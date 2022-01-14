Делюсь рецептом очень вкусной и сочной форели с грибами в слоеном дрожжевом тесте. Такая рыба очень вкусная в горячем виде, так и в холодном. Подойдет на любой праздничный стол. Обязательно попробуйте приготовить.
- 14 января 2022, 11:57
- 2669
Форель с грибами в тесте
Ингредиенты для «Форель с грибами в тесте»:
- Форель — 2 шт
- Шампиньоны — 300 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Сливки (жирностью мин. 20%) — 5 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 2 ч. л.
- Тесто слоеное дрожжевое — 500 г
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Масло растительное (для жарки) — 1 ст. л.
- Яйцо куриное (для смазывания) — 1 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3675.9 ккал
|
белки
253.9 г
|
жиры
173.2 г
|
углеводы
272.1 г
|100 г блюда
|ккал
180.2 ккал
|белки
12.4 г
|жиры
8.5 г
|углеводы
13.3 г
Рецепт «Форель с грибами в тесте»:
Плавники, хвост и голову отрезаем. Солим рыбу. Раскатываем тесто, ориентируясь размеру рыбы. Мы должны полностью закрыть ее. Начиняем грибами и заворачиваем в тесто, как показано на видео. Сверху смазываем яйцом и отправляем в духовку, разогретую духовку до 190 градусов на 40 минут.
Такая форель очень вкусная в горячем и холодном виде.
Обязательно попробуйте приготовить.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 1:18 dlatehktopishet #
позавчера alenanat #
позавчера топиарий #
позавчера LitanaNatali # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
позавчера LitanaNatali # (автор рецепта)
А для того, чтобы не шокировать всех слишком сильно, хотя это и правда очень вкусно, даже голову отрезала, а нужно было именно "Целую" с головой и с белыми грибами внутри. Поэтому, думаю, это не самый худший рецепт, который может быть, и правил он точно не нарушает.
позавчера nelliundco #
позавчера alenanat #
Вот филе ,то может быть, и то грибы и сливки, еще бы сыр натерли, вы забили вкус рыбы
позавчера LitanaNatali # (автор рецепта)
И хочу заметить, сливки не забивают вкус рыбы, попробуйте приготовить. Желательно с белыми грибами.
позавчера alenanat #
позавчера LitanaNatali # (автор рецепта)
Я подала рецепт таким, какой он есть. Рецепт такой. В оригинале еще должна быть голова.
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