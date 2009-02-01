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  • 1 февраля 2009, 18:24
  • 864762

Маскарпоне в домашних условиях

Рецепт: Маскарпоне в домашних условиях

Как и обещала, проверила я рецепт маскарпоне, найденный в интернете. Могу сказать, что очень близко получается к оригиналу. Замена отличная! Правда, только завтра буду его в дело применять, тогда скажу окончательно. А так по виду, вкусу и консистенции - то, что надо! Может быть кого-то выручит этот рецепт. Сразу скажу, что аналогов Сыру Маскарпоне в мире нет. Но все-таки по этому рецепту получается что-то очень близкое.

Категория: Приготовление молочных продуктов Домашний творог

Ингредиенты для «Маскарпоне в домашних условиях»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3277.4 ккал 		белки
24.8 г 		жиры
339.6 г 		углеводы
30.6 г
100 г блюда
ккал
321.3 ккал		 белки
2.4 г		 жиры
33.3 г		 углеводы
3 г


Рецепт «Маскарпоне в домашних условиях»:

  • Все элементарно просто. Так же, как делаем творог. Я беру из расчета на 1 литр: делала 400 мл, выход сыра получился примерно 125-150 гр, т. е. на крем для хорошего рулета достаточно.

    Сливки нагреваем примерно до температуры 80 градусов, добавляем сок лимона или разведенную водой лимонную кислоту, греем на медленном огне минут 10.

  • Затем откидываем сливки на льняную тряпочку (если берете марлю, сверните в 5-6 слоев) и оставляем на ночь отцеживаться.
    Все! Завтра я этот сырок использую по назначению.

  • Можно делать тирамису. И, конечно, очень вкусные крема к тортам.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На праздничный стол

Теги: заготовка десерт крем сыр

Вкусы: сливочный

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Маскарпоне в домашних условиях
Рецепт: Маскарпоне в домашних условиях

Как и обещала, проверила я рецепт маскарпоне, найденный в интернете. Могу сказать, что очень близко получается к оригиналу. Замена отличная! Правда, только завтра буду его в дело применять, тогда скажу окончательно. А так по виду, вкусу и консистенции - то, что надо! Может быть кого-то выручит этот рецепт. Сразу скажу, что аналогов Сыру Маскарпоне в мире нет. Но все-таки по этому рецепту получается что-то очень близкое.

Ингредиенты для «Маскарпоне в домашних условиях»:
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Комментарии и отзывы

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Восхитительный сыр вышел, спасибо за простой и лёгкий рецепт.
А в чем смысл этого рецепта ? Проще купить готовый Маскарпоне,чем делать его,так как 1 литр сливок,жирностью выше 20 процентов обойдется рублей 600,у нас такие цены,живу в Краснодарском крае....
Из кокосовых сливок никто не пробовал сделать?
Все смотрю на этот рецепт и никак не пойму в чем его прелесть? Цена у домашнего маскарпоне получается ооочень небюджетная, по-крайней мере у нас так)
поддерживаю! дешевле и проще купить готовый
Ответ для Сорокоручка
Если свое домашнее молоко (или вот например я покупаю домашнее, несобранное), то сливки - не роскошь. С трехлитровой банки цельного молока примерно 300-400 мл сливок можно собрать.
Скажите, пожалуйста... почему у вас на фото готовый продукт эластичный , а в комментариях, у всех опробовавших, зернистый ?
от кислоты сливки сворачиваются. Тоже удивляет, что у автора рецепта продукт эластичный. как так?
однозначно сверху намазан магазинный продукт...
посмотрите на фото итоговое... там снизу и цвет другой и виден трафарет от марли...
постановочное фото... и результат пользователей, которые повторили рецепт, такой же зернистый результат...
Я так делаю маскарпоне уже давно. Он не зернистыйполучается - эластичный, как тут выразились. Я бы сказала однородный. Но это не принципиально.)) Пусть будет эластичный. Просто, след от марли внизу остается, а когда его ложкой перекладываешь, внутри все гладенько. А если ещё миксером немного пройтись - вообще душевно.
так он и по цвету отличается верхний слой и нижний... посмотрите фото пользователей... по цвету ни у кого нет такого как у автора верхний слой... да, идея и рецепт имеет место быть и в эластичности спорить нет смысла, если все довести до ума... и то что автор делала , нет сомнения... но для красивого фото и результата - сверху магазинный покупной... на моем сайте мы это обсудили и все согласны, что сверху иная субстанция...
Сделала!Получилось!Сегодня со сгущёным молоком,тоже домашнего приготовления.взбила.Очень вкусно!Такой нежный крем!Даже не могу поверить,что такой крем так просто делать!Настоящий маскарпоне не приходилось пока пробовать.Буду делать.Хотя бы в целях безопасности,так как покупаю каймак ,а его делают из некипяченого молока.Как то так.
Делала из домашних сливок и по ходу дела я передержала при отвешивании, влаги ушло больше чем надо.Но все равно, очень хорошо получилось.
Татьяна! Прекрасно получилось Аппетитно выглядит.
приготовила по вашему рецепту. Брала 500 мл сливок 35% и 350 мл сливок 20%. Получилось 420 г сыра. Сыворотки стекло примерно 2/3 стакана. Сыр оооочень плотный был, разбавляла для крема и сиропом и сливками 10% и молоком, когда сливки кончились ))
Ура!!!! Получилось с первого раза!!!! Огромное огромное Вам спасибо ! Однажды у меня был неудачный опыт приготовления сыра (не маскарпоне),поэтому в этот раз я с неуверенностью готовила этот сыр. Но получилось превосходно! Из домашних сливок, даже не знаю сколько% жирности
Решила сделать Маскарпоне именно по Вашему рецепту и не ошиблась.(В других рецептах добавляется сметана и от её качества будет зависеть вкус конечного продукта, если не повезёт, то сыр будет кислый.)У меня всё получилось как надо, на следующий день пекла Тирамису.Получилось очень вкусно.Спасибо за рецепт. Если кому интересно : делала из 33% сливок 500мл. и 200мл. 10% на выходе 350гр. сыра.
После мл и г точки не ставятся. Да-да, граммы сокращаются до одной буквы. Запятые тоже расставили бы, или лень?
Благодарю. Вот только сливки 33-х процентные редко бывают
Всегда готовлю только по Вашему рецепту маскапоне и всегда получается восхитительно! Спасибо большое!
Обязательно воспользуюсь рецептом! Спасибо!
Из 500 мл сливок Петмол 33% вышло аж 280 грамм. Сливки были просроченный на три дня, но не испорченные, густые. В составе каррагинан. Жидкости стекло за ночь несколько ложек, не много. Вкус отличный. Крем-суфле получился с этим маскарпоне изумительный.
Подскажите, пожалуйста, что добавить в маскарпоне для крема-суфле?)
Брала сливки Петмол 33%, они у меня были просроченный на 3 дня, но не кислые, хорошие, густые-густые (в составе есть стабилизатор каррагинан). Все получилось, спасибо, автор! И лучики добра!
Большое Вам человеческое спасибо, всё идеально!!!
все получилось, консистенция без крупинок, от магазинного не отличишь, уже сделала из него тирамису,домашние оценили))
давно держу этот рецептик в кк, но все не доходили руки, сейчас сделала на лимонке и домашних сливках, вечером посмотрю результат и отпишусь
Делала два раза, получается с крупинками. Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка.
Делала два раза, получается с крупинками. Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка.
Возможно, вы их перегрели. У меня не было крупинок
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