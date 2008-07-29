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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины
  • 29 июля 2008, 16:34
  • 164221

Мясо с баклажанами

Рецепт: Мясо с баклажанами

Нежное мясо в пряном маринаде и в окружении любимых овощей.

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины

Ингредиенты для «Мясо с баклажанами»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2060.98 ккал		 белки
117.315 г		 жиры
138.745 г		 углеводы
538.019 г
100 г блюда
ккал
97.4 ккал		 белки
5.54 г		 жиры
6.56 г		 углеводы
25.43 г


Рецепт «Мясо с баклажанами»:

Баклажаны разрезать поперек пополам и нарезать вдоль на полоски, посолить и оставить на 30 минут.

Помидор нарезать кружочками.

Лук нарезать тонкими полукольцами, чеснок - тонкими полосками, кинзу мелко порубить.

Мясо нарезать на порционные небольшие кусочки и отбить.

Развести томат-пасту в 150 мл воды. Замариновать мясо в томат-пасте, луке, чесноке, кинзе, добавить специи и перемешать. Оставить в холодном месте на 1-1,5 часа.

Баклажаны промыть хорошенько (!!!), отжать и обсушить полотенцем.
В форму для запекания выкладываем:
1 слой - баклажаны,
2 слой - мясо.

3 слой - баклажаны, чередуя с помидорами, сверху выложить лук, чеснок и кинзу (из маринада).

Делаем заливку:
взбиваем молоко с яйцом и сырным соусом - заливаем.
Ставим в разогретый до 200 гр. духовой шкаф и запекаем около 1ч 20 мин (в зависимости от духового шкафа), за 10 минут до готовности посыпаем тертым сыром (у меня сулугуни).

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: горячее ужин обед второе

Вкусы: овощной пряный мясной

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Фотографии «Мясо с баклажанами» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

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Спасибо за рецепт. Забираю. Обязательно попробую приготовить в сезон.
Блюдо,увы не пришлось нам по вкусу(
Мясо получилось очень вкусное. Спасибо за рецепт!
Получилось сочное и нежное блюдо, спасибо за рецепт
На здоровье!
Крутяк хочу хочу хочу
Я может не вижу где это написано, но что за сырный соус?
Это был готовый (покупной) сырный соус, можно сделать без него, в комментариях такой вопрос уже звучал.
С баклажанами очень вкусно!
Спасибо за фотоотчет!)
Получилось классное блюдо,только мясо я слегка отбила и порезала брусочками .Понравилось даже дочке которая не ест баклажаны ни в каком виде
Спасибо!)
очень вкусно))
мне очень понравилось как раз искала рецепт с баклажаном и тут все сошлось.Очень вкусно
Очень рада. Готовьте на здоровье!
Спасибо за рецепт! Очень понравилось!
Готовьте на здоровье! Спасибо за фото!
Очень вкусно, что несомненно при таком наборе продуктов. От себя добавила болгарский перец и картошку.
Очень, очень вкусно получилось и красиво.
Рада, что пришлось по вкусу!
Нежное, сочное и вкусное блюдо
Благодарю!
Наверно вкусненькооо, обожаю баклажаны.
Какая красота! Как я люблю баклажаны! Выглядит очень -очень аппетитно!
Какая красота! Как я люблю баклажаны! Выглядит очень -очень аппетитно!
Благодарю!
Здорово! Обожаю с баклажанами! Как бы еще лета дождаться теперь
рецептик-супер!
Очень даже ничего! Но на мой вкус не надо томатную пасту, но это кому как нравится!
Согласна и на такой вариант. Спасибо!
Удалено модератором Lacoste
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