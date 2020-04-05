Котлеты "Полукартофельные"

Прокатываем котлеты в муке, обмакиваем в яйцо и обваливаем в сухарях - я прокатывала в муке для кляра и обмакивала в яйце.

Обжариваем на небольшом огне, с двух сторон, в разогретом масле до готовности, крышкой не накрывать.