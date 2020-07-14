Прежде, чем набегут знатоки бакинской кухни со своей критикой, скажу, что этот рецепт от коренной бакинки. Меня от заинтересовал своей простотой продуктов и простотой приготовления. Рецепт оправдал мои ожидания - и в горячем, и в холодном виде блюдо очень вкусное. Первый раз всегда делаю по первоисточнику, потом уже подстраиваю под свой вкус. Менять ничего не буду, кроме количества масла. Пробуем?
- 14 июля 2020, 10:38
- 9037
Баклажаны по-бакински
Ингредиенты для «Баклажаны по-бакински»:
- Баклажан (вес 370 гр) — 2 шт
- Помидор (вес 250 гр) — 2 шт
- Масло растительное (брала 60 мл) — 100 мл
- Соль — по вкусу
- Перец белый — по вкусу
- Сахар — 1 щепот.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
957 ккал
|
белки
5 г
|
жиры
81 г
|
углеводы
350.1 г
|100 г блюда
|ккал
102.9 ккал
|белки
0.5 г
|жиры
8.7 г
|углеводы
37.6 г
Рецепт «Баклажаны по-бакински»:
Помидоры нарезать кругляшами не очень тонко (если хотите, то снимите шкурку).
Выложить слоями: баклажаны - помидоры и тд.
Последний слой помидоры.
Вливаем масло, накрываем крышкой и ставим на небольшой огонь.
Через 15 минут солим, перчим, добавляем немного сахара.
Аккуратно перемешиваем.
Накрываем и готовим на маленьком огне еще 15 минут.
Выключаем.
Готово!
Комментарии и отзывы
4 часа назад inna_2107 #
4 часа назад inna_2107 #
4 часа назад alarm clock # (автор рецепта)
9 часов назад Андрей Силантьев #
8 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 23:11 Vishnja #
пробовать! Поздравляю тебя с Рецептом дня!
4 часа назад alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 21:33 Альбина Джавахидзе #
8 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 20:49 lubashka55 #
8 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 20:21 Ines #
8 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
8 часов назад Ines #
8 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 17:07 WindSurf #
А любителей порассказать, про правильность и аутентичность рецептов - я обычно отправляю в/на Украину, где существует более 80 видов борща, и каждый считается аутентичным =)))
вчера в 17:12 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 18:10 Pereira #
2 часа назад Olgaely #
вчера в 16:23 Pereira #
вчера в 16:36 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 14:48 dra-kosha #
вчера в 15:05 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 12:55 Алиева2012 #
вчера в 13:20 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 18:19 Pereira #
Погоняем, развлечемся, а может что-то дельное узнаем.
вчера в 20:29 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 11:22 Кир Рояль #
вчера в 13:18 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 10:34 tkachovasveta #
вчера в 13:18 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 9:42 tatabilga-2015 #
вчера в 13:32 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 9:24 Dama-Lorik #
вчера в 13:17 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 6:09 Т-пушка #
вчера в 8:25 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 1:43 мисс #
вчера в 8:25 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 1:17 Ирушенька #
вчера в 8:25 alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Oxana_Ox #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера ИРепка #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
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