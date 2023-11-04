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  • 4 ноября 2023, 0:43
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Тонкие картофельные вафли с ветчиной

Рецепт: Тонкие картофельные вафли с ветчиной

Предлагаю в качестве перекуса приготовить тонкие вафли из картофельного пюре. Получаются они очень нежные, мягкие и просто тают во рту. Можно кушать их просто так, или же смазать паштетом, плавленым или творожным сыром, вообщем на ваш вкус. Угощайтесь!

Категория: Закуски Закуски из овощей

Ингредиенты для «Тонкие картофельные вафли с ветчиной»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1984.1 ккал 		белки
51.4 г 		жиры
106.2 г 		углеводы
206.5 г
100 г блюда
ккал
211.1 ккал		 белки
5.5 г		 жиры
11.3 г		 углеводы
22 г

Рецепт «Тонкие картофельные вафли с ветчиной»:

  • Картофель почистить, помыть, переложить в кастрюльку, залить водой, добавить соль и отварить до готовности.

  • Воду слить, картофель размять толкушкой.

  • Добавить в картофель яйцо, молоко и растопленное сливочное масло.

  • Хорошо перемешать.

  • Затем просять муку, хорошо вымешать. Добавить растительное масло, снова перемешать.

  • Ветчину ТМ Индилайт нарезать мелкими кусочками.

  • Добавить к картофельной массе, перемешать.

  • Морковь почистить, помыть, натереть на мелкой тёрке, добавить в миску вместе со специями (у меня средиземноморские).

  • Хорошо перемешать.

  • Готовить вафли я буду в мультипекаре на панелях для тонких вафель. Выкладывать по 1 ч. л. с горкой теста на разогретую панель, накрыть крышкой.

  • Готовить до золотистости, примерно 2.5 минуты.

Готовые вафли можно подавать к столу, или же взять с собой на работу, в школу на перекус







Приятного аппетита!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На полдник Конкурсные рецепты : Конкурс «Перекус на любой вкус» На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На полдник На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска перекус завтрак полдник

Вкусы: картофельный ветчинный

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Тонкие картофельные вафли с ветчиной
Рецепт: Тонкие картофельные вафли с ветчиной

Предлагаю в качестве перекуса приготовить тонкие вафли из картофельного пюре. Получаются они очень нежные, мягкие и просто тают во рту. Можно кушать их просто так, или же смазать паштетом, плавленым или творожным сыром, вообщем на ваш вкус. Угощайтесь!

Ингредиенты для «Тонкие картофельные вафли с ветчиной»:
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Сконы с колбасой и вялеными томатами
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Хот-дог из слоеного теста

Комментарии и отзывы

Отличные! Мне понравилось, что они легко сворачиваются - макнул в сметанку и съел!
....макнул в сметанку и съел!
Да, да, мы так и сделали
Спасибо большое за внимание!
Скажите, на сковородке можно?
Здравствуйте! Да, можно, конечно они не получатся такими же тонкими, как в мультипекаре, но тоже будет вкусно
Очень аппетитные вафли!
Марианочка, спасибо большое!
аппетитные! Нужно попробовать!
Спасибо большое, Наталья!
Катюша, очень красивые вафли !
И даже не сомневаюсь, что очень вкусные!
Танечка, спасибо огромное!
Какие аппетитные вафельки💖. Мне вот идея пришла: а если попробовать в тарталетнице испечь, они будут держать форму?
Спасибо большое за внимание! Думаю не будут держать форму, т.к. они получаются мягкие. Но если уменьшить количество молока до 50 мл., а сливочного масла до 40 гр., то возможно и получится Точно будут держать форму вот эти вафли https://www.povarenok.ru/recipes/show/180071/
Весьма аппетитные вафельки
Спасибочки!
румяные и вкусные
Лега, спасибо большое!
Очень аппетитные вафли!!!!!
Мерси!
Какие же они вкусные и красивые !
Людмила, спасибо большое!
Очень аппетитные вафли, Катя!
Оля, спасибо большое!
Катериночка, какие красивые, аппетитные вафли!
Ирочка, спасибо большое, очень приятно
Катюша ,очень аппетитные вафли
Танечка, спасибо огромное за внимание!
Отличный рецепт! Вафли очень аппетитные
Спасибо большущее!
очень красивые и аппетитные!
Света, спасибо большое!!!
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