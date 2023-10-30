Это неправильные ватрушки, где творог находится не в начинке, а в тесте! А сама начинка приготовлена из нежного фарша индейки ТМ Индилайт. Испекла детям "на завтра" в школу, но к вечеру уже осталась пара штук, так что в следующий раз буду готовить двойную порцию. Попробуйте!
- 30 октября 2023, 8:20
- 1940
Закусочные "ватрушки" с индейкой
Ингредиенты для «Закусочные "ватрушки" с индейкой»:
Для теста:
- Творог — 350 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Мука пшеничная / Мука — 175 г
- Соль — 0,5 ч. л.
- Разрыхлитель теста — 0,5 ч. л.
- Куркума — 1/3 ч. л.
Для начинки:
- Индейка (фарш, ТМ Индилайт) — 100 г
- Йогурт (натуральный) — 100 г
- Сухари панировочные / Панировка — 0,5 ст. л.
- Петрушка (рубленная) — 1 ст. л.
- Соль — 1/4 ч. л.
- Смесь перцев — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1403.4 ккал
|
белки
113.2 г
|
жиры
29.6 г
|
углеводы
173 г
|Порции
|ккал
117 ккал
|белки
9.4 г
|жиры
2.5 г
|углеводы
14.4 г
|100 г блюда
|ккал
173.3 ккал
|белки
14 г
|жиры
3.7 г
|углеводы
21.4 г
Рецепт «Закусочные "ватрушки" с индейкой»:
-
Для теста смешайте творог, яйцо и куркуму.
-
Всыпьте муку с разрыхлителем и солью.
-
Замесите тесто.
-
Скатайте из теста колбаску и нарежьте на 12 частей, припыляя мукой руки, из каждой части сформируйте лепешку, диаметром около 6 см.
-
Для начинки соедините все ингредиенты (панировочные сухари я забыла добавить).
-
Доведите до однородности с помощью погружного блендера.
-
Творожные лепешки переложите на противень, застеленный ковриком для выпечки. Слегка присыпьте заготовки мукой и в центре каждой сделайте углубление с помощью донышка рюмки. Заполните углубления начинкой.
-
Выпекайте при 200*С около 25 минут.
-
Остудите
-
Возьмите с собой на перекус.
Комментарии и отзывы
вчера в 11:21 марина-майре нымме #
вчера в 13:44 СкарлеттО # (автор рецепта)
31 октября inna_2107 #
31 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
30 октября МурКатеринка #
31 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
30 октября VikulinaS #
31 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
30 октября yugai ludmila65 #
30 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
30 октября Olga_Alexandrovna_B #
30 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
30 октября leontina-2014 #
31 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
30 октября milovar luck #
30 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
30 октября ИРепка #
30 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
30 октября мисс #
30 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
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