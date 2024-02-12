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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из смешанного фарша
  • 12 февраля 2024, 19:42
  • 3148

Котлеты из печени

Рецепт: Котлеты из печени

Легкие, воздушные, нежные и очень-очень вкусные котлетки придутся по вкусу не только деткам, но и тем, кто не сильно любит печень.

Категория: Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из смешанного фарша

Ингредиенты для «Котлеты из печени»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2768.2 ккал 		белки
124.4 г 		жиры
201.2 г 		углеводы
121.7 г
100 г блюда
ккал
263.6 ккал		 белки
11.8 г		 жиры
19.2 г		 углеводы
11.6 г

Рецепт «Котлеты из печени»:

  • Печень и свиное сало вымыть и нарезать на средние кусочки.

  • Лук и картофель вымыть, очистить и нарезать на четвертинки.

  • Печень, картофель, сало и лук пропустить через мясорубку.

  • Печеночную массу переложить в глубокую миску, добавить соль, перец, яйцо, муку и хорошо вымесить до однородного состояния.

  • В сковороду налить растительное масло и хорошо его разогреть. Столовой ложкой выкладывать котлетную массу и обжаривать с двух сторон до готовности.

  • Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе / На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День рождения / Новый год На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: второе перекус обед ужин

Вкусы: печеночный нежный мягкий

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Котлеты из печени
Рецепт: Котлеты из печени

Легкие, воздушные, нежные и очень-очень вкусные котлетки придутся по вкусу не только деткам, но и тем, кто не сильно любит печень.

Ингредиенты для «Котлеты из печени»:

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