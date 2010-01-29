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Версия для печати Рецепты Блюда из лаваша Рулеты из лаваша
  • 29 января 2010, 9:24
  • 364277

Хрустящие рулетики из лаваша "Сигареты"

Рецепт: Хрустящие рулетики из лаваша Сигареты

Эти хрустящие рулетики нравятся как взрослым, так и детям. Ими приятно похрустеть и около телевизора, и под пиво. Также идеально они подойдут и под более крепкие напитки

Категория: Блюда из лаваша Рулеты из лаваша

Ингредиенты для «Хрустящие рулетики из лаваша "Сигареты"»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
973.3 ккал 		белки
55.8 г 		жиры
22.7 г 		углеводы
142.7 г
100 г блюда
ккал
183.6 ккал		 белки
10.5 г		 жиры
4.3 г		 углеводы
26.9 г


Рецепт «Хрустящие рулетики из лаваша "Сигареты"»:

1. Сыр трем на мелкой терке.

2. Зелень и чеснок мелко режем, затем их растираем до кашицы.

3. Колбасу трем на крупной терке. Соединяем все продукты, добавляем желток и тщательно перемешиваем.

4. Режем лаваш на треугольники.

5. Затем выкладываем нашу начинку на меньшую сторону.

6. Затем сворачиваем рулеты, смазывая свободную часть треугольника белком, чтобы не раскручивались.

7. Обжариваем наши рулетики на растительном масле и выкладываем на салфетку, чтобы убрать лишнее масло.

8. Все, наши хрустящие рулетики готовы. Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На природу Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска

Вкусы: пикантный

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Хрустящие рулетики из лаваша "Сигареты"
Рецепт: Хрустящие рулетики из лаваша Сигареты

Эти хрустящие рулетики нравятся как взрослым, так и детям. Ими приятно похрустеть и около телевизора, и под пиво. Также идеально они подойдут и под более крепкие напитки

Ингредиенты для «Хрустящие рулетики из лаваша "Сигареты"»:

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Фотографии «Хрустящие рулетики из лаваша "Сигареты"» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

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Начинку надо класть на большую сторону и на фото у вас так а пишите " начинку кладём на меньшую сторону",не понятно
Объясните мне пожалуйста, как закрутить с начинкой, чтобы она не выпала??? Не понимаю!!! А по вкусу хотелось бы попробовать
Да руками попробуйте, как можно такой тонкий момент объяснять на словах. Прекрасно всё закручивается.
Не могу понять, объясните пожалуйста, как не вываливается начинка при скручивании сигарет.???
Спасибо за рецепт.Всё гениальное-просто и вкусно!!!Закуска очень понравилась.
Прекрасно получилось Аппетитно выглядит.
Вкусно, быстро, хрустяще...сказал мой сын...и унес...ВСЮ!!! порцию ... так что буду повторять...
Спасибо за идею
Наташенька! Прекрасно получилось Аппетитно выглядит.
Быстро и вкусно! Начинка шампиньоны, лук, сливки. Запекала в духовке. Спасибо за идею!
спасибо за идею. быстро. просто. вкусно.
Вкуснятина! Буду готовить в дальнейшем, очень понравилось!!!
Какая вкуснятина Забрала к себе в КК Благодарю Обязательно сделаю такую прелесть
Сигаретки классные! Делала без колбасы, это в проекте ещё, но изумительно быстро, просто и вкусно.
Изумительно вкусно! спасибо за идею, все гости в восторге, готовить несложно, достаточно быстро, а вкус потрясающий. делала без мяса, только сыр и зелень.
Вкусные получились сигаретки. Только у меня немного начинка вытекала при обжаривании, с боков, и горела. Может надо было, действительно, яйцо к начинке добавить? А вообще вкусно!
вау! люкс! а я еще мелко нарезанный квашенный огурчик в начинку дала,вообще- не оторваться
Готовила Ваш чудо-рецептик,молодой человек остался очень доволен!Спасибо Вам за такую вкуснятину!
получились на ура в первую очередь съели со стола, так что надо больше порцию готовить спасибо за рецепт
Очень вкусно получилось! Добавляла меньше чеснока, 1 зубочек и добавила помидорчик порезанный, для сочности. Это вариации на тему, но идея отличная!!!
Спасибо за рецепт. Вкусно.
Понравился рецептик, Вам+, а с чесноком не перебор?
Спасибо за рецепт! Готовила на новогодних уже 2 раза. Очень вкусно!!! Только во второй раз добавила в начинку чуточку домашнего майонеза, чтоб было сочнее.
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