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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из мясного фарша
  • 5 апреля 2020, 12:57
  • 15856

Котлеты "Полукартофельные"

Рецепт: Котлеты Полукартофельные

Очень понравились котлеты - нежные, сочные, быстрые и бюджетные. Рецепт ленивый, а результат замечательный!!! Никогда бы не подумала, что котлеты в таких пропорциях могут быть такими вкусными! За рецепт благодарю Стеллу Штерн. Пробуем?

Категория: Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из мясного фарша

Ингредиенты для «Котлеты "Полукартофельные"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1755.5 ккал 		белки
112.4 г 		жиры
97.8 г 		углеводы
107.6 г
100 г блюда
ккал
147.5 ккал		 белки
9.4 г		 жиры
8.2 г		 углеводы
9 г


Рецепт «Котлеты "Полукартофельные"»:

Лук порезать кубиком и обжарить в растительном масле.
Картофель в мундире (обязательно) отварить до готовности и очистить в горячем виде.
Пропустить через мясорубку свинину, говядину, лук (вместе с маслом, на котором он обжаривался) и картофель.

Посолитьи поперчить. Очень хорошо вымешать - от этого зависит консистенция котлет.

Делаем котлетки

Прокатываем котлеты в муке, обмакиваем в яйцо и обваливаем в сухарях - я прокатывала в муке для кляра и обмакивала в яйце.
Обжариваем на небольшом огне, с двух сторон, в разогретом масле до готовности, крышкой не накрывать.

Котлеты готовы.
Понравились в теплом и холодном виде.



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На второе На природу На ужин : На горячее

Теги: горячее обед ужин пикник детям

Вкусы: нежный сливочный мясной картофельный

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Котлеты Полукартофельные
Описание: Очень понравились котлеты - нежные, сочные, быстрые и бюджетные. Рецепт ленивый, а результат замечательный!!! Никогда бы не подумала, что котлеты в таких пропорциях могут быть такими вкусными! За рецепт благодарю Стеллу Штерн. Пробуем?


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Фотографии «Котлеты "Полукартофельные"» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

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Очень вкусные котлетки, все как мы любим, нежные, сочные, пышные!!!Спасибо большое за рецепт, с удовольствием буду повторять!!!
Готовила из куриного фарша, просто в панировке, картошку натерла на крупной терке. Рецепт очень быстрый, если есть готовый отварной картофель. Котлеты получились нежные , очень приятные на вкус , переворачивались без проблем
Спасибо за отзыв и аппетитный фотоотчет!
Очень интересный и аппетитный рецепт! Только маленький вопрос, свинину не едим, можно, как думаете на курицу или индейку заменить?
Птица очень нежная, боюсь картошка все перебъет
Ответ для dannchana
Вот выше есть фотоотчет именно из курицы - посмотрите!
Ответ для dannchana
Индейка по вкусу как свинина, только не такая жирная. Я очень часто меняю. Проблем не вижу.
Замечательные котлетки, Аллочка! Очень интересно попробовать!
Натуль, на здоровье!
Катерине32 -
Может сорт картофеля "не подошёл"? Был слишком рассыпчатый? Поэтому котлеты разваливались. Такой вариант в голову не пришёл?
Тогда причём здесь рецепт?
Котлеты замечательные и именно - для разнообразия - отличный вариант!
Не плохой вариант для разнообразия
Но у меня некоторые котлетки развалились при переворачивании
Текстура получилась очень нежнная, но вкус картофеля получается ярко выраженный.
Фотоотчет прилагается
Наверное, не очень хорошо вымешали, поэтому и разваливались.Фарш очень плотный получается и гладкий - не разваливается.
Ооочень вкусно, действительно нежно! Буду готовить ещё! Благодарю за рецепт!
Спасибо за отзыв!На здоровье!
Интересно, можно без мясорубки обойтись? Фарш готовый, не хочется из за картошки мясорубку доставать. Может, потолочь или через терку, или блендером?
Через мелкую терку отлично будет
Спасибо! Уже готовлю!
Всем доброго дня. По такому рецепту делала котлетки моя мамочка. У меня немного другой рецепт. Возможно он будет кому то интересен. Я просто в фарш из любого мяса с луком и специями добавляю тертый сыр (любой какой есть). Готовлю все так же, но котлетки очень сочные и вкусные. Так же добавляю сыр и в фарш для фрикаделек тефтелей и даже в пельменный фарш. Все кто пробывал восхищены сочностью блюда и очень удивляются, когда узнают о моем маленьком секрете. Всем всех благ и здоровья.
Спасибо,я сыр иногда в тефтели добавляю,то это совсем другой рецепт,ничего общего с этим
Большое спасибо, люблю котлеты, где присутствует хлеб и другие добавки. Поэтому добавила в "лист ожидания" в КК, жду окончания Поста, не сомневаюсь, что очень вкусно!!!!!
На здоровье!
Котлеты нереально вкусные! Очень нежные и мягкие . Добавляла немного зелени укропа в фарш.
Спасибо
Отличное фото - красивое и аппетитное! Спасибо за отзыв!
Вкусные сытные котлеты!
Это точно, Инна!
Аллочка,отличный рецепт! У меня давно мыслишки крутились приготовить что-то такое,но все как-то не складывалось.Теперь уж точно приготовлю!
Надюш,солнышко,спасибо!
Вкусные вполне возможно, но вот ленивыми их точно не назовешь - столько возни. Это для хозяюшек которые любят позаморочистей , а не для нас - кулинарных лентяев
заморочистые???????? Ну котлеты вообще не для лентяев
Ну я делаю котлетосы, хотя считаю себя отпетым лентяем
Отличные котлеты!
ОЧЕНЬ вкусные, сытные, нежные!
Большущее спасибо за замечательный, нужный рецепт!
Здорово!!!!Спасибо за отзыв и такое замечательное фото!
Аллочка, замечательные котлетки, красивые и очень аппетитные!
Спасибо ,Лара!
Аппетитные, интересные котлеты! Надо обязательно попробовать!
Надо!
Котлеты-сплошной соблазн! Конечно,рецепт утащила! Спасибо за прекрасный рецепт,Аллочка!
Надо делать,надо
очень аппетитно смотрятся
попробуем)
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