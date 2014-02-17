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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 17 февраля 2014, 3:38
  • 12884

Кексы кефирные с малиновым джемом

Рецепт: Кексы кефирные с малиновым джемом

Кексы очень просты в приготовлении. Тесто получается — воздушное с малиновым ароматом за счет малинового джема. Кексы при подаче можно посыпать сахарной пудрой, а можно есть просто так, они сами по себе хороши. Такие ароматные кексы в сочетании с горячим чаем или кофе прекрасно подойдут как на завтрак, так и в любое время дня.

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Кексы кефирные с малиновым джемом»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3109.7 ккал 		белки
54.5 г 		жиры
57.6 г 		углеводы
589.3 г
Порции
ккал
311 ккал		 белки
5.5 г		 жиры
5.8 г		 углеводы
58.9 г
100 г блюда
ккал
280.2 ккал		 белки
4.9 г		 жиры
5.2 г		 углеводы
53.1 г


Рецепт «Кексы кефирные с малиновым джемом»:

Ингредиенты для выпечки.

Смешать муку с сахаром, разрыхлителем, ванилином.

Добавить мягкое масло, кефир, яйца.

Замесить тесто со всеми ингредиентами.

Заполнить тестом смазанные маслом формочки наполовину. Получилось у меня 20 штук.

Выложить на середину каждого кекса по 1 ч. л. джема.

Выпекать в разогретой (180-190 градусов) духовке — 30 минут.

Остудить, вынуть из форм, посыпать сахарной пудрой.




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Ягодные истории" На завтрак На обед На полдник На праздничный стол На ужин Неожиданные гости

Теги: десерт

Вкусы: сладкий

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Кексы кефирные с малиновым джемом
Описание: Кексы очень просты в приготовлении. Тесто получается — воздушное с малиновым ароматом за счет малинового джема. Кексы при подаче можно посыпать сахарной пудрой, а можно есть просто так, они сами по себе хороши. Такие ароматные кексы в сочетании с горячим чаем или кофе прекрасно подойдут как на завтрак, так и в любое время дня.
Тэги: десерт.


Другие варианты рецепта

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Фотографии «Кексы кефирные с малиновым джемом» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
У меня почему-то кексы не поднялись. Тесто получилось очень густое, я его развела немного кефиром. Джем использовала яблочный.
Оля, я с отчетом, - очень вкусные и совсем не заморочные кексы!У меня вместо джема мармелад и драже) очень нежные и воздушные вышли кексы!
Спасибо большое за рецепт!
Оксана, большое спасибо за чудесный фото отчёт к рецепту!
Приготовила кексы в виде бисквита в тортик - прикольно!
он такой дырявый внутри, когда разрезала на коржи!..
Теперь в виде кексиков надо попробовать.
Спасибо за отчёт к рецепту!!!
Оленька кексы твои очень вкусные спасибо
Людочка, спасибо!
А сколько штук получается?
10 штук
Получились вкусные кексики! Я делала с абрикосовым джемом. Но при выпекании, середина с джемом провалилась. Получились с дырками, добавлять ещё джем я не стала. Уж очень сладкие получились! Ольга, спасибо большое за рецепт!
Людочка, славные кексики , надо приготовить !!!
Спасибо большое, Галочка! Вкусные! Но у меня почему-то провалился джем!?
Ответ для Сурик
Людочка, какая красота! Восхитительные кексы!
Спасибо большое, Иришенька!!!
Ответ для Сурик
Людмила, огромное вам спасибо за чудесный фото отчёт к рецепту. Нежные получились у вас кексики!
Если честно, я уже не помню, добавляла ли я джем, но провал (серединка) и у моих кексов видно. Рецепт двухгодичный, да и повторять очень редко повторяю рецепт. Каждый раз готовлю и пробую что то новенькое.
Ответ для Сурик
Людочка, кексики у тебя очень нежные и аппетитные получились!
Спасибо большое, моя хорошая!!!
Ответ для Сурик
Людочка, какие милые кексики получились!!!
Спасибо большое, Олечка!!!
Ответ для Сурик
Людочка, шикарные кексики
Спасибо большое, Олечка!!!
Оля,спасибо большое,замечательные кексы!
Юлия и вам спасибо!!!
Нежные, воздушные и невероятно вкусные!
Совершенно неожиданно для меня, джема в холодильнике не оказалось)))) И ладно! Кексики и так потрясающие! Хотя, второй дубль всё же запланировала)))
Оля, спасибо большое за рецепт!
Леночка, спасибо большое за красивое и аппетитное фото по рецепту.
Испекла по этому рецепту, только наполовину из кукурузной муки. Очень вкусно, спасибо! Только джем, к сожалению, растекся по поверхности, а не "провалился", как у вас.
Фото в альбоме https://www.povarenok.ru/photo/70461/
Анечка, спасибо вам за такой красивый фото-отчет!!!! Пышные получились у вас кексы!
Спасибо за доступный рецепт! Аромат на всю кухню!
и вам спасибо за доверие и отчет по рецепту!
Очень вкусные! Спасибо!!!!
Мягкие, а за счет джема, очень сочные и вкусные кексы!Для сына делала с какао. Муж сказал, такие кексы. готов каждый день есть. Оля, спасибо за простой рецепт.
Машенька у тебя получились даже лучше чем у меня. Спасибо тебе за фотоотчет!!!
Да ну, Оль. Я делала пол порции, 9 шт, налила бы чуть меньше теста, низкие бы получились. А вообще часто у меня середка у кексов убегает и они корявые, а эти прям с ровной, красивой " шапочкой"
наоборот, у тебя получились пышные, сразу видно, что воздушные, а у меня нет.
Может дело в муке или разрыхлителе
Надо свой разрыхлитель готовить, но в своем все таки соду ощущаешь
Удивительно воздушные, мягкие кексики! Пекла утром к завтраку, немного переложила теста в формочки, пекла с вареньем из нектарин, так захотелось воспроизвести это чудо(не было малинового джема). Очень быстрый вариант выпечки для занятых людей, однозначно, постоянно буду печь, меняя начинки!Тесто-СУПЕР! Благодарю, много Вам +++++++++!
Спасибо, мне приятно что мои рецепты кому то нравятся.
Готовила по вашему рецепту,замечательные кексики,просто,быстро и вкусно.Спасибо большое,забираю навсегда
и вам спасибо за хороший комментарий
Вкусно получилось, я сливками помазала и шоколадом полила, и черника просто блендером измельченная была с сахаром. Получилось великолепно просто.
вкусный состав, сливки, шоколад.... Спасибо вам за фото!
сегодня сделала, сейчас остынут и фото добавлю
Спасибо,а я уж забыла вкус этих кексов. Год назад готовила. Пеку почти каждый день, а рецепты все разные, редко повторяю, кроме куличей. Вот сейчас конкурс прошел с дрожжевым тестом, посмотрите, замечательная выпечка.
Дуже смачні,дуже дякую....всім рекомендую
Оля, большое спасибо!
Іду пекти для своїх дітлахів
Йду попробую спекти для своїх дітлахів
Спасибо, попробуйте
Отличная идея, обязательно попробую))
спасибо!
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