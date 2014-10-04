Очень вкусные и простые в приготовлении маффины с начинкой из куриной печени, инжира и тыквы. Хороший вариант закусочных маффин, которые подаются как в теплом, так и в холодном виде.
- 4 октября 2014, 15:55
- 2314
Творожные маффины с тыквой и печенью
Ингредиенты для «Творожные маффины с тыквой и печенью»:
- Масло подсолнечное (IDEAL) — 3 ст. л.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Кефир — 50 мл
- Сметана — 1 ст. л.
- Крупа манная — 1 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 3 ст. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Печень куриная — 150 г
- Тыква — 50 г
- Инжир — 1 шт
- Кунжут — 1,5 ст. л.
- Орех мускатный — 0,5 ч. л.
- Творог — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 7
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1622.4 ккал
|
белки
61.1 г
|
жиры
94.5 г
|
углеводы
133 г
|Порции
|ккал
231.8 ккал
|белки
8.7 г
|жиры
13.5 г
|углеводы
19 г
|100 г блюда
|ккал
270.4 ккал
|белки
10.2 г
|жиры
15.8 г
|углеводы
22.2 г
Рецепт «Творожные маффины с тыквой и печенью»:
Для начала приготовим тесто. Для этого взбиваем яйцо 1-2 минуты. Затем добавляем кефир и перемешиваем, затем подсолнечное масло (у меня IDEAL).
Тыкву отварить, инжир (оставить немного инжира для украшения) и тыкву пропустить через мясорубку и добавить к печени. Добавляем яйцо, мускатный орех и соль по вкусу.
Формочки смазываем подсолнечным маслом. На дно формочки наливаем половину столовой ложки теста, затем кладем "шарик" начинки и сверху наливаем тесто. Также поступить с остальными.
Сверху маффины украшаем инжиром и кунжутом.
Ставим в разогретую духовку и выпекаем при температуре 180-200 градусов до золотистой корочки.
Подаем к первому блюду или к чаю.
Приятного аппетита!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5877
Комментарии и отзывы
29 октября 2018 года caramel77 #
29 октября 2018 года Nienulka # (автор рецепта)
8 октября 2018 года lila piskaridze #
8 октября 2018 года lila piskaridze #
26 октября 2014 года lorain_pr #
26 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
5 октября 2014 года Eugenita #
5 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
5 октября 2014 года kritikessa #
5 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
4 октября 2014 года golubga #
4 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
4 октября 2014 года chudo #
4 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
4 октября 2014 года Ange77 #
4 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
4 октября 2014 года Марина Мармеладинка #
4 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
4 октября 2014 года Демурия #
4 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
4 октября 2014 года IrikF #
4 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
4 октября 2014 года гурман1410 #
4 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
4 октября 2014 года Lana Star #
4 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
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