Нежный кекс с куриной печенью

Для начала нарежем лук и морковь мелкими кубиками и обжарим на сливочном масле с добавлением 1 ст. ложки растительного масла до легкого золотистого цвета, добавим куриную печень, нарезанную крупными кусочками, и обжарим всё вместе 5 минут, постоянно помешивая.

Посолим и поперчим по вкусу, добавим 1 ч. л. сахара.