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<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/162639/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Пельмени с рыбой По-сахалински" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2020jan/14/24/2653411_17891-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/162639/">Пельмени с рыбой "По-сахалински"</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> Довелось нам жить на о. Сахалин, там, в далекие 90-е я и познакомилась с острыми блюдами. И ещё - первый раз довелось отведать рыбных пельменей, со свеже выловленной кетой или чавычей, там с рыбой было всё в полном порядке. Сегодня хочу угостить и Вас, поделиться рецептом.</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/6">Горячие блюда</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/148">Мучные блюда</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/149">Пельмени, манты, хинкали</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2276">Тесто пельменное</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/785">Кета</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1011">Лук репчатый</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/18776">Паста перечная</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/922">Кунжут</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1842">Укроп</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1671">Соевый соус</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1068">Масло сливочное</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681">Соль</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/29/">обед</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/112/">ужин</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/263/">горячее</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/16/">второе</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/109/">жарить</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/162639/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>