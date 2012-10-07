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<div style="margin-bottom:3px;font-size:28px;color:#303030;font:bold 26px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:116.66%;padding:5px 0 18px 0;"> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> Сырная панировка с зеленью и блюда с ней </div> <div style="margin:0 15px 17px 0;max-width:100%;min-height:200px;float:none;display:block;"> <img style="max-width:100%;vertical-align:top;width:auto;height:auto;" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2012oct/07/24/12461_56022-710x550x.jpg" alt="Рецепт: Сырная панировка с зеленью и блюда с ней" title="Рецепт: Сырная панировка с зеленью и блюда с ней"/> </div> <div style="padding:0 0 23px;"> <p style="color:#303030;font:16px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:22px;">Панировка эта из моей любимой программы "Специя", выпуск про морепродукты. Я уже ее выставляла вот в этом рецепте: http://www.povarenok .ru/recipes/show/604 69/. Но со временем пришла к выводу, что ее можно использовать и для других блюд. В общем, тут представляю Вам два блюда: "Свиные отбивные" и "Рыбные палочки из семги". Мне показалось, что выставлять два рецепта с одинаковой панировкой будет не кстати, поэтому объединяю их в один. Надеюсь, идея такой панировки и сами рецепты будут полезны для многих.</p> </div> <div style="font:16px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:24px;padding:3px 0 9px;color:#666;overflow:hidden;letter-spacing:-.3px;"> <p style="padding-bottom:8px;"> Категория: <span> <a style="color:#666;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/6/"> Горячие блюда </a> </span> <span style="display:inline-block;vertical-align:top;margin:0 5px 0 2px;">›</span> <span> <a style="color:#666;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/7/"> Блюда из мяса </a> </span> <span style="display:inline-block;vertical-align:top;margin:0 5px 0 2px;">›</span> <span> <a style="color:#666;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/57/"> Горячие блюда из свинины </a> </span> </p> </div> <div style="margin-bottom:0;font-size:20px;line-height:120%;padding-bottom:11px;color:#303030;font:bold 26px 'Source Sans Pro',sans-serif;">Ингредиенты для «Сырная панировка с зеленью и блюда с ней»:</div> <div style="padding:0;font:16px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:22px;"> <a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2221">Сухари панировочные</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2273">Сыр твердый</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2213">Зелень</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3014">Смесь перцев</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3562">Яйцо куриное</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2339">Мука пшеничная</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/978">Лимон</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1671">Соевый соус</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1067">Масло растительное</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1623">Семга</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1610">Свинина</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1601">Сахар</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681">Соль</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1125">Молоко</a> <div style="margin-top:20px;color:#303030;padding-bottom:0;"> <strong>Тэги:</strong> <a style="color: #666" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/172/">заготовка</a>, <a style="color: #666" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/263/">горячее</a>, <a style="color: #666" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/20/">закуска</a> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <a style="color:#303030;font:16px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:22px;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/68366/">Читать рецепт полностью >></a> </div>