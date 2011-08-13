Очень наваристый, лeгкий и вкусный суп! Приготовьте обязательно! Не пожалеете!!!)))
- 13 августа 2011, 20:39
- 43789
Диетический суп-гуляш с овощами и с индейкой
Ингредиенты для «Диетический суп-гуляш с овощами и с индейкой»:
- Индейка (филе) — 300 г
- Бульон (любой: из индейки, куриный, овощной)
- Помидор (свежий) — 100 г
- Сельдерей черешковый — 50 г
- Кабачок — 100 г
- Морковь — 100 г
- Фасоль — 100 г
- Перец болгарский (красный) — 40 г
- Лук репчатый — 50 г
- Базилик — 10 г
- Тимьян — 5 г
- Чеснок — 3 зуб.
- Масло оливковое — 2-3 ст. л.
- Соль
- Перец черный
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1413.2 ккал
|
белки
97.9 г
|
жиры
69.4 г
|
углеводы
102.6 г
|100 г блюда
|ккал
145.7 ккал
|белки
10.1 г
|жиры
7.2 г
|углеводы
10.6 г
Рецепт «Диетический суп-гуляш с овощами и с индейкой»:
Для супа-гуляш нам понадобятся овощи, нарезанные кубиками, мясо индейки, нарезанное кубиками размером 2*2 см, базилик и фасоль (у меня консервированная, потому что в ней больше крахмала, он нам понадобится для «затяжки» супа, чтобы он был гуще, но можно взять и сухую фасоль, тогда её нужно замочить на ночь в холодной воде и предварительно отварить до полуготовности).
В сотейнике нагреть оливковое масло, бросить в него связанный пучок свежего тимьяна (связанный для того, чтобы нам потом было удобней его достать), раздавленный плоской стороной ножа чеснок. Поджариваем немного, до появления ароматов и румяности. Достаём тимьян, чеснок – безжалостно выкидываем. Они нам больше не понадобятся, так как весь свой аромат уже отдали маслу.
В сотейник кладём мясо индейки, припускаем пару минут, добавляем лук репчатый и морковь, пассеруем, буквально, 3-4 минутки.
Добавляем оставшиеся овощи, пассеруем еще несколько минут, потом добавляем фасоль и томаты (без кожицы и косточек), нарезанные кубиками. Тушим 3-4 минуты, ммм... какие пошли ароматы…))) Всё! С овощами закончили, теперь осталось добавить только бульон.
Добавляем бульон любой: из индейки, куриный, овощной (у каждой хорошей хозяйки в морозильнике будет всегда в запасе замороженный бульон)... Так как суп у нас из индейки, значит, и бульон будем добавлять из индейки!
Раз у нас суп-гуляш, значит, бульона добавляем столько, чтобы суп получился густым! Добавляем бульон, солим, перчим по вкусу. Пробуем... ммм... уже вкусно! Овощи начинают играть, отдавать свой вкус бульону... Даём закипеть бульону, и от этого он ещё больше обогатится вкусом овощей. Снимаем образовавшуюся пенку с бульона, так и должно быть, не пугайтесь, это выходит белок от индейки, значит, мясо готово.
Остаётся последний штрих – добавить базилик. Базилик рвём руками, ни в коем случае не режем ножом.
Всё! Добавили базилик, закрыли крышкой, и сразу выключили газ. Даём супу постоять и отдышаться минут пять.
Наш суп готов! Разливаем по бокалам, так интересней, да и в бокалах суп сохраняется в горячем виде дольше)) Ну, а вы разливаете в ту посуду, которая Вам нравится больше)))
Попробовав этот суп, мой муж сказал: «Это не суп! Это бальзам для желудка!»
Комментарии и отзывы
4 июня diana175 #
Не держу замороженных бульенов.
Муж мой был поваром и учил меня готовить. Варю борщ, например, только по его рецепту, т.е никакой жареной свеклы. Свекла тушится отдельно с лимонным соком, томатной пастой, солью и сахаром, добавляется в борщ только, когда будет готова картошка и капуста, т.е в уже выключенный суп или щи, как вам удобнее. Добавлять свеклу в кипящий бульон это потерять и вкус и , главное, цвет борща. Так готовили в советских ресторанах.
Но, это отступление.
Бульон должен варится один раз. Размороженный бульон - для ленивых хозяек. К тому же он никогда не будет прозрачным. Из такого бульона получится не суп, а пойло для свиней.
4 июня Svetila #
5 июня diana175 #
Но его талант готовить вкусные, красивые, полезные кушания передался его сыну. Мне повезло больше, как я считаю, я училась готовить у талантливого повара, когда он был жив.
Корону поправила, как раз по размеру . Но корона здесь ни при чем. Это моя жизнь. У меня 42 года рабочего стажа, с 15 до 58 лет.
А бульон можно свободно приготовить пока вы, например, чистите овощи и припускаете заправку.
24 мая 2020 года 2136498 #
Про необходимость держать замороженный бульон впервые прочитала))) нужный совет.
21 марта 2018 года pachjuli #
Ооочень замечательный супчик! Однозначно в золотую коллекцию.
Даже не успела сфотографировать..
28 января 2018 года Svetakow #
28 января 2018 года Svetakow #
27 января 2018 года Koechin #
11 августа 2017 года TV Елена #
11 августа 2017 года Венерик # (автор рецепта)
Спасибо Вам за комментарий и за фото!)
10 апреля 2017 года kanopusya #
9 апреля 2017 года Алаева Ольга #
9 апреля 2017 года Алаева Ольга #
9 апреля 2017 года Алаева Ольга #
9 апреля 2017 года Алаева Ольга #
9 апреля 2017 года Алаева Ольга #
1 апреля 2017 года caramel77 #
7 января 2017 года grena5 #
25 ноября 2016 года Selenamama #
20 июня 2016 года TV Елена #
20 июня 2016 года Венерик # (автор рецепта)
17 июня 2016 года Людмила Азарова #
17 июня 2016 года Людмила Азарова #
Моим домашним понравился, спасибо за рецепт.
5 июня 2016 года Тигриска #
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