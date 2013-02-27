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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/72220/]Стручковая фасоль по-флотски[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/72220/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2013feb/27/13/92931_28505-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Горячие блюда -> Блюда из овощей, грибов, бобовых -> Горячие блюда из бобовых Очень быстрое, вкусное блюдо. Не раз выручало, когда нужно "по-быстром у" что-то приготовить. Набор продуктов небольшой, а результат вас не огорчит. Ингредиенты: Фасоль стручковая, Фарш мясной, Лук репчатый, Соевый соус, Масло растительное, Соль, Специи, Зелень. Тэги: ужин, обед.