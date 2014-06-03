Шашлык с натуральным дымком, не выходя из квартиры. К сожалению, не все могут выйти на природу, поехать на пикник, а так порой хочется шашлычка. Особенно в долгие зимние дни, когда мечтаешь о лете. Дорогие друзья, я с удовольствием дарю вам этот рецепт (способ). У него африканские корни, во всяком случае, меня научили готовить так мясо именно в далёкой Африке. Таким способом вы сможете приготовить любое мясо и оно будет со вкусом шашлыка. Так же возьмите на заметку, представьте вы приготовили на новогодний или любой другой праздничный стол свинину приготовленную таким способом, ваши гости будут удивлены. Итак, вперёд! Подарок для всех тех, кто хочет на пикник, но по каким-то причинам не может, для тех, у кого нет гектаров земельных участков, а является жителем обычной многоэтажки. :)
- 3 июня 2014, 8:58
- 167146
Шашлык с натуральным дымком
Ингредиенты для «Шашлык с натуральным дымком»:
- Курица (подходит любое мясо) — 1 кг
- Лук репчатый — 2 шт
- Соевый соус (Kikkoman) — 4 ст. л.
- Кориандр — 1 ч. л.
- Лимон — 1 шт
- Уксус — 2 ст. л.
- Специи (по вкусу, в данном случае - для птицы, сухие травы) — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1315.2 ккал
|
белки
181.1 г
|
жиры
37.5 г
|
углеводы
64.5 г
|Порции
|ккал
438.4 ккал
|белки
60.4 г
|жиры
12.5 г
|углеводы
21.5 г
|100 г блюда
|ккал
93.3 ккал
|белки
12.8 г
|жиры
2.7 г
|углеводы
4.6 г
Рецепт «Шашлык с натуральным дымком»:
Самое главное - запаситесь древесным углём, да, это именно тот, который продаётся в маркетах для пикника.
В миску для маринования мяса добавляем соевый соус и все специи. (к слову, я уже говорила, что в Крыму такого нет и мне пришлось помучиться, чтобы достать его, но он того стоит, вкус отменный.)
Лук нарезать полукольцами. Моё наблюдение - в арабских странах (Ливия, Тунис) я не видела, чтобы лук нарезали поперёк, только вдоль луковицы. Когда я нарезала "по-нашему", мне сказали, что так будет невкусно и, действительно, вдоль вкуснее. Для сравнения: профи-кулинары знают, что натёртый на тёрке лук слегка горчит и может иногда испортить блюдо.
Дать мясу промариноваться (от 15 минут до 9 часов, всё зависит от вашего времени и намерений). Выложить в сковородку без лука, добавить 1/4 стакана воды и начинать тушить. Через 10 минут вода выкипит, и на дне останется только жир с курицы. Обжариваем в нём мясо.
Когда мясо почти готово, влейте маринад с луком, в котором мясо стояло (предварительно можно слить лишний жир с курицы, если его очень много). Добавьте нарезанный на дольки лимон.
Чтобы он быстро разжёгся, капните на него водкой до того, как положите на огонь. (Не переживайте, это макро линзы на фотоаппарате, поэтому маленький огонёк выглядит, как пламя)
Выключить газ. Готовое мясо отодвиньте с середины, освободив место для угля. Уголь (красный от накала) надо положить в центр в жир. Сразу же закрыть сковородку герметично крышкой.
Через пять минут мясо пропитается запахом дыма и его уже не будет, можно открыть крышку. Жаль, что фотографии не передают запах!
Комментарии и отзывы
1 час назад Этоя Нетуменяфамилии #
9 января ЛеркаВалерка #
20 августа 2019 года igorigos #
2. Тушим, жарим, опять тушим??? Не слишком ли мудрёно!
3. Зачем курице лук? Это китайское блюдо, да они кладут лук, но Зелёный!
4. Kikkoman уважаю! Голандская компания. Единственный соевый соус сделанный без каких либо добавок. У нас в магазинах полно разных соевых соусов китайских, корейских, японских, тайских, но во всех есть разные наполнители, консерванты, вкусовые усилители или цветовые добавки.
25 августа 2019 года igorigos #
2 августа 2019 года yuliyaryad4enko #
11 августа 2018 года caynik #
15 июля 2017 года Злобина Елена #
20 декабря 2016 года Nikysja #
28 сентября 2016 года Barhotochka #
4 сентября 2016 года Barhotochka #
27 апреля 2016 года Аленушка2904 #
27 апреля 2016 года Марина Indus #
27 апреля 2016 года Nerch #
27 апреля 2016 года Просто Мэрри #
27 апреля 2016 года Нитуш #
27 апреля 2016 года Пауль Пар #
27 апреля 2016 года Нитуш #
27 апреля 2016 года Пауль Пар #
27 апреля 2016 года Нитуш #
27 апреля 2016 года Пауль Пар #
27 апреля 2016 года КошкинКот #
Наверное из консервной банки сделаю горелку Где-то даже упаковка сухого спирта завалялась...
27 апреля 2016 года 19vince87 #
27 апреля 2016 года Olsama-3 #
27 апреля 2016 года Таисия1002 #
27 апреля 2016 года Матушка Настя #
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