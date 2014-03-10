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  • 10 марта 2014, 11:46
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Квашеные помидоры за 3 дня

Рецепт: Квашеные помидоры за 3 дня

Сейчас идет пост, поэтому рецепт достаточно актуален. Причем, такие помидоры можно делать круглый год вне зависимости от сезона. Сразу хочу предупредить: этот рецепт не для консервирования. Я, по крайней мере, никогда не пробовала его в закрутке. Индия – страна вечных помидоров, поэтому у меня нет необходимости делать заготовки. Кстати, у многих нет места хранить домашние заготовки. А в этом рецепте алгоритм прост: 3 дня на засолку, неделя на съедение, следующая засолка. В холодильнике могут храниться месяц, но уходят значительно быстрее, причем, как сами помидоры, так и рассол.

Категория: Заготовки Соленья Помидоры соленые

Ингредиенты для «Квашеные помидоры за 3 дня»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
943.1 ккал 		белки
26.6 г 		жиры
7.9 г 		углеводы
205 г
100 г блюда
ккал
25.6 ккал		 белки
0.7 г		 жиры
0.2 г		 углеводы
5.6 г

Рецепт «Квашеные помидоры за 3 дня»:

Подготавливаем сельдерей, укроп и чеснок. В Индии с укропными зонтиками проблема, поэтому приходится везти семена для засолки из Москвы или использовать, как в этом случае, просто зелень укропа.
У сельдерея отрезаем верхушки с зеленью, а черешки нарезаем на кусочки длиной примерно 10 см.
Укроп можно закладывать целиком, можно разрезать.

Берем помидоры, моем, вытираем насухо.

А теперь ноу-хау: для того, чтобы помидоры просолились за 3 дня, необходимо у каждого вырезать место, где крепилась плодоножка. Это несложно и не занимает много времени.

Вырезаем аккуратно, чтобы отверстие не было слишком большим, а то при заливке кипятком плод расползется. Раньше я для красоты в эту дырочку вставляла маленькую дольку чеснока. Сейчас бросила это занятие, т. к. на вкус это не влияет, а времени уходит много.

А дальше все настолько просто, что даже не имеет смысл сопровождать фотографиями.
Чеснок делим на дольки и чистим.
Берем 3 л воды, доводим до кипения, добавляем соль и сахар.
В кипяток, буквально на 30 сек, бросаем стебли сельдерея и тут же шумовкой их вынимаем.
Оставляем кастрюлю с кипятком на маленьком огне.

Начинаем собирать нашу банку: укладываем помидоры, укроп, зелень и черешки сельдерея, чеснок. Помидоры старайтесь класть дырочками вверх, чтобы из них при заливке выходил воздух, препятствующий проникновению рассола внутрь.
Заливаем все это рассолом, который у нас стоял на маленьком огне. Оставьте примерно 1 стакан рассола на тот случай, если помидоры вберут в себя воду, тогда придется на следующий день немного долить.

Оставляем банку в теплом помещении.
Я прикрываю горлышко блюдечком. За 3 дня рассол помутнеет, а на поверхности появятся пузырьки.
Чем хороша такая засолка, что всегда можно попробовать, насколько готов рассол. Как только вы сочтете его удовлетворительным по кислоте, закрываете крышкой (в смысле просто закрываете, а не консервируете!) и убираете в холодильник. Через день можно кушать.

Хотя в этом рецепте никакие специи кроме чеснока, укропа и сельдерея не используются, помидоры получаются необыкновенно ароматными и вкусными.
Приятного аппетита!

P.S. Я уже очень давно отказалась от маринования помидоров и огурцов. Не дружу я с уксусом, и он меня не любит. А при таком заквашивании в рассоле одна только польза. Помидоры получаются, как бочковые. Кроме того, стебли сельдерея не менее вкусны, чем сами помидоры.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: закуска заготовка обед закуски соленья

Вкусы: кислый пряный

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Квашеные помидоры за 3 дня
Рецепт: Квашеные помидоры за 3 дня

Сейчас идет пост, поэтому рецепт достаточно актуален. Причем, такие помидоры можно делать круглый год вне зависимости от сезона. Сразу хочу предупредить: этот рецепт не для консервирования. Я, по крайней мере, никогда не пробовала его в закрутке. Индия – страна вечных помидоров, поэтому у меня нет необходимости делать заготовки. Кстати, у многих нет места хранить домашние заготовки. А в этом рецепте алгоритм прост: 3 дня на засолку, неделя на съедение, следующая засолка. В холодильнике могут храниться месяц, но уходят значительно быстрее, причем, как сами помидоры, так и рассол.

Ингредиенты для «Квашеные помидоры за 3 дня»:

Комментарии и отзывы

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Неплохие помидоры, но мне не хватило "настоистости" за эти 4 дня, не успели они, всё таки, вкуса набраться. Продержала бы ещё хотя бы неделю в холодильнике.
И соль я бы увеличила на 1ст. ложку
А так, вариант нормальный.
Спасибо!
Уважаемый автор! Спасибо огромное за рецепт, тем более, что напомнили мне наш семейный, ещё от моей прабабушки.
Так вот, с Вашего, надеюсь, разрешения, хочу добавить нюансы моего приготовления, может кому-то пригодится.
Количественные пропорции соблюдала строго, но к означенным специям добавила немного кинзы, листья вишни, смородины черной и хрена, укроп, соответственно, зонтиками, т.к. в данный момент нахожусь в РФ. Помидоры, естественно, с вырезанными плодоножками, укладывала не в банки, а в эмалированную кастрюльку и слегка утапливала их фарфоровой тарелочкой, чтобы все в рассоле плавали, далее по тексту: " За 3 дня рассол помутнеет, а на поверхности появятся пузырьки." И т.д.
На фото продукт, оставшийся в холодильнике через три дня от начала употребления от означенного в рецепте количества, остальное всё съедено и, по возможности, выпито.
В итоге - восторг организма и вкуснота необыкновенная, а также абсолютно безвредная (без уксуса) и экологически чистая.
А Вам, уважаемый Автор, кроме огромной благодарности и пожелания всяческого жизненного процветания, хочу порекомендовать мой метод, т.к. тоже не весь год проживаю в РФ.
Я в сезон намораживаю все нужные мне травы и листья, грибы, коренья, ягоды и т. д. и привожу с собой к месту пребывания - "... и дух отечества нам сладок и приятен...", конечно, А.С. Грибоедов писал "дым".
Большое спасибо за столь лестную оценку рецепта! Ваш вариант однозначно хорош, но кинза имеет очень выраженный аромат. Не забивает ли вкус сельдерея? С кинзой (плюс ещё масса зелени) я готовлю зелёные помидоры по-грузински. Но однозначно попробую Ваш вариант, уж больно Вы меня заинтересовали
Уважаемый автор! Спасибо огромное, что обратили внимание на мой скромный комментарий.
Про кинзу. Я её выращиваю сама, всегда, много. И ещё лет как десять назад стала практиковать добавлять её (естественно, только листья) в обычные заготовки, типа, огурцы, помидоры, салаты и т. п. под "закатку" на зиму. Результат весьма порадовал.
И поверьте, у неё "очень выраженный аромат" только у свежей, а в букет остальных приправ она только добавляет неповторимую своеобразную нежную нотку .
И потом, дело же в количестве.
Здоровья, всяческого процветания и всех благ
Мало соли, стали портиться, а не кваситься.
Жаль. Может, у Вас соль какая-то другая. Я тут как-то купила соль под названием кошерная, так она однозначно по весу и объёму не соответствует обычной - солила суп в три приема.
Я не вырезаю плодоножку, а делаю несколько проколов вокруг нее зубочисткой. Тогда и шкурка не лопается, и соль внутрь проникает.
Тоже вариант!
Бесподобные помидорчики!На самом деле вкус бочковых помидор!Спасибо большое!
помидорчики очень понравились! Пробовать, правда, начала в первый же день и очень переживала, что три дня они просто не проживут )))
Единственное НО - они очень расквасились, прямо как тряпочки. В следующий раз просто сделаю крестообразный надрез, не буду вырезать попки. Хотя может это от самих помидорок зависит?
Вот и мои помидоры готовы
Приготовились за полтора дня ( у нас очень жарко )
Вкусно !
Спасибо за рецепт! Буду обязательно повторять
Замечательные помидорки! Делаю уже не первый раз. Три дня и без особых усилий все готово!
Интересный рецепт! А болгарский перец можно добавить ? Спасибо
Сделайте для начала по рецепту, потом с болгарским перцем и сравните вкус. может получится очень даже интересно.
Хочу выразить огромную благодарность за замечательный рецепт,помидоры получились восхитительные.Укропа не оказалось,добавила фенхель и он тоже получился очень вкусный!
Очень рада!
Очень хорошие помидорки получились,три дня и готовы!Делала без сельдерея,добавила перец горошек и гвоздику.Надрезала на крест у плодоножки.Спасибо!
Сделала ваши помидоры. За три дня они не заквасились как положено, потому что резко похолодало. В квартире было свежо. Рассол вкусный, сельдерея не было, добавила остатки от маринования - укроп, листья хрена, листья вишни. В холодильнике еще стояли неделю, вот там прям дошли по вкусу. Очень удачный рецепт.
Спасибо!
Спасибо большое за рецепт! Раньше делала закваску холодным способом, приходилось долго ждать. А тут красота: пара-тройка дней и супер-помидоры готовы! Отдельное спасибо от мужа, за уши не оттащить от банки
Очень рада, что помидорки понравились!
Большое спасибо!!! Получилось супер вкусно, почти всю банку за 2 дня съела в одного ))))
Надо срочно засаливать следующую!
Фото моих помидоров. Очень вкусненько.
Классненькие помидорки! Думаю, тоже приготовить теперь....
Ответ для Евлампия 2012
Отличные помидорки!
Сразу говорю "Спасибо". Потому что эмоции переполняют, помидорки простояли ровно сутки - и пошли в ход.
Добрый день, а можно уточнить-в кипящий рассол кладем только стебли сельдерея, а листики не кипятим? Я на всякий случай прокипятила все
Все правильно сделали.
А можно вопрос? Из рецепта как-то не понятно: овощи заливать прям кипящим рассолом или остудить его предварительно?
Обязательно кипящим. Для этого его и держим на маленьком огне,пока собираем банку.
А какая у Вас банка,что все 3 литра рассола уходит в нее.У меня на 3х л.банку только 1,5л рассола уходит.Спасибо за рецепт обязательно сделаю.
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