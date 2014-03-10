Сейчас идет пост, поэтому рецепт достаточно актуален. Причем, такие помидоры можно делать круглый год вне зависимости от сезона. Сразу хочу предупредить: этот рецепт не для консервирования. Я, по крайней мере, никогда не пробовала его в закрутке. Индия – страна вечных помидоров, поэтому у меня нет необходимости делать заготовки. Кстати, у многих нет места хранить домашние заготовки. А в этом рецепте алгоритм прост: 3 дня на засолку, неделя на съедение, следующая засолка. В холодильнике могут храниться месяц, но уходят значительно быстрее, причем, как сами помидоры, так и рассол.
- 10 марта 2014, 11:46
- 470754
Квашеные помидоры за 3 дня
Ингредиенты для «Квашеные помидоры за 3 дня»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
943.1 ккал
|
белки
26.6 г
|
жиры
7.9 г
|
углеводы
205 г
|100 г блюда
|ккал
25.6 ккал
|белки
0.7 г
|жиры
0.2 г
|углеводы
5.6 г
Рецепт «Квашеные помидоры за 3 дня»:
Подготавливаем сельдерей, укроп и чеснок. В Индии с укропными зонтиками проблема, поэтому приходится везти семена для засолки из Москвы или использовать, как в этом случае, просто зелень укропа.
У сельдерея отрезаем верхушки с зеленью, а черешки нарезаем на кусочки длиной примерно 10 см.
Укроп можно закладывать целиком, можно разрезать.
А теперь ноу-хау: для того, чтобы помидоры просолились за 3 дня, необходимо у каждого вырезать место, где крепилась плодоножка. Это несложно и не занимает много времени.
Вырезаем аккуратно, чтобы отверстие не было слишком большим, а то при заливке кипятком плод расползется. Раньше я для красоты в эту дырочку вставляла маленькую дольку чеснока. Сейчас бросила это занятие, т. к. на вкус это не влияет, а времени уходит много.
А дальше все настолько просто, что даже не имеет смысл сопровождать фотографиями.
Чеснок делим на дольки и чистим.
Берем 3 л воды, доводим до кипения, добавляем соль и сахар.
В кипяток, буквально на 30 сек, бросаем стебли сельдерея и тут же шумовкой их вынимаем.
Оставляем кастрюлю с кипятком на маленьком огне.
Начинаем собирать нашу банку: укладываем помидоры, укроп, зелень и черешки сельдерея, чеснок. Помидоры старайтесь класть дырочками вверх, чтобы из них при заливке выходил воздух, препятствующий проникновению рассола внутрь.
Заливаем все это рассолом, который у нас стоял на маленьком огне. Оставьте примерно 1 стакан рассола на тот случай, если помидоры вберут в себя воду, тогда придется на следующий день немного долить.
Оставляем банку в теплом помещении.
Я прикрываю горлышко блюдечком. За 3 дня рассол помутнеет, а на поверхности появятся пузырьки.
Чем хороша такая засолка, что всегда можно попробовать, насколько готов рассол. Как только вы сочтете его удовлетворительным по кислоте, закрываете крышкой (в смысле просто закрываете, а не консервируете!) и убираете в холодильник. Через день можно кушать.
Хотя в этом рецепте никакие специи кроме чеснока, укропа и сельдерея не используются, помидоры получаются необыкновенно ароматными и вкусными.
Приятного аппетита!
P.S. Я уже очень давно отказалась от маринования помидоров и огурцов. Не дружу я с уксусом, и он меня не любит. А при таком заквашивании в рассоле одна только польза. Помидоры получаются, как бочковые. Кроме того, стебли сельдерея не менее вкусны, чем сами помидоры.
Комментарии и отзывы
25 октября 2020 года Евгения 1976 #
И соль я бы увеличила на 1ст. ложку
А так, вариант нормальный.
Спасибо!
25 сентября 2020 года artefact #
Так вот, с Вашего, надеюсь, разрешения, хочу добавить нюансы моего приготовления, может кому-то пригодится.
Количественные пропорции соблюдала строго, но к означенным специям добавила немного кинзы, листья вишни, смородины черной и хрена, укроп, соответственно, зонтиками, т.к. в данный момент нахожусь в РФ. Помидоры, естественно, с вырезанными плодоножками, укладывала не в банки, а в эмалированную кастрюльку и слегка утапливала их фарфоровой тарелочкой, чтобы все в рассоле плавали, далее по тексту: " За 3 дня рассол помутнеет, а на поверхности появятся пузырьки." И т.д.
На фото продукт, оставшийся в холодильнике через три дня от начала употребления от означенного в рецепте количества, остальное всё съедено и, по возможности, выпито.
В итоге - восторг организма и вкуснота необыкновенная, а также абсолютно безвредная (без уксуса) и экологически чистая.
А Вам, уважаемый Автор, кроме огромной благодарности и пожелания всяческого жизненного процветания, хочу порекомендовать мой метод, т.к. тоже не весь год проживаю в РФ.
Я в сезон намораживаю все нужные мне травы и листья, грибы, коренья, ягоды и т. д. и привожу с собой к месту пребывания - "... и дух отечества нам сладок и приятен...", конечно, А.С. Грибоедов писал "дым".
18 октября 2020 года Begum # (автор рецепта)
18 октября 2020 года artefact #
Про кинзу. Я её выращиваю сама, всегда, много. И ещё лет как десять назад стала практиковать добавлять её (естественно, только листья) в обычные заготовки, типа, огурцы, помидоры, салаты и т. п. под "закатку" на зиму. Результат весьма порадовал.
И поверьте, у неё "очень выраженный аромат" только у свежей, а в букет остальных приправ она только добавляет неповторимую своеобразную нежную нотку .
И потом, дело же в количестве.
Здоровья, всяческого процветания и всех благ
7 сентября 2020 года lenchik_leto #
18 октября 2020 года Begum # (автор рецепта)
15 августа 2020 года kariot #
18 октября 2020 года Begum # (автор рецепта)
11 сентября 2019 года Люрьевна #
3 сентября 2019 года ОльгаИ #
Единственное НО - они очень расквасились, прямо как тряпочки. В следующий раз просто сделаю крестообразный надрез, не буду вырезать попки. Хотя может это от самих помидорок зависит?
1 сентября 2019 года shkolnikR #
Приготовились за полтора дня ( у нас очень жарко )
Вкусно !
Спасибо за рецепт! Буду обязательно повторять
17 августа 2019 года zizya #
18 июля 2019 года EnnirA #
30 июля 2019 года Begum # (автор рецепта)
16 февраля 2019 года lea zolo #
26 февраля 2019 года Begum # (автор рецепта)
5 ноября 2018 года marinafl1324 #
21 декабря 2018 года Begum # (автор рецепта)
3 сентября 2018 года mandarina23 #
5 сентября 2018 года Begum # (автор рецепта)
29 августа 2018 года sindy1 #
3 сентября 2018 года Begum # (автор рецепта)
23 августа 2018 года Funtik77 #
3 сентября 2018 года Begum # (автор рецепта)
9 августа 2018 года Евлампия 2012 #
10 августа 2018 года PYMA-2016 #
3 сентября 2018 года Begum # (автор рецепта)
9 августа 2018 года Евлампия 2012 #
6 августа 2018 года ЖанусикК1 #
3 сентября 2018 года Begum # (автор рецепта)
29 июля 2018 года nata0722 #
30 июля 2018 года Begum # (автор рецепта)
24 апреля 2018 года bilar54 #
24 апреля 2018 года tanushka mikki #
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