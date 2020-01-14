Довелось нам жить на о. Сахалин, там, в далекие 90-е я и познакомилась с острыми блюдами. И ещё - первый раз довелось отведать рыбных пельменей, со свеже выловленной кетой или чавычей, там с рыбой было всё в полном порядке. Сегодня хочу угостить и Вас, поделиться рецептом.
- 14 января 2020, 15:04
- 5963
Пельмени с рыбой "По-сахалински"
Ингредиенты для «Пельмени с рыбой "По-сахалински"»:
- Тесто пельменное — 700 г
- Кета (филе) — 500 г
- Лук репчатый — 200 г
- Паста перечная — 1 ст. л.
- Кунжут (жареный) — 2 ст. л.
- Укроп (зелень) — по вкусу
- Соевый соус (для подачи) — по вкусу
- Масло сливочное (для подачи) — по вкусу
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
2963.5 ккал
|белки
167.53 г
|жиры
60.75 г
|углеводы
439 г
|100 г блюда
|ккал
200.24 ккал
|белки
11.32 г
|жиры
4.1 г
|углеводы
29.66 г
Рецепт «Пельмени с рыбой "По-сахалински"»:
В мясорубке с крупной решёткой измельчить лук, затем рыбу.
Добавить соль, перечную пасту и рубленую зелень укропа.
Заготовки разложить на льняном полотенце,
таким образом они могут храниться в холодильнике до суток.
Необходимое Вам количество оставить, остальные заморозить.
Варить в кипящей подсоленной воде 5 -7 минут с лавровым листом, чёрным перцем. В соевый соус добавить кунжут.
Рецепт перечной пасты "Дракоша" Вы найдете здесь
https://www.povarenok.ru/recipes/show/126599/.
Рецепт пельменного теста можно посмотреть здесь
https://www.povarenok.ru/recipes/show/142682/.
Я пока более удачного теста не встретила...
Комментарии и отзывы
6 часов назад gubrik-2 #
вчера в 21:11 Blondinas #
вчера в 21:49 yugai ludmila65 # (автор рецепта)
вчера в 22:05 Blondinas #
вчера в 23:25 yugai ludmila65 # (автор рецепта)
3 часа назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Я пока более удачного теста не встретила...
2 часа назад Blondinas #
2 часа назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
1 час назад skb66 #
17 января mollaeva2015 #
17 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
16 января ingrida abraityte #
16 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
15 января Vishnja #
15 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
15 января Алиева2012 #
15 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
15 января inna_2107 #
15 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
15 января крапосска #
15 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
15 января artemida prim #
15 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
15 января Tanushechka-2017 #
Шикарные фото
Людмила, с рецептом дня!
15 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
15 января shevakovas #
15 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
15 января oxanalieb #
15 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
15 января joop7 #
15 января Pomodoro #
15 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
15 января Sirenae #
А вообще, рыбные пельмешки вкуснючие. Сама живу на Дальнем Востоке. Мы с кетой делаем
26 минут назад zelesta #
15 января лялич #
15 января joop7 #
15 января мисс #
15 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Спасибо что заглянула, дорогая.
14 января ma-ma sveta #
15 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
14 января Вера Черкасова #
14 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
14 января jannasimf #
14 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
14 января nelliundco #
14 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
14 января nelliundco #
14 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
14 января Valushka2003 #
14 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
14 января Silverina1 #
14 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
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