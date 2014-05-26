В меру острая, сытная, мясо-овощная закуска. Прекрасно подойдет в качестве перекуса на пикнике, пока готовится основное блюдо - шашлык или курица. К тому же замечательно разжигает аппетит и является универсальным дополнением к горячительным напиткам. Можно приготовить заранее и взять с собой в контейнере. На большую компанию!
- 26 мая 2014, 7:17
- 253090
Огурцы с говядиной по-китайски
Ингредиенты для «Огурцы с говядиной по-китайски»:
- Говядина — 400 г
- Огурец — 400 г
- Лук белый — 1 шт
- Чеснок — 4 зуб.
- Перец болгарский (150 г) — 1 шт
- Перец красный жгучий (если не очень острый - то две) — 1 ч. л.
- Кориандр — 1 ч. л.
- Соевый соус (ТМ "Киккоман") — 4 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль (по желанию) — 1 ч. л.
- Уксус (винный, девять процентов) — 2 ст. л.
- Масло растительное (кукурузное, кунжутное или оливковое) — 4 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1531.6 ккал
|
белки
89.6 г
|
жиры
100.6 г
|
углеводы
70 г
|100 г блюда
|ккал
123.5 ккал
|белки
7.2 г
|жиры
8.1 г
|углеводы
5.6 г
Рецепт «Огурцы с говядиной по-китайски»:
Хорошенько разогреваем сковородку с растительным маслом. Обжариваем мясо на сильном огне, постоянно помешивая.
Огурцы немного отжимаем и сливаем сок. На них кучкой выкладываем красный острый перец, кориандр и сахар.
Комментарии и отзывы
8 часов назад Bad Robot #
5 августа 2020 года nelliundco #
24 ноября 2018 года Ната 69 #
6 сентября 2018 года rybalkin igor #
Или вы таким способом размораживаете холодильник? Два в одном? И блюдо остывает и холодильник заодно разморозился.
13 июня 2018 года sima12320 #
26 августа 2017 года Соболева Валентина #
5 августа 2017 года Anhen Anna #
23 июля 2016 года леля2014 #
18 июля 2016 года Goldchen #
9 июля 2016 года Л-лька2805 #
17 июня 2016 года 4djextra #
16 июня 2016 года 1976natusik #
11 июня 2016 года Azulon #
10 июня 2016 года GregoryWelter #
10 июня 2016 года Genry_13 #
Совсем неплохо - мариновать нарезанное мясо в лимонном соке с коньяком и перцем (15мин достаточно, если дольше, то в холодильнике).
Если говядина другого качества, следует нарезать её поперёк волокон на "стейки" и перед нарезкой брусочками отбить.
Наличие прожилок, плёнок и т.п. противопоказано!
Солим уже готовое.
=
12 июня 2016 года Aparashova #
22 октября 2016 года AllleXXX #
10 июня 2016 года pchelka3343 #
10 июня 2016 года chapushil #
26 мая 2016 года Natkati #
25 мая 2016 года Liduxa #
26 декабря 2015 года ytltkz3 #
10 декабря 2015 года Елена мама Артемки #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: