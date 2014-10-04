Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Закуски Закусочные кексы, маффины
  • 4 октября 2014, 15:55
  • 2314

Творожные маффины с тыквой и печенью

Рецепт: Творожные маффины с тыквой и печенью

Очень вкусные и простые в приготовлении маффины с начинкой из куриной печени, инжира и тыквы. Хороший вариант закусочных маффин, которые подаются как в теплом, так и в холодном виде.

Категория: Закуски Закусочные кексы, маффины

Ингредиенты для «Творожные маффины с тыквой и печенью»:

Время приготовления:

Количество порций: 7

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1622.4 ккал 		белки
61.1 г 		жиры
94.5 г 		углеводы
133 г
Порции
ккал
231.8 ккал		 белки
8.7 г		 жиры
13.5 г		 углеводы
19 г
100 г блюда
ккал
270.4 ккал		 белки
10.2 г		 жиры
15.8 г		 углеводы
22.2 г


Рецепт «Творожные маффины с тыквой и печенью»:

Очень вкусное сочетание в основе начинки для маффин: тыква+куриная печень+инжир.

Для начала приготовим тесто. Для этого взбиваем яйцо 1-2 минуты. Затем добавляем кефир и перемешиваем, затем подсолнечное масло (у меня IDEAL).

Добавляем творог и перемешиваем.

Добавляем сметану и манную крупу, перемешиваем. Теперь переходим к приготовлению начинки.

Куриную печень отварить в подсоленной воде и пропустить через мясорубку.

Тыкву отварить, инжир (оставить немного инжира для украшения) и тыкву пропустить через мясорубку и добавить к печени. Добавляем яйцо, мускатный орех и соль по вкусу.

Затем добавляем в тесто муку с разрыхлителем теста и хорошо перемешиваем. Тесто готово.

Формочки смазываем подсолнечным маслом. На дно формочки наливаем половину столовой ложки теста, затем кладем "шарик" начинки и сверху наливаем тесто. Также поступить с остальными.

Сверху маффины украшаем инжиром и кунжутом.
Ставим в разогретую духовку и выпекаем при температуре 180-200 градусов до золотистой корочки.
Подаем к первому блюду или к чаю.





Приятного аппетита!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5877
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Идеальное осеннее сочетание" На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска ужин обед кекс маффин

Вкусы: печеночный тыквенный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Творожные маффины с тыквой и печенью
Рецепт: Творожные маффины с тыквой и печенью

Очень вкусные и простые в приготовлении маффины с начинкой из куриной печени, инжира и тыквы. Хороший вариант закусочных маффин, которые подаются как в теплом, так и в холодном виде.

Ингредиенты для «Творожные маффины с тыквой и печенью»:

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Фотографии «Творожные маффины с тыквой и печенью» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Шикарные маффины. Очень вкусно. Начинку я оставила кусочками.
Благодарю за отзыв
Возни много, а всё по-отдельности было бы лучше.
Спасибо за рецепт. Очень необычные маффины, нужно будет попробовать
Будем ждать фото маффин
Женечка, спасибо большое
меня волнует: начинка вниз, то есть на дно, не опускается?
Шарик начинки касается дна,поэтому нужно следить,чтобы начинка получилась густая,чтобы сформированный шарик держал форму и не расползался
интересное сочетание!!!
Благодарю!
удивительное сочетание, надо пробовать
Спасибо Попробуй, а нам фото
Нина, очень классная оригинальная закусочка!
Ангелина, спасибо большое за похвалу!
Очень аппетитно и вкусно!
Мариночка, благодарю!
На высоте
Благодарю, Олечка
Аппетитно!
От души благодарю!
Благодарю
Очень аппетитные маффины!
Спасибо большое!
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Что для вас лучшее начало дня?


Уже 2958 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки