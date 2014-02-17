Кексы очень просты в приготовлении. Тесто получается — воздушное с малиновым ароматом за счет малинового джема. Кексы при подаче можно посыпать сахарной пудрой, а можно есть просто так, они сами по себе хороши. Такие ароматные кексы в сочетании с горячим чаем или кофе прекрасно подойдут как на завтрак, так и в любое время дня.
- 17 февраля 2014, 3:38
- 12884
Кексы кефирные с малиновым джемом
Ингредиенты для «Кексы кефирные с малиновым джемом»:
- Джем (малиновый ТМ Махеевъ) — 150 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Кефир — 1 стак.
- Мука пшеничная / Мука — 2 стак.
- Масло сливочное — 50 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Ванилин — 1 ч. л.
- Сахарная пудра
- Сахар — 1 стак.
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3109.7 ккал
|
белки
54.5 г
|
жиры
57.6 г
|
углеводы
589.3 г
|Порции
|ккал
311 ккал
|белки
5.5 г
|жиры
5.8 г
|углеводы
58.9 г
|100 г блюда
|ккал
280.2 ккал
|белки
4.9 г
|жиры
5.2 г
|углеводы
53.1 г
Комментарии и отзывы
10 апреля NATATA555 #
8 мая 2019 года Ксения40 #
Спасибо большое за рецепт!
8 мая 2019 года golubga # (автор рецепта)
8 мая 2018 года dar xikmatowa #
он такой дырявый внутри, когда разрезала на коржи!..
Теперь в виде кексиков надо попробовать.
8 мая 2018 года golubga # (автор рецепта)
2 февраля 2017 года liudmila1972 #
2 февраля 2017 года golubga # (автор рецепта)
27 сентября 2016 года Алла34 #
27 сентября 2016 года golubga # (автор рецепта)
12 сентября 2016 года Сурик #
12 сентября 2016 года felix032 #
12 сентября 2016 года Сурик #
12 сентября 2016 года Ирушенька #
12 сентября 2016 года Сурик #
13 сентября 2016 года golubga # (автор рецепта)
Если честно, я уже не помню, добавляла ли я джем, но провал (серединка) и у моих кексов видно. Рецепт двухгодичный, да и повторять очень редко повторяю рецепт. Каждый раз готовлю и пробую что то новенькое.
13 сентября 2016 года Покусаева Ольга #
13 сентября 2016 года Сурик #
16 сентября 2016 года акчуч #
22 сентября 2016 года Сурик #
18 сентября 2016 года lelikloves #
22 сентября 2016 года Сурик #
2 мая 2016 года Julia1504 #
2 мая 2016 года golubga # (автор рецепта)
2 мая 2016 года Julia1504 #
15 апреля 2016 года sudarina #
Совершенно неожиданно для меня, джема в холодильнике не оказалось)))) И ладно! Кексики и так потрясающие! Хотя, второй дубль всё же запланировала)))
Оля, спасибо большое за рецепт!
15 апреля 2016 года golubga # (автор рецепта)
16 апреля 2016 года sudarina #
30 марта 2016 года enchufla #
Фото в альбоме https://www.povarenok.ru/photo/70461/
30 марта 2016 года golubga # (автор рецепта)
11 февраля 2016 года Наталья Ковтун #
11 февраля 2016 года golubga # (автор рецепта)
27 октября 2015 года анжел1 #
28 октября 2015 года golubga # (автор рецепта)
24 сентября 2015 года Мария По #
24 сентября 2015 года golubga # (автор рецепта)
24 сентября 2015 года Мария По #
24 сентября 2015 года golubga # (автор рецепта)
24 сентября 2015 года Мария По #
24 сентября 2015 года golubga # (автор рецепта)
4 августа 2015 года Ольхен-7 #
4 августа 2015 года golubga # (автор рецепта)
28 мая 2015 года werty1612 #
28 мая 2015 года golubga # (автор рецепта)
30 апреля 2015 года Яна454 #
30 апреля 2015 года golubga # (автор рецепта)
28 апреля 2015 года Яна454 #
28 апреля 2015 года golubga # (автор рецепта)
2 февраля 2015 года Оля1112 #
2 февраля 2015 года golubga # (автор рецепта)
28 января 2015 года Оля1112 #
28 января 2015 года golubga # (автор рецепта)
28 января 2015 года Оля1112 #
28 января 2015 года golubga # (автор рецепта)
1 января 2015 года Anastasia_f #
1 января 2015 года golubga # (автор рецепта)
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