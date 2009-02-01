Как и обещала, проверила я рецепт маскарпоне, найденный в интернете. Могу сказать, что очень близко получается к оригиналу. Замена отличная! Правда, только завтра буду его в дело применять, тогда скажу окончательно. А так по виду, вкусу и консистенции - то, что надо! Может быть кого-то выручит этот рецепт. Сразу скажу, что аналогов Сыру Маскарпоне в мире нет. Но все-таки по этому рецепту получается что-то очень близкое.
- 1 февраля 2009, 18:24
- 864762
Маскарпоне в домашних условиях
Ингредиенты для «Маскарпоне в домашних условиях»:
- Сливки (не меньше 20%) — 1 л
- Сок лимонный — 3 ст. л.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3277.4 ккал
|
белки
24.8 г
|
жиры
339.6 г
|
углеводы
30.6 г
|100 г блюда
|ккал
321.3 ккал
|белки
2.4 г
|жиры
33.3 г
|углеводы
3 г
Рецепт «Маскарпоне в домашних условиях»:
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Все элементарно просто. Так же, как делаем творог. Я беру из расчета на 1 литр: делала 400 мл, выход сыра получился примерно 125-150 гр, т. е. на крем для хорошего рулета достаточно.
Сливки нагреваем примерно до температуры 80 градусов, добавляем сок лимона или разведенную водой лимонную кислоту, греем на медленном огне минут 10.
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Затем откидываем сливки на льняную тряпочку (если берете марлю, сверните в 5-6 слоев) и оставляем на ночь отцеживаться.
Все! Завтра я этот сырок использую по назначению.
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Можно делать тирамису. И, конечно, очень вкусные крема к тортам.
Комментарии и отзывы
16 сентября 2021 года svetik5552 #
27 марта 2021 года glad56 #
27 марта 2021 года galla027 #
8 июля 2019 года Сорокоручка #
24 октября 2019 года sinichka74 #
9 января 2020 года Platinka #
15 мая 2019 года Лори #
9 января 2020 года Platinka #
22 января 2020 года Лори #
посмотрите на фото итоговое... там снизу и цвет другой и виден трафарет от марли...
постановочное фото... и результат пользователей, которые повторили рецепт, такой же зернистый результат...
27 марта 2021 года hfrif #
4 мая 2021 года Лори #
26 марта 2019 года Люда1205 #
22 января 2019 года блю перл #
23 января 2019 года wise1288 #
24 января 2019 года блю перл #
17 мая 2018 года Мама-Луковка #
1 мая 2018 года rozic2 #
21 марта 2018 года iness ch #
2 апреля 2018 года AstraFlower #
16 марта 2018 года Cofemanca #
21 октября 2017 года VikkiV #
8 января 2017 года Edem-ka #
17 ноября 2016 года Delovaya_kolbasa #
2 июля 2019 года Ирина Травкина #
17 ноября 2016 года Delovaya_kolbasa #
30 октября 2016 года Ричч Тов #
28 октября 2016 года lubov_sevalneva #
23 октября 2016 года lubov_sevalneva #
7 октября 2016 года dali115 #
28 марта 2021 года Юлечка #
19 сентября 2016 года Каникула #
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