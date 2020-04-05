Очень понравились котлеты - нежные, сочные, быстрые и бюджетные. Рецепт ленивый, а результат замечательный!!! Никогда бы не подумала, что котлеты в таких пропорциях могут быть такими вкусными! За рецепт благодарю Стеллу Штерн. Пробуем?
- 5 апреля 2020, 12:57
- 15856
Котлеты "Полукартофельные"
Ингредиенты для «Котлеты "Полукартофельные"»:
- Картофель — 500 г
- Лук репчатый (крупный) — 1 шт
- Масло растительное — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Яйцо куриное (у меня ушло 1) — 2 шт
- Мука пшеничная / Мука — по вкусу
- Сухари панировочные / Панировка — по вкусу
- Говядина (мякоть) — 250 г
- Свинина (мякоть) — 250 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1755.5 ккал
|
белки
112.4 г
|
жиры
97.8 г
|
углеводы
107.6 г
|100 г блюда
|ккал
147.5 ккал
|белки
9.4 г
|жиры
8.2 г
|углеводы
9 г
Рецепт «Котлеты "Полукартофельные"»:
Лук порезать кубиком и обжарить в растительном масле.
Картофель в мундире (обязательно) отварить до готовности и очистить в горячем виде.
Пропустить через мясорубку свинину, говядину, лук (вместе с маслом, на котором он обжаривался) и картофель.
Прокатываем котлеты в муке, обмакиваем в яйцо и обваливаем в сухарях - я прокатывала в муке для кляра и обмакивала в яйце.
Обжариваем на небольшом огне, с двух сторон, в разогретом масле до готовности, крышкой не накрывать.
Комментарии и отзывы
7 часов назад felix032 #
вчера в 16:30 малибу #
вчера в 16:54 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 15:45 dannchana #
вчера в 16:00 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 16:54 alarm clock # (автор рецепта)
4 часа назад elen korshun #
9 апреля Kuss #
9 апреля alarm clock # (автор рецепта)
8 апреля Евгения 1976 #
Может сорт картофеля "не подошёл"? Был слишком рассыпчатый? Поэтому котлеты разваливались. Такой вариант в голову не пришёл?
Тогда причём здесь рецепт?
Котлеты замечательные и именно - для разнообразия - отличный вариант!
8 апреля Катерина32 #
Но у меня некоторые котлетки развалились при переворачивании
Текстура получилась очень нежнная, но вкус картофеля получается ярко выраженный.
Фотоотчет прилагается
8 апреля alarm clock # (автор рецепта)
7 апреля Саконя #
7 апреля alarm clock # (автор рецепта)
7 апреля Саконя #
7 апреля alarm clock # (автор рецепта)
7 апреля Саконя #
7 апреля alarm clock # (автор рецепта)
7 апреля garmash 1963 #
7 апреля alarm clock # (автор рецепта)
7 апреля LanaSlavina #
7 апреля alarm clock # (автор рецепта)
6 апреля Демурия #
Спасибо
7 апреля alarm clock # (автор рецепта)
6 апреля inna_2107 #
7 апреля alarm clock # (автор рецепта)
6 апреля красавица киса #
6 апреля alarm clock # (автор рецепта)
6 апреля Angelina Wain #
6 апреля alarm clock # (автор рецепта)
6 апреля Angelina Wain #
6 апреля Евгения 1976 #
ОЧЕНЬ вкусные, сытные, нежные!
Большущее спасибо за замечательный, нужный рецепт!
6 апреля alarm clock # (автор рецепта)
6 апреля Dama-Lorik #
6 апреля alarm clock # (автор рецепта)
6 апреля Бархатные ручки #
6 апреля alarm clock # (автор рецепта)
6 апреля Т-пушка #
6 апреля alarm clock # (автор рецепта)
6 апреля мисс #
5 апреля Оксана7531 #
6 апреля alarm clock # (автор рецепта)
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