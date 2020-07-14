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  • 14 июля 2020, 10:38
  • 9037

Баклажаны по-бакински

Рецепт: Баклажаны по-бакински

Прежде, чем набегут знатоки бакинской кухни со своей критикой, скажу, что этот рецепт от коренной бакинки. Меня от заинтересовал своей простотой продуктов и простотой приготовления. Рецепт оправдал мои ожидания - и в горячем, и в холодном виде блюдо очень вкусное. Первый раз всегда делаю по первоисточнику, потом уже подстраиваю под свой вкус. Менять ничего не буду, кроме количества масла. Пробуем?

Категория: Закуски Закуски из овощей

Кухня: Азербайджанская

Ингредиенты для «Баклажаны по-бакински»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
957 ккал 		белки
5 г 		жиры
81 г 		углеводы
350.1 г
100 г блюда
ккал
102.9 ккал		 белки
0.5 г		 жиры
8.7 г		 углеводы
37.6 г


Рецепт «Баклажаны по-бакински»:

Баклажаны очистить.
Нарезать вдоль шириной 1,5 см.

Затем каждый ломтик разрезать на 2-3 части.

Помидоры нарезать кругляшами не очень тонко (если хотите, то снимите шкурку).
Выложить слоями: баклажаны - помидоры и тд.
Последний слой помидоры.
Вливаем масло, накрываем крышкой и ставим на небольшой огонь.

Через 15 минут солим, перчим, добавляем немного сахара.
Аккуратно перемешиваем.
Накрываем и готовим на маленьком огне еще 15 минут.
Выключаем.
Готово!

При подаче посыпала чуть зеленью. Никаких других замен не буду точно делать. Мне очень понравилось в горячем виде, мужу очень - в холодном. В горячем - гарнир, в холодном - закуска. Количество масла уменьшила, но совсем уменьшать - испортится вкус, не будет сливочного послевкусия, лучше в готоовм виде убрать излишки масла.




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На ужин : На закуску Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: закуска обед ужин

Вкусы: овощной баклажановый сливочный

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Баклажаны по-бакински
Описание: Прежде, чем набегут знатоки бакинской кухни со своей критикой, скажу, что этот рецепт от коренной бакинки. Меня от заинтересовал своей простотой продуктов и простотой приготовления. Рецепт оправдал мои ожидания - и в горячем, и в холодном виде блюдо очень вкусное. Первый раз всегда делаю по первоисточнику, потом уже подстраиваю под свой вкус. Менять ничего не буду, кроме количества масла. Пробуем?


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Фотографии «Баклажаны по-бакински» от приготовивших (4)

Комментарии и отзывы

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Алла, замечательный рецепт!
Алла, замечательный рецепт!
Аллочка, рецепт подкупает простотой приготовления! Срочно готовить и
пробовать! Поздравляю тебя с Рецептом дня!
У меня дочка готовит очень вкусно, но первые блюда у неё получаются густые. Вот и ее постоянно критикуют за это (с причмоком уплетая "неправильный" супчик). я ей всегда говорю: "Да назови его похлебкой и не парься". Вот Вам подобный совет - назовите блюдо "Баклажаны от коренной бакинки" и всех критиков в сад! а блюдо - просто класс. кстати, готовила в мультиварке - тут главное не перетушить. я тушила 25 минут, но пару раз открывала крышку и контролировала.
Я их сразу в сад отправила!Спасибо за отзыв и поддержку!
Супер
Спасибо!
Теперь я понимаю - почему этот рецепт стал рецептом дня! Лично я бы выбрала его рецептом лета! Очень вкусно получилось, причем так просто и быстро готовится, без всяких заморочек и плясок с бубном. Даже пожалела, что так мало получилось, следующий раз удвою количество продуктов. Спасибо за идею. От себя добавила чеснок и мелко покрошенный горький перец (буквально несколько ломтиков). Отлично!!!
Спасибо за теплый отзыв и красивое фото!
Это вам спасибо за такой классный рецепт! Я уже всем знакомым порекомендовала приготовить такие баклажаны.
На здоровье!
Не готовила пока, но только по виду - вижу, что вкусно!
А любителей порассказать, про правильность и аутентичность рецептов - я обычно отправляю в/на Украину, где существует более 80 видов борща, и каждый считается аутентичным =)))
Ответ для WindSurf
Хорошо, что не на ....
Ответ для WindSurf
Берем рецепт и бежим готовить! Это надо обязательно попробовать
Вот это
Аллочка, отличный рецепт ! Вкусное блюдо и потрясающие фото!!! Когда набегают "знатоки" и начинают критиковать это раздражает! Ведь каждая хозяйка что-то делает по-своему...адаптирует для своей семьи! И когда начинают говорить,что это ненастоящее блюдо, то прям РРРРРРРРРРР!!!! Если кто-то такой появится, то не огорчайся!
Спасибо за поддержку, Марьям! Но я так давно живу, что на это у меня стойкий иммунитет, просто временя жалко тратить на таких
Ответ для Алиева2012
Пусть набегают.
Погоняем, развлечемся, а может что-то дельное узнаем.
Чудесные баклажаны, забрала, Алла, спасибо
шикарно!!!
Спасибо!
Аллочка,спасибо за быстрый рецепт ,очень Вкусно !! От себя один зубчик чеснока добавила .
Танюша ,я так рада, что тебе понравилось!Чеснок и баклажан такая парочка! Спасибо дорогая за отзыв и такое аппетитное фото!!!
Аллочка, замечательное летнее блюдо, очень аппетитно и вкусно!
Лара
Замечательный рецепт! Конечно же,утащила себе...спасибо,Аллочка, за рецепт ,несомненно,вкусного блюда! Как только ,так сразу !
Буду очень рада,если пригодится!
очень аппетитное блюдо!
Спасибо!
Аллочка, как же аппетитно-соблазнительно! Быстро и, безусловно, вкусно!
Ирочка,спасибо!
А можно приготовить это в мультиварке?
я не готовила
Аллочка, очень аппетитное блюдо! С благодарностью беру в КК
На здоровье!
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