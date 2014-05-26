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Версия для печати Рецепты Закуски Закуски из мяса
  • 26 мая 2014, 7:17
  • 253090

Огурцы с говядиной по-китайски

Рецепт: Огурцы с говядиной по-китайски

В меру острая, сытная, мясо-овощная закуска. Прекрасно подойдет в качестве перекуса на пикнике, пока готовится основное блюдо - шашлык или курица. К тому же замечательно разжигает аппетит и является универсальным дополнением к горячительным напиткам. Можно приготовить заранее и взять с собой в контейнере. На большую компанию!

Категория: Закуски Закуски из мяса

Кухня: Китайская

Ингредиенты для «Огурцы с говядиной по-китайски»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1531.6 ккал 		белки
89.6 г 		жиры
100.6 г 		углеводы
70 г
100 г блюда
ккал
123.5 ккал		 белки
7.2 г		 жиры
8.1 г		 углеводы
5.6 г


Рецепт «Огурцы с говядиной по-китайски»:

Необходимые продукты.

Сладкий перец шинкуем тонкой соломкой.

У огурцов отрезаем кончики и нарезаем их вдоль узкими длинными брусочками.

Складываем их в миску, пересыпаем солью и оставляем на 15-20 минут, чтобы пустили сок.

Лук шинкуем полукольцами.

Чеснок мелко рубим.

Мясо режем тонкой соломкой.

Хорошенько разогреваем сковородку с растительным маслом. Обжариваем мясо на сильном огне, постоянно помешивая.

Огурцы немного отжимаем и сливаем сок. На них кучкой выкладываем красный острый перец, кориандр и сахар.

Сверху засыпаем луком и сладким перцем.

Добавляем соль и заливаем содержимым сковороды.

Перемешиваем.

Добавляем чеснок, уксус и соевый соус.

Перемешиваем еще раз.

Накрываем салатник крышкой и убираем в холодильник на полчасика.
Очень вкусно!
Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Пикник + К" На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День рождения / Новый год На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: пикник закуска

Вкусы: овощной свежий острый сытный

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Огурцы с говядиной по-китайски
Рецепт: Огурцы с говядиной по-китайски

В меру острая, сытная, мясо-овощная закуска. Прекрасно подойдет в качестве перекуса на пикнике, пока готовится основное блюдо - шашлык или курица. К тому же замечательно разжигает аппетит и является универсальным дополнением к горячительным напиткам. Можно приготовить заранее и взять с собой в контейнере. На большую компанию!

Ингредиенты для «Огурцы с говядиной по-китайски»:

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Фотографии «Огурцы с говядиной по-китайски» от приготовивших (9)

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Комментарии и отзывы

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Готовила из куриной грудки, остальное всё по рецепту, ели не как салат, а к обеду . В жару самое то ! Очень вкусно, нам всем понравилось, и даже на второй день вкусно . Спасибо Ирина за рецепт !
Вкусный,сытный салат,очень понравился.
Ловко вы. Горячую сковородку и в холодильник. Вы бы почитали инструкцию для пользования холодильником.
Или вы таким способом размораживаете холодильник? Два в одном? И блюдо остывает и холодильник заодно разморозился.
Я именно на этот салат для мяса делаю маринад из соевого соуса и винного уксуса.Мяса выдерживаю минут 20 и жарю.Пробовала с бараниной,говядиной и курицей.Мяса всегда мягкое после маринада.Делаю этот салат очень давно,так же как и многие китайские блюда.Только я ещё отдельно в конце готовки расколяю масло в сковороде,добавляю туда приправу маласянь,прокаливаю с маслом и заливаю салат.
Готовим уже давно по этому рецепту - нам оочень нравится! Здесь встретила Ваш рецепт и решила написать комментарий, что рецепт действительно хороший, блюдо вкусное. Проверено годами) Часто подаем его как блюдо с гарниром из картофельного пюре. В этот раз перец был зеленый, потому блюдо вышло не такое красочное, как у Вас) Всем рекомендую!
Вкусно, но на любителя. Или может потому что готовила на ночь, а на следущий день уже не то... вобщем лучше есть сразу, не оставлять на завтра))
Спасибо за рецепт! Я готовлю мясо уже не первый год, решила все же поблагодарить вас! Теперь это моё коронное блюдо делаю точно в соответствии с рецептом, всегда все отлично. Иногда вместо говядины использую свинину, ничуть не хуже получается. Особенно рекомендую попробовать со свининой тем, у кого говядина получается жестковата
Вкусный салатик. Понравился, главное с солью не переборщить Спасибо за рецепт, будем готовит
К сожалению, говядина получилась жестковатой, но это мой пробел. Из-за этого не могу сказать, что салат буду готовить в дальнейшем.
Спасибо! Обязательно попробуем!!!!! А чтобы говядина была мягкой я жарю с добавлением соевого соуса (можно даже минут 5-10 вымочить в нем), вот такой секрет.
А можно уже отварную говядину обжарить, или будет уже не то?
Шикарное блюдо! Спасибо за рецепт.
У меня говядина все время получается жесткой, расскажите, как обжаривать, чтобы она стала мягкой?
Чтобы говядины была мягкой и сочной: покупаем не сильно тёмного цвета вырезку или филей, нарезаем поперёк волокон на "стейки", а потом брусочками и жарим их быстро на сильном огне.
Совсем неплохо - мариновать нарезанное мясо в лимонном соке с коньяком и перцем (15мин достаточно, если дольше, то в холодильнике).
Если говядина другого качества, следует нарезать её поперёк волокон на "стейки" и перед нарезкой брусочками отбить.
Наличие прожилок, плёнок и т.п. противопоказано!
Солим уже готовое.
=
Ответ для GregoryWelter
Чтобы мясо было сочным и мягким его можно ненадолго замариновать в крахмале. Этот рецепт мне дали в Киргизии, там корейские и китайские блюда из мяса делают именно так.
Расскажите поподробнее, как мясо маринуется с крахмалом? Заранее спасибо!
НУС!!!!!!! Испробуем!!!
Супер!!!
Обожаю этот салатик. Спасибо, отличный рецепт!
Обалденный салат!!!
Очень вкусное блюдо . Готовила и не раз
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