Отличный балык на все случаи: когда придут гости; неожиданные гости; любые праздники; перекусы; закуска и конечно же взять с собой на пикник! По времени балык делается не быстро, но это того стОит! Всё натуральное! Говорить больше ничего не буду, это нужно делать и пробовать.
- 20 сентября 2020, 12:27
- 2257
Балык из филе индейки
Ингредиенты для «Балык из филе индейки»:
- Индейка (малое филе индейки ТМ ИНДИЛАЙТ) — 500 г
- Соль — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Паприка сладкая (+ посыпать куски полностью после маринования) — 1 ст. л.
- Перец черный (я беру смесь перцев красного острого и чёрного) — 1 ч. л.
- Кориандр (у меня не молотый) — 0.5 ч. л.
- Чеснок (крупные зубчики) — 2 зуб.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1165 ккал
|
белки
112.8 г
|
жиры
61.6 г
|
углеводы
40.7 г
|100 г блюда
|ккал
187.9 ккал
|белки
18.2 г
|жиры
9.9 г
|углеводы
6.6 г
Рецепт «Балык из филе индейки»:
1 день:
Для приготовления балыка я буду использовать малое филе индейки ТМ ИНДИЛАЙТ. Упаковка - 500 г, в ней уже нарезанное филе 2 куска. Ровные и красивые кусочки. На них совсем немного плёнки и я её срезала. В какой-то удобной посуде нужно смешать специи: паприку сладкую; чёрный и красный острый перец; кориандр, положить соль и сахар. Подготовленные кусочки вымытые и обсушенные бумажным полотенцем тщательно натираем приготовленной смесью. Просто втираем всю без остатка в оба куска. Я делаю индейку в посуде с крышкой. Накрываем крышкой и ставим на 24 часа в холодильник. Можно использовать пищевую плёнку, если нет крышки. Я не мариную ничего в пластиковой посуде, только в керамической.
2 день:
На следующий день достаём индейку из холодильника. Она выделила сок и стала плотнее. Нужно полностью под проточной водой с неё всё смыть, все специи. Тщательно промокнуть бумажным полотенцем. Выдавить чеснок и втереть в каждый кусок со всех сторон.
Присыпать куски сладкой паприкой и по желанию жгучим перцем красным. Завернуть куски в ткань хлопчатобумажную или в марлю. Кладём обёрнутые куски на доску (тарелку) и ставим в холодильник опять на 24 часа. Я кладу куски на деревянную доску.
3 день:
Вынимаем индейку из холодильника и меняем марлю или ткань на сухую свежую. Ставим опять в холодильник. Оставляем в холодильнике на три дня. Через три дня индейка хорошо завялится.
Через три дня:
Можно уже есть. По фото видно, что нет даже подтёков на марле. Мясо сухое. Хранить балык можно в холодильнике долго - неделю-две, оно будет только суше. Только вот долго оно не задержится. Можно сразу делать больше тем, кто любит такое, например: взять 1 кг филе.
Балык отлично прихватить с собой на природу в качестве закуски. Нарезаем тонко. Хорошо нарезаются кусочки.
Комментарии и отзывы
36 минут назад Anni68 #
26 минут назад Okoolina # (автор рецепта)
4 часа назад Людмила НК #
3 часа назад Okoolina # (автор рецепта)
вчера в 21:50 Евгения 1976 #
Нежный, чуть тянущийся, остренький, ароматный. Ну просто КЛАСС!
Настоящий балык и во много раз вкуснее и насыщеннее, чем из курицы.
Наташа, огромное спасибо! Рецепт на сто баллов! Постоянно буду готовить, мне очень понравилось!
5 часов назад Okoolina # (автор рецепта)
21 сентября Демурия #
21 сентября Okoolina # (автор рецепта)
21 сентября ЛК201014 #
21 сентября Okoolina # (автор рецепта)
21 сентября Pavelia #
Фотографии красивые, и кстати, мясо вовсе не похоже на сырое, прекрасно видно, что оно хорошо подвялено.
21 сентября Okoolina # (автор рецепта)
21 сентября мисс #
21 сентября Okoolina # (автор рецепта)
20 сентября julika1108 #
21 сентября Okoolina # (автор рецепта)
20 сентября Vookhost #
21 сентября Okoolina # (автор рецепта)
21 сентября oliva7777 #
20 сентября Евгения 1976 #
Смотрится очень заманчиво.
Люблю такие "штуки".
21 сентября Okoolina # (автор рецепта)
20 сентября nelliundco #
21 сентября Okoolina # (автор рецепта)
20 сентября Ирушенька #
21 сентября Okoolina # (автор рецепта)
20 сентября yugai ludmila65 #
20 сентября Okoolina # (автор рецепта)
20 сентября yugai ludmila65 #
20 сентября qwerrty121 #
20 сентября Okoolina # (автор рецепта)
20 сентября ma-ma sveta #
20 сентября Okoolina # (автор рецепта)
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