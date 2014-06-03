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  • 3 июня 2014, 8:58
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Шашлык с натуральным дымком

Рецепт: Шашлык с натуральным дымком

Шашлык с натуральным дымком, не выходя из квартиры. К сожалению, не все могут выйти на природу, поехать на пикник, а так порой хочется шашлычка. Особенно в долгие зимние дни, когда мечтаешь о лете. Дорогие друзья, я с удовольствием дарю вам этот рецепт (способ). У него африканские корни, во всяком случае, меня научили готовить так мясо именно в далёкой Африке. Таким способом вы сможете приготовить любое мясо и оно будет со вкусом шашлыка. Так же возьмите на заметку, представьте вы приготовили на новогодний или любой другой праздничный стол свинину приготовленную таким способом, ваши гости будут удивлены. Итак, вперёд! Подарок для всех тех, кто хочет на пикник, но по каким-то причинам не может, для тех, у кого нет гектаров земельных участков, а является жителем обычной многоэтажки. :)

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Шашлык

Ингредиенты для «Шашлык с натуральным дымком»:

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1315.2 ккал 		белки
181.1 г 		жиры
37.5 г 		углеводы
64.5 г
Порции
ккал
438.4 ккал		 белки
60.4 г		 жиры
12.5 г		 углеводы
21.5 г
100 г блюда
ккал
93.3 ккал		 белки
12.8 г		 жиры
2.7 г		 углеводы
4.6 г

Рецепт «Шашлык с натуральным дымком»:

Самое главное - запаситесь древесным углём, да, это именно тот, который продаётся в маркетах для пикника.

В миску для маринования мяса добавляем соевый соус и все специи. (к слову, я уже говорила, что в Крыму такого нет и мне пришлось помучиться, чтобы достать его, но он того стоит, вкус отменный.)

Лук нарезать полукольцами. Моё наблюдение - в арабских странах (Ливия, Тунис) я не видела, чтобы лук нарезали поперёк, только вдоль луковицы. Когда я нарезала "по-нашему", мне сказали, что так будет невкусно и, действительно, вдоль вкуснее. Для сравнения: профи-кулинары знают, что натёртый на тёрке лук слегка горчит и может иногда испортить блюдо.

Перемешать лук с соусом.

Добавьте подготовленное мясо.

Дать мясу промариноваться (от 15 минут до 9 часов, всё зависит от вашего времени и намерений). Выложить в сковородку без лука, добавить 1/4 стакана воды и начинать тушить. Через 10 минут вода выкипит, и на дне останется только жир с курицы. Обжариваем в нём мясо.

Когда мясо почти готово, влейте маринад с луком, в котором мясо стояло (предварительно можно слить лишний жир с курицы, если его очень много). Добавьте нарезанный на дольки лимон.

Уголь накалить на огне до полного разжигания.

Чтобы он быстро разжёгся, капните на него водкой до того, как положите на огонь. (Не переживайте, это макро линзы на фотоаппарате, поэтому маленький огонёк выглядит, как пламя)

Выключить газ. Готовое мясо отодвиньте с середины, освободив место для угля. Уголь (красный от накала) надо положить в центр в жир. Сразу же закрыть сковородку герметично крышкой.

Дым будет под крышкой. Крышку не открывать, даже если очень интересно!

Через пять минут мясо пропитается запахом дыма и его уже не будет, можно открыть крышку. Жаль, что фотографии не передают запах!

Можете подавать к столу, мясо готово!

:)

Приятного аппетита!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6626
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Пикник + К" На обед : На второе На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На горячее

Теги: ужин горячее обед второе шашлык домашних условиях натуральный дома

Вкусы: мясной натуральный дымком

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Шашлык с натуральным дымком
Описание: Шашлык с натуральным дымком, не выходя из квартиры. К сожалению, не все могут выйти на природу, поехать на пикник, а так порой хочется шашлычка. Особенно в долгие зимние дни, когда мечтаешь о лете. Дорогие друзья, я с удовольствием дарю вам этот рецепт (способ). У него африканские корни, во всяком случае, меня научили готовить так мясо именно в далёкой Африке. Таким способом вы сможете приготовить любое мясо и оно будет со вкусом шашлыка. Так же возьмите на заметку, представьте вы приготовили на новогодний или любой другой праздничный стол свинину приготовленную таким способом, ваши гости будут удивлены. Итак, вперёд! Подарок для всех тех, кто хочет на пикник, но по каким-то причинам не может, для тех, у кого нет гектаров земельных участков, а является жителем обычной многоэтажки. :)


Комментарии и отзывы

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Сделала! Всё четко!! Браво, автор!! СПАСИБО!!
не знаю, писала ли отзыв..но готовлю мясо по вашему рецепту уже не год и хочу сказать огромное спасибо!!!! очень вкусное мясо!!!!! а сочетание кореандра и соевого соуса навсегда вошло в мою жизнь)
1. Уголь это для долгого дыма, а для 5 минут лубой деревяшки достаточно. И зачем совать в жир, если можно просто на фольге сверху положить!
2. Тушим, жарим, опять тушим??? Не слишком ли мудрёно!
3. Зачем курице лук? Это китайское блюдо, да они кладут лук, но Зелёный!
4. Kikkoman уважаю! Голандская компания. Единственный соевый соус сделанный без каких либо добавок. У нас в магазинах полно разных соевых соусов китайских, корейских, японских, тайских, но во всех есть разные наполнители, консерванты, вкусовые усилители или цветовые добавки.
... зачем мариновать? Чтобы тушить?! Насколько я понимаю, маринуют для дальнейшей термической обработки, но не для варки.
Что-то это лето нас погодой не балует - холодно и дождливо! Несколько раз срывались выезды на шашлыки и в печали жарили мы их в духовке ! Теперь вопреки всему приготовлю шашлык дома, назло скептически настроенным домочадцам , благодарю за чудесную идею
Отличный рецепт, вчера приготовил- понравился всей семье. Собираемся на шашлыки почти месяц, но держат проблеммы, а тут такая вкусная замена... Уголёк грел несколько раз. После первого “окунания” в сковороду уголь покрывается жиром, включил маленькую комфорку и положил в центр уголь. С жиром огонёк веселее да и комфорку не пачкает(весь выгорает). Повторил пару раз и мясо будто с костра. Лимон убавил в половину и пожалел... Ну не для моих рецепторов сочетание лимон-курица. В следующий раз просто взбрызну соком небольшой дольки лимона блюдо в процессе готовки. Ну это личное предпочтение... , а так очень и очень достойный рецепт. Спасибо. Кстати, уголёк вытащил, помыл и убрал, его хватит ещё несколько раз.
Наткнулась на рецепт и удивилась! Обязательно попробую
Ну вот наткнулась на Ваш рецепт ,и где мне зимой уголек раздобыть ?
В этот раз приготовила полностью по Вашему рецепту. Очень вкусно!!! Спасибо!!!
Готовили шашлык по другому рецепту, но использовали Вашу идею с углем. Данную процедуру по подкидыванию уголька повторили дважды - и, о чудо, настоящий аромат дымка Очень понравилось!!! Теперь в квартире стоит мешок уголька, решили, пока не закончится, будем так готовить Вам огромное спасибо!!!
Интересный рецепт, забрала к себе: не всегда доступно сделать шашлык на природе... А по поводу полемики, так настоящих шашлыков, настоящих щей, настоящих борщей и так далее не намного меньше, чем хозяек на кухне! Просто выбираем рецепты себе по вкусу! Спасибо!
Очень оригинально и очень хочется попробовать,спасибо!
Забавно! Надо будет испытать...
Спасибо за совет. Как раз вовремя - собирались на пикник, а у нас дожди... обязательно попробуем с угольком.
Большое спасибо за интересный рецепт!
В природе существует т.н. жидкий дым. Не химическая смесь, а именно водный раствор натурального дыма фирмы Костровок. Важно не переборщить, а добавить ровно необходимые несколько капель. Эффект будет совершенно аналогичный и гораздо проще в исполнении. Кроме того, мариновать шашлык (не куриный, а свиной или бараний) в соевом соусе - вопрос спорный. Не проще ли для этих целей взять мацони (можно нежирный кефир) и ткемали? Задача маринада не только создать аромат, но главное - размягчить мясо. Для этих целей также отлично подходит кашица их плодов киви. И наконец, моё скромное мнение, не делать маринад без молодого белого вина и не добавлять в него чабрец - верный способ загубить продукт
Вы, наверно, забыли добавить, что "жидкий дым" нельзя использовать в блюдах, в рецептуру которых входят цитрусовые! Так что - или лимон убирать, или "жидкий дым" не использовать...
А я где-то предлагал употреблять лимон? Или другие цитрусовые?
Лимон входит в предложенный автором рецепт.
Я не обсуждал ВСЕХ ингредиентов рецепта, причём здесь лимон
Прикольный вариант! У меня электрическая плита, придется повозиться.
Наверное из консервной банки сделаю горелку Где-то даже упаковка сухого спирта завалялась...
Супер ,здорово,спасибо огромное!!!
Вот это да!!! Надо обязательно попробовать и квартиру не спалить при этом Спасибо!!!
Спасибо за идею, на Пасху приготовим!)
А когда уголь наколяем до красна дыма нет по всей кухне? А то дома маленькие дети
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