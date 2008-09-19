Готовлю такие рулеты уже более 7 лет. Идею приготовления подслушала в магазине. Очень вкусные! Оказывается, и подслушивать иногда полезно)))!!!
- 19 сентября 2008, 14:46
- 752519
Рулеты из баклажанов по-кавказски
Ингредиенты для «Рулеты из баклажанов по-кавказски»:
- Баклажан (средний) — 3 шт
- Фарш мясной ( для начинки ) — 200 г
- Морковь (свежая, для начинки) — 1 шт
- Чеснок (для начинки) — 5 зуб.
- Орехи грецкие (для начинки) — 0.5 стак.
- Зелень (кинза,петрушка, для начинки)
- Соль (по вкусу,для начинки)
- Хмели-сунели (для начинки) — 0.5 ч. л.
- Майонез (для начинки)
- Масло растительное (для жарки)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1337.5 ккал
|
белки
25.4 г
|
жиры
68.6 г
|
углеводы
547.1 г
|100 г блюда
|ккал
92.2 ккал
|белки
1.8 г
|жиры
4.7 г
|углеводы
37.7 г
Рецепт «Рулеты из баклажанов по-кавказски»:
Смешать фарш, морковь, пропущенный через пресс чеснок, орехи, мелко нарубленную зелень, хмели-сунели.
Комментарии и отзывы
26 апреля irinains #
16 августа 2019 года aliska fire #
А какой примерно толщины вы их изначально нарезаете? И подскажите ещё пожалуйста сколько их держать под гнетом?
14 мая 2017 года мороженка-2015 #
Когда пробовала начинку было в меру и соли и чеснока, а вот в готовых рулетиках не хватало соли и чеснока ,ну в следующий раз буду знать) )
А так очень вкусные рулетики ,сама слопала несколько штук , )))
Муж придет с работы, думаю тоже понравится
Спасибо!
12 мая 2017 года anna-w93 #
29 октября 2016 года zuravlik #
27 октября 2016 года Наталья Поморина #
24 сентября 2016 года Delovaya_kolbasa #
26 сентября 2016 года Delovaya_kolbasa #
19 сентября 2016 года Алина Дзагоша #
11 июля 2016 года juli_27 #
6 июля 2016 года Nessmeyano4ka44 #
26 мая 2016 года july rydenko #
25 февраля 2016 года Анна Фишер #
25 февраля 2016 года Анна Фишер #
7 октября 2015 года Амалия77 #
30 сентября 2015 года luda timofeewa2011 #
3 октября 2015 года Pachita # (автор рецепта)
26 апреля 2016 года filly #
20 июля 2015 года Ритипи #
16 апреля 2015 года malvina 992 #
3 октября 2015 года Pachita # (автор рецепта)
23 февраля 2015 года Marino4ka-Mysa #
5 февраля 2015 года Jsmin #
25 августа 2014 года Лариса Тауринш #
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