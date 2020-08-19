Дорогие Поварята, хочу предложить Вашему вниманию потрясающе вкусный, не хлопотный рецепт... Я вообще мясоед, овощи не люблю, а при слове "баклажан" аппетит пропадает на пол дня, но этот рецепт - это Что-то..., причём очень простой и займёт мало личного времени! Советую попробовать - не пожалеете!
- 19 августа 2020, 0:09
- 12137
Запечённые овощи "Мясо отдыхает"
Ингредиенты для «Запечённые овощи "Мясо отдыхает"»:
- Кабачок — 1 шт
- Цуккини — 1 шт
- Баклажан (большой, если маленькие то 2) — 1 шт
- Помидоры черри (можно коктейльные, количество на усмотрение) — 200 г
- Перец болгарский — 2 шт
- Лук репчатый — 2 шт
- Морковь — 2 шт
- Сыр твердый — 200 г
- Сметана (15-20%) — 150 г
- Масло оливковое (любое растительное) — 2 ст. л.
- Чеснок (чем больше - тем лучше) — 2 зуб.
- Соль — 1 ч. л.
- Перец черный (количество на усмотрение) — 0,5 ч. л.
- Хмели-сунели — 1 ч. л.
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1367.6 ккал
|
белки
67.4 г
|
жиры
71.9 г
|
углеводы
262 г
|100 г блюда
|ккал
60 ккал
|белки
3 г
|жиры
3.2 г
|углеводы
11.5 г
Рецепт «Запечённые овощи "Мясо отдыхает"»:
Начинающим Поварятам сразу хочу сказать - не пугайтесь такого количества ингредиентов (я раньше тоже боялся подобных рецептов), готовится всё очень просто, сейчас сезон и всё доступно, но близкие люди оценят по достоинству Ваши старания и мастерство!!! И так приступим, подготовим продукты, глубокий противень застилаем фольгой...
Кабачок разрезаем вдоль, нарезаем толщиной примерно один-полтора сантиметра, навалом скидываем в противень...
Если баклажаны у Вас тонкие, то режем так же, скидываем в противень. На первой фотке, с баклажанами я немножко погорячился, взял два больших пузана, но на деле в нарезку пошёл только один и я разрезал его на четыре части, этого вполне было достаточно...
Лук разрезаем пополам, затем каждую половину, с центра ровной стороны, под углом разрезаем на три-четыре части дольками и скидываем в противень...
Сверху выкладываем помидорки и уже начинаем балдеть от того, что у нас получилось!!! Помидоры будут запекаться целиком, по этому нужно брать маленькие, максимум коктейльные...
Теперь пришла пора специй. Овощи сверху присыпаем солью и чёрным перцем, паприкой и хмели-сунели, льём оливковое масло и добавляем сметану...
Всё аккуратно и тщательно перемешиваем, отправляем в духовку, разогретую в режиме конвекции до 180 градусов на 25-30 минут. Если у Вас нет этого режима - не беда, ставите в обычном режиме, можете добавить "газку" до 200 градусов и присматривайте за готовностью овощей...
Пока духовка пыхтит и старается приготовить овощи, мы мелко рубим чеснок, натираем сыр на мелкой тёрке, а в оставшееся время можем пивнуть чая (кто с таранкой, кто с кексом), поставить непослушное чадо в угол или ещё как-нибудь провести приятно время...
Примерно через полчаса достаём наши овощи, которые дошли до нужной кондиции и выглядят таким образом...
Обязательно сыплем чеснок (чем больше - тем вкуснее и ароматней) и сверху присыпаем сыром, отправляем обратно в духовку минут на 8-10 до расплавления сыра...
Сочные и мягкие с подпалинкой овощи...
Какой аромат...
Зовём родных и близких людей, вместе наслаждаемся вкусом лета...
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
вчера в 23:06 Vishnja #
вчера в 23:49 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 20:11 Катерина32 #
Да, вкусно,сочно, ароматно, но мне не хватает куска мяса, поэтому в дополнение были куриные бедрышки
И так по результату самого рецепта : общее время приготовления у меня час. НО : все овощи были прекрасно пропечены , кроме моркови, ее резала 3-5 мм,и все равно хрустела, да и вкус ее
В другой раз просто не буду ее добавлять. Мне кажется, что хорошо сюда добавить вместо моркови - шампиньоны, но как говорит мой любимый Леонид Каневский, это уже совсем другая история......
В общем рецепт прекрасный
Еще фото у меня в альбоме
вчера в 20:49 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 17:10 Сурик #
вчера в 17:44 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 14:12 Лилек3011 #
вчера в 16:20 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 14:10 Olga Sokil #
вчера в 16:24 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 14:07 Люрьевна #
вчера в 14:44 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 13:07 канович #
вчера в 13:13 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 11:44 0703ovvLyusya #
вчера в 12:09 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 16:23 0703ovvLyusya #
вчера в 11:34 yugai ludmila65 #
Прими скромный фотоприветик и кучу благодарностей, мне такие рецепты необходимы - кое-кто в семье не ест ни мясо, ни птицу, не рыбу. Но думаю, и мясоедам придётся по вкусу. Спасибо , Дружище.
вчера в 11:55 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 21:48 yugai ludmila65 #
А если серьёзно, сын перестал кушать мясо, птицу, рыбу уже более 2,5 лет, до этого времени даже и не думала что можно и из овощей готовить вкусно и разнообразно, ведь овощей то сейчас очень большой ассортимент.
вчера в 23:19 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 21:48 yugai ludmila65 #
вчера в 23:20 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 11:16 Ната 69 #
вчера в 11:30 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 10:34 ela050p #
вчера в 10:56 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 8:29 Tanushechka-2017 #
Замечательные, очень аппетитные овощи!
вчера в 10:32 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 8:03 Людмила НК #
вчера в 10:30 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 7:31 ирпенчанка #
вчера в 10:27 Robert1 # (автор рецепта)
вчера в 1:36 tatabilga-2015 #
Выглядет очень аппетитно
вчера в 10:26 Robert1 # (автор рецепта)
позавчера Беннито #
позавчера Robert1 # (автор рецепта)
позавчера jannasimf #
позавчера Robert1 # (автор рецепта)
позавчера mariana82 #
позавчера Robert1 # (автор рецепта)
позавчера Демурия #
позавчера Robert1 # (автор рецепта)
позавчера Сурик #
позавчера Robert1 # (автор рецепта)
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