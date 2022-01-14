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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы
  • 14 января 2022, 11:57
  • 2669

Форель с грибами в тесте

Рецепт: Форель с грибами в тесте

Делюсь рецептом очень вкусной и сочной форели с грибами в слоеном дрожжевом тесте. Такая рыба очень вкусная в горячем виде, так и в холодном. Подойдет на любой праздничный стол. Обязательно попробуйте приготовить.

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Форель с грибами в тесте»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3675.9 ккал 		белки
253.9 г 		жиры
173.2 г 		углеводы
272.1 г
100 г блюда
ккал
180.2 ккал		 белки
12.4 г		 жиры
8.5 г		 углеводы
13.3 г


Рецепт «Форель с грибами в тесте»:

Приготовим начинку. На растительном масле без запаха обжариваем нарезанный лук и грибы до готовности, солим, перчим. Всыпаем муку, все перемешиваем, вливаем сливки, постоянно помешивая.
Плавники, хвост и голову отрезаем. Солим рыбу. Раскатываем тесто, ориентируясь размеру рыбы. Мы должны полностью закрыть ее. Начиняем грибами и заворачиваем в тесто, как показано на видео. Сверху смазываем яйцом и отправляем в духовку, разогретую духовку до 190 градусов на 40 минут.
Такая форель очень вкусная в горячем и холодном виде.
Обязательно попробуйте приготовить.
Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На горячее

Теги: духовка

Вкусы: рыбный сливочный грибной

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Форель с грибами в тесте
Рецепт: Форель с грибами в тесте

Делюсь рецептом очень вкусной и сочной форели с грибами в слоеном дрожжевом тесте. Такая рыба очень вкусная в горячем виде, так и в холодном. Подойдет на любой праздничный стол. Обязательно попробуйте приготовить.

Ингредиенты для «Форель с грибами в тесте»:

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Комментарии и отзывы

Для того, чтобы съесть рыбу без костей, нужно снять с неё тесто. Зачем тогда тесто нужно , не совсем понятно. Какой-то неудачный рецепт.
вы написали рецепт, мы его обсуждаем
Задумка хорошая ...но вот кости меня тоже смутили ....вот если удалить хребет(как написала Нелли-nelliundco)выбрать кости.убрать из головы жабры. нафаршировать........во класс .вкуснятина!!!!
Благодарю!
Разве нельзя было хребет с костями удалить? В пирог целиком рыбу !
Это не пирог. Если бы это был пирог, я бы так и назвала.
А для того, чтобы не шокировать всех слишком сильно, хотя это и правда очень вкусно, даже голову отрезала, а нужно было именно "Целую" с головой и с белыми грибами внутри. Поэтому, думаю, это не самый худший рецепт, который может быть, и правил он точно не нарушает.
По сути это пирог, про плохой я и не писала, несомненно вкусно, только без хребта!
нет , нет и нет, вы заворачиваете рыбу с костями, у вас получился пирог, и как его есть, а если дети.
Вот филе ,то может быть, и то грибы и сливки, еще бы сыр натерли, вы забили вкус рыбы
Почем нет? Это такой рецепт. Рыба в тесте, а не рыбный пирог.
И хочу заметить, сливки не забивают вкус рыбы, попробуйте приготовить. Желательно с белыми грибами.
потому что дети, взрослые будут есть, а дети смотреть, тесто и кости, как их выбирать, и еще грибы мешаются, только филе
Вы так говорите, будто я заставляю вас готовить и есть.
Я подала рецепт таким, какой он есть. Рецепт такой. В оригинале еще должна быть голова.
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