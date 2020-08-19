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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей
  • 19 августа 2020, 0:09
  • 12137

Запечённые овощи "Мясо отдыхает"

Рецепт: Запечённые овощи Мясо отдыхает

Дорогие Поварята, хочу предложить Вашему вниманию потрясающе вкусный, не хлопотный рецепт... Я вообще мясоед, овощи не люблю, а при слове "баклажан" аппетит пропадает на пол дня, но этот рецепт - это Что-то..., причём очень простой и займёт мало личного времени! Советую попробовать - не пожалеете!

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Запечённые овощи "Мясо отдыхает"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1367.6 ккал 		белки
67.4 г 		жиры
71.9 г 		углеводы
262 г
100 г блюда
ккал
60 ккал		 белки
3 г		 жиры
3.2 г		 углеводы
11.5 г


Рецепт «Запечённые овощи "Мясо отдыхает"»:

Начинающим Поварятам сразу хочу сказать - не пугайтесь такого количества ингредиентов (я раньше тоже боялся подобных рецептов), готовится всё очень просто, сейчас сезон и всё доступно, но близкие люди оценят по достоинству Ваши старания и мастерство!!! И так приступим, подготовим продукты, глубокий противень застилаем фольгой...

Кабачок разрезаем вдоль, нарезаем толщиной примерно один-полтора сантиметра, навалом скидываем в противень...

Цуккини разрезаем вдоль, также нарезаем, скидываем в противень...

Если баклажаны у Вас тонкие, то режем так же, скидываем в противень. На первой фотке, с баклажанами я немножко погорячился, взял два больших пузана, но на деле в нарезку пошёл только один и я разрезал его на четыре части, этого вполне было достаточно...

Морковку нарезаем в половину тоньше, примерно 5-7 миллиметров и так же скидываем в противень...

Лук разрезаем пополам, затем каждую половину, с центра ровной стороны, под углом разрезаем на три-четыре части дольками и скидываем в противень...

Перец разрезаем, очищаем от семян и нарезаем крупными кусочками, скидываем в противень...

Сверху выкладываем помидорки и уже начинаем балдеть от того, что у нас получилось!!! Помидоры будут запекаться целиком, по этому нужно брать маленькие, максимум коктейльные...

Теперь пришла пора специй. Овощи сверху присыпаем солью и чёрным перцем, паприкой и хмели-сунели, льём оливковое масло и добавляем сметану...

Всё аккуратно и тщательно перемешиваем, отправляем в духовку, разогретую в режиме конвекции до 180 градусов на 25-30 минут. Если у Вас нет этого режима - не беда, ставите в обычном режиме, можете добавить "газку" до 200 градусов и присматривайте за готовностью овощей...

Пока духовка пыхтит и старается приготовить овощи, мы мелко рубим чеснок, натираем сыр на мелкой тёрке, а в оставшееся время можем пивнуть чая (кто с таранкой, кто с кексом), поставить непослушное чадо в угол или ещё как-нибудь провести приятно время...

Примерно через полчаса достаём наши овощи, которые дошли до нужной кондиции и выглядят таким образом...

Обязательно сыплем чеснок (чем больше - тем вкуснее и ароматней) и сверху присыпаем сыром, отправляем обратно в духовку минут на 8-10 до расплавления сыра...

Готово! Достаём и не можем нарадоваться на свои умелые ручки!!!

Сверху растёкшийся сыр...



Сочные и мягкие с подпалинкой овощи...



Какой аромат...



Зовём родных и близких людей, вместе наслаждаемся вкусом лета...



Приятного аппетита!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед На ужин

Теги: детям диета духовка обед ужин

Вкусы: богатый насыщенный овощной

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Запечённые овощи Мясо отдыхает
Описание: Дорогие Поварята, хочу предложить Вашему вниманию потрясающе вкусный, не хлопотный рецепт... Я вообще мясоед, овощи не люблю, а при слове "баклажан" аппетит пропадает на пол дня, но этот рецепт - это Что-то..., причём очень простой и займёт мало личного времени! Советую попробовать - не пожалеете!


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Фотографии «Запечённые овощи "Мясо отдыхает"» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

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Роберт, хороши овощи!
Любочка, спасибочки!!!
Я как любитель мяса, никогда не пойму вегетарианцев....
Да, вкусно,сочно, ароматно, но мне не хватает куска мяса, поэтому в дополнение были куриные бедрышки

И так по результату самого рецепта : общее время приготовления у меня час. НО : все овощи были прекрасно пропечены , кроме моркови, ее резала 3-5 мм,и все равно хрустела, да и вкус ее
В другой раз просто не буду ее добавлять. Мне кажется, что хорошо сюда добавить вместо моркови - шампиньоны, но как говорит мой любимый Леонид Каневский, это уже совсем другая история......

В общем рецепт прекрасный
Еще фото у меня в альбоме
Катя, "разбор полётов" серьёзный , но фотки вкусные и аппетитные!!! Как я уже говорил - мне тоже по духу ближе животный белок, чем растительная клетчатка, но этот рецепт очень не плох! Время приготовления я не засекал, по моим ощущениям он занял меньше времени... Морковка запеклась хорошо и была мягкая, но это очевидно особенности духовок... На счёт мяса - пока сомневался добавлять его или нет, теперь же точно попробую и этот вариант!!! Спасибо за вкусную фотку и комментарий, я рад что несмотря на всё, рецепт Вам понравился, готовьте на здоровье!!!
Ох, думала, что буду первая! Аннн, нееет! Роберт, это что-то необыкновенное! Очень и очень вкусно, ароматно, сочно!!! Я не могла оторваться! Ела бы и ела! Однозначно буду готовить ещё! Это так просто готовить! И в холодном виде очень вкусно! Спасибо большое за рецепт!!!
Как красиво и вкусно - глаз не нарадуется и желудок даёт знать, что тоже хочет!!! Как же мне приятно, что рецепт понравился и будет востребован, готовь в удовольствие и на здоровье, балуй семью!!!
Получились прекрасные запечённые летние овощи!!! Очень вкусно и насыщенно. Роб, спасибо за прекрасный рецепт!!! Поздравляю с Поваренком дня и Рецептом дня!!!
Лилечка, сколько сыра, представляю как вам было вкусно!!! Вкус у блюда насыщенный и для любителей овощей это просто "райское наслаждение"!!! Лилечка, я очень рад, что рецепт понравился, спасибо за фотку и отзыв (а также за поздравление), готовь на здоровье!!!
И читала бы, и читала бы... Люблю мужские рецепты.Но, сколько ни говори "халва"- во рту сладко не станет. В ближайшие выходные обязательно приготовлю. Рецепт бомба! Обожаю овощи, особенно"синенькие". А мясо пусть отдыхает или вприкуску идет . Поздравляю и благодарю
Ольга, спасибо за приятные слова и поздравление!!! Буду ждать Вашего отзыва, надеюсь рецепт Вам понравится!!!
Очень-очень вкусно!Готовила не полную норму,но без изменений.Больше понравилось в холодном виде,почему-то...Спасибо большое!
Как классно получилось, аппетитно!!! Лариса, мне нравится и в горячем и в холодном виде, в разном состоянии вкусно по своему... Я очень рад, что рецепт Вам понравился, готовьте на здоровье!!!
Очередной ШЕДЕВР!!! Поздравляю с поваренком дня Завтра поход на рынок и всенепременно приготовлю Спасибо за рецепт и идею добавить кило свининки
Валечка, спасибо за похвалу и поздравление!!! Я уже тоже планирую в следующий добавить мясца, думаю вообще будет бомба!!! Надеюсь рецепт тебя не разочарует, отпишись обязательно!!!
Роберт, это шедеврально вкусно! Миллион плюсов за симфонию вкусов и отдельно мой за присутствие моих любимых "синеньких" Потрясающая работа! Спасибо!
Ольга, большое спасибо!!! Вы меня сильно перехваливаете - сплюньте!!! Я очень рад, что рецепт пришёлся Вам по душе, всё понравилось, готовьте на здоровье!!!
Мои поздравления с Рецептом и Поварёнком, Роберт, ты МОЛОДЧИНА !!!
Прими скромный фотоприветик и кучу благодарностей, мне такие рецепты необходимы - кое-кто в семье не ест ни мясо, ни птицу, не рыбу. Но думаю, и мясоедам придётся по вкусу. Спасибо , Дружище.
Людочка, какая красота, какая вкусняшка - супер!!! Теперь, по мере возможности, буду искать подобные рецепты!!! А я с точностью наоборот, не могу жить без тобой перечисленного, овощи могу не есть годами... Возле дачи есть кабак под названием "Sorry Vegans" - если бы была возможность, то я попросил бы там "политического убежища" и остался бы жить в нём навсегда!!! Людочка, спасибо за красивую фотку и приятный комментарий, рад что рецепт понравился и оказался актуальным, готовь на здоровье и на радость родным!!!
А я могу и без мяса, но недолго...
А если серьёзно, сын перестал кушать мясо, птицу, рыбу уже более 2,5 лет, до этого времени даже и не думала что можно и из овощей готовить вкусно и разнообразно, ведь овощей то сейчас очень большой ассортимент.
Тогда тебе нужна аюрведическая кулинарная книга - тысячи и тысячи очень вкусных, вегетарианских рецептов!!! Олег "Aron-Space" выставлял из неё рецепты, я ими пользуюсь с удовольствием - очень вкусно!!!
Ответ для Robert1
Рада что тебе понравился фотоприветик.
Отлично,овощи люблю,буду готовить!
Вау, супер, буду держать кулачки, чтобы понравилось!!!
класс! А я как раз люблю овощи и слово "баклажан" вызывает у меня аппетит
Спасибо!!! Ну, если дружите с баклажанами, то рецепт Вам точно понравится!!!
И правда мяса не надо, с таким то блюдом
Замечательные, очень аппетитные овощи!
Танюшечка, большое спасибо!!!
Да ну тебя Роб, так написал, шо слюной можно подаваться... Щас из-за тебя придется в магазин тащиться за овощами
Людочка, спасибочки!!! Ну, а магазин - это издержки нашего сайта...
Роб! Аппетитнейшее овощное ассорти! С рецептом дня!
Натуля, большое спасибо!!!
Роберт ,вот это суперский рецепт а сок от овощей есть ,размазня не будет ?
Выглядет очень аппетитно
Таня, спасибо!!! У меня духовка с вентилятором, сока на дне почти нет - ровно столько, сколько чтобы не пригорело и не прилипло к фольге. В обычной духовке не готовил и насчёт размазни ничего сказать не могу - не знаю!
Очень вкусно! Супер!
Ира, спасибо!!! Ваша правда - это супер!!!
Отличные овощи, Роберт! Очень аппетитные фото!
Жанночка, спасибо!!! Это нужно пробовать!!!
Роберт, замечательное блюдо
Марианна, большое спасибо!!! Рецепт отличный и простой, обязательно попробуйте!!!
Оля, спасибо!!!
А я люблю овощи, да ещё и с сыыыром!!! Роберт, великолепный рецепт! Как же аппетитно у тебя!!
Людочка, большое спасибо!!! Вкусненько, интересненько и всё очень просто!!!
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