Очень нежные и воздушные сырные кексы. Результат удивит всех без исключения
- 4 мая 2013, 13:22
- 63041
Сырные кексики
Ингредиенты для «Сырные кексики»:
- Сыр полутвердый — 160 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Кефир — 200 мл
- Разрыхлитель теста — 1/2 ч. л.
- Лук зеленый (По вкусу)
- Мука пшеничная / Мука — 100 г
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1098.6 ккал
|
белки
67 г
|
жиры
50.5 г
|
углеводы
93.7 г
|Порции
|ккал
91.6 ккал
|белки
5.6 г
|жиры
4.2 г
|углеводы
7.8 г
|100 г блюда
|ккал
211.3 ккал
|белки
12.9 г
|жиры
9.7 г
|углеводы
18 г
Рецепт «Сырные кексики»:
2. Вбить в сыр яйцо и перемешать.
3. Влить кефир, всыпать порезанный зеленый лук и перемешать.
4. Муку и соду (разрыхлитель) просеять в получившуюся сырную массу.
5. Дать тесту постоять минут 20-30
6. Разложить массу по формочкам и выпекать 20-30 минут при 200 градусах до образования румяной корочки сверху.
p.s У меня 6 силиконовых формочек я залила их доверху т. к не было времени готовить еще вторую порцию, но теста вполне хватает на 12-13 таких кексиков.
Комментарии и отзывы
4 апреля 2018 года kcuffcuk #
В следующий раз попробую прямо в тефлоне готовить - видимо, такое тесто, и в этот раз в полной мере не удалось насладиться
12 октября 2016 года Olga-Helga #
26 февраля 2016 года kostina21vik #
17 декабря 2015 года Маргарита Алиева #
1 ноября 2015 года subst #
1 июля 2015 года Азалия-2014 #
19 апреля 2015 года Lora_Satin #
8 апреля 2015 года Тата-ша #
15 ноября 2014 года egorova86 #
3 ноября 2014 года vicusha #
27 октября 2014 года ПУФ #
20 октября 2014 года Avietka #
20 октября 2014 года Lulek28 #
17 октября 2014 года Светлана2811 #
15 октября 2014 года Lulek28 #
18 сентября 2014 года khavanskaya lena #
17 августа 2014 года kantavat #
7 августа 2014 года molotok_natalia #
30 июля 2014 года alasia #
26 марта 2014 года МалинкА30 #
Спасибо за рецепт =)
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