Эти хрустящие рулетики нравятся как взрослым, так и детям. Ими приятно похрустеть и около телевизора, и под пиво. Также идеально они подойдут и под более крепкие напитки
- 29 января 2010, 9:24
- 364277
Хрустящие рулетики из лаваша "Сигареты"
Ингредиенты для «Хрустящие рулетики из лаваша "Сигареты"»:
- Лаваш (армянский) — 1 шт
- Сыр твердый — 100 г
- Колбаса (можно без нее) — 50 г
- Зелень — 1 пуч.
- Чеснок (головка)
- Яйцо куриное — 1 шт
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
973.3 ккал
|
белки
55.8 г
|
жиры
22.7 г
|
углеводы
142.7 г
|100 г блюда
|ккал
183.6 ккал
|белки
10.5 г
|жиры
4.3 г
|углеводы
26.9 г
Рецепт «Хрустящие рулетики из лаваша "Сигареты"»:
3. Колбасу трем на крупной терке. Соединяем все продукты, добавляем желток и тщательно перемешиваем.
7. Обжариваем наши рулетики на растительном масле и выкладываем на салфетку, чтобы убрать лишнее масло.
Комментарии и отзывы
20 апреля m kryukova #
16 апреля Валентина_из_Ахтубы #
17 апреля dlatehktopishet #
16 апреля Валентина_из_Ахтубы #
3 января 2019 года Геннадьева #
18 января 2019 года wise1288 #
3 декабря 2018 года Наталья 1977 #
Спасибо за идею
18 января 2019 года wise1288 #
3 октября 2018 года fialkaXY #
21 ноября 2016 года Наталья 1977 #
8 октября 2016 года krelena 88 #
5 августа 2016 года Леди Тесс #
21 марта 2016 года marijushka-I #
1 июля 2015 года Мяпа #
22 июня 2015 года Yla72 #
29 января 2015 года irash1 #
24 января 2015 года Л-лька2805 #
2 декабря 2014 года alena-proba #
29 октября 2014 года veronika1910 #
28 июля 2014 года Egiki #
21 июля 2014 года Алмушка #
14 февраля 2014 года novahelen #
15 января 2014 года Alla_s_1 #
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