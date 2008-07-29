Мясо с баклажанами

Делаем заливку:

взбиваем молоко с яйцом и сырным соусом - заливаем.

Ставим в разогретый до 200 гр. духовой шкаф и запекаем около 1ч 20 мин (в зависимости от духового шкафа), за 10 минут до готовности посыпаем тертым сыром (у меня сулугуни).

