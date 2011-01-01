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Версия для печати Рецепты Закуски Заливное
  • 1 января 2011, 3:40
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Рыба в желе "Белый танец"

Рецепт: Рыба в желе Белый танец

Это одно из моих фирменных блюд. Готовлю это блюдо уже больше 30 -ти лет. ОБЯЗАТЕЛЬНО на Новый год - это традиция (мои родные меня просто не поймут, если на новогоднем столе не будет стоять это блюдо), а также на юбилеи и иногда на заказ. И, говорю вам совершенно честно, не было еще в моей практике человека, которому это блюдо бы не понравилось. Это блюдо вполне можно представить на конкурс новогодних блюд!!! Оно самое новогоднее!!!

Категория: Закуски Заливное

Ингредиенты для «Рыба в желе "Белый танец"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2651.3 ккал 		белки
166.2 г 		жиры
207.4 г 		углеводы
29.1 г
100 г блюда
ккал
167.8 ккал		 белки
10.5 г		 жиры
13.1 г		 углеводы
1.8 г


Рецепт «Рыба в желе "Белый танец"»:

Приготовить продукты и специи: почистить морковь, лук и сельдерей. Если есть корень петрушки, можно использовать и его. У меня была сушеная петрушка.

Рыбу (я беру одну крупную или две средних пикши) почистить и разделать на филе без кожи. Ничего не выкидываем, все отходы тщательно собираем в отдельную миску: чешую, плавники, кожу, кости, хвостик...

В кастрюлю сложить все отходы, добавить морковь, нарезанную на кусочки, лук, нарезанный на четвертинки, сельдерей и коренья, если они есть, и стебли от петрушки (зелень пойдет на украшение). Залить холодной водой ( примерно 1500-1700 мл). Довести до кипения и варить на очень маленьком огне, чтобы едва кипело, один час.

Бульон (он получится прозрачным) процедить через несколько слоев марли. Этого прозрачного бульона отлить в баночку приблизительно 400-450 мл.

В оставшийся бульон положить куски филе, довести до кипения и на слабом огне варить приблизительно 15-20 минут. За 5 минут до готовности добавить перец черный и душистый, гвоздику и лаврушку. Немного посолить, но так, чтобы бульон был слегка недосолен, т. к. потом будет добавляться майонез.

В отлитый прозрачный бульон добавить 20 г желатина.

Готовую рыбу вынуть из бульона шумовкой в миску и накрыть на время.

Оставшийся бульон замерить и добавить в него желатин из расчета 40 г на 1 литр + 5 г. Когда желатин набухнет, растворить его подогреванием и снова охладить бульон.

Рыбу растрепать руками на небольшие кусочки (ножом лучше не резать, т. к. рыба очень нежная, она только помнется). Все косточки, перчинки и гвоздички тщательно выбрать.

В кастрюлю выложить майонез.

По частям добавлять бульон, тщательно перемешивая венчиком (ни в коем случае не наоборот, иначе майонез останется комками).

Полученного белого желе отлить в банку примерно 350-400 мл.

В оставшееся белое желе добавить рыбу и мелко нарезанную зелень укропа и петрушки, перемешать.

Выложить рыбу с желе в форму (или несколько небольших форм), разровнять и поставить в холодильник, пока она полность не застынет.

Застывшее желе вынуть из холодильника и аккуратно залить белым желе, которое отлили ранее. Снова убрать в холодильник до полного застывания. Тем временем подогреть отлитый ранее прозрачный бульон с желатином до полного его растворения и охладить полученное прозрачное желе.

Теперь творчество!!! На чистом белом фоне разложить зелень и украшения из моркови. С чайной ложки осторожно покапать на них в разных местах прозрачным желе и аккуратно отправить в холодильник на 5-10 минут. Это делается для того, чтобы при заливании прозрачным желе, украшения не вплыли и не сдвинулись с места.

После того, как украшения хорошо пристынут, вынуть заливное и аккуратно залить его прозрачным желе. Снова отправить в холодильник для окончательно застывания.

Процесс кажется долгим и трудоемким, но это не так, на самом деле, когда я готовила это заливное впервые, то точно потратила почти целый день, но теперь, наловчившись, готовлю его между делом, не тороплясь, за полдня, между другими блюдами и делами.


Можно оформить блюдо таким образом...

А можно разложить в маленькие формы и украсить примерно так...

А так блюдо выглядит в разрезе...

Дорогие девочки, приготовьте это блюдо. Оно необыкновенно вкусное!!! Волшебно вкусное!!! Это потрясающе вкусная закуска!!! Честное слово!!! Попробуйте, приятного вам аппетита!!!
А под занавес расскажу вам смешную историю, которая была связана с этим блюдом. В молодости я ходила в "Клуб любителей фантастики" у нас в Архангельске. И вот с друзьями из этого клуба мы собрались отметить Новый год. Как сейчас сказали - устроить корпоратив. Событие назначили на 26 декабря на даче у одного из членов клуба. Стали распределять, кто что приготовит. Я вызвалась испечь торт и приготовить заливную рыбу. Рыбку украсила, как на последнем фото, петрушкой и розочками из моркови. И вот, вечером за мной на машине приезжают двое членов клуба, чтобы отвезти на дачу. Один из товарищей поднялся за мной в квартиру. Он взял торт, я большое блюдо с заливным. Спустились. Я села на заднее сиденье. Впереди сидел Владимир Николаевич Гецман, очень обеспеченный человек и председатель нашего клуба. Он с живейшим интересом обернулся назад, внимательно осмотрел блюдо и разочарованно так протянул: "Нууу... а обещали заливную рыбу..." Я говорю: "Так это она и есть". Он снова очень внимательно осмотрел блюдо и спрашивает строго так: "Ну, и где тут рыба?!!" А потом я готовила ему это блюдо на заказ на его юбилеи не один раз. А, надо сказать, что человек он был избалованный в плане кухни, объездил весь мир, много чего пробовал. А вот, подишь ты!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол : День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На закуску

Теги: ужин обед закуска праздник

Вкусы: рыбный сливочный нежный

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Рыба в желе Белый танец
Описание: Это одно из моих фирменных блюд. Готовлю это блюдо уже больше 30 -ти лет. ОБЯЗАТЕЛЬНО на Новый год - это традиция (мои родные меня просто не поймут, если на новогоднем столе не будет стоять это блюдо), а также на юбилеи и иногда на заказ. И, говорю вам совершенно честно, не было еще в моей практике человека, которому это блюдо бы не понравилось. Это блюдо вполне можно представить на конкурс новогодних блюд!!! Оно самое новогоднее!!!
Рецепты: Закуски -> Заливное


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Комментарии и отзывы

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Заливное из рыбы - это, конечно, украшение любого стола, а тем более представленное здесь почти произведение искусства. Но настораживает вот что: предлагаемая рыба может быть и пойдет для этого блюда, но при условии если она до этого не лежала где-то в провонявшихся холодильниках год и более и впитавшая в себя все прелести давно не мытых камер. К примеру, я люблю рыбные котлеты, но из тресковых рыб уже закаялся делать.
К сожалению, никто не гарантирован от обмана. Наши торговые сети весьма поднаторели в этом деле. Но, существуют определенные признаки, по которым можно более или менее точно узнать, насколько свежа рыба.
Когда под названием блюда увидела фото ,возник тот же самый вопрос " А где же рыба ?"
"А был ли мальчик?"
Я рыбу готовлю по похожему рецепту, но менее хлопотно. Бульон с желатином + майонез + рыба, пробитая блендером. Получается рыбное суфле-это для домашнего стола. А для праздничного, конечно, предложенный рецепт-просто красота
Суфле я тоже делаю, но это совершенно другое блюдо, другой вкус.
На сайте есть мои рецепты: "Суфле из белой рыбы", "Суфле из семги".
А мои не любят, чтобы мясо или рыба были с белым желе, но им всем нравится, когда украшения на белом фоне! Эффектно! Так приходится сначала прозрачным желе заливать мясо или рыбу, даже язык, а потом делать белый тонкий слой, украшения выкладывать, а затем заливать прозрачным, как и у автора! Вот так и парюсь. А на телятине обязательно должны быть зерна граната! - это так мои считают!
Ну, что ж, любой человек имеет право на свой вкус и собственное мнение. Тем более, в кулинарии. А решение у вас интересное. Спасибо за идею.
я, к счастью или к сожалению, ярый ненавистник магазинного майонеза. Можно его заменить майонезом из аквафабы? Не испорчу блюдо?
А я и понятия не имею, что такое аквафаба
аквафаба это концентрированная жидкость, которая остается после сваренных бобов, нута, фасоли или горошка
Ага, спасибо. Буду знать.
Очень красиво оформлено!
Большое спасибо!
Каждый праздник стараюсь приготовить новое, интересное блюдо. Наткнулась на это необычное заливное буквально пару дней назад. В выходные будет пир и надеюсь удивить гостей. Отзывы их напишу позже, а отчетик с фото прикрепляю)
Очень красиво у вас получилось! Надеюсь, что гостям понравилось и вы были на высоте!
Нина, спасибо огромное за замечательный рецепт! Это восхитительно!
Вам спасибо большое за чудесный отзыв! Я очень рада, что вам понравилось!
Вкусно очень,украшение все съехали)))не мое это))
Я в след.раз не буду свежую зелень добавлять-для меня лишняя она.
Думаю,всем моим прнравится!мне-так очень)
Спасибо большое за фотоотчет. Так ведь я писала, что сначала надо покапать там-сям и застудить. Тогда украшения не всплывут.
Нина, ну, вы мастерица - такая красота получилась! Я когда-то готовила курицу с салатом в белом желе (возможно, по рецепту того же повара). При том, что я очень люблю разное желе, заливное и холодец, почему-то белое желе меня не впечатлило и салат в нём тем более. Не хватило вкуса. Может быть, рыба будет вкуснее (почему-то хочется сюда окуня морского или судака). И ещё понравилась идея сметаны с хреном в комментах. Думаю, это усилит вкус блюда. Спасибо Вам большое за Ваши вкусняшки! С наступающими праздниками!
А я и курицу делаю в белом желе. Очень всем нравится. Правда, не салат, а именно курицу. А салат в белом желе делаю крабовый.
О-о, крабовый надо попробовать. Спасибо за идею!
Очень вкусно получается. У вас есть страничка в "ВК"?
Да.
Нина, приветствую ! Как уже не раз писала-
Ваши рецепты для меня mast have.Всегда получаются, Птичье молоко по Вашему рецепту-мое коронное блюдо уже года 4.
Вот взялась за рыбу эту
1.КАК отделить филе??? у меня половина мякоти ушла со шкурой(рыба отличного качества))
2. КАК так аккуратно вырезать цветы??-украшение-это мое больное место всегда.
Позже будет фотоотчет.Уверена, что все получится, как всегда, по Вашим рецептам.
Но рыбные блюда и украшение-это явно не мое)))
Диана, я даже и не знаю, как вам ответить. Я рыбу чищу, потом нарезаю на куски поперек и затем срезаю филе с костей. У меня с этим проблем нет. Сначала с одной стороны от хребта, потом с другой. А цветочки... Я отрезаю кусочек вареной моркови примерно 0,5 см толщиной, потом начинаю по кругу отрезать полоску и затем сворачиваю ее в розочку. Надо потренироваться, не сразу получается.
Именно по этому рецепту не готовила, но такое заливное делала уже много раз. Я майонез кладу только в заливку, как прослойку между слоями рыбы. Саму рыбу не заливаю майонезом, иначе очень много его получается.
Очень мне нравится такое заливное из двух сортов рыбы. Рыба может быть любой, но одна обязательно красная, а другая белая.
Заливаю так: на дно немного бульона (с желатином конечно), можно и с майонезом нижний слой сделать. Ставлю в холодильник застывать. Далее слой из одного вида рыбы. Заливаю рыбку обычным бульоном. В холодильник. Затем заливка с майонезом. В холодильник. Затем слой из второй рыбы, залитой также обычным бульоном. В холодильник и сверху снова заливка с майонезом. В холодильник. И на самом верху уже
украшения, залитые обычным прозрачным бульоном. В разрезе получется очень красиво))
Очень интересный вариант! Представляю, как это красиво. Обязательно попробую приготовить такое блюдо. Спасибо большое за рецепт!
Приготовила "Белый танец" получилось очень вкусно. Делала на пробу совсем чуть-чуть, и больше вряд ли сделаю... если только для гостей. Муж попробовал, сказал "вкусно" и есть отказался, ему цвет не нравится. Видите ли "рыба не может быть белой, как и спагетти черными". По-моему очень сомнительное утверждение, но готовить только для себя любимой точно не буду. Спасибо большое за рецепт. В планах была курица в белом желе, теперь уже нет таких планов
Я что-то не поняла. Как это рыба не может быть белой. А как же треска, пикша, окунь и многие сотни других сортов белой рыбы. То есть, рыбы с белым мясом, а не с красным. А, вообще-то, без сомнения это праздничное, парадное, хлопотное блюдо и сама я готовлю его только к новогоднему столу и к юбилеям. Я писала об этом в преамбуле.
Рыба белой быть может, а вот "плавать" она должна либо в синем море, либо в прозрачном бульоне, как оказалось. Хлопотно, это если самой кости выбирать, а если готовое филе, то очень даже быстро и очень по-моему вкусно. Я готовила рыбку "просто так", захотелось.
Ах, вон оно что!!! Ну, тады, понятно! Да, конечно, из филе готовить менее хлопотно, но! Во-первых само желе не такое вкусное получается, потому как с филе бульон не такой насыщенный. А, во-вторых, получается дороже. Поэтому я заморачиваюсь на удаление косточек. ?з вареной рыбы они удаляются легко.
Приготовила рыбку(пикшу), домашние сказали "ну и гадость ваша заливная рыба" я до сих пор отхожу от критики, очень старалась, может рыбка была не очень, сижу плачу...вроде всё по рецепту
Вот это для меня настоящий шок. За все годы, что я готовлю это блюдо, впервые такой отзыв! Честное слово.Я просто в шоке!
Вы меня простите пожалуйста, я не хотела Вас обидеть! Наверно, я что-то сделала не правильно (возможно рыба сама по себе была плохая). Я сама вот думаю, что столько хвалебных коментариев случайно не бывает... И такое заливное попробую приготовить ещё, очень хочется понять его прелесть))). Да и вообще заливное я готовила впервые, видимо, первый блин комом... А когда получится обязательно отпишусь...
Просто я как старалась, долго собиралась с мыслями, чтоб его приготовить, специально выбрала момент, когда приедут родители, ожидала оваций и не получилось жалею, что расстроила Вас...
Ответ для sveta snegurova
Света, вы нисколько меня не обидели. Я просто недоумеваю, как так могло получиться. Надеюь, что следующий опыт будет удачным.
Очень вкусно и красиво получилось.Спасибо большое за рецепт!
И правда, красиво! Спасибо большое за чудесный отчет!
Давно хотела приготовить - дошли руки!) Изысканно, по-новому, понравилось! Спасибо, что делитесь, находите время, подробно описываете и вкладываете свое вдохновение - это огромный труд! Еще раз большущее Спасибо!
Пара слов по поводу приготовления для тех, кто воспользуется рецептом: я использовала листовой желатин по рекомендации на пакетике. Надо брать в полтора раза меньше. Рыба судак, варила без чашуи, но с головами, хвостиками и прочими желейными плавничками.
Спасибо большое за чудесный отзыв и советы для начинающих! Потрясающая подача, а уж от рачка я просто выпала в осадок!
)))) спасибо!
Оригинальный, красивый и вкусный вариант заливной рыбы. Хотя блюдо потребовало времени на готовку, но оно несложное и получилось праздничным и привлекающим внимание. Любителям рыбы очень понравилось. Нина, огромная благодарность за рецепт!
Красотаааа!!!!
Настенька, благодарю!
Ответ для Zirkap
Ирина, до чего шикарное исполнение!!!
Спасибо, Лиленька, за комментарий!
Это у Нины шикарный рецепт К тому же, так подробно все этапы описаны, что исполнить оказалось совсем несложно
Ответ для Zirkap
Ирина, как красиво и аппетитно! Засмотрелась!
Валентина, спасибо!
Ответ для Zirkap
Спасибо большое, Ирочка, за теплый отзыв! Я очень рада, что у вас все получилось и так понравилось!
Ниночка, не могло не получится. Рецепт так подробно описан, все нюансы учтены, столько фото представлено. Всегда готовлю по вашим рецептам с легкостью, удовольствием и гарантированным результатом. Спасибо вам огромное!
Пожалуйста, я всегда рада помочь.
Спасибо за рецепт! Обязательно приготовлю.
Удачи вам!
С благодарностью автору рецепта! Это очень вкусно! Готовила уже не раз, всегда великолепный результат, еще раз спасибо!
На здоровье! Я очень рада, что вам нравится!
Нина, вот и мой отчёт в копилочку к рецепту! Я никак не могла пройти мимо этого рецепта, тем более он у меня записан в тетрадочку! Это вкуснейшее заливное, все получилось на отлично! Даже муж, который к рыбе относится прохладно, так и подцепал вилочкой, кусочек за кусочком! Готовила из морского окуня, и белую заливку делала из сметаны и майонеза 50/50. А ещё добавила немного хрена. Замечательно, рекомендую всем!!!
Большое спасибо, Нина! Это моё самое первое заливное из рыбы и я осталась очень довольна!
Красиво сногсшибательно!
Настя, большое спасибо! Мне очень приятно!
Ответ для MineyKa
Очень красиво! Спасибо огромное за великолепный отчет! Я бесконечно рада, что вам понравилось!
Ответ для MineyKa
Как красиво у Вас получилось! Восхитительно! Я тоже присматриваюсь к этому заливному, но для меня сложновато пока
Сердечно благодарю за добрый комментарий и высокую оценку! Заливное вкуснейшее! Решайтесь смелее, по большому счету сложного ничего нет! Нина дала очень хороший совет-делать это блюдо между другими делами, не торопясь, и все получится! Удачи!
Спасибо !
Ответ для MineyKa
А хрен вы добавляли магазинный из баночки или свежий корневой?
У меня хрен готовый из тюбика махеев. Спасибо за внимание!
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