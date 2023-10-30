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  • 30 октября 2023, 8:20
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Закусочные "ватрушки" с индейкой

Рецепт: Закусочные ватрушки с индейкой

Это неправильные ватрушки, где творог находится не в начинке, а в тесте! А сама начинка приготовлена из нежного фарша индейки ТМ Индилайт. Испекла детям "на завтра" в школу, но к вечеру уже осталась пара штук, так что в следующий раз буду готовить двойную порцию. Попробуйте!

Категория: Закуски Закуски из мяса

Ингредиенты для «Закусочные "ватрушки" с индейкой»:

Для теста:

Для начинки:

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1403.4 ккал 		белки
113.2 г 		жиры
29.6 г 		углеводы
173 г
Порции
ккал
117 ккал		 белки
9.4 г		 жиры
2.5 г		 углеводы
14.4 г
100 г блюда
ккал
173.3 ккал		 белки
14 г		 жиры
3.7 г		 углеводы
21.4 г

Рецепт «Закусочные "ватрушки" с индейкой»:

  • Для теста смешайте творог, яйцо и куркуму.

  • Всыпьте муку с разрыхлителем и солью.

  • Замесите тесто.

  • Скатайте из теста колбаску и нарежьте на 12 частей, припыляя мукой руки, из каждой части сформируйте лепешку, диаметром около 6 см.

  • Для начинки соедините все ингредиенты (панировочные сухари я забыла добавить).

  • Доведите до однородности с помощью погружного блендера.

  • Творожные лепешки переложите на противень, застеленный ковриком для выпечки. Слегка присыпьте заготовки мукой и в центре каждой сделайте углубление с помощью донышка рюмки. Заполните углубления начинкой.

  • Выпекайте при 200*С около 25 минут.

  • Остудите

  • Возьмите с собой на перекус.

Приятного аппетита!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс «Перекус на любой вкус» На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На ужин : На закуску

Теги: закуска перекус завтрак обед ужин

Вкусы: мясной творожный соленый

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Закусочные "ватрушки" с индейкой
Рецепт: Закусочные ватрушки с индейкой

Это неправильные ватрушки, где творог находится не в начинке, а в тесте! А сама начинка приготовлена из нежного фарша индейки ТМ Индилайт. Испекла детям "на завтра" в школу, но к вечеру уже осталась пара штук, так что в следующий раз буду готовить двойную порцию. Попробуйте!

Ингредиенты для «Закусочные "ватрушки" с индейкой»:
Рецепт: Сконы с колбасой и вялеными томатами
Сконы с колбасой и вялеными томатами
Рецепт: Хот-дог из слоеного теста
Хот-дог из слоеного теста

Комментарии и отзывы

СПАСИБО ЗА ОТЛИЧНЫЙ РЕЦЕПТ!!!!
Спасибо за высокую оценку, Марина!
Отличный рецепт необычных ватрушек!
Спасибо большое, Инна!
Хорошая идея Ватрушки отличные!
Катя, спасибо большое!
Ну и пусть неправильные ватрушечки , зато какие вкусные!!
Виктория, спасибо большое!
Классные ватрушки, начинка сочная, тесто невесомое.
Люда, спасибо большое!
Очень интересная идея! Попробую как-нибудь приготовить с цельнозерновой мукой
Ольга, спасибо большое! С цельнозерновой еще полезнее будет
Идеальные неправильные ватрушки)
Маша, спасибо большое!
Очень аппетитные ватрушки
Спасибо большое, Лилия!
Ольга, ватрушки прекрасные!
Ирина, спасибо большое!
Очень аппетитно
Спасибо!
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