Очень быстрое, вкусное блюдо. Не раз выручало, когда нужно "по-быстром у" что-то приготовить. Набор продуктов небольшой, а результат вас не огорчит.
- 27 февраля 2013, 16:15
- 63636
Стручковая фасоль по-флотски
Ингредиенты для «Стручковая фасоль по-флотски»:
- Фасоль стручковая (замороженная) — 400 г
- Фарш мясной (у меня говядина + свинина, говядины больше) — 300 г
- Лук репчатый (большой) — 2 шт
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соль (по вкусу)
- Специи (у меня "Кавказская приправа") — 2 ст. л.
- Зелень (по желанию: у меня в этот раз ее не оказалось)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
987.3 ккал
|
белки
15.9 г
|
жиры
42.1 г
|
углеводы
49.7 г
|100 г блюда
|ккал
102.8 ккал
|белки
1.7 г
|жиры
4.4 г
|углеводы
5.2 г
Рецепт «Стручковая фасоль по-флотски»:
-
Вот наши продукты.
-
Лук мелко режем и обжариваем на сковороде до золотистого цвета.
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Добавляем фарш и, постоянно помешивая, обжариваем на большом огне минут 5.
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Добавляем специи, зелень и соевый соус. Перемешиваем.
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Добавляем замороженную стручковую фасоль, закрываем крышкой, убавляем огонь на минимум и тушим до готовности фасоли, периодически помешивая. Пробуем на соль, при необходимости досаливаем.
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Все. Наше блюдо готово.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5221
Комментарии и отзывы
19 февраля 2022 года Катерина32 #
Фарш из индейки
11 февраля 2022 года Ya-Kristina #
23 августа 2021 года Сивцова Наталья #
24 марта 2021 года milka1979milka #
19 февраля 2021 года Татьяна Хрусталёва #
Большое спасибо за этот отличный рецепт!
23 ноября 2020 года MarinaS16 #
7 ноября 2020 года Vasilisa Mudraya #
5 января 2019 года Хлоркина #
24 ноября 2017 года klepsidra #
Правда соевого соуса не было под рукой, покрошила помидор- он придал приятную кислинку.
Отличный рецепт на ужин, потому что до завтрака не дожил
30 ноября 2017 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
22 сентября 2017 года mv131 #
27 сентября 2017 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
27 сентября 2017 года mv131 #
7 августа 2017 года Людмила Козеева #
11 августа 2017 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
12 июля 2017 года tata1108 #
12 июля 2017 года veronika1910 #
12 июля 2017 года tata1108 #
12 июля 2017 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
1 октября 2016 года Ястыся #
1 октября 2016 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
24 января 2016 года Наточкаа #
24 января 2016 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
16 декабря 2015 года caramel77 #
30 декабря 2015 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
31 октября 2015 года Svetlana Claire #
6 марта 2016 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
24 октября 2015 года 4ajnik #
6 марта 2016 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
12 октября 2015 года миллион алых роз #
12 октября 2015 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
27 сентября 2015 года Sunny Vikusia #
27 сентября 2015 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
19 июля 2015 года наташа лучко #
19 июля 2015 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
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