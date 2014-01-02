У Вас есть уникальная возможность приготовить курочку именно так, как ее готовят в северных провинциях Китая. Думаю, что любители китайской кухни оценят нежное мяско и вкусненький соус. Это первый рецепт, который я выкладываю на Поваренке, надеюсь, что разместила не слишком много фото. Жду ваших отзывов!!!
- 2 января 2014, 9:27
- 8363
Курица по-гунбао
Ингредиенты для «Курица по-гунбао»:
- Грудка куриная (примерно 500 грамм) — 3 шт
- Лук репчатый — 2 шт
- Яйцо куриное (для кляра) — 1 шт
- Крахмал картофельный (для кляра) — 20 г
- Мука пшеничная / Мука — 2 ст. л.
- Масло растительное (для фритюра) — 250 мл
- Чеснок — 2 зуб.
- Перец болгарский — 1 шт
- Соус (соус Хой Син) — 1 упак.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Перец чили — 1 шт
- Масло кунжутное — 1/2 ч. л.
- Орехи кешью / Кешью — 70 г
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3842.6 ккал
|
белки
246.8 г
|
жиры
265.1 г
|
углеводы
125.8 г
|Порции
|ккал
960.7 ккал
|белки
61.7 г
|жиры
66.3 г
|углеводы
31.5 г
|100 г блюда
|ккал
231.5 ккал
|белки
14.9 г
|жиры
16 г
|углеводы
7.6 г
Рецепт «Курица по-гунбао»:
И замочить в холодной воде. В воду я положила несколько кубиков льда (китайцы часто замачивают нарезанные овощи). В данном случае лук станет более сочным и отдаст лишнюю горечь.
Куриное филе нарезать небольшими кусочками, примерно одного размера, чтобы они потом одинаково прожарились, и слегка обвалять в муке.
Сделать кляр: яйцо смешать с крахмалом, если смесь получается густая, то можно разбавить холодной водой до консистенции теста для блинов. Каждый кусочек обмакнуть в кляр.
Обжарить в разогретом растительном масле до образования золотистой корочки. Сильно зажаривать не надо, кусочки должны получиться воздушными.
Вот такие кусочки филе получились у меня. Здесь филе в 2 раза больше, чем по рецепту, т. к. я готовила на 8 человек.
На сковороде разогреть растительное масло (1 ст. л.) и немного обжарить крупно нарезанный чеснок и болгарский перец. В Китае повара для горячих блюд режут овощи ромбиком.
Добавить соус Хой Син. Сейчас этот соус продается в магазинах (по крайней мере, на Дальнем востоке с этим проблем нет).
Вот так выглядит упаковка соуса, который использовала я. Но его можно приготовить и самому, смешав по вкусу воду, соевый соус, крахмал (для густоты), сахар, немного меда, растертый кориандр, черный перец, сок лимона, измельченный чеснок и имбирь.
В разогретый соус выложить курицу, добавить орешки кешью, соевый соус (главное, с ним не переборщить, если используете покупной Хой Син) и кунжутное масло ( у меня "родное" китайское). Добавить по вкусу мелко нарезанный перец чили, я использовала мелкий домашний перчик, не знаю его названия - очень жгучий.
Комментарии и отзывы
11 мая 2017 года virgola71 #
12 мая 2017 года mojito2012 # (автор рецепта)
12 мая 2017 года virgola71 #
12 мая 2017 года mojito2012 # (автор рецепта)
12 мая 2017 года dalyjo #
12 мая 2017 года virgola71 #
12 мая 2017 года dalyjo #
12 мая 2017 года virgola71 #
8 августа 2014 года putenko66 #
18 января 2014 года манго2014 #
добавляю в кк
11 января 2014 года Helllen41k #
11 января 2014 года mojito2012 # (автор рецепта)
6 января 2014 года манго2014 #
6 января 2014 года mojito2012 # (автор рецепта)
6 января 2014 года авокадо2014 #
6 января 2014 года mojito2012 # (автор рецепта)
2 января 2014 года YOKA #
2 января 2014 года elenita # (модератор)
Интересное блюдо, от меня плюс
С Новым годом!
2 января 2014 года mojito2012 # (автор рецепта)
2 января 2014 года Reginaa #
30 марта 2014 года mojito2012 # (автор рецепта)
2 января 2014 года т-тя Соня #
29 марта 2014 года mojito2012 # (автор рецепта)
2 января 2014 года mojito2012 # (автор рецепта)
2 января 2014 года lena_martynova # (модератор)
2 января 2014 года mojito2012 # (автор рецепта)
2 января 2014 года olka-turk #
2 января 2014 года mojito2012 # (автор рецепта)
2 января 2014 года рыбоедка #
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