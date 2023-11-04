Предлагаю в качестве перекуса приготовить тонкие вафли из картофельного пюре. Получаются они очень нежные, мягкие и просто тают во рту. Можно кушать их просто так, или же смазать паштетом, плавленым или творожным сыром, вообщем на ваш вкус. Угощайтесь!
- 4 ноября 2023, 0:43
- 2786
Тонкие картофельные вафли с ветчиной
Ингредиенты для «Тонкие картофельные вафли с ветчиной»:
- Картофель (очищенный) — 380 г
- Соль — 1 ч. л.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Молоко — 100 мл
- Масло сливочное — 70 г
- Мука пшеничная / Мука — 1 стак.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Морковь — 30 г
- Специи — 1 ч. л.
- Ветчина (ТМ Индилайт) — 120 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1984.1 ккал
|
белки
51.4 г
|
жиры
106.2 г
|
углеводы
206.5 г
|100 г блюда
|ккал
211.1 ккал
|белки
5.5 г
|жиры
11.3 г
|углеводы
22 г
Рецепт «Тонкие картофельные вафли с ветчиной»:
-
Картофель почистить, помыть, переложить в кастрюльку, залить водой, добавить соль и отварить до готовности.
-
Воду слить, картофель размять толкушкой.
-
Добавить в картофель яйцо, молоко и растопленное сливочное масло.
-
Хорошо перемешать.
-
Затем просять муку, хорошо вымешать. Добавить растительное масло, снова перемешать.
-
Ветчину ТМ Индилайт нарезать мелкими кусочками.
-
Добавить к картофельной массе, перемешать.
-
Морковь почистить, помыть, натереть на мелкой тёрке, добавить в миску вместе со специями (у меня средиземноморские).
-
Хорошо перемешать.
-
Готовить вафли я буду в мультипекаре на панелях для тонких вафель. Выкладывать по 1 ч. л. с горкой теста на разогретую панель, накрыть крышкой.
-
Готовить до золотистости, примерно 2.5 минуты.
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
вчера в 17:19 Лорхен #
вчера в 17:22 МурКатеринка # (автор рецепта)
Спасибо большое за внимание!
вчера в 11:34 Elena S 2016 #
вчера в 13:03 МурКатеринка # (автор рецепта)
вчера в 8:22 mariana82 #
вчера в 9:47 МурКатеринка # (автор рецепта)
вчера в 6:58 Okoolina #
вчера в 9:47 МурКатеринка # (автор рецепта)
вчера в 0:45 TANCHITTA #
И даже не сомневаюсь, что очень вкусные!
вчера в 6:12 МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера olpecudo #
вчера в 0:33 МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера Silverina1 #
вчера в 0:31 МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера gapcalova #
вчера в 0:31 МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера lamer #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера yugai ludmila65 #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера СкарлеттО #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера ИРепка #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера tatabilga-2015 #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера Ксения40 #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
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