Сырные кексики

1. Натереть сыр на терке.2. Вбить в сыр яйцо и перемешать.3. Влить кефир, всыпать порезанный зеленый лук и перемешать.4. Муку и соду (разрыхлитель) просеять в получившуюся сырную массу.5. Дать тесту постоять минут 20-306. Разложить массу по формочкам и выпекать 20-30 минут при 200 градусах до образования румяной корочки сверху.p.s У меня 6 силиконовых формочек я залила их доверху т. к не было времени готовить еще вторую порцию, но теста вполне хватает на 12-13 таких кексиков.