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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины
  • 7 октября 2012, 13:26
  • 19963

Сырная панировка с зеленью и блюда с ней

Рецепт: Сырная панировка с зеленью и блюда с ней

Панировка эта из моей любимой программы "Специя", выпуск про морепродукты. Я уже ее выставляла вот в этом рецепте: http://www.povarenok .ru/recipes/show/604 69/. Но со временем пришла к выводу, что ее можно использовать и для других блюд. В общем, тут представляю Вам два блюда: "Свиные отбивные" и "Рыбные палочки из семги". Мне показалось, что выставлять два рецепта с одинаковой панировкой будет не кстати, поэтому объединяю их в один. Надеюсь, идея такой панировки и сами рецепты будут полезны для многих.

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины

Ингредиенты для «Сырная панировка с зеленью и блюда с ней»:

Панировка

Блюдо из рыбы

Блюдо из мяса



Рецепт «Сырная панировка с зеленью и блюда с ней»:

С зелени обрываем листочки.

Мелко рубим.

Сыр трем на мелкой терке.

Перец перетираем в ступке или перемалываем мельничкой.

Зелень, сыр и перец добавляем к сухарям.

Перетираем руками сыр с сухарями. Сыр необходимо как бы втереть в сухари. Так, чтобы он превратился в крошку и каждая крошка была обкатана в сухарях. Тяжело этот процесс описать словами, но когда будете готовить эту панировку - поймете, о чем я.

Теперь про отбивные. Я купила в магазине уже разделанные и порезаные отбивные. Вы, естественно, можете нарезать их самостоятельно.

Мясо отбить.

В панировку для отбивных я перец не добавляла, им я приправляла сами отбивные. Смешиваем в одинаковых пропорциях соль и сахар, добавляем свежемолотый перец по вкусу. Можно добавить еще какие-нибудь любимые специи.

"Набираем" на руку приготовленную смесь, приправить отбивные.

Отбивные оставить пропитываться специями минут на 10-15.

Тем временем наливаем в тарелку немного молока, разбиваем туда два яйца и взбиваем вилкой. Можно совсем слегка подсолить.

Каждую отбивную обваливаем в муке.

Затем в яично-молочной смеси.

И, наконец, в панировке.

Поставить в холодильник минут на 15, чтобы панировка подсохла.

И обжариваем на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.

В общем, готово!

А через неделю я готовила рыбку. Купила по случаю семушки. Немножко засолила (http://www.povareno k.ru/recipes/show/20 089/, спасибо Aprelia за рецепт, частенько пользуюсь), из кусочка - ушицу царскую сварила (http://www.povareno k.ru/recipes/show/63 038/ ), а из примерно 700 гр нажарила рыбных палочек. Рыбку я нарезала брусочкми примерно 1,5 на 2 см в разрезе. Смешала вилкой до состояния эмульсии соевый соус, сок и цедру половины лимона, укроп и растительное масло. Опять же в идеале - оливковое, но у меня было кукурузное. Можно взять рафинированное подсолнечное. В этой эмульсии замариновать рыбку. Примерно на 30 минут. Этого рыбе вполне хватит.

Тем временем готовим панировку. Т. к. в маринаде был укроп, то тут в панировку я положила только петрушку и, в отличиe от отбивных, в панировку я добавила свежемолотый перец.

Далее "стандартно", взбиваем вилкой 2 яйца.

Обваливаем рыбные брусочки в муке,

Яйце...

И панировке.

Даем подсохнуть,

Обжариваем на растительном масле с четырех сторон.

Выкладываем на салфетку, чтобы стек лишний жир.

Рыба получилась изумительно вкусной и сочной!

Впрочем, даже на разрезе это видно! Пользуйтесь идейкой и приятного аппетита!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6875
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: заготовка горячее закуска

Вкусы: мясной рыбный

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Сырная панировка с зеленью и блюда с ней
Рецепт: Сырная панировка с зеленью и блюда с ней

Панировка эта из моей любимой программы "Специя", выпуск про морепродукты. Я уже ее выставляла вот в этом рецепте: http://www.povarenok .ru/recipes/show/604 69/. Но со временем пришла к выводу, что ее можно использовать и для других блюд. В общем, тут представляю Вам два блюда: "Свиные отбивные" и "Рыбные палочки из семги". Мне показалось, что выставлять два рецепта с одинаковой панировкой будет не кстати, поэтому объединяю их в один. Надеюсь, идея такой панировки и сами рецепты будут полезны для многих.

Ингредиенты для «Сырная панировка с зеленью и блюда с ней»:

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Фотографии «Сырная панировка с зеленью и блюда с ней» от приготовивших (6)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Замечательная панировка! Готовлю уже который раз увеличив ингредиенты, в холодильнике прекрасно хранится 3 дня. Очень выручает! Благодарю за шикарную идею!
Отличная панировка. Сделала с ней картофельные зразы. Получилось очень вкусно.
Зразы - тоже вариант! Смачного!
спасибо большое за рецепт,прекрасная панировка.Сыр у меня пармезан,зелень из морозилки.Панировала куриную грудку.
Шикарная грудка вышла! Смачного!
благодарю за доброту
Отличная панировка! Ароматная, хрустящая, сырная, прекрасно держится и конечно, же очень вкусная.
Шикарное мясо получилось!
Использовала свиную шею, сухари домашние, сыр Маасдам, зелень, к сожалению, была только сухая (укроп, петрушка).
Огромное спасибо!!!!
Рада, что пришлось по вкусу! Смачного!
Галочка, спасибо большое! Просто, вкусно! Сухари у меня были домашние, зелень замороженная, жарила свиные отбивные. Ну очень-очень вкусно!
Натусик, очень красивые и аппетитные отбивные, возьму на заметку панировку обязательно!
Леночка, спасибо! панировка просто БОМБЕЗНАЯ!
Ответ для Ннатали_D
Смачного!
Дякую
Это просто НЕРЕАЛЬНО ВКУСНО! Спасибо вам за шикарный рецепт
панировка - класс!!! спасибо)
Пожалуйста
Оригинально!
Да, очень вкусно - я готовила только отбивные, до рыбы руки никак не дойдут. Спасибо за рецепт!
Очень вкусная панировка, я готовила свинину, и буду готовить еще рыбу. Уверена что получится супер!
Спасибо за рецепт!
Да не за что!
Прекрасная панировочка . Беру на заметку.
Интересный рецепт, спасибо!
Отличный рецепт! Меня только смутило сочетание сахара с отбивными, тем более, что сахар и соль в равных пропорциях Ни разу так делать не пробовала. Если не сложно, напишите, пожалуйста, насколько сахар ощущается в готовом блюде
Нормально выходит. Сладость свинине идет. Сладость не ощущается, а свинина приобретает очень интересный вкус. Попробуйте, не пожалеете
Обязательно попробую! Спасибо
Беру себе в КК! Буду готовить! Очень понравилась идея!
Замечательная панировка!!!
аппетитное описание и картинки, аж слюнки потекли!!!
Очень вкусно, панировка- супер!!! Тоже делаю подобную, вкусно и хрустно!
Очень-очень вкусно! Спасибо за рецепт!
Спасибо большое! Очень понравилась панировка!
Спасибо большое, что поделились! Обязательно воспользуюсь!
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