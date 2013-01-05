В описании к рецепту было сказано, что этот ароматный сладкий соус-маринад для рёбрышек-барбекю неотличим от соуса, который подают в одном известном ресторане в Монреале, у которого выстраивались очереди на улице в любой день недели. Как человек любопытный, я поспешила приготовить этот рецепт и... очень пожалела. Пожалела о том, что приготовила так мало ребрышек. Летом, в сезон барбекю, я его обязательно повторю. Ну а пока... готовим в духовке. Это тоже очень вкусно!
- 5 января 2013, 2:47
- 1414882
Свиные ребрышки по-канадски
Ингредиенты для «Свиные ребрышки по-канадски»:
- Ребра свиные — 800 г
- Пюре фруктовое (яблочное, готовое. Можно использовать пюре для детского питания) — 80 г
- Кетчуп — 80 г
- Сахар коричневый — 3 ст. л.
- Лимон (выжать сок) — 1/2 шт
- Соевый соус — 2-3 ст. л.
- Перец черный (молотый) — 1/2 ч. л.
- Паприка сладкая — 1/2 ч. л.
- Чеснок (сухой, в порошке) — 1/2 ч. л.
- Корица (молотая) — 1/2 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3090.2 ккал
|
белки
127.5 г
|
жиры
235.9 г
|
углеводы
124 г
|100 г блюда
|ккал
245.3 ккал
|белки
10.1 г
|жиры
18.7 г
|углеводы
9.8 г
Рецепт «Свиные ребрышки по-канадски»:
Ребрышки разрежьте так, чтобы на порцию приходилось по одному ребру. Если куски крупные и вы будете готовить мясо в духовке, можно предварительно отварить их в течение 15-30 минут. Я этого не делала. Положите мясо в соус, хорошо обмажьте каждый кусок и уберите в холодное место минимум на 30 минут для маринования.
Выложите ребра на противень, накройте фольгой и запекайте от одного часа до полутора при Т220 С. если мясо выделит слишком много сока, слейте его.
Оставшимся соусом смазывайте ребра каждые 20-30 минут. Через 40 минут фольгу снять и запечь мясо до румяности.
Если соус останется, сварите его остатки на медленном огне, пока сахар полностью не растворится, и подавайте отдельно для тех, кто любит рёбрышки с двойной порцией соуса.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5266
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5266
Комментарии и отзывы
8 июня vasilenkom #
31 мая mad yu #
20 мая kvakyschka #
15 января Золотых Ирина #
25 декабря 2019 года Оксана Волчкова #
20 декабря 2019 года Ticiana2 #
30 ноября 2019 года raccoon72 #
8 ноября 2019 года buh2676 #
8 ноября 2019 года buh2676 #
21 октября 2019 года Mirara85 #
Я сахар не стала добавлять.
Не хватало кислинки. Не знает никто как добиться?
29 сентября 2019 года welshrabbit #
13 сентября 2019 года julay4 #
9 августа 2019 года Prada-2019 #
27 июля 2019 года Gardemarina #
26 июля 2019 года Gardemarina #
14 мая 2019 года Alina Prokopovich #
28 марта 2019 года darinagannenko #
14 марта 2019 года Alina Prokopovich #
11 февраля 2019 года Славина Наталья #
4 января 2019 года 962900 #
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