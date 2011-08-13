Диетический суп-гуляш с овощами и с индейкой

Добавляем бульон любой: из индейки, куриный, овощной (у каждой хорошей хозяйки в морозильнике будет всегда в запасе замороженный бульон)... Так как суп у нас из индейки, значит, и бульон будем добавлять из индейки!

Раз у нас суп-гуляш, значит, бульона добавляем столько, чтобы суп получился густым! Добавляем бульон, солим, перчим по вкусу. Пробуем... ммм... уже вкусно! Овощи начинают играть, отдавать свой вкус бульону... Даём закипеть бульону, и от этого он ещё больше обогатится вкусом овощей. Снимаем образовавшуюся пенку с бульона, так и должно быть, не пугайтесь, это выходит белок от индейки, значит, мясо готово.

Остаётся последний штрих – добавить базилик. Базилик рвём руками, ни в коем случае не режем ножом.

Всё! Добавили базилик, закрыли крышкой, и сразу выключили газ. Даём супу постоять и отдышаться минут пять.

Наш суп готов! Разливаем по бокалам, так интересней, да и в бокалах суп сохраняется в горячем виде дольше)) Ну, а вы разливаете в ту посуду, которая Вам нравится больше)))

Попробовав этот суп, мой муж сказал: «Это не суп! Это бальзам для желудка!»