Говядина в луковом соусе

Керамическую или стеклянную посуду для запекания (с крышкой) смазываем сливочным маслом. ( Не использовать эмалированную посуду! Я готовлю говядину по этому рецепту в жаропрочной стеклянной кастрюльке емкостью 2 литра. Для блюда, из расчета на 1 кг говядины, требуется емкость 2-2.5 л). Выкладываем в смазанную маслом посуду мясо и лук, перемешиваем, закрываем крышкой и ставим в разогретую до 180 град духовку. На этом можно забыть про мясо на два часа! Но я все же рекомендую через час заглянуть под крышку. И если некоторые кусочки мяса окажутся не полностью погруженными в выделившийся сок, помочь им - слегка прижать.

