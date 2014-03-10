Квашеные помидоры за 3 дня

Вырезаем аккуратно, чтобы отверстие не было слишком большим, а то при заливке кипятком плод расползется. Раньше я для красоты в эту дырочку вставляла маленькую дольку чеснока. Сейчас бросила это занятие, т. к. на вкус это не влияет, а времени уходит много.



А дальше все настолько просто, что даже не имеет смысл сопровождать фотографиями.

Чеснок делим на дольки и чистим.

Берем 3 л воды, доводим до кипения, добавляем соль и сахар.

В кипяток, буквально на 30 сек, бросаем стебли сельдерея и тут же шумовкой их вынимаем.

Оставляем кастрюлю с кипятком на маленьком огне.