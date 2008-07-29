Нежное мясо в пряном маринаде и в окружении любимых овощей.
- 29 июля 2008, 16:34
- 164221
Мясо с баклажанами
Ингредиенты для «Мясо с баклажанами»:
- Свинина (шея) — 600 г
- Баклажан — 3 шт
- Помидор — 3 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Кинза — 1 пуч.
- Чеснок — 2 зуб.
- Томатная паста — 2-3 ч. л.
- Базилик (сушеный)
- Специи (перец черный молотый)
- Соль
- Смесь специй (итальянская)
- Яйцо куриное (заливка) — 1 шт
- Молоко (заливка)
- Соус (сырный, заливка)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
2060.98 ккал
|белки
117.315 г
|жиры
138.745 г
|углеводы
538.019 г
|100 г блюда
|ккал
97.4 ккал
|белки
5.54 г
|жиры
6.56 г
|углеводы
25.43 г
Рецепт «Мясо с баклажанами»:
Развести томат-пасту в 150 мл воды. Замариновать мясо в томат-пасте, луке, чесноке, кинзе, добавить специи и перемешать. Оставить в холодном месте на 1-1,5 часа.
Баклажаны промыть хорошенько (!!!), отжать и обсушить полотенцем.
В форму для запекания выкладываем:
1 слой - баклажаны,
2 слой - мясо.
Делаем заливку:
взбиваем молоко с яйцом и сырным соусом - заливаем.
Ставим в разогретый до 200 гр. духовой шкаф и запекаем около 1ч 20 мин (в зависимости от духового шкафа), за 10 минут до готовности посыпаем тертым сыром (у меня сулугуни).
Комментарии и отзывы
вчера в 11:47 Федотова Людмила #
13 сентября 2016 года avtomir #
4 августа 2016 года Наталья Ивановская #
9 октября 2015 года харси #
11 октября 2015 года Lacoste # (автор рецепта)
5 августа 2015 года Инна Инночкина #
28 ноября 2014 года konkolga #
28 ноября 2014 года Lacoste # (автор рецепта)
11 октября 2014 года mzaharka #
11 октября 2014 года Lacoste # (автор рецепта)
17 июля 2014 года tania14 #
17 июля 2014 года Lacoste # (автор рецепта)
26 июня 2014 года PuSSy_MY #
26 июня 2014 года Lacoste # (автор рецепта)
6 октября 2013 года lubovzina #
6 октября 2013 года Lacoste # (автор рецепта)
1 октября 2013 года Sweet-lana #
1 октября 2013 года Lacoste # (автор рецепта)
13 сентября 2013 года Юлия Ш #
27 августа 2013 года слобода-66 #
27 августа 2013 года Lacoste # (автор рецепта)
24 августа 2013 года Жменька ИИ #
25 августа 2013 года Lacoste # (автор рецепта)
23 августа 2013 года Жменька ИИ #
23 января 2012 года YULIA_2806 #
23 января 2012 года Lacoste # (автор рецепта)
2 апреля 2011 года svetl0267 #
19 апреля 2010 года ирина66 #
4 мая 2010 года Lacoste # (автор рецепта)
23 февраля 2010 года П-тр 11 deleted #
23 февраля 2010 года Lacoste # (автор рецепта)
20 сентября 2009 года Смирнова Елена deleted #
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