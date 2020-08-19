Запечённые овощи "Мясо отдыхает"

Если баклажаны у Вас тонкие, то режем так же, скидываем в противень. На первой фотке, с баклажанами я немножко погорячился, взял два больших пузана, но на деле в нарезку пошёл только один и я разрезал его на четыре части, этого вполне было достаточно...