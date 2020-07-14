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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/166433/]Баклажаны по-бакински[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/166433/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020jul/14/28/2745977_33194-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Закуски -> Закуски из овощей Прежде, чем набегут знатоки бакинской кухни со своей критикой, скажу, что этот рецепт от коренной бакинки. Меня от заинтересовал своей простотой продуктов и простотой приготовления. Рецепт оправдал мои ожидания - и в горячем, и в холодном виде блюдо очень вкусное. Первый раз всегда делаю по первоисточнику, потом уже подстраиваю под свой вкус. Менять ничего не буду, кроме количества масла. Пробуем? Ингредиенты: Баклажан, Помидор, Масло растительное, Соль, Перец белый, Сахар. Тэги: закуска, обед, ужин.