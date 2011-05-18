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  • 18 мая 2011, 1:32
  • 212455

Баклажаны со свежей зеленью

Рецепт: Баклажаны со свежей зеленью

В грузинской кухне баклажаны занимают особое место, и способов их приготовления не счесть. Рецепт, который я вам предлагаю, не требует никаких особых затрат - ни по времени, ни по продуктам, а результат просто замечательный!

Категория: Закуски Закуски из овощей

Кухня: Грузинская

Ингредиенты для «Баклажаны со свежей зеленью»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
550.4 ккал 		белки
19.3 г 		жиры
13 г 		углеводы
594.2 г
100 г блюда
ккал
39 ккал		 белки
1.4 г		 жиры
0.9 г		 углеводы
42.1 г

Рецепт «Баклажаны со свежей зеленью»:

Лук режем полукольцами, перец - полосками и жарим до состояния полуготовности.

Соединяем лук и перец с нарезанной кинзой, базиликом, чесноком. Солим, перчим и добавляем уксус и хмели-сунели (по желанию или возможности). Оставляем настояться. Поскольку баклажаны будут жариться без соли, смесь эта должна быть немного пересоленной.

У баклажана с двух сторон срезаем кожуру и режем его тонкими пластинками.

Обжариваем с обеих сторон.

В подходящую емкость выкладываем слой баклажанов, смазываем смесью лука и зелени, сверху выкладываем следующий слой, опять смазываем и так до конца.

Все эти манипуляции проводим с еще не остывшими баклажанами. Вкусно и в горячем, и в холодном виде, но остывшие все-таки лучше, так что дайте им настояться.



ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!



Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5093
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На полдник На природу На ужин

Теги: закуска

Вкусы: баклажановый пряный баклажанный

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Баклажаны со свежей зеленью
Описание: В грузинской кухне баклажаны занимают особое место, и способов их приготовления не счесть. Рецепт, который я вам предлагаю, не требует никаких особых затрат - ни по времени, ни по продуктам, а результат просто замечательный!
Тэги: закуска.


Комментарии и отзывы

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Очень вкусно получилось. Спасибо за рецепт.
Я с отчетом. Все по рецепту, только кинзу заменила за неимением на укроп. Очень вкусно! Спасибо за рецепт
Реально вкусно и просто)))рецепт навсегда!
И в самом деле результат замечательный, усилий минимум. Легкое, по-летнему свежее, баклажаны запекала в духовке. Благодарю
Большое Вам спасибо! Так надоела пресная еда, а тут вмеру остренькие, вмеру жаренные и вкус кавказкой кухни просто шикарен! Как гарнир для рыбы оказался идеален! Увеличила количества лука в 2 раза и добавила чуть сахара- баклажаны любят сахар! Удачи!
Очень вкусно и ароматно! Спасибо за рецепт!
Подскажите, пожалуйста, за сколько заранее можно сделать баклажаны, сколько они простоят в холодильнике?
Спасибо за вкусную закуску.Готовила с сушеной зеленью,нам понравилось.
Светочка, невероятно аппетитная закуска!
Светик, благодарю
Ответ для svetik5552
Очень вкусно, Светочка!
Спасибо большое, Ольга
Ответ для svetik5552
Светочка, очень вкусная закуска!!!
Жанночка, спасибо большое
Ответ для svetik5552
Как же это вкусно, Светик ! Как сочно и ярко !
Ларочка, сердечное спасибо
Ответ для svetik5552
Светочка, красота аппетитная , вкусно !!!
Галочка, спасибо большое
большое спасибо за этот рецепт!

Я не нашла у нас кинзы, но заменила другими травами ( сельдерей, зеленый базилик и кориандр) - получилось очень вкусно!

Готовлю уже третий раз и сегодня делаю уже порцию в два раза больше.
Спасибо за рецепт!
Спасибо большое за рецепт! Очень вкусно!
Очень вкусная закуска, особенно в холодном виде (на мой вкус)! Спасибо за рецепт!
Очень вкусно!
Приготовила, совсем чуточку "похозяйничала" с вашим рецептом: добавила немного сахарку к уксусу. Замечательно уже теперь, а что будет завтра..!)) Спасибо-спасибо автору!
Отлично! Готовлю на ужин, то, что надо! Спасибо.
Благодарю за рецепт. Закуска из баклажан высшая!!! Я очень люблю синенькие, так любя называем. Ароматная, сытная и в меру получилась цветная.
Делала строго по рецепту. Базилик использовала сухой. Свежего не было. Чеснок уже свежий - ароматныыый! Кинза , как же без неё.... Она "гвоздь" программы в этой закуске из специй. Даже украсила листочками кинзулечки. Болгарский перец был только красного цвета. Зато ярко. Сверху украсила тремя кусочками помидор. Этого достаточно.
Очень понравилась закуска. Обязательно буду готовить ещё и ещё. Ура скоро лето. Наступить пора свежих овощей.
Наташенька как же аппетитно и красиво,роскошное исполнение рецепта
Благодарю, Танюша за комментарий и поддержку.
Ответ для Наталья Щучкина
Наташенька, твои любимые баклажанчики! Очень аппетитные! Красота! Чудесная закуска!
Светуль, сегодня снова доченька моя довольная ушла. Вся в маму...Любительница баклажан. Очень вкусные, ароматные и сытные ко всему.
Ответ для Наталья Щучкина
Яркость красок и аппетитность блюда отражает твое исполнение, Наташенька! Очень вкусно
Спасибо, Олюшка! Мне очень приятно
Ответ для Наталья Щучкина
Очень красивое и аппетитное фото , закуска !!!
Спасибо. Очень приятно. Согласна с Вами на все 100%
Наташа, если нет возражений, то нам легче было бы общаться на " ты" !!!
Согласна.
Готовила,Очееееень вкусно,смело могу рекомендовать!
Obaldet vkusno . Vchera prigotovila - s muzhem s prevelikim udovolstviyem kushali segodnya. Spasibo. Pretest recept!!
Замечательная закусочка
Очень всем понравились бклажанчики Спасибо за оригинальный рецепт,тем более,что готовится быстро и с любой зеленью,какая есть в холодильнике
Большое спасибо за рецепт! Получилось очень вкусно, к сожалению делала оба раза без кинзы и базилика (нету), но меня это не смущает Баклажаны запекала оба раза в духовке.
Спасибо за рецепт!
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