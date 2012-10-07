Панировка эта из моей любимой программы "Специя", выпуск про морепродукты. Я уже ее выставляла вот в этом рецепте: http://www.povarenok .ru/recipes/show/604 69/. Но со временем пришла к выводу, что ее можно использовать и для других блюд. В общем, тут представляю Вам два блюда: "Свиные отбивные" и "Рыбные палочки из семги". Мне показалось, что выставлять два рецепта с одинаковой панировкой будет не кстати, поэтому объединяю их в один. Надеюсь, идея такой панировки и сами рецепты будут полезны для многих.
- 7 октября 2012, 13:26
- 19963
Сырная панировка с зеленью и блюда с ней
Ингредиенты для «Сырная панировка с зеленью и блюда с ней»:
Панировка
- Сухари панировочные / Панировка — 100 г
- Сыр твердый — 50 г
- Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
Блюдо из рыбы
- Смесь перцев (в панировку) — по вкусу
- Яйцо куриное — 2 шт
- Мука пшеничная / Мука (для обваливания)
- Лимон (для маринования рыбы) — 0,5 шт
- Соевый соус (для маринования рыбы) — 2-3 ст. л.
- Масло растительное (для маринования рыбы; желательно оливковое, но у меня было кукурузное) — 2-3 ст. л.
- Семга (или форель) — 700 г
- Зелень — по вкусу
Блюдо из мяса
- Свинина (порезанная) — 7 шт
- Сахар — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Молоко — по вкусу
- Смесь перцев (свежемолотая) — по вкусу
- Яйцо куриное — 2 шт
- Мука пшеничная / Мука (для обваливания)
Рецепт «Сырная панировка с зеленью и блюда с ней»:
Перетираем руками сыр с сухарями. Сыр необходимо как бы втереть в сухари. Так, чтобы он превратился в крошку и каждая крошка была обкатана в сухарях. Тяжело этот процесс описать словами, но когда будете готовить эту панировку - поймете, о чем я.
Теперь про отбивные. Я купила в магазине уже разделанные и порезаные отбивные. Вы, естественно, можете нарезать их самостоятельно.
В панировку для отбивных я перец не добавляла, им я приправляла сами отбивные. Смешиваем в одинаковых пропорциях соль и сахар, добавляем свежемолотый перец по вкусу. Можно добавить еще какие-нибудь любимые специи.
Тем временем наливаем в тарелку немного молока, разбиваем туда два яйца и взбиваем вилкой. Можно совсем слегка подсолить.
А через неделю я готовила рыбку. Купила по случаю семушки. Немножко засолила (http://www.povareno k.ru/recipes/show/20 089/, спасибо Aprelia за рецепт, частенько пользуюсь), из кусочка - ушицу царскую сварила (http://www.povareno k.ru/recipes/show/63 038/ ), а из примерно 700 гр нажарила рыбных палочек. Рыбку я нарезала брусочкми примерно 1,5 на 2 см в разрезе. Смешала вилкой до состояния эмульсии соевый соус, сок и цедру половины лимона, укроп и растительное масло. Опять же в идеале - оливковое, но у меня было кукурузное. Можно взять рафинированное подсолнечное. В этой эмульсии замариновать рыбку. Примерно на 30 минут. Этого рыбе вполне хватит.
Тем временем готовим панировку. Т. к. в маринаде был укроп, то тут в панировку я положила только петрушку и, в отличиe от отбивных, в панировку я добавила свежемолотый перец.
Комментарии и отзывы
4 июня 2021 года akayom #
26 апреля 2020 года Водолейка #
26 апреля 2020 года Gal4oNek # (автор рецепта)
24 апреля 2020 года mtata #
24 апреля 2020 года Gal4oNek # (автор рецепта)
24 апреля 2020 года mtata #
22 апреля 2020 года Евгения 1976 # (модератор)
Шикарное мясо получилось!
Использовала свиную шею, сухари домашние, сыр Маасдам, зелень, к сожалению, была только сухая (укроп, петрушка).
Огромное спасибо!!!!
23 апреля 2020 года Gal4oNek # (автор рецепта)
12 декабря 2016 года Ннатали_D #
12 декабря 2016 года laka-2014 #
12 декабря 2016 года Ннатали_D #
12 декабря 2016 года Gal4oNek # (автор рецепта)
12 декабря 2016 года Ннатали_D #
14 декабря 2016 года Gal4oNek # (автор рецепта)
15 октября 2015 года Zvyozdochka #
18 августа 2015 года Iren_Sib #
19 августа 2015 года Gal4oNek # (автор рецепта)
21 декабря 2013 года Изобелла #
19 декабря 2013 года Л-ля65 #
19 декабря 2013 года Gal4oNek # (автор рецепта)
26 июня 2013 года Галка41 #
Спасибо за рецепт!
26 июня 2013 года Gal4oNek # (автор рецепта)
12 марта 2013 года Tasha_1980 #
24 октября 2012 года Silverina1 #
23 октября 2012 года Elleni #
23 октября 2012 года Gal4oNek # (автор рецепта)
23 октября 2012 года Elleni #
23 октября 2012 года Татушка 58 #
14 октября 2012 года Татьяна Самойлова #
10 октября 2012 года Фрау Марта #
9 октября 2012 года Haruka #
8 октября 2012 года mizuko #
7 октября 2012 года Балеринка #
7 октября 2012 года AnnaSi #
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