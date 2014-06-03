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<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/90243/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Шашлык с натуральным дымком" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2014jun/03/58/760767_38133-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/90243/">Шашлык с натуральным дымком</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> Шашлык с натуральным дымком, не выходя из квартиры. К сожалению, не все могут выйти на природу, поехать на пикник, а так порой хочется шашлычка. Особенно в долгие зимние дни, когда мечтаешь о лете. Дорогие друзья, я с удовольствием дарю вам этот рецепт (способ). У него африканские корни, во всяком случае, меня научили готовить так мясо именно в далёкой Африке. Таким способом вы сможете приготовить любое мясо и оно будет со вкусом шашлыка. Так же возьмите на заметку, представьте вы приготовили на новогодний или любой другой праздничный стол свинину приготовленную таким способом, ваши гости будут удивлены. Итак, вперёд! Подарок для всех тех, кто хочет на пикник, но по каким-то причинам не может, для тех, у кого нет гектаров земельных участков, а является жителем обычной многоэтажки. :)</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/6">Горячие блюда</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/7">Блюда из мяса</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/217">Шашлык</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/928">Курица</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1011">Лук репчатый</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1671">Соевый соус</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/849">Кориандр</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/978">Лимон</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1843">Уксус</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1701">Специи</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/112/">ужин</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/263/">горячее</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/29/">обед</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/16/">второе</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/903/">шашлык</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/7693/">домашних</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/7694/">условиях</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/4208/">натуральный</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/2124/">дома</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/90243/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>