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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/70467/]Свиные ребрышки по-канадски[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/70467/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2013jan/05/00/58584_96711-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Горячие блюда -> Блюда из мяса -> Горячие блюда из свинины В описании к рецепту было сказано, что этот ароматный сладкий соус-маринад для рёбрышек-барбекю неотличим от соуса, который подают в одном известном ресторане в Монреале, у которого выстраивались очереди на улице в любой день недели. Как человек любопытный, я поспешила приготовить этот рецепт и... очень пожалела. Пожалела о том, что приготовила так мало ребрышек. Летом, в сезон барбекю, я его обязательно повторю. Ну а пока... готовим в духовке. Это тоже очень вкусно! Ингредиенты: Ребра свиные, Пюре фруктовое, Кетчуп, Сахар коричневый, Лимон, Соевый соус, Перец черный, Паприка сладкая, Чеснок, Корица. Тэги: ужин.