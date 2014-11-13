Нежнейшая говядина, в потрясающе вкусном луковом соусе! Для приготовления этого блюда потребуется некоторое время, но при этом ваше личное участие - минимально! Это очень удобно, и очень вкусно! (За рецепт благодарю Нину Niksya.)
- 13 ноября 2014, 23:39
- 823397
Говядина в луковом соусе
Ингредиенты для «Говядина в луковом соусе»:
- Говядина — 1 кг
- Лук репчатый ( крупный) — 4 шт
- Сметана — 200 г
- Горчица — 1 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 1 ч. л.
- Масло сливочное (для смазывания формы)
- Соль (по вкусу)
- Перец черный (по вкусу)
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2455.4 ккал
|
белки
200.3 г
|
жиры
164.7 г
|
углеводы
47.3 г
|Порции
|ккал
409.2 ккал
|белки
33.4 г
|жиры
27.5 г
|углеводы
7.9 г
|100 г блюда
|ккал
160.5 ккал
|белки
13.1 г
|жиры
10.8 г
|углеводы
3.1 г
Рецепт «Говядина в луковом соусе»:
Керамическую или стеклянную посуду для запекания (с крышкой) смазываем сливочным маслом. ( Не использовать эмалированную посуду! Я готовлю говядину по этому рецепту в жаропрочной стеклянной кастрюльке емкостью 2 литра. Для блюда, из расчета на 1 кг говядины, требуется емкость 2-2.5 л). Выкладываем в смазанную маслом посуду мясо и лук, перемешиваем, закрываем крышкой и ставим в разогретую до 180 град духовку. На этом можно забыть про мясо на два часа! Но я все же рекомендую через час заглянуть под крышку. И если некоторые кусочки мяса окажутся не полностью погруженными в выделившийся сок, помочь им - слегка прижать.
В стакан сметаны добавить чайную ложку готовой горчицы (я использую дижонскую, домашнего приготовления) и чайную ложку муки. Перемешать.
По истечении отведенных двух часов, добавляем к мясу сметану с горчицей и мукой, перемешиваем, солим и перчим по вкусу, закрываем крышкой и отправляем в духовку еще на полчаса.
И через полчаса нежнейшая (и очень вкусная) говядина, с потрясающе вкусным луковым соусом, готова.
Минимум трудозатрат для очень достойного блюда!
Приятного аппетита!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5978
Комментарии и отзывы
8 часов назад Bad Robot #
10 часов назад alenanat #
6 января IrinkaO_555 #
Мои дочки нелюбящие мясо, уплетают говядину по вашему рецепту в драку-собаку
10 января Пани Лена # (автор рецепта)
5 января xectra777 #
10 января Пани Лена # (автор рецепта)
8 декабря 2020 года mandarina23 #
9 декабря 2020 года Пани Лена # (автор рецепта)
вчера в 22:51 igorTr #
Лук расплавится, создав густоту, насыщенность и глянец.
25 ноября 2020 года Villag #
25 ноября 2020 года Пани Лена # (автор рецепта)
Про горчицу. Да, это и не дижонская, как таковая. Довольно ядреная, но с зернышками, условно дижонская. А рецепты я давно уже не выставляю здесь, на другое хобби переключилась.
21 ноября 2020 года Вася Немирофф #
22 ноября 2020 года Пани Лена # (автор рецепта)
16 ноября 2020 года Nera2 #
Но вот готовила я на плите, потому что духовка у меня электрическая и за 2,5 часа тушения столько бы электричества "съела" ... И даже на плите все получилось идеально - небольшой нагрев, мягкое бульканье, ничего не подгорает и равномерно протушилось (за такое же время).
22 ноября 2020 года Пани Лена # (автор рецепта)
10 часов назад nata3512 #
15 октября 2020 года kaujer #
18 октября 2020 года Пани Лена # (автор рецепта)
13 октября 2020 года ане4ка2012 #
13 октября 2020 года Пани Лена # (автор рецепта)
17 августа 2020 года Ofegenia #
17 августа 2020 года Пани Лена # (автор рецепта)
29 июля 2020 года Наденька Жодь #
29 июля 2020 года Пани Лена # (автор рецепта)
29 июля 2020 года Наденька Жодь #
29 июля 2020 года Наденька Жодь #
29 июля 2020 года Наденька Жодь #
29 июля 2020 года Наденька Жодь #
29 июля 2020 года Наденька Жодь #
29 июля 2020 года Наденька Жодь #
30 июня 2020 года Skaechka #
1 июля 2020 года Пани Лена # (автор рецепта)
12 апреля 2020 года mikhaylovalv #
12 апреля 2020 года Пани Лена # (автор рецепта)
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