Рыба в желе "Белый танец"

Это одно из моих фирменных блюд. Готовлю это блюдо уже больше 30 -ти лет. ОБЯЗАТЕЛЬНО на Новый год - это традиция (мои родные меня просто не поймут, если на новогоднем столе не будет стоять это блюдо), а также на юбилеи и иногда на заказ. И, говорю вам совершенно честно, не было еще в моей практике человека, которому это блюдо бы не понравилось. Это блюдо вполне можно представить на конкурс новогодних блюд!!! Оно самое новогоднее!!!

Можно оформить блюдо таким образом...А можно разложить в маленькие формы и украсить примерно так...А так блюдо выглядит в разрезе...Дорогие девочки, приготовьте это блюдо. Оно необыкновенно вкусное!!! Волшебно вкусное!!! Это потрясающе вкусная закуска!!! Честное слово!!! Попробуйте, приятного вам аппетита!!!А под занавес расскажу вам смешную историю, которая была связана с этим блюдом. В молодости я ходила в "Клуб любителей фантастики" у нас в Архангельске. И вот с друзьями из этого клуба мы собрались отметить Новый год. Как сейчас сказали - устроить корпоратив. Событие назначили на 26 декабря на даче у одного из членов клуба. Стали распределять, кто что приготовит. Я вызвалась испечь торт и приготовить заливную рыбу. Рыбку украсила, как на последнем фото, петрушкой и розочками из моркови. И вот, вечером за мной на машине приезжают двое членов клуба, чтобы отвезти на дачу. Один из товарищей поднялся за мной в квартиру. Он взял торт, я большое блюдо с заливным. Спустились. Я села на заднее сиденье. Впереди сидел Владимир Николаевич Гецман, очень обеспеченный человек и председатель нашего клуба. Он с живейшим интересом обернулся назад, внимательно осмотрел блюдо и разочарованно так протянул: "Нууу... а обещали заливную рыбу..." Я говорю: "Так это она и есть". Он снова очень внимательно осмотрел блюдо и спрашивает строго так: "Ну, и где тут рыба?!!" А потом я готовила ему это блюдо на заказ на его юбилеи не один раз. А, надо сказать, что человек он был избалованный в плане кухни, объездил весь мир, много чего пробовал. А вот, подишь ты!!!