Курица по-гунбао

У Вас есть уникальная возможность приготовить курочку именно так, как ее готовят в северных провинциях Китая. Думаю, что любители китайской кухни оценят нежное мяско и вкусненький соус. Это первый рецепт, который я выкладываю на Поваренке, надеюсь, что разместила не слишком много фото. Жду ваших отзывов!!!