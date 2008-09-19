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Версия для печати Рецепты Закуски Закусочные рулеты Овощные рулеты
  • 19 сентября 2008, 14:46
  • 752519

Рулеты из баклажанов по-кавказски

Рецепт: Рулеты из баклажанов по-кавказски

Готовлю такие рулеты уже более 7 лет. Идею приготовления подслушала в магазине. Очень вкусные! Оказывается, и подслушивать иногда полезно)))!!!

Категория: Закуски Закусочные рулеты Овощные рулеты

Ингредиенты для «Рулеты из баклажанов по-кавказски»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1337.5 ккал 		белки
25.4 г 		жиры
68.6 г 		углеводы
547.1 г
100 г блюда
ккал
92.2 ккал		 белки
1.8 г		 жиры
4.7 г		 углеводы
37.7 г


Рецепт «Рулеты из баклажанов по-кавказски»:

Баклажаны помыть, нарезать вдоль на пластины, посолить.
Поставить под гнет, чтоб стекла горечь.

Фарш обжарить на растительном масле.

Морковь натереть на мелкой терке и также обжарить.

Орехи мелко порубить или растолочь.

Смешать фарш, морковь, пропущенный через пресс чеснок, орехи, мелко нарубленную зелень, хмели-сунели.

Добавить майонез, посолить, хорошо перемешать.

Баклажаны отжать, обжарить на растительном масле.
Обсушить на салфетке.

Намазать ломтики баклажан полученной начинкой.

Свернуть рулетиками.
Очень вкусно!!!
Приятного аппетита!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: праздник ужин обед закуска

Вкусы: острый

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Рулеты из баклажанов по-кавказски
Рецепт: Рулеты из баклажанов по-кавказски

Готовлю такие рулеты уже более 7 лет. Идею приготовления подслушала в магазине. Очень вкусные! Оказывается, и подслушивать иногда полезно)))!!!

Ингредиенты для «Рулеты из баклажанов по-кавказски»:

Другие варианты рецепта

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Фотографии «Рулеты из баклажанов по-кавказски» от приготовивших (7)

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Комментарии и отзывы

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Перед обжаркой пластов баклажана я их обмакиваю в разведенном водой (немного) яичном белке. Вкуснее и золотистее.
Очень аппетитные у вас рулетики!!
А какой примерно толщины вы их изначально нарезаете? И подскажите ещё пожалуйста сколько их держать под гнетом?
Готовила всё строго по рецепту, но начинки у меня вышло много чем баклажан.
Когда пробовала начинку было в меру и соли и чеснока, а вот в готовых рулетиках не хватало соли и чеснока ,ну в следующий раз буду знать) )
А так очень вкусные рулетики ,сама слопала несколько штук , )))
Муж придет с работы, думаю тоже понравится
Спасибо!
Вкуснотища, всем очень понравилось. Спасибо Вам за рецепт!
Вот они, бусечки. Вкусно-восхитительно. На праздничном блюде "подружились" с кабачком. Беспроигрышный вариант баклажанного рулетика. Спасибо за рецепт, переписано на бумажку.
Делаю такие много лет, только без мяса, с кинзой. Попробую ваш рецепт.
Интересно, холодными можно подавать? хочу сейчас наделать, а завтра подать к столу
отвечаю сама себе и для тех, кого заинтересует: очень вкусно! просто супер вкусно даже холодными. было одно отклонение от рецепта - вместо орехов добавила сыр, но уверена, с орехами тоже обалденно. Спасибо за рецепт
В первый раз сама крутила из баклажанов рулетики и все ладно получилось. Начинку сделала немного другую: фарш + морковь + лук + баклажаны + Томатная паста. Вкуснецки ! Спасибо за идею и технологию
Отличный рецепт! Очень вкусно получилось. Спасибо автору.
Я не большая поклонница баклажанов, но это блюдо- нечто особенное. Божественный вкус, однозначно, буду повторять. Спасибо за простой и классный рецепт!
Получилось очень очень вкусно) а красавчики какие!)
Прекрасные ароматные и вкусные!!! Рулетов не получилось, баклажан какой-то круглый попался)))вот такие ломтики только вышли. Но вкус...незабываемый! Спасибо автору!!!!!!
Супер!!!!
А я все чуть обжарила, начинку смешала с сыром, майонез добавила домашний и в духовку на 40 мин. Получилось ооочень вкусно👍🏻👍🏻👍🏻 Я что только не готовлю из баклажанов, этот рецепт тоже войдет в мою копилку. Спасибо! 😊
А можно нарезанные баклажаны бланшировать( опустить в кипящую воду), а потом слегка обжарить. Баклажаны тоже не будут впитывать масло.
Извините, а смысл трудозатрат?
возможно, в снижении жирности и калорийности блюда? ну, это одна из очевидных причин, по крайней мере...
Спасибо за рецепт, будем пробовать
только что приготовила! Осталась очень довольна, начинка ну очень вкусная, учитывая то, что я не любитель грецких орехов)
Весьма радует, что нелюбителю орехов начинка понравилась. Да, нужно всю учитывать вкупе. Спасибо за доверие!
Приготовила!Вкуснота)Правда без орехов...Но это не беда,все очень вкусно было)))
Ну просто обалденно вкусно,всем очень понравилось!
Интересный рецепт. С мясной начинкой никогда не делала. Попробую. Сейчас как раз время баклажан.
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