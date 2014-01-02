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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы
  • 2 января 2014, 9:27
  • 8363

Курица по-гунбао

Рецепт: Курица по-гунбао

У Вас есть уникальная возможность приготовить курочку именно так, как ее готовят в северных провинциях Китая. Думаю, что любители китайской кухни оценят нежное мяско и вкусненький соус. Это первый рецепт, который я выкладываю на Поваренке, надеюсь, что разместила не слишком много фото. Жду ваших отзывов!!!

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Кухня: Китайская

Ингредиенты для «Курица по-гунбао»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3842.6 ккал 		белки
246.8 г 		жиры
265.1 г 		углеводы
125.8 г
Порции
ккал
960.7 ккал		 белки
61.7 г		 жиры
66.3 г		 углеводы
31.5 г
100 г блюда
ккал
231.5 ккал		 белки
14.9 г		 жиры
16 г		 углеводы
7.6 г


Рецепт «Курица по-гунбао»:

Репчатый лук нарезать мелкой соломкой

И замочить в холодной воде. В воду я положила несколько кубиков льда (китайцы часто замачивают нарезанные овощи). В данном случае лук станет более сочным и отдаст лишнюю горечь.

Куриное филе нарезать небольшими кусочками, примерно одного размера, чтобы они потом одинаково прожарились, и слегка обвалять в муке.

Сделать кляр: яйцо смешать с крахмалом, если смесь получается густая, то можно разбавить холодной водой до консистенции теста для блинов. Каждый кусочек обмакнуть в кляр.

Обжарить в разогретом растительном масле до образования золотистой корочки. Сильно зажаривать не надо, кусочки должны получиться воздушными.

Обязательно выложить на сито или салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

Вот такие кусочки филе получились у меня. Здесь филе в 2 раза больше, чем по рецепту, т. к. я готовила на 8 человек.

На сковороде разогреть растительное масло (1 ст. л.) и немного обжарить крупно нарезанный чеснок и болгарский перец. В Китае повара для горячих блюд режут овощи ромбиком.

Добавить соус Хой Син. Сейчас этот соус продается в магазинах (по крайней мере, на Дальнем востоке с этим проблем нет).

Вот так выглядит упаковка соуса, который использовала я. Но его можно приготовить и самому, смешав по вкусу воду, соевый соус, крахмал (для густоты), сахар, немного меда, растертый кориандр, черный перец, сок лимона, измельченный чеснок и имбирь.

В разогретый соус выложить курицу, добавить орешки кешью, соевый соус (главное, с ним не переборщить, если используете покупной Хой Син) и кунжутное масло ( у меня "родное" китайское). Добавить по вкусу мелко нарезанный перец чили, я использовала мелкий домашний перчик, не знаю его названия - очень жгучий.

На другой сковороде на растительном масле обжарить наш вымоченный лук до золотистого цвета.

На блюдо выложить лук, сверху курицу, украсить и подавать горячим.

Приятного аппетита!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День рождения / Новый год На ужин : На горячее

Теги: ужин обед второе горячее

Вкусы: пикантный острый сочный

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Курица по-гунбао
Описание: У Вас есть уникальная возможность приготовить курочку именно так, как ее готовят в северных провинциях Китая. Думаю, что любители китайской кухни оценят нежное мяско и вкусненький соус. Это первый рецепт, который я выкладываю на Поваренке, надеюсь, что разместила не слишком много фото. Жду ваших отзывов!!!


Другие варианты рецепта

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Фотографии «Курица по-гунбао» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Это очень вкусно! Великолепный ужин получился! Соуса Хой Сина не было покупного, приготовила, как Вы советовали, на вкус. Не знаю, каким должен быть соус, но тот, что приготовила, получился вкусным, или же я была очень голодная. Большое вам спасибо за прекрасный рецепт!
Спасибо за отчет! У вас очень аппетитно получилось рада, что вкус тоже не разочаровал! Посмотрите в супермаркетах в отделах для суши, соус продается ТМ сен сой
Спасибо большое за совет, Анна! Обязательно куплю и повторю Ваш рецепт с соусом! Много раз готовила грудку куриную, но так впервые, чтобы с мёдом и имбирем. В соус вмокала хлеб, тарелку не надо было и мыть.
Ответ для virgola71
Вкусно и красиво
И пальчики облизала, такое вкусное мяско получилося!
Ну разве так можно дразниться
Да нет, я не дразнюся! Я констактирую факты!
Вкусно! забираю в кулинарную книгу
мммммм вкуснятина !!!!!!!!!!!!!!

добавляю в кк
интересный рецепт, из которого получилось очень вкусное блюдо . А главное, готовиться быстро, спасибо большое
Спасибо!!!
очень вкусное блюдо, оригинальное и несложное в приготовлении.
Спасибо
курица была очень вкусная, даже острый перец не чувствовался
спасибо, что вам понравилось!!!
Очень любим китайскую кухню, забираю, ставлю +
Курицу надо прогреть в соусе?
Интересное блюдо, от меня плюс
С Новым годом!
В принципе, если обжаривать во фритюре быстро, она остыть не успеет сильно. Но если большое количество мяса ( как было у меня), то тогда прогреть. Спасибо за вопрос.
Очень аппетитно!
Спасибо!!!
Ой, спасибо! Вспомнила свою дальневосточную молодость!
Да, тоже мой. Не знаю, как так получилось, но курицу я действительно выкладывала первой, 1 января, бутерброды сегодня, второго.
Это первый рецепт, который я выкладываю на Поваренке
А чуть ниже бутерброды с икрой чьи?
Если честно, не знаю, завтра еду в Китай, спрошу.
Вкусно! Интересно, почему овощи нарезают ромбиком?
Это действительно очень вкусно, спасибо за положительную оценку
это наверное очень вкусно! забираю в кулинарную книгу
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