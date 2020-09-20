Балык из филе индейки

1 день:

Для приготовления балыка я буду использовать малое филе индейки ТМ ИНДИЛАЙТ. Упаковка - 500 г, в ней уже нарезанное филе 2 куска. Ровные и красивые кусочки. На них совсем немного плёнки и я её срезала. В какой-то удобной посуде нужно смешать специи: паприку сладкую; чёрный и красный острый перец; кориандр, положить соль и сахар. Подготовленные кусочки вымытые и обсушенные бумажным полотенцем тщательно натираем приготовленной смесью. Просто втираем всю без остатка в оба куска. Я делаю индейку в посуде с крышкой. Накрываем крышкой и ставим на 24 часа в холодильник. Можно использовать пищевую плёнку, если нет крышки. Я не мариную ничего в пластиковой посуде, только в керамической.