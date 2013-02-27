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  • 27 февраля 2013, 16:15
  • 63636

Стручковая фасоль по-флотски

Рецепт: Стручковая фасоль по-флотски

Очень быстрое, вкусное блюдо. Не раз выручало, когда нужно "по-быстром у" что-то приготовить. Набор продуктов небольшой, а результат вас не огорчит.

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из бобовых

Ингредиенты для «Стручковая фасоль по-флотски»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
987.3 ккал 		белки
15.9 г 		жиры
42.1 г 		углеводы
49.7 г
100 г блюда
ккал
102.8 ккал		 белки
1.7 г		 жиры
4.4 г		 углеводы
5.2 г


Рецепт «Стручковая фасоль по-флотски»:

  • Вот наши продукты.

  • Лук мелко режем и обжариваем на сковороде до золотистого цвета.

  • Добавляем фарш и, постоянно помешивая, обжариваем на большом огне минут 5.

  • Добавляем специи, зелень и соевый соус. Перемешиваем.

  • Добавляем замороженную стручковую фасоль, закрываем крышкой, убавляем огонь на минимум и тушим до готовности фасоли, периодически помешивая. Пробуем на соль, при необходимости досаливаем.

  • Все. Наше блюдо готово.

Приятного аппетита!



Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5221
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Быстрый завтрак На обед : На второе / На закуску На ужин : На горячее / На закуску Неожиданные гости : На горячее

Теги: ужин обед

Вкусы: фасолевый мясной

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Стручковая фасоль по-флотски
Рецепт: Стручковая фасоль по-флотски

Очень быстрое, вкусное блюдо. Не раз выручало, когда нужно "по-быстром у" что-то приготовить. Набор продуктов небольшой, а результат вас не огорчит.

Ингредиенты для «Стручковая фасоль по-флотски»:
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Комментарии и отзывы

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Легкое, но при этом сытное блюдо
Фарш из индейки
Это то блюдо, которое всегда будет вкусно
Женя, какая же вкуснятина получилась спасибо большое за рецепт. Стручковую фасоль очень любим, так что однозначно в копилочку на постоянной основе
Объеденье!!! Вкуснее макарон! Вообще фасоль в любом виде люблю
Очень быстро, просто и вкусно! Полезная и сытная еда.
Большое спасибо за этот отличный рецепт!
Огромное спасибо за рецепт!!! Просто, быстро и очень вкусно!!! Фасоль люблю, всегда есть в морозилке. Готовила в мультиварке. Рецепт в копилку!
Очень понравилось! Готовится быстро, сытно, полезно! Фасоль своя, выращиваю на даче, наморозила впрок!
Вкусное и сытное блюдо! Добавила хмели-сунели вместо "Кавказской приправы". С новым Годом и наступающим Рождеством Христовым, Женя! Спасибо за рецепт!
Люблю макароны по флотски, но уж очень калорийность у них большая, а так вкусно, просто и на попе не отложится!)
Правда соевого соуса не было под рукой, покрошила помидор- он придал приятную кислинку.
Отличный рецепт на ужин, потому что до завтрака не дожил
Спасибо большое автору за рецепт! Готовила в мультиварке и, т.к. вынуждена придерживаться ну очень правильной системы питания, ничего не пережаривала, просто потушила, от себя добавила нарезанный помидор и горсточку грибов. Очень вкусно!
И Вам спасибо за фотоулику и высокую оценку.
Нравится фасолька,а уж с фаршем тем более.Вкусно,быстро.Спасибо большое за рецепт.
И Вам спасибо за красивое, аппетитное фотодоказательство.
Отличное блюдо, очень вкусное и сытное! Спасибо за рецепт!
Танечка, очень аппетитное блюдо!
Вероника, спасибо!
Ответ для tata1108
На здоровье! Рада, что рецепт понравился.
Замечательный рецепт! И фасоли наморозила гору! Быстро и вкусно! Спасибо!
Пожалуйста.
Завтра приготовлю! Как раз нужно утилизировать залежи замороженной фасоли)
Очень, очень вкусно и сытно. Очень понравилось.
Мне приятно, Катюш.
Шикарное блюдо на второе. За раз съели почти всё, что приготовила. Использовала смесь готовых итальянских приправ. Сытно, вкусно, просто объедение. Соевый соус хорошо сочетается с мясом и приправами.
Я рада что Вы остались довольны рецептом.
особых поклонников фасоли у нас в семье никогда не было. но после того, как я приготовила фасоль по Вашему рецепту, её любят все!) спасибо Вам за это вкусное и полезное блюдо!)
Сочно, вкусно, а другого и быть не могло - мясо и фасоль. Спасибо за рецепт.
Я очень рада, Танечка, что тебе рецепт понравился.
Давно нашла этот рецепт, только все никак до него руки не доходили, и сегодня наконец-то приготовила! Очень вкусно получилось, спасибо
Пожалуйста.
всё гениальное - просто! обязательно попробую
На здоровье!
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