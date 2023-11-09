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  • 9 ноября 2023, 16:15
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Вяленая индейка

Рецепт: Вяленая индейка

Или домашнее карпаччо. Поверьте, даже в домашних условиях можно приготовить вкусный и изысканный деликатес - карпаччо! Самое важное для приготовления- это хорошее качественное мясо, такое, как индейка ТМ "Индилайт", а также- специи и немного терпения (дождаться, пока мясо вялится). Такое карпаччо прекрасно подойдёт для перекуса, приготовления сэндвичей и т. д. Это гораздо вкуснее и полезнее любой магазинной колбасы, да и гораздо бюджетнее. И, в конце концов, это - НАСТОЯЩЕЕ мясо! Итак, за дело!

Категория: Закуски Закуски из мяса

Ингредиенты для «Вяленая индейка»:

Время приготовления:

Количество порций: 30

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1733.6 ккал 		белки
180.2 г 		жиры
97.8 г 		углеводы
35.1 г
Порции
ккал
57.8 ккал		 белки
6 г		 жиры
3.3 г		 углеводы
1.2 г
100 г блюда
ккал
176.9 ккал		 белки
18.4 г		 жиры
10 г		 углеводы
3.6 г

Рецепт «Вяленая индейка»:

  • Подготовьте необходимые ингредиенты. Я использовала вырезку из индейки ТМ "Индилайт". Также вполне подойдёт и грудка индейки. Важно, чтобы кусочки мяса были ровными и цельными.

  • Филе вырезки индейки я разделила на 3 одинаковые кусочка. Далее соединяем соль, чёрный молотый перец, паприку, выдавливаем половину чеснока. Мясо нужно промыть под холодной проточной водой и просушить бумажными полотенцами.

  • Далее нужно тщательно натереть мясо пряной смесью. Выкладываем мясо в форму, накрываем пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 24 часа. За это время мясо пустит сок, сливать его не нужно. Через сутки, мясо промываем под холодной проточной водой, тщательно смываем специи и высушиваем мясо с помощью бумажного полотенца. Чеснок измельчаем, натираем им мясо и небольшим количеством чёрного молотого перца.

  • Заворачиваем мясо в чистую марлю или вафельное полотенце и отправляем в холодильник ещё на 24 часа. По прошествии суток мясо готово — его можно тонко нарезать и подать к столу.

  • Но всё же лучше довести дело до конца и мясо еще немного подвялить. Для это мясо оберните в марлю (можно использовать ту же, которой накрывалось мясо при мариновании). С помощью верёвки, большой скрепки или зажимов прихватите кулёчки с мясом и повесьте в проветриваемом помещении (балкон) еще на 2-3 суток. Идеально, если присутствует небольшой сквозняк. Фото, возможно, слишком "домашние", извините. Фотографировала буквально перед уходом на работу, с первыми лучами осеннего света.

  • Ну вот, прошло 3 дня пребывания на балконе. Получилось настоящее вяленое мясо! Специй, соли достаточно. Не смотря на нежную структуру, мясо отлично нарезается на достаточно тонкие кусочки.

  • Это невероятно вкусно! Такое вяленое мясо отлично подойдёт для перекуса и вкусных бутербродов. Приятного вам аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс «Перекус на любой вкус» На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : Легкий / На закуску На полдник На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: перекус закуска праздничный праздник

Вкусы: мясной пряный острый

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Вяленая индейка
Рецепт: Вяленая индейка

Или домашнее карпаччо. Поверьте, даже в домашних условиях можно приготовить вкусный и изысканный деликатес - карпаччо! Самое важное для приготовления- это хорошее качественное мясо, такое, как индейка ТМ "Индилайт", а также- специи и немного терпения (дождаться, пока мясо вялится). Такое карпаччо прекрасно подойдёт для перекуса, приготовления сэндвичей и т. д. Это гораздо вкуснее и полезнее любой магазинной колбасы, да и гораздо бюджетнее. И, в конце концов, это - НАСТОЯЩЕЕ мясо! Итак, за дело!

Ингредиенты для «Вяленая индейка»:
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Комментарии и отзывы

Прошу прощения за, возможно, безграмотный вопрос. А разве без нитритной соли такое можно готовить?
Сам подобное не готовил, но в других источниках её обязательно используют.
Спасибо вам за интерес к рецепту! Я уже несколько лет готовлю это мясо с использованием обычной соли (лучше крупного помола, та, которая для засолки). Всё хорошо получается! Возможно, с использованием нитритной соли готовый продукт хранится дольше. Но у нас вяленое мясо надолго не задерживается. Упаковываю каждый кусочек в фольгу, убираю в холодильник и до 5 дней мясо точно спокойно хранится.
Очень интересный рецепт!
Спасибо большое!
Очень интересный рецепт!
Спасибо большое!!
Вопрос к автору..... вы вообще знаете значение слова "карпаччо"
Я знаю, жила в Италии. А вам - Google в помощь!
Ответ гугла: Pietanza di carne cruda di manzo tagliata a fette sottilissime, condita variamente (olio di oliva e limone, maionesi aromatizzate, aggiunta di scaglie di parmigiano o tartufo, ecc.).
Что дословно значит .... блюдо из тонко нарезанных кусочков сырой говяжьей вырезки, приправленной соусом на основе оливкового масла и лимонa
Шикарно!
Спасибо большущее!
Хорошее мясо

У меня муж тоже вялит. Знаю, как это вкусно
Спасибо большое!
Очень хорошие фото и красивое мясо.
У меня проблема с ночными съемками, не могу отрегулировать свет, а дни к сожалению становятся все короче и короче(((
Лена, понимаю. Стараюсь в первой половине дня готовить и снимать. До 12-13 дня, правда, не всегда есть возможность(
Ответ для gapcalova
Лена, спасибо большое за похвалу! У меня тоже проблема теперь при дневном свете снимать, в основном только вечером получается. Это готовое мясо вчера уже в ночи фотографировала.
Я делаю так иногда, но называю это балыком! Это вкусно!
://www.povarenok.ru/recipes/show/167461/
Спасибо!! Как ни назови, это, действительно, вкусно!
Ссылка не рабочая в коменте. Вот балык:
https://www.povarenok.ru/recipes/show/167461/
Ответ для Okoolina
а у меня муж называет бастурмой))) хотя может есть нюансы в технологии
Я три дня выдерживаю в холодильнике на доске....вкусно!
Да, это тоже хороший вариант!
Ответ для Okoolina
Каждый имеет право назвать свё кулинарное "изделие" так, как считает нужным и как ему нравится.
https://www.povarenok.ru/recipes/show/167461/
Ответ для Анатолий Соколов
Всё верно! Спасибо!
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