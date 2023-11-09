Или домашнее карпаччо. Поверьте, даже в домашних условиях можно приготовить вкусный и изысканный деликатес - карпаччо! Самое важное для приготовления- это хорошее качественное мясо, такое, как индейка ТМ "Индилайт", а также- специи и немного терпения (дождаться, пока мясо вялится). Такое карпаччо прекрасно подойдёт для перекуса, приготовления сэндвичей и т. д. Это гораздо вкуснее и полезнее любой магазинной колбасы, да и гораздо бюджетнее. И, в конце концов, это - НАСТОЯЩЕЕ мясо! Итак, за дело!
- 9 ноября 2023, 16:15
- 2000
Вяленая индейка
Ингредиенты для «Вяленая индейка»:
- Индейка (Вырезка из индейки ТМ "Индилайт". Также можно использовать грудку индейки.) — 800 г
- Чеснок (Крупные зубчика, если мелкие, то можно использовать 6 шт.) — 4 зуб.
- Соль (Лучше использовать крупного помола) — 2 ст. л.
- Паприка сладкая — 1 ст. л.
- Перец черный — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 30
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1733.6 ккал
|
белки
180.2 г
|
жиры
97.8 г
|
углеводы
35.1 г
|Порции
|ккал
57.8 ккал
|белки
6 г
|жиры
3.3 г
|углеводы
1.2 г
|100 г блюда
|ккал
176.9 ккал
|белки
18.4 г
|жиры
10 г
|углеводы
3.6 г
Рецепт «Вяленая индейка»:
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Подготовьте необходимые ингредиенты. Я использовала вырезку из индейки ТМ "Индилайт". Также вполне подойдёт и грудка индейки. Важно, чтобы кусочки мяса были ровными и цельными.
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Филе вырезки индейки я разделила на 3 одинаковые кусочка. Далее соединяем соль, чёрный молотый перец, паприку, выдавливаем половину чеснока. Мясо нужно промыть под холодной проточной водой и просушить бумажными полотенцами.
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Далее нужно тщательно натереть мясо пряной смесью. Выкладываем мясо в форму, накрываем пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 24 часа. За это время мясо пустит сок, сливать его не нужно. Через сутки, мясо промываем под холодной проточной водой, тщательно смываем специи и высушиваем мясо с помощью бумажного полотенца. Чеснок измельчаем, натираем им мясо и небольшим количеством чёрного молотого перца.
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Заворачиваем мясо в чистую марлю или вафельное полотенце и отправляем в холодильник ещё на 24 часа. По прошествии суток мясо готово — его можно тонко нарезать и подать к столу.
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Но всё же лучше довести дело до конца и мясо еще немного подвялить. Для это мясо оберните в марлю (можно использовать ту же, которой накрывалось мясо при мариновании). С помощью верёвки, большой скрепки или зажимов прихватите кулёчки с мясом и повесьте в проветриваемом помещении (балкон) еще на 2-3 суток. Идеально, если присутствует небольшой сквозняк. Фото, возможно, слишком "домашние", извините. Фотографировала буквально перед уходом на работу, с первыми лучами осеннего света.
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Ну вот, прошло 3 дня пребывания на балконе. Получилось настоящее вяленое мясо! Специй, соли достаточно. Не смотря на нежную структуру, мясо отлично нарезается на достаточно тонкие кусочки.
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Это невероятно вкусно! Такое вяленое мясо отлично подойдёт для перекуса и вкусных бутербродов. Приятного вам аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 9:57 Синюков #
Сам подобное не готовил, но в других источниках её обязательно используют.
вчера в 13:37 VikulinaS # (автор рецепта)
позавчера мисс #
вчера в 13:33 VikulinaS # (автор рецепта)
9 ноября golubga #
вчера в 13:33 VikulinaS # (автор рецепта)
9 ноября oconod #
9 ноября VikulinaS # (автор рецепта)
9 ноября oconod #
9 ноября oconod #
9 ноября СкарлеттО #
9 ноября VikulinaS # (автор рецепта)
9 ноября leontina-2014 #
У меня муж тоже вялит. Знаю, как это вкусно
9 ноября VikulinaS # (автор рецепта)
9 ноября gapcalova #
У меня проблема с ночными съемками, не могу отрегулировать свет, а дни к сожалению становятся все короче и короче(((
9 ноября leontina-2014 #
9 ноября VikulinaS # (автор рецепта)
9 ноября Okoolina #
://www.povarenok.ru/recipes/show/167461/
9 ноября VikulinaS # (автор рецепта)
вчера в 15:10 Okoolina #
https://www.povarenok.ru/recipes/show/167461/
вчера в 15:39 VikulinaS # (автор рецепта)
9 ноября leontina-2014 #
9 ноября Okoolina #
9 ноября VikulinaS # (автор рецепта)
вчера в 14:18 Анатолий Соколов #
вчера в 15:11 Okoolina #
вчера в 15:40 VikulinaS # (автор рецепта)
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