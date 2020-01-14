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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Мучные блюда Пельмени, манты, хинкали
  • 14 января 2020, 15:04
  • 5963

Пельмени с рыбой "По-сахалински"

Рецепт: Пельмени с рыбой По-сахалински

Довелось нам жить на о. Сахалин, там, в далекие 90-е я и познакомилась с острыми блюдами. И ещё - первый раз довелось отведать рыбных пельменей, со свеже выловленной кетой или чавычей, там с рыбой было всё в полном порядке. Сегодня хочу угостить и Вас, поделиться рецептом.

Категория: Горячие блюда Мучные блюда Пельмени, манты, хинкали

Ингредиенты для «Пельмени с рыбой "По-сахалински"»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2963.5 ккал		 белки
167.53 г		 жиры
60.75 г		 углеводы
439 г
100 г блюда
ккал
200.24 ккал		 белки
11.32 г		 жиры
4.1 г		 углеводы
29.66 г


Рецепт «Пельмени с рыбой "По-сахалински"»:

Заранее приготовить пельменное тесто.
Рыбу почистить, отделить филе от костей.
Лук почистить.

В мясорубке с крупной решёткой измельчить лук, затем рыбу.
Добавить соль, перечную пасту и рубленую зелень укропа.

Добавить кунжут, оставив чуть-чуть для подачи.
Тщательно перемешать.

Раскатывать тонко тесто удобным для Вас способом.

Выкладывая на тесто по 1 ч. л. рыбного фарша, слепить пельмени.

Заготовки разложить на льняном полотенце,
таким образом они могут храниться в холодильнике до суток.
Необходимое Вам количество оставить, остальные заморозить.

Варить в кипящей подсоленной воде 5 -7 минут с лавровым листом, чёрным перцем. В соевый соус добавить кунжут.

Подать горячими с соевым соусом, сливочным маслом, зеленью.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!









Рецепт перечной пасты "Дракоша" Вы найдете здесь
https://www.povarenok.ru/recipes/show/126599/.



Рецепт пельменного теста можно посмотреть здесь
https://www.povarenok.ru/recipes/show/142682/.
Я пока более удачного теста не встретила...
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: обед ужин горячее второе жарить

Вкусы: рыбный острый пикантный кунжутный

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Пельмени с рыбой По-сахалински
Описание: Довелось нам жить на о. Сахалин, там, в далекие 90-е я и познакомилась с острыми блюдами. И ещё - первый раз довелось отведать рыбных пельменей, со свеже выловленной кетой или чавычей, там с рыбой было всё в полном порядке. Сегодня хочу угостить и Вас, поделиться рецептом.


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Комментарии и отзывы

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.спасибо за рецепт и идею подачи
омг... чуть слюной не захлебнулась, увидев ваши фотографии! Добавила в избранное. обязательно приготовлю.
Спасибо большое за интерес к рецепту, готовьте на доброе здоровье.
))) скажите пжст, а рецептом пельменного теста не поделитесь?)
В конце рецепта есть ссылка, рецепт "Пельмени" Бульмени".
Ответ для Blondinas
https://www.povarenok.ru/recipes/show/142682/.
Я пока более удачного теста не встретила...
спасибо!!!
Вам спасибо за интерес к рецепту, готовьте на доброе здоровье.
Ответ для Blondinas
Пожалуйста. Три стакана муки, 1 ч.л. соли, 1 яйцо разбить в стакан и долить доверху водой. Все соединить и долго вымешивать до эластичного состояния, лучше в комбайне.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Людочка, удивительный рецепт! Не пробовала с такой начинкой! Поздравляю с Рецептом дня!
Люба, спасибо большое.
Людочка, потрясающие пельмешки!!! Поздравляю с замечательным рецептом дня!!!
Марьям, дорогая, сердечно благодарю.
Людмила, я почему-то никогда не готовила с рыбой пельмени. Взяла рецепт в КК и пойду за тестом.
Готовь , Инна, думаю не разочарую.
Спасибо, напомнили Сахалин, рыбные пельмени, ммм, это что то, ещё делали с навагой, очень вкусно, чего чего а рыбы было полно, муж рыбак, Уехали на материк, сейчас в основном делаем со щукой
Очень приятно что рецепт вызвал приятные воспоминания, спасибо за внимание .
Пельмешки замечательные, обожаю именно с красной рыбкой.. С кижучем самая вкуснота... польешь соевым соусом и маслица сливочного щедро.... потом надкусить тесто и зачерпывать со дна тарелочки вкуснейшую юшку.... ммммм.... сама себя раздраконила)))
Да, всё Вы точно описали, с кижучем, неркой, даже с горбушей - всё вкусно.
Очень аппетитные пельмешки
Шикарные фото
Людмила, с рецептом дня!
Танечка,милая, благодарю.
Какие красивые, вкусные пельмени!!!
Спасибо большое.
Интересно, нужно попробовать.
Спасибо, готовьте на радость близким.
как интересно!! никогда даже не пробовала пельмени с рыбой. у меня денег на такую рыбу просто нет(( пенсия мизерная. а можно с минтаем сделать? будет вкусно?
Почему бы и нет?
Ответ для joop7
Очень жаль что нет возможности . Но с минтаем, горбушей (а она сейчас не очень дорогая) будет не менее вкусно . Спасибо Вам за внимание к рецепту.
Ответ для joop7
Минтай жестковат. Думаю, только с минтаем - не совсем подходит для пельменей. Если с минтаем, то для фарша нужно смешать мякоть минтая и другой более мягкой рыбы, например щуки или сазана.
А вообще, рыбные пельмешки вкуснючие. Сама живу на Дальнем Востоке. Мы с кетой делаем
Фарш сделать из минтая с добавлением свиного сала. Моя бабушка так делала рыбные котлеты.
Ответ для joop7
Чтобы мягче было, добавьте в начинку масло, лучше сливочное.
спасибо большое!! вот я тоже сразу про масло сливочное подумала!
Рыбные пельмени были у мамочки любимые. Конечно, без добавок приправ таких, их просто не было в 70-80-е.
Светлана, маме светлая память...
Спасибо что заглянула, дорогая.
Людочка, очень красивые, аппетитные пельмени!
Светлана, спасибо большое.
Раздразнили на ночь глядя . Людмила, Вы-специалист по пельменям
Спасибо, Вера. Ваши слова очень приятно читать.
Людочка, как же вкусно и аппетитно!!!
Спасибо, Жанна. Спасибо, дорогая.
Обожаю рыбу, а вот пельмени с рыбой никогда не пробовала . Людочка, восхитительные пельмени, все как один: красавцы!
Нелли, дорогая моя. СПАС?БО от всего сердца , передам мужу... пельмени лепит он...
передам мужу... пельмени лепит он...
ВО КАК! Тогда тем более: красавцы!Мой тоже помогает лепить, но корявенькие получаются
А у нас наоборот, я крайне редко леплю, всегда он и дети, сейчас с внучкой , когда она у нас.
Людочка, стыдно признаться, но пельмени с рыбой никогда не пробовала Смотрятся очень аппетитно!
А чего Ж тут стыдного то, какие твои годы, ещё приготовишь.
Шикарные пельмешки!
Леночка, спасибо.
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