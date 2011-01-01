Это одно из моих фирменных блюд. Готовлю это блюдо уже больше 30 -ти лет. ОБЯЗАТЕЛЬНО на Новый год - это традиция (мои родные меня просто не поймут, если на новогоднем столе не будет стоять это блюдо), а также на юбилеи и иногда на заказ. И, говорю вам совершенно честно, не было еще в моей практике человека, которому это блюдо бы не понравилось. Это блюдо вполне можно представить на конкурс новогодних блюд!!! Оно самое новогоднее!!!
- 1 января 2011, 3:40
- 332430
Рыба в желе "Белый танец"
Ингредиенты для «Рыба в желе "Белый танец"»:
- Треска (пикша, сайда, хек, минтай) — 1,5-1,7 кг
- Морковь (крупная: 1-в бульон, 1 - на украшение) — 2 шт
- Лук репчатый (крупный) — 1 шт
- Сельдерей корневой (кусочек)
- Петрушка — 1 пуч.
- Перец черный (горошком) — 15 шт
- Лист лавровый — 3-4 шт
- Гвоздика (в бутонах) — 3 шт
- Майонез — 300 г
- Желатин (по потребности)
- Перец душистый (горошек) — 4 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2651.3 ккал
|
белки
166.2 г
|
жиры
207.4 г
|
углеводы
29.1 г
|100 г блюда
|ккал
167.8 ккал
|белки
10.5 г
|жиры
13.1 г
|углеводы
1.8 г
Рецепт «Рыба в желе "Белый танец"»:
Приготовить продукты и специи: почистить морковь, лук и сельдерей. Если есть корень петрушки, можно использовать и его. У меня была сушеная петрушка.
Рыбу (я беру одну крупную или две средних пикши) почистить и разделать на филе без кожи. Ничего не выкидываем, все отходы тщательно собираем в отдельную миску: чешую, плавники, кожу, кости, хвостик...
В кастрюлю сложить все отходы, добавить морковь, нарезанную на кусочки, лук, нарезанный на четвертинки, сельдерей и коренья, если они есть, и стебли от петрушки (зелень пойдет на украшение). Залить холодной водой ( примерно 1500-1700 мл). Довести до кипения и варить на очень маленьком огне, чтобы едва кипело, один час.
Бульон (он получится прозрачным) процедить через несколько слоев марли. Этого прозрачного бульона отлить в баночку приблизительно 400-450 мл.
В оставшийся бульон положить куски филе, довести до кипения и на слабом огне варить приблизительно 15-20 минут. За 5 минут до готовности добавить перец черный и душистый, гвоздику и лаврушку. Немного посолить, но так, чтобы бульон был слегка недосолен, т. к. потом будет добавляться майонез.
Оставшийся бульон замерить и добавить в него желатин из расчета 40 г на 1 литр + 5 г. Когда желатин набухнет, растворить его подогреванием и снова охладить бульон.
Рыбу растрепать руками на небольшие кусочки (ножом лучше не резать, т. к. рыба очень нежная, она только помнется). Все косточки, перчинки и гвоздички тщательно выбрать.
По частям добавлять бульон, тщательно перемешивая венчиком (ни в коем случае не наоборот, иначе майонез останется комками).
Выложить рыбу с желе в форму (или несколько небольших форм), разровнять и поставить в холодильник, пока она полность не застынет.
Застывшее желе вынуть из холодильника и аккуратно залить белым желе, которое отлили ранее. Снова убрать в холодильник до полного застывания. Тем временем подогреть отлитый ранее прозрачный бульон с желатином до полного его растворения и охладить полученное прозрачное желе.
Теперь творчество!!! На чистом белом фоне разложить зелень и украшения из моркови. С чайной ложки осторожно покапать на них в разных местах прозрачным желе и аккуратно отправить в холодильник на 5-10 минут. Это делается для того, чтобы при заливании прозрачным желе, украшения не вплыли и не сдвинулись с места.
После того, как украшения хорошо пристынут, вынуть заливное и аккуратно залить его прозрачным желе. Снова отправить в холодильник для окончательно застывания.
Процесс кажется долгим и трудоемким, но это не так, на самом деле, когда я готовила это заливное впервые, то точно потратила почти целый день, но теперь, наловчившись, готовлю его между делом, не тороплясь, за полдня, между другими блюдами и делами.
Можно оформить блюдо таким образом...
А можно разложить в маленькие формы и украсить примерно так...
А так блюдо выглядит в разрезе...
Дорогие девочки, приготовьте это блюдо. Оно необыкновенно вкусное!!! Волшебно вкусное!!! Это потрясающе вкусная закуска!!! Честное слово!!! Попробуйте, приятного вам аппетита!!!
А под занавес расскажу вам смешную историю, которая была связана с этим блюдом. В молодости я ходила в "Клуб любителей фантастики" у нас в Архангельске. И вот с друзьями из этого клуба мы собрались отметить Новый год. Как сейчас сказали - устроить корпоратив. Событие назначили на 26 декабря на даче у одного из членов клуба. Стали распределять, кто что приготовит. Я вызвалась испечь торт и приготовить заливную рыбу. Рыбку украсила, как на последнем фото, петрушкой и розочками из моркови. И вот, вечером за мной на машине приезжают двое членов клуба, чтобы отвезти на дачу. Один из товарищей поднялся за мной в квартиру. Он взял торт, я большое блюдо с заливным. Спустились. Я села на заднее сиденье. Впереди сидел Владимир Николаевич Гецман, очень обеспеченный человек и председатель нашего клуба. Он с живейшим интересом обернулся назад, внимательно осмотрел блюдо и разочарованно так протянул: "Нууу... а обещали заливную рыбу..." Я говорю: "Так это она и есть". Он снова очень внимательно осмотрел блюдо и спрашивает строго так: "Ну, и где тут рыба?!!" А потом я готовила ему это блюдо на заказ на его юбилеи не один раз. А, надо сказать, что человек он был избалованный в плане кухни, объездил весь мир, много чего пробовал. А вот, подишь ты!!!
Комментарии и отзывы
8 часов назад rybkin45 #
4 часа назад Нина-супербабушка # (автор рецепта)
позавчера oxanaukhta #
вчера в 17:15 Нина-супербабушка # (автор рецепта)
позавчера borisowa tamara1945 #
вчера в 17:14 Нина-супербабушка # (автор рецепта)
На сайте есть мои рецепты: "Суфле из белой рыбы", "Суфле из семги".
позавчера Светлана Смолева #
позавчера Нина-супербабушка # (автор рецепта)
позавчера koshka koshka 96 #
позавчера Нина-супербабушка # (автор рецепта)
позавчера koshka koshka 96 #
вчера в 17:13 Нина-супербабушка # (автор рецепта)
позавчера Неизвестно0709 #
позавчера Нина-супербабушка # (автор рецепта)
1 октября FOXSv #
позавчера Нина-супербабушка # (автор рецепта)
1 апреля VikkiV #
6 апреля Нина-супербабушка # (автор рецепта)
30 декабря 2019 года Диана78 #
Я в след.раз не буду свежую зелень добавлять-для меня лишняя она.
Думаю,всем моим прнравится!мне-так очень)
3 января Нина-супербабушка # (автор рецепта)
30 декабря 2019 года eleshanikolaevna #
3 января Нина-супербабушка # (автор рецепта)
7 января eleshanikolaevna #
7 января Нина-супербабушка # (автор рецепта)
7 января eleshanikolaevna #
29 декабря 2019 года Диана78 #
Ваши рецепты для меня mast have.Всегда получаются, Птичье молоко по Вашему рецепту-мое коронное блюдо уже года 4.
Вот взялась за рыбу эту
1.КАК отделить филе??? у меня половина мякоти ушла со шкурой(рыба отличного качества))
2. КАК так аккуратно вырезать цветы??-украшение-это мое больное место всегда.
Позже будет фотоотчет.Уверена, что все получится, как всегда, по Вашим рецептам.
Но рыбные блюда и украшение-это явно не мое)))
3 января Нина-супербабушка # (автор рецепта)
4 ноября 2019 года katvar #
Очень мне нравится такое заливное из двух сортов рыбы. Рыба может быть любой, но одна обязательно красная, а другая белая.
Заливаю так: на дно немного бульона (с желатином конечно), можно и с майонезом нижний слой сделать. Ставлю в холодильник застывать. Далее слой из одного вида рыбы. Заливаю рыбку обычным бульоном. В холодильник. Затем заливка с майонезом. В холодильник. Затем слой из второй рыбы, залитой также обычным бульоном. В холодильник и сверху снова заливка с майонезом. В холодильник. И на самом верху уже
украшения, залитые обычным прозрачным бульоном. В разрезе получется очень красиво))
4 ноября 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
17 октября 2019 года MIGLAS #
17 октября 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
18 октября 2019 года MIGLAS #
18 октября 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
8 сентября 2019 года sveta snegurova #
8 сентября 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
9 сентября 2019 года sveta snegurova #
9 сентября 2019 года sveta snegurova #
9 сентября 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
19 марта 2019 года svetik5552 #
23 марта 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
16 марта 2019 года Gray she-wolf #
Пара слов по поводу приготовления для тех, кто воспользуется рецептом: я использовала листовой желатин по рекомендации на пакетике. Надо брать в полтора раза меньше. Рыба судак, варила без чашуи, но с головами, хвостиками и прочими желейными плавничками.
16 марта 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
16 марта 2019 года Gray she-wolf #
12 марта 2019 года Zirkap #
12 марта 2019 года PYMA-2016 #
12 марта 2019 года Zirkap #
12 марта 2019 года Лилек3011 #
12 марта 2019 года Zirkap #
Это у Нины шикарный рецепт К тому же, так подробно все этапы описаны, что исполнить оказалось совсем несложно
12 марта 2019 года Valushka2003 #
12 марта 2019 года Zirkap #
14 марта 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
14 марта 2019 года Zirkap #
14 марта 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
28 февраля 2019 года bog 7 #
4 марта 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
6 февраля 2019 года Марфа2015 #
8 февраля 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
1 января 2019 года MineyKa #
Большое спасибо, Нина! Это моё самое первое заливное из рыбы и я осталась очень довольна!
3 января 2019 года PYMA-2016 #
3 января 2019 года MineyKa #
4 января 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
9 января 2019 года happydog37 #
9 января 2019 года MineyKa #
10 января 2019 года happydog37 #
13 февраля 2019 года kameliya oz #
13 февраля 2019 года MineyKa #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: