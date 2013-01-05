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  • 5 января 2013, 2:47
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Свиные ребрышки по-канадски

Рецепт: Свиные ребрышки по-канадски

В описании к рецепту было сказано, что этот ароматный сладкий соус-маринад для рёбрышек-барбекю неотличим от соуса, который подают в одном известном ресторане в Монреале, у которого выстраивались очереди на улице в любой день недели. Как человек любопытный, я поспешила приготовить этот рецепт и... очень пожалела. Пожалела о том, что приготовила так мало ребрышек. Летом, в сезон барбекю, я его обязательно повторю. Ну а пока... готовим в духовке. Это тоже очень вкусно!

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины

Кухня: Канадская

Ингредиенты для «Свиные ребрышки по-канадски»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3090.2 ккал 		белки
127.5 г 		жиры
235.9 г 		углеводы
124 г
100 г блюда
ккал
245.3 ккал		 белки
10.1 г		 жиры
18.7 г		 углеводы
9.8 г

Рецепт «Свиные ребрышки по-канадски»:

Смешайте все ингредиенты (кроме мяса, конечно) в подходящей по размеру посуде.

Ребрышки разрежьте так, чтобы на порцию приходилось по одному ребру. Если куски крупные и вы будете готовить мясо в духовке, можно предварительно отварить их в течение 15-30 минут. Я этого не делала. Положите мясо в соус, хорошо обмажьте каждый кусок и уберите в холодное место минимум на 30 минут для маринования.

Выложите ребра на противень, накройте фольгой и запекайте от одного часа до полутора при Т220 С. если мясо выделит слишком много сока, слейте его.

Оставшимся соусом смазывайте ребра каждые 20-30 минут. Через 40 минут фольгу снять и запечь мясо до румяности.

Если соус останется, сварите его остатки на медленном огне, пока сахар полностью не растворится, и подавайте отдельно для тех, кто любит рёбрышки с двойной порцией соуса.



Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5266
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодние традиции" На праздничный стол : Новый год На природу На ужин : На горячее

Теги: ужин

Вкусы: пикантный пряный сладкий

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Свиные ребрышки по-канадски
Описание: В описании к рецепту было сказано, что этот ароматный сладкий соус-маринад для рёбрышек-барбекю неотличим от соуса, который подают в одном известном ресторане в Монреале, у которого выстраивались очереди на улице в любой день недели. Как человек любопытный, я поспешила приготовить этот рецепт и... очень пожалела. Пожалела о том, что приготовила так мало ребрышек. Летом, в сезон барбекю, я его обязательно повторю. Ну а пока... готовим в духовке. Это тоже очень вкусно!
Тэги: ужин.


Комментарии и отзывы

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Добрый день, приготовила ну очень вкусно!!!!
очень вкусные ребрышки получились, спасибо!!!
очень вкусно получилось! Мясо была-свинина, достаточно жирная. Фруктовое пюре не добавляла, кетчуп-была томатная паста со специями и травами в составе.мариновала всю ночь.2противня получилось.в фольге 1час и 20мин 210градусов
Очень вкусно вышло, хоть и поменяла немного ингредиенты. Не было дома корицы и лимона, сахара положила одну ложку. Спасибо за рецепт!
Скажите пожалуйста, а можно ребрышки приготовить на сковороде - гриль или в мультиварке в режиме "тушение"? Только переехали, еще нет духового шкафа(
Рецепт замечательный)) Спасибо!
Большое спасибо за рецепт! Очень вкусно! Все делал по рецепту. Получилось здорово! Домашние в восторге. Забираю в книгу. Автору респект
Рецепт бомба ! Огромное спасибо автору, я ребра не ем обычно готовлю мужу, но тут попробовала по этому рецепту и это настолько вкусно, как говорят "ум отьеш", сахар не добавляла так как пюре домашнее сладкое, соль тоже не дабовляла нам соевого соуса достаточно, единственное не было лимона добавила в соус на кончике ножа лимонную кислоту (лимона не было под рукой) готовила в духовке в форме из фольги масло не добавлчла. Вкус действительно божественный.могу сказать с уверенностью теперь это мое любимое блюдо.
Рецепт бомба ! Огромное спасибо автору, я ребра не ем обычно готовлю мужу, но тут попробовала по этому рецепту и это настолько вкусно, как говорят "ум отьеш", сахар не добавляла так как пюре домашнее сладкое, соль тоже не дабовляла нам соевого соуса достаточно, единственное не было лимона добавила в соус на кончике ножа лимонную кислоту (лимона не было под рукой) готовила в духовке в форме из фольги масло не добавлчла. Вкус действительно божественный.могу сказать с уверенностью теперь это мое любимое блюдо.
Круто получается!
Я сахар не стала добавлять.
Не хватало кислинки. Не знает никто как добиться?
Очень люблю этот рецепт, готовлю такие ребрышки уже лет 5, мариную по-канадски не только свинину, но даже и крылышки. Только я сахара не добавляю, потому что использую домашнее яблочное повидло, которое и так сладкое, и добавляю соль, потому что в нескольких ложках соевого соуса, на мой взгляд, ее недостаточно.
Это просто что-то
Замечательный рецепт! Основательно поселился в нашей семье! Когда нет пюре, заменяю мелко натертым яблоком без шкурки, тоже очень вкусно. Спасибо автору!!!
Оставшиеся ребра посолила и пожарили на мангале на решетке. Вот это получилась действительно вкуснятина!
Я тут почитала, что народ добавляет мёд, и положила вместо трёх ложек сахара три ложки мёда) сам готовый маринад получился идеальным кисло-сладким на вкус. Готовые ребра всё гости похвалили. Но на мой вкус, рёбрышки получились слишком сладкие, и не хватило соли) спасибо за рецепт! буду регулировать под себя)
Теперь уже приготовила в духовке, вкус не сильно поменялся, но мясо стало мягче, и нежнее. Буду готовить в духовке.
Большое спасибо,очень вкусные,нежные ребрышки
Готовила на огне, получилось вкусно, но хочу попробовать в духовке, думаю мясо будет мягче. Однозначно буду готовить еще
Готовила в мультиварке. Вначале 40 мин на выпечке, затем 1 час на тушении. Ничего не пригорело, соус весь остался на мясе, немного жира осталось отдельно в чаше мульти. Думаю время можно сократить, мясо само отставало от кости и таяло во рту. Это сказка, это песня... Мужа просила мне добавку не давать ни при каких условиях. Всем советую, особенно кто любит мясо в кисло-сладком соусе. Огромное спасибо за рецепт.
Готовлю эти блюдо на НГ уже несколько лет. Беспроигрышный вариант. Блюдо абсолютно самодостаточное, не надо к нему никаких кетчупов и прочих соусов. Дочка, взрослая девица, свинину не ест, НО это блюдо ест с придыханием. Сахара кладу поменьше. Пробовал из говядины - съедобно, но жестковато. Блюдо вообще получается не жирное, даже после салатов идёт на- Ура !!! И ещё один момент- на рынке вы увидите два типа рёбрышек : 1. рёбрышки с толстым слоем мяса и сала- так называемая " прослойка". Её я не беру, мне кажется блюдо из неё будет жирновато..... 2 тип - это ребра длиной 10-15 см, иногда с хребтом, мяса на них визуально не много, НО они без жира. Вот их я и беру. Надеюсь объяснил внятно. Всем добра !
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