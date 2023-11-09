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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/180236/]Вяленая индейка[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/180236/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2023nov/09/29/3088103_58669-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Закуски -> Закуски из мяса Или домашнее карпаччо. Поверьте, даже в домашних условиях можно приготовить вкусный и изысканный деликатес - карпаччо! Самое важное для приготовления- это хорошее качественное мясо, такое, как индейка ТМ "Индилайт", а также- специи и немного терпения (дождаться, пока мясо вялится). Такое карпаччо прекрасно подойдёт для перекуса, приготовления сэндвичей и т. д. Это гораздо вкуснее и полезнее любой магазинной колбасы, да и гораздо бюджетнее. И, в конце концов, это - НАСТОЯЩЕЕ мясо! Итак, за дело! Ингредиенты: Индейка, Чеснок, Соль, Паприка сладкая, Перец черный. Тэги: перекус, закуска, праздничный, праздник.