком мой косяк. На вкусе нисколько не отразилось. Благодарю за рецепт!
Анна! Огромнейшее Вам спасибо за прекрасный фото-репортаж с места событий! Я очень рада, что рецепт кекса пришёлся Вам по вкусу.
Людочка, дорогая моя, как же это вкусно, нежно, ароматно, воздушно. До безумия понравился твой чудесный кексик. Спасибо тебе моя хорошая за прекрасный рецептик.!!!!
Галечка, чУдный кексик!
Мариночка, спасибо моя хорошая за внимание. Очень вкусный, советую
Ответ для Гали-28
Галочка моя золотая! Сердечное тебе спасибо за внимание и такой душевный фото-отчёт! Невероятной красоты фото и супер аппетитный кекс! Спасибо, солнышко моё ясное! Я тронута твоим вниманием и безграничной добротой!
Людочка, солнышко, это безумно вкусно, я очень рада, что попробовала его. И у меня будет этот замечательный рецептик. Спасибо моя хорошая за теплый отзыв
Галюся, спасибо тебе. Я так рада, что рецепт кекса пришелся по вкусу твоей семье.
Невероятно вкусный и нежный кекс! Понравился всем без исключения! Муж кушал с маринованными огурчиками, дочке давала со сметанкой. Рецепт перенесен в список любимых, и будет повторен не один раз.
Спасибо большое за чудесный рецепт!
Елена! Душевное Вам спасибо за внимание к рецепту и его прекрасное воплощение! Замечательный отчёт. Я рада, что рецепт кекса пришелся по вкусу вашей семье!
Людочка, чудесный рецепт! Очень вкусный и аппетитный кекс! Красавец!
Светочка! Спасибо за внимание, моё солнышко!
Людочка, тут и говорить нечего. Ооочень вкусно получилось. Я делала два невысоких кекса, так один еще горячим сразу съели. Обязательно буду печь еще. Муж просто в восторге!
Оленька, как вкусно кекс выглядит! Очень аппетитно!
А как вкусно! Главное, накормила своих!
О, да, это самое главное! Вечно голодный народ
так чего ж лукавить, ведь нам же нравится, когда бегут за добавкой! И нравится их каждый раз удивлять вкусными блюдами!
Ой, как нравится! Согласна на все 200!!!
Ответ для акчуч
Оленька, очень аппетитно получилось!
Жанночка, рада, что заглянула. Кекс получился очень вкусным. Советую тоже побаловать своих родных!
Ответ для акчуч
Помню этот замечательный вкус! Оленька, очень аппетитный кекс!
Спасибо, моя хорошая. Я люблю своих побаловать и такой несладкой мясной выпечкой.
Умничка,Олюшка! Вот в этом и заключается наше женское счастье!
Ответ для акчуч
Оленька, превосходный закусочный кекс
Да, да, полностью с тобой согласна! Спасибо, что заглянула.
Ответ для акчуч
Олечка! Шикарный кекс!!!
Главное, что очень вкусный!
Ответ для акчуч
Олюшка, милая! Мне бесконечно приятно, что ты приготовила этот кекс! Спасибо душевное тебе и твоему мужу! Прекрасный фото-отчёт!
Привет Людочка! Говорят, обещаного три года ждут, а у меня так и получилось)))) Я боялась, что куриная печень немного затвердеет после остывания, но зря. Морковь я натерла на терке, детям так больше нравиться. Очень вкусный кекс! Спасибо тебе большое!
Олюшка моя золотая, привет! Как же я рада, что ты обратила внимание на мой рецепт и приготовила этот кекс! Я сама его очень люблю, он такой вкусный, и, что интересно, печень в нём - всегда остаётся мягкой и нежной.
Твоим фото хочется петь дифирамбы. Спасибо, солнце!
Я не только на него обратила внимание, но пока не получается все сделать Спасибо еще раз! Забыла сказать, даже мои капризульки с удовольствием уплетали, хотя и не любят печень
Ответ для Sugar
Оля, очень красивый кекс, смотрю и любуюсь!
Спасибо большое
Вчера приготовила этот кекс. Сразу готовила 2-ю порцию, правда с кое-какими изменениями: куриной печени у меня было 680 г (решила использовать ее всю), зелень (петрушку, укроп) брала замороженные, морковку не стала заморачиваться и просто натерла на крупной терке, и так как молока у меня в холодильнике не оказалось, я взяла домашний кефир, и еще добавила замороженный сладкий болгарский перец (порезанный кубиками). Кекс получился очень вкусный, а главное сытный. Правда в следующий раз попробую использовать меньше растительного масла, чуть жирновато получилось. Автору СПАСИБО за рецептик)))
Ксения! Огромнейшее Вам спасибо! Я рада, что кекс понравился Вам.
Людочка, очень вкусно, должно быть, несомненно! Беру на пробу!
Кекс очень понравился, действительно нежный, сырно-печеночный! Получился низковат, но вкусный. Спасибо большое за рецепт, Людмила!
Какой у Вас кексик хороший вышел! За Вами следом сюда притопала
Ага, спасибо! Рада, если пригодилась
Ответ для sakurako
Светлана! Простите, пожалуйста, что отвечаю Вам только сейчас, случайно пропустила ваш комментарий. Спасибо Вам огромнейшее за то, что приготовили этот кекс.
Да ничего страшного, ко мне на Ты, пожалуйста
Договорились. С радостью перехожу на "ты".
Люблю кексы с овощами !
Спасибо Вам огромнейшее!
Чудесный кекс!Спасибо за рецепт,Людочка!
Виолушка моя дорогая! Буду рада, если рецепт пригодится. Этот кекс очень вкусен.
Обязательно приготовлю,дорогая Людмилочка!
Удачи тебе, солнышко!
Замечательный кекс! Готовила из индюшачьей печени, по этому наверное слегка горчила. А сам кекс просто шикарный. Готовила сразу полторы порции. Беру на постоянное вооружение. Спасибо за рецепт!
Людочка, нам кекс понравился! Готовится не сложно, получается вкусно и сытно! Хорош был как в теплом, так и в остывшем виде! Спасибо за рецепт!
На мой вкус, получилось сыровато, обидно, что в форме кекс был высоким, а на блюде постепенно расплылся, хотя вытаскивала уже остывшим. Пекла 55 мин. Но все равно вкусно)))
Аннушка, милая! Сразу хочу успокоить Вас. Не стоит расстраиваться абсолютно! Кекс, который Вы представили, выглядит пропечённым полностью, а структура теста с добавлением растительного масла - всегда остаётся несколько влажной и глянцевой, только и всего. Огромнейшее Вам спасибо за внимание к рецепту и чудесное фото! Удачи, прекрасного настроения и хорошего дня.
На следующий день холодный кекс еще вкуснее Сырный вкус отчетливо чувствуется. Спасибо за рецепт, пожалуй следующий раз испеку в формочках для маффинов.
Попробуйте испечь маффины.
Потрясающий рецепт!!! Спасибо огромное!!!!
И Вам огромнейшее спасибо.
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