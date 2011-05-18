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<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/57543/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Баклажаны со свежей зеленью" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2013jan/24/57/68749_36945-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/57543/">Баклажаны со свежей зеленью</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> В грузинской кухне баклажаны занимают особое место, и способов их приготовления не счесть. Рецепт, который я вам предлагаю, не требует никаких особых затрат - ни по времени, ни по продуктам, а результат просто замечательный!</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/15">Закуски</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/83">Закуски из овощей</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681">Соль</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1387">Перец черный</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2036">Чеснок</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1843">Уксус</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/122">Базилик</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1956">Хмели-сунели</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2363">Кинза</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1067">Масло растительное</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2314">Перец болгарский</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1011">Лук репчатый</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/124">Баклажан</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/20/">закуска</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/57543/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>