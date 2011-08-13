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  • 13 августа 2011, 20:39
  • 43789

Диетический суп-гуляш с овощами и с индейкой

Рецепт: Диетический суп-гуляш с овощами и с индейкой

Очень наваристый, лeгкий и вкусный суп! Приготовьте обязательно! Не пожалеете!!!)))

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Ингредиенты для «Диетический суп-гуляш с овощами и с индейкой»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1413.2 ккал 		белки
97.9 г 		жиры
69.4 г 		углеводы
102.6 г
100 г блюда
ккал
145.7 ккал		 белки
10.1 г		 жиры
7.2 г		 углеводы
10.6 г


Рецепт «Диетический суп-гуляш с овощами и с индейкой»:

Для супа-гуляш нам понадобятся овощи, нарезанные кубиками, мясо индейки, нарезанное кубиками размером 2*2 см, базилик и фасоль (у меня консервированная, потому что в ней больше крахмала, он нам понадобится для «затяжки» супа, чтобы он был гуще, но можно взять и сухую фасоль, тогда её нужно замочить на ночь в холодной воде и предварительно отварить до полуготовности).

В сотейнике нагреть оливковое масло, бросить в него связанный пучок свежего тимьяна (связанный для того, чтобы нам потом было удобней его достать), раздавленный плоской стороной ножа чеснок. Поджариваем немного, до появления ароматов и румяности. Достаём тимьян, чеснок – безжалостно выкидываем. Они нам больше не понадобятся, так как весь свой аромат уже отдали маслу.
В сотейник кладём мясо индейки, припускаем пару минут, добавляем лук репчатый и морковь, пассеруем, буквально, 3-4 минутки.

Добавляем оставшиеся овощи, пассеруем еще несколько минут, потом добавляем фасоль и томаты (без кожицы и косточек), нарезанные кубиками. Тушим 3-4 минуты, ммм... какие пошли ароматы…))) Всё! С овощами закончили, теперь осталось добавить только бульон.

Добавляем бульон любой: из индейки, куриный, овощной (у каждой хорошей хозяйки в морозильнике будет всегда в запасе замороженный бульон)... Так как суп у нас из индейки, значит, и бульон будем добавлять из индейки!
Раз у нас суп-гуляш, значит, бульона добавляем столько, чтобы суп получился густым! Добавляем бульон, солим, перчим по вкусу. Пробуем... ммм... уже вкусно! Овощи начинают играть, отдавать свой вкус бульону... Даём закипеть бульону, и от этого он ещё больше обогатится вкусом овощей. Снимаем образовавшуюся пенку с бульона, так и должно быть, не пугайтесь, это выходит белок от индейки, значит, мясо готово.
Остаётся последний штрих – добавить базилик. Базилик рвём руками, ни в коем случае не режем ножом.
Всё! Добавили базилик, закрыли крышкой, и сразу выключили газ. Даём супу постоять и отдышаться минут пять.
Наш суп готов! Разливаем по бокалам, так интересней, да и в бокалах суп сохраняется в горячем виде дольше)) Ну, а вы разливаете в ту посуду, которая Вам нравится больше)))
Попробовав этот суп, мой муж сказал: «Это не суп! Это бальзам для желудка!»

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На первое На ужин : На горячее

Теги: ужин обед суп основное

Вкусы: насыщенный овощной

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Диетический суп-гуляш с овощами и с индейкой
Рецепт: Диетический суп-гуляш с овощами и с индейкой

Очень наваристый, лeгкий и вкусный суп! Приготовьте обязательно! Не пожалеете!!!)))

Ингредиенты для «Диетический суп-гуляш с овощами и с индейкой»:

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Фотографии «Диетический суп-гуляш с овощами и с индейкой» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

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Может быть вы назовете меня плохой хозяйкой.
Не держу замороженных бульенов.
Муж мой был поваром и учил меня готовить. Варю борщ, например, только по его рецепту, т.е никакой жареной свеклы. Свекла тушится отдельно с лимонным соком, томатной пастой, солью и сахаром, добавляется в борщ только, когда будет готова картошка и капуста, т.е в уже выключенный суп или щи, как вам удобнее. Добавлять свеклу в кипящий бульон это потерять и вкус и , главное, цвет борща. Так готовили в советских ресторанах.
Но, это отступление.
Бульон должен варится один раз. Размороженный бульон - для ленивых хозяек. К тому же он никогда не будет прозрачным. Из такого бульона получится не суп, а пойло для свиней.
Странная вы. Если для вас ваш муж истина в последней инстанции то ради бога! А работающей хозяйке надо как-то выкручиваться. И это не "ленивые хозяйки" а настоящее время, в котором живет много женщин. Замороженный бульон чтоб стал прозрачным хорошо яйцом разбавляется. "Пойло для свиней" Корону поправьте
Мужа, к сожалению, давно уже нет.
Но его талант готовить вкусные, красивые, полезные кушания передался его сыну. Мне повезло больше, как я считаю, я училась готовить у талантливого повара, когда он был жив.
Корону поправила, как раз по размеру . Но корона здесь ни при чем. Это моя жизнь. У меня 42 года рабочего стажа, с 15 до 58 лет.
А бульон можно свободно приготовить пока вы, например, чистите овощи и припускаете заправку.
Спасибо за рецепт!
Про необходимость держать замороженный бульон впервые прочитала))) нужный совет.
Беру все свои дурацкие слова назад .
Ооочень замечательный супчик! Однозначно в золотую коллекцию.
Даже не успела сфотографировать..
Очень интересный рецепт. На сколько порций рассчитано?
Очень интересный рецепт. На сколько порций рассчитано?
В поисках нового супа, набрела на ваш рецепт. У меня было почти все, что требуется. Бульон был говяжий. Вместо кабачка использовала кусок огурца. Фасоль пришлось варить по быстрому (лучше конечно замочить). Когда суп был готов, заметила, что перец болгарский остался. Несмотря на все мои забывашки вкус супа меня приятно удивил. Готовить легко, рецепт беру на заметку. В следующий раз буду готовить без нововведений )))
Послезавтра вашему супу исполняется 6 лет)) И столько же лет моя семья им наслаждается, я писала об этом год назад. Вот и сегодня опять попросили приготовить. И я его наконец-то сфотографировала!
Ну надо же, как приятно!))
Спасибо Вам за комментарий и за фото!)
Спасибо за рецепт!!!🌷🌷🌷 этот суп попал в пятерку любимых! Я его даже консервировала на время отъезда, чтобы моя семья наслаждалась супчиком в мое отсутствие!
Спасибо большое за рецептик,даже мой 3 - х летний сынок нехочуха с удовольствием сьел большую тарелку!
Спасибо большое за рецептик,даже мой 3 - х летний сынок нехочуха с удовольствием сьел большую тарелку!
Спасибо большое за рецептик,даже мой 3 - х летний сынок нехочуха с удовольствием сьел большую тарелку!
Спасибо большое за рецептик,даже мой 3 - х летний сынок нехочуха с удовольствием сьел большую тарелку!
Спасибо большое за рецептик,даже мой 3 - х летний сынок нехочуха с удовольствием сьел большую тарелку!
Вкусный и полезный супчик.
Спасибо большое за рецепт! Супчик получился очень легким и вкусным! Закончился моментально
Очень вкусный и гармоничный суп получился. Думаю рецепт приживется в нашей семье.
Много лет пользуемся вашим рецептом, за что вам огромное спасибо. Из овощей кладем то, что есть в данный момент, но всегда лук, морковь, кабачки, болгарский перец и помидоры, кабачки и помидоры специально для этого супа на зиму замораживаем. Факультативно - цветная капуста, брокколи, стручковая фасоль... Овощи отдают много сока в бульон, и получается действительно "бальзам для желудка".
Большое спасибо за тёплый и полезный комментарий!)) Рада, что суп пришелся по вкусу)
Супчик - чудо. Готовится быстро и очень полезный. Спасибо за рецепт!
Очень вкусный супчик получился, и главное, быстро готовится!
Моим домашним понравился, спасибо за рецепт.
Замечательный, очень вкусный супчик Спасибо за чудесный рецепт!
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