В грузинской кухне баклажаны занимают особое место, и способов их приготовления не счесть. Рецепт, который я вам предлагаю, не требует никаких особых затрат - ни по времени, ни по продуктам, а результат просто замечательный!
- 18 мая 2011, 1:32
- 212455
Баклажаны со свежей зеленью
Ингредиенты для «Баклажаны со свежей зеленью»:
- Соль
- Перец черный (молотый)
- Чеснок — 4 зуб.
- Уксус (винный или яблочный) — 2 ст. л.
- Базилик (красный) — 0.5 пуч.
- Хмели-сунели (по желанию) — 0.5 ч. л.
- Кинза — 1 пуч.
- Масло растительное (для жарки)
- Перец болгарский (большой) — 1 шт
- Лук репчатый (большой) — 1 шт
- Баклажан — 1 кг
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
550.4 ккал
|
белки
19.3 г
|
жиры
13 г
|
углеводы
594.2 г
|100 г блюда
|ккал
39 ккал
|белки
1.4 г
|жиры
0.9 г
|углеводы
42.1 г
Рецепт «Баклажаны со свежей зеленью»:
Соединяем лук и перец с нарезанной кинзой, базиликом, чесноком. Солим, перчим и добавляем уксус и хмели-сунели (по желанию или возможности). Оставляем настояться. Поскольку баклажаны будут жариться без соли, смесь эта должна быть немного пересоленной.
В подходящую емкость выкладываем слой баклажанов, смазываем смесью лука и зелени, сверху выкладываем следующий слой, опять смазываем и так до конца.
Все эти манипуляции проводим с еще не остывшими баклажанами. Вкусно и в горячем, и в холодном виде, но остывшие все-таки лучше, так что дайте им настояться.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5093
Комментарии и отзывы
5 апреля Ивуня #
4 октября 2019 года dra-kosha #
24 октября 2018 года виктория 77 #
12 августа 2018 года Irena_23 #
1 августа 2018 года kiramail #
12 июля 2018 года fialkaXY #
11 июля 2018 года makrame-2014 #
5 апреля 2018 года svetik5552 #
5 апреля 2018 года Светланка g980 #
6 апреля 2018 года svetik5552 #
5 апреля 2018 года Покусаева Ольга #
6 апреля 2018 года svetik5552 #
5 апреля 2018 года jannasimf #
6 апреля 2018 года svetik5552 #
5 апреля 2018 года mazziadri #
6 апреля 2018 года svetik5552 #
6 апреля 2018 года felix032 #
8 апреля 2018 года svetik5552 #
17 октября 2017 года ellyaa #
Я не нашла у нас кинзы, но заменила другими травами ( сельдерей, зеленый базилик и кориандр) - получилось очень вкусно!
Готовлю уже третий раз и сегодня делаю уже порцию в два раза больше.
Спасибо за рецепт!
10 октября 2017 года VikkiV #
4 октября 2017 года svetyle4ka_ks #
26 июля 2017 года gelena i #
24 июля 2017 года Nicky17 #
4 июля 2017 года Nicky17 #
23 апреля 2017 года Наталья Щучкина #
Делала строго по рецепту. Базилик использовала сухой. Свежего не было. Чеснок уже свежий - ароматныыый! Кинза , как же без неё.... Она "гвоздь" программы в этой закуске из специй. Даже украсила листочками кинзулечки. Болгарский перец был только красного цвета. Зато ярко. Сверху украсила тремя кусочками помидор. Этого достаточно.
Очень понравилась закуска. Обязательно буду готовить ещё и ещё. Ура скоро лето. Наступить пора свежих овощей.
23 апреля 2017 года mtata #
23 апреля 2017 года Наталья Щучкина #
23 апреля 2017 года Светланка g980 #
23 апреля 2017 года Наталья Щучкина #
23 апреля 2017 года Покусаева Ольга #
24 апреля 2017 года Наталья Щучкина #
24 апреля 2017 года felix032 #
24 апреля 2017 года Наталья Щучкина #
24 апреля 2017 года felix032 #
24 апреля 2017 года Наталья Щучкина #
9 марта 2017 года кабайчик #
9 января 2017 года diana zohdy #
22 октября 2016 года linda2207 #
Очень всем понравились бклажанчики Спасибо за оригинальный рецепт,тем более,что готовится быстро и с любой зеленью,какая есть в холодильнике
19 октября 2016 года Olivkka #
17 октября 2016 года lunalisa #
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