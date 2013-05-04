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Версия для печати Рецепты Закуски Закусочные кексы, маффины
  • 4 мая 2013, 13:22
  • 63041

Сырные кексики

Рецепт: Сырные кексики

Очень нежные и воздушные сырные кексы. Результат удивит всех без исключения

Категория: Закуски Закусочные кексы, маффины

Ингредиенты для «Сырные кексики»:

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1098.6 ккал 		белки
67 г 		жиры
50.5 г 		углеводы
93.7 г
Порции
ккал
91.6 ккал		 белки
5.6 г		 жиры
4.2 г		 углеводы
7.8 г
100 г блюда
ккал
211.3 ккал		 белки
12.9 г		 жиры
9.7 г		 углеводы
18 г


Рецепт «Сырные кексики»:

1. Натереть сыр на терке.
2. Вбить в сыр яйцо и перемешать.
3. Влить кефир, всыпать порезанный зеленый лук и перемешать.
4. Муку и соду (разрыхлитель) просеять в получившуюся сырную массу.
5. Дать тесту постоять минут 20-30
6. Разложить массу по формочкам и выпекать 20-30 минут при 200 градусах до образования румяной корочки сверху.
p.s У меня 6 силиконовых формочек я залила их доверху т. к не было времени готовить еще вторую порцию, но теста вполне хватает на 12-13 таких кексиков.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На полдник На завтрак : Быстрый завтрак На обед : Легкий На полдник На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска завтрак обед сыр кексы сырные

Вкусы: воздушные мягкие пористые

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Сырные кексики
Рецепт: Сырные кексики

Очень нежные и воздушные сырные кексы. Результат удивит всех без исключения

Ингредиенты для «Сырные кексики»:

Другие варианты рецепта

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Фотографии «Сырные кексики» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
К бумажным формочкам кексы прилипли намертво *начиталась рекомендаций, мол так точно ничего не прилипнет*))
В следующий раз попробую прямо в тефлоне готовить - видимо, такое тесто, и в этот раз в полной мере не удалось насладиться
Что-бы сделать повеселее вкус сырных кексов, я добавила в тесто мускатный орех, сухой чеснок и укроп. Получилось очень вкусно. Структура мякиша очень интересная, как пружинящая губка, а сверху (если немножко зажарить кексы) хрустящая корочка. Спасибо за рецептик!
Приготовила. сказать, что очень вкусно - не скажу, но и сказать, что плохо тоже не скажу. нейтрально.
скажите пожалуйста, можно ли замораживать такие кексики(несладкие)?
А соль?
Все так просто и очень вкусно . Спасибо за рецепт.
Только что приготовила по этому рецепту! чудесные кексы, очень нежные. я добавляла ещё немного чеснока) спасибо
Мммм!!! Очень вкусно! Я ещё добавляла оливки))
Приготовила, очень вкусные. Похожи на сырные лепешки. Я делала на сыворотке от домашнего творога, сыра было грамм сто. Поэтому муки положила 150 грамм. Если добавить туда чего - нибудь мясного будет еще лучше! Спасибо за рецепт!
Приветствую всех! Мне очень понравился рецепт, доступные всегда продукты, вкусно. Я разделила тесто на две части. В одну часть добавила мелко нарезанной колбаски и чесночек, а во вторую отварную горбушу с репчатым лучком. Домашним понравилось больше с рыбкой. Очень вкусные в холодном виде. Благодарю за рецепт. Удачи.
Девчат, возможно глупо, но я не знаю - бумажные формы для кексиков, их надо смазывать как то, или просто положить тесто?
Спс за рецепт) Продукты необходимые всегда под рукой. Фото у меня
Не удержалась, чтобы еще раз высказать свой восторг по поводу этих простых в приготовлении, но необыкновенно вкусных плюшечек! И на праздничный стол не стыдно поставить, особенно с какой-нибудь начинкой. Спасибо!!!
Спасибо за рецептик! Просто и вкусно.
Блестящий результат! На пробу делала половину, в качестве начинки -отварная рыба с репчатым луком.
Спасибо большое за рецепт! Кексики получились отличные! Минимум усилий и замечательный результат))
Огромное спасибо за рецепт. Эти кексики стали настоящим спасением для продуктов, которых ждет вымирание в моём холодильнике. Кефир легко заменяется на разбавленную сметану или подзабытый мягкий творог. Просто,быстро,вкусно.И получается всегда.
Надо таких наделать в качестве завтрака на работу. Спасибо за прекрасный рецепт!
Прикупила я себе тут на днях новые формочки,да и на ваш рецептик глядя решила повторить.Сижу прям слюнки глотаю в духовку глядя Как раз всё необходимое в холодильнике нашлось и даже лучок.От моих сыроедов спасибо и + за такой рецептик.
Сделала, вкусные) Вот только не такие аккуратные как на картинке, полопались сверху, но вкус от этого не пострадал.
Спасибо за рецепт =)
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