Легкие, воздушные, нежные и очень-очень вкусные котлетки придутся по вкусу не только деткам, но и тем, кто не сильно любит печень.
- 12 февраля 2024, 19:42
- 3148
Котлеты из печени
Ингредиенты для «Котлеты из печени»:
- Печень говяжья — 500 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Лук репчатый (большой) — 1 шт
- Мука пшеничная / Мука — 3 ст. л.
- Картофель (средняя) — 1 шт
- Сало (свиное) — 200 г
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Масло растительное (для жарки) — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2768.2 ккал
|
белки
124.4 г
|
жиры
201.2 г
|
углеводы
121.7 г
|100 г блюда
|ккал
263.6 ккал
|белки
11.8 г
|жиры
19.2 г
|углеводы
11.6 г
Рецепт «Котлеты из печени»:
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Печень и свиное сало вымыть и нарезать на средние кусочки.
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Лук и картофель вымыть, очистить и нарезать на четвертинки.
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Печень, картофель, сало и лук пропустить через мясорубку.
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Печеночную массу переложить в глубокую миску, добавить соль, перец, яйцо, муку и хорошо вымесить до однородного состояния.
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В сковороду налить растительное масло и хорошо его разогреть. Столовой ложкой выкладывать котлетную массу и обжаривать с двух сторон до готовности.
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Приятного аппетита!
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