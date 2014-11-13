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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из говядины
  • 13 ноября 2014, 23:39
  • 823397

Говядина в луковом соусе

Рецепт: Говядина в луковом соусе

Нежнейшая говядина, в потрясающе вкусном луковом соусе! Для приготовления этого блюда потребуется некоторое время, но при этом ваше личное участие - минимально! Это очень удобно, и очень вкусно! (За рецепт благодарю Нину Niksya.)

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из говядины

Ингредиенты для «Говядина в луковом соусе»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2455.4 ккал 		белки
200.3 г 		жиры
164.7 г 		углеводы
47.3 г
Порции
ккал
409.2 ккал		 белки
33.4 г		 жиры
27.5 г		 углеводы
7.9 г
100 г блюда
ккал
160.5 ккал		 белки
13.1 г		 жиры
10.8 г		 углеводы
3.1 г


Рецепт «Говядина в луковом соусе»:

Говядину порезать на кусочки размером с маленький грецкий орех ( или чуть меньше)

Репчатый лук режем кольцами.

Керамическую или стеклянную посуду для запекания (с крышкой) смазываем сливочным маслом. ( Не использовать эмалированную посуду! Я готовлю говядину по этому рецепту в жаропрочной стеклянной кастрюльке емкостью 2 литра. Для блюда, из расчета на 1 кг говядины, требуется емкость 2-2.5 л). Выкладываем в смазанную маслом посуду мясо и лук, перемешиваем, закрываем крышкой и ставим в разогретую до 180 град духовку. На этом можно забыть про мясо на два часа! Но я все же рекомендую через час заглянуть под крышку. И если некоторые кусочки мяса окажутся не полностью погруженными в выделившийся сок, помочь им - слегка прижать.

В стакан сметаны добавить чайную ложку готовой горчицы (я использую дижонскую, домашнего приготовления) и чайную ложку муки. Перемешать.

По истечении отведенных двух часов, добавляем к мясу сметану с горчицей и мукой, перемешиваем, солим и перчим по вкусу, закрываем крышкой и отправляем в духовку еще на полчаса.
И через полчаса нежнейшая (и очень вкусная) говядина, с потрясающе вкусным луковым соусом, готова.
Минимум трудозатрат для очень достойного блюда!

Подаем с любым гарниром. Мне очень нравится с картофельным пюре, но сегодня у нас в меню рис.
Приятного аппетита!



Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5978
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: ужин обед второе

Вкусы: острый легкий

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Говядина в луковом соусе
Рецепт: Говядина в луковом соусе

Нежнейшая говядина, в потрясающе вкусном луковом соусе! Для приготовления этого блюда потребуется некоторое время, но при этом ваше личное участие - минимально! Это очень удобно, и очень вкусно! (За рецепт благодарю Нину Niksya.)

Ингредиенты для «Говядина в луковом соусе»:

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Фотографии «Говядина в луковом соусе» от приготовивших (56)

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Комментарии и отзывы

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не очень люблю говядину, но ваш луковый соус сделал свое дело, моим понравилось, я тоже тарелочку попробовала, готовила в мультиварке, мне так удобнее, да и муку не положила. Говядинка была с жировыми прослойками, замечательно. Спасибо, попробую со свининоу
Спасибо за рецепт! Очень вкусно и ненапряжно))
Мои дочки нелюбящие мясо, уплетают говядину по вашему рецепту в драку-собаку
Так приятно читать, что рецепт пригодился! Готовьте на здоровье!
Прекрасный рецепт, вкусно, полезно и не требует больших энергозатрат. Советую
Очень рада, что рецепт нравится! Он, действительно, удобен!
Приготовила в выходные говядину по Вашему рецепту. Томилась в общей сложности 4 часа. Но лук так и не превратился в подливу. Я его порезала так же кольцами. Возможно это такой лук, но в следующий раз я его буду резать мелко. Мясо вышло очень вкусное и не хлопотное
О, да... Лук очень разным бывает! Не только в этом блюде разница чувствуется.
Ответ для mandarina23
Бросьте туда 0,5 ч.л. соды. Подлива получится обалденная и по вкусу и по консистенции. И, конечно же, без вкуса соды.
Лук расплавится, создав густоту, насыщенность и глянец.
Спасибо за рецепт ,готовила не раз. Вкусно. Может выложите ваш рецепт домашней дижонской горчицы?
Спасибо за отзыв! Рада, что рецепт нравится. Сама, хоть и не часто, но иногда им тоже пользуюсь.
Про горчицу. Да, это и не дижонская, как таковая. Довольно ядреная, но с зернышками, условно дижонская. А рецепты я давно уже не выставляю здесь, на другое хобби переключилась.
Очень вкусно! Готовила строго по рецепту в стеклянной кастрюле с крышкой. Невероятно мягкая говядина, но мясом мы сильно избалованы, поэтому мне больше всего понравился соус нежный и бархатный, стыдно признаться, но я с тарелки хлебушком всё зализала. Огромное спасибо за рецепт, буду пользоваться с удовольствием.
Спасибо большое за комментарий к рецепту! Очень рада, что рецепт понравился!
Давно собиралась и вот сегодня приготовила)) Мясо получается очень нежное (хотя кусочек у меня был очень жилистым), соус необычайно вкусный. Забираю в любимые рецепты))
Но вот готовила я на плите, потому что духовка у меня электрическая и за 2,5 часа тушения столько бы электричества "съела" ... И даже на плите все получилось идеально - небольшой нагрев, мягкое бульканье, ничего не подгорает и равномерно протушилось (за такое же время).
Здорово! Рада, что рецепт понравился и даже на плите все получилось!
Ответ для Nera2
Спасибо большое за подсказку, я как раз про то же самое подумала, у меня духовка электрическая, а плита газовая, попробую как и Вы на плите сделать.
Очень вкусное блюдо. Делала все по рецепту. На 2 часа накрывала фольгой, у меня просто стеклянная форма. А последние полчаса со сметанным соусом оставила без фольги. Подавала с булгуром. И мясо, и соус великолепны! Спасибо за рецепт
Очень рада, что рецепт понравился! Спасибо большое за замечательный фотоотчет!
Очень сильно изменила рецепт под себя, добавила грибы и делала на газу чтоб быстрее. Но мне понравилась идея соуса. Спасибо огромадное!
Интересное получилось блюдо!
Очень вкусно и великолепно ненапряжно
Спасибо большое за отзыв! Очень рада, что рецепт понравился!
Очень вкусно получилось! Буду готовить ещё! Спасибо за рецепт!
Готовьте на здоровье! Спасибо за отзыв о рецепте!
Очень вкусно получилось! Буду готовить ещё! Спасибо за рецепт!
Очень вкусно получилось! Буду готовить ещё! Спасибо за рецепт!
Очень вкусно получилось! Буду готовить ещё! Спасибо за рецепт!
Очень вкусно получилось! Буду готовить ещё! Спасибо за рецепт!
Очень вкусно получилось! Буду готовить ещё! Спасибо за рецепт!
Очень вкусно получилось! Буду готовить ещё! Спасибо за рецепт!
Здравствуйте, очень восхитительное мясо. Спасибо Вам за великолепный рецепт. Также очень вкусно получается из бедра индейки.
И Вам большое спасибо за отзыв и фотоотчет! Очень рада, что рецепт понравился! Про индейку буду иметь в виду.
Я очень хочу попробовать этот рецепт. Но не очень люблю сметану в соусах. Мне не нравится молочный вкус. Как думаете, чем ее можно заменить? Например, майонез, разбавленный бульоном, подойдёт? Или уже невкусно будет?
Трудно сказать однозначно, пробовать надо... Когда добавляется сметана, мясо уже мягкое. Можно немного отложить, добавить майонез и попробовать. Примерный вкус станет понятен.
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