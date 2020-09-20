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  • 20 сентября 2020, 12:27
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Балык из филе индейки

Рецепт: Балык из филе индейки

Отличный балык на все случаи: когда придут гости; неожиданные гости; любые праздники; перекусы; закуска и конечно же взять с собой на пикник! По времени балык делается не быстро, но это того стОит! Всё натуральное! Говорить больше ничего не буду, это нужно делать и пробовать.

Категория: Закуски Закуски из мяса

Ингредиенты для «Балык из филе индейки»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1165 ккал 		белки
112.8 г 		жиры
61.6 г 		углеводы
40.7 г
100 г блюда
ккал
187.9 ккал		 белки
18.2 г		 жиры
9.9 г		 углеводы
6.6 г

Рецепт «Балык из филе индейки»:

1 день:
Для приготовления балыка я буду использовать малое филе индейки ТМ ИНДИЛАЙТ. Упаковка - 500 г, в ней уже нарезанное филе 2 куска. Ровные и красивые кусочки. На них совсем немного плёнки и я её срезала. В какой-то удобной посуде нужно смешать специи: паприку сладкую; чёрный и красный острый перец; кориандр, положить соль и сахар. Подготовленные кусочки вымытые и обсушенные бумажным полотенцем тщательно натираем приготовленной смесью. Просто втираем всю без остатка в оба куска. Я делаю индейку в посуде с крышкой. Накрываем крышкой и ставим на 24 часа в холодильник. Можно использовать пищевую плёнку, если нет крышки. Я не мариную ничего в пластиковой посуде, только в керамической.

2 день:
На следующий день достаём индейку из холодильника. Она выделила сок и стала плотнее. Нужно полностью под проточной водой с неё всё смыть, все специи. Тщательно промокнуть бумажным полотенцем. Выдавить чеснок и втереть в каждый кусок со всех сторон.

Присыпать куски сладкой паприкой и по желанию жгучим перцем красным. Завернуть куски в ткань хлопчатобумажную или в марлю. Кладём обёрнутые куски на доску (тарелку) и ставим в холодильник опять на 24 часа. Я кладу куски на деревянную доску.

3 день:
Вынимаем индейку из холодильника и меняем марлю или ткань на сухую свежую. Ставим опять в холодильник. Оставляем в холодильнике на три дня. Через три дня индейка хорошо завялится.

Через три дня:
Можно уже есть. По фото видно, что нет даже подтёков на марле. Мясо сухое. Хранить балык можно в холодильнике долго - неделю-две, оно будет только суше. Только вот долго оно не задержится. Можно сразу делать больше тем, кто любит такое, например: взять 1 кг филе.

Балык отлично прихватить с собой на природу в качестве закуски. Нарезаем тонко. Хорошо нарезаются кусочки.

Подаём...

... и едим-закусываем!

Ароматное, остренькое, нежное, вкусное... Древний рецепт приготовления балыка из курицы или индейки Всем любителям мяса любого рекомендую!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовим с Индилайт" На завтрак На обед : На закуску На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На природу На ужин : На закуску

Теги: закуска перекус праздник гости пикник

Вкусы: мясной пикантный острый

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Балык из филе индейки
Описание: Отличный балык на все случаи: когда придут гости; неожиданные гости; любые праздники; перекусы; закуска и конечно же взять с собой на пикник! По времени балык делается не быстро, но это того стОит! Всё натуральное! Говорить больше ничего не буду, это нужно делать и пробовать.


Комментарии и отзывы

Пол кило сырого мяса птицы, всего 1 ложка соли и три дня маринования. Этого достаточно, чтобы избавиться от гельминтов? На сайте конечно полно похожих рецептов, как и тех кто ими увлекается. Не могу понять, вы так уверены в мясе? Может вы бессмертны али просто страх потеряли?
Вы поняли не верно. Соли и перца на это достаточно! Всё вытянуло, всё завялилось!!!
О, какой балычок беру в КК!
конечно попробуй!
Отличный, деликатесный балычОк!!!!!
Нежный, чуть тянущийся, остренький, ароматный. Ну просто КЛАСС!
Настоящий балык и во много раз вкуснее и насыщеннее, чем из курицы.
Наташа, огромное спасибо! Рецепт на сто баллов! Постоянно буду готовить, мне очень понравилось!
спасибо за фотоотчёт! Вкусно! Если часто будешь делать, ткань или марлю не выкидывает, просто ее постирай с мылом и оставляй до следующего раза!
Наташа, вкусный балычок получился. Из индейки обязательно попробую сделать.
Попробуй!
Подтверждаю, замечательный деликатес получается, тоже практикую.
Фотографии красивые, и кстати, мясо вовсе не похоже на сырое, прекрасно видно, что оно хорошо подвялено.
Да, это вкусно! конечно не сырое, а вяленое. Полежит ещё дня два, если не съедят, суше будет!
Делала так многократно из куриной грудки, сын обожает, надо индейку сделать.
Света, из нее вкуснее!
Оч. круто вся слюной изошлась невозможно перед таким устоять
Попробуй!
Ой... Выглядит как сырое))) Страшновато. Но помню в детстве нас кормили балыком.
Совсем не сырое, полежит подольше, будет суше!
Ответ для Vookhost
Сначала проморозьте пару тройку дней дней. Потом делайте. Или замороженную купите но не охлаждённый.
Интересная идея!
Смотрится очень заманчиво.
Люблю такие "штуки".
Попробуй!
Фотографии шикарные , не сомневаюсь, что очень вкусно
вкусно!
Вот это да! Шикарный балык, наташенька! Очень интересный мастер-класс!
спасибо, Иришка!
Из индейки отличный балык!
да, даже из курицы не такой получается!
Конечно, индейка на порядок выше.
Наташа, балык загляденье прям, отведать бы кусочек)
Спасибо! Очень вкусный.
супер!
спасибо!
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