Нет, что ни говори, а умеют венгры готовить суп! "Суп-гуляш" всем известен. "Суп торговца скота из Тапеи" пользуется заслуженной популярностью здесь на сайте. И вот еще один суп - совершенно удивительный и очень вкусный. Муж пообедал. Спрашиваю: "Как суп?" Ответ был такой: "ВОС-ХИ-ТИ- ТЕЛЬ-НО!!!" Вот именно так - по слогам и с нажимом. Обратите внимание, рецепт более, чем достойный!!!
- 13 апреля 2015, 23:58
- 64391
Фасолевый суп с копченостями и галушками "Боб-Левеш"
Ингредиенты для «Фасолевый суп с копченостями и галушками "Боб-Левеш"»:
- Ребра свиные (копченые) — 6-8 шт
- Колбаски (охотничьи или другие копчености) — 200 г
- Фасоль (белая, сухая) — 250 г
- Перец болгарский — 1 шт
- Перец красный жгучий — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Сельдерей корневой (кусочек)
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 3 зуб.
- Томатная паста — 1,5 ст. л.
- Бульон (или вода) — 3 л
- Соль — по вкусу
- Перец черный (молотый) — по вкусу
- Паприка сладкая — по вкусу
- Лист лавровый — 3 шт
- Яйцо куриное (для галушек) — 1 шт
- Мука пшеничная / Мука (для галушек) — 100 мл
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
9181.9 ккал
|
белки
614.5 г
|
жиры
648.8 г
|
углеводы
236.1 г
|100 г блюда
|ккал
158 ккал
|белки
10.6 г
|жиры
11.2 г
|углеводы
4.1 г
Рецепт «Фасолевый суп с копченостями и галушками "Боб-Левеш"»:
Фасоль замочить на ночь. Промыть, залить водой, довести до кипения и поставить вариться почти до готовности (около 40-50 минут).
Тем временем, из яйца, муки и небольшого количества соли замесить крутое тесто. Если потребуется, добавить 1-2 ст. л. воды. Завернуть тесто в пакет и поместить в холодильник на 15 минут.
Затем разделить тесто на 6 частей. Каждую раскатать колбаской диаметром с карандаш. Нарезать поперек на кусочки размером с фасолинку.
Овощи вымыть и очистить. Морковь и сельдерей нашинковать тонкой соломкой, лук измельчить, болгарский перец нарезать лапшой, острый перчик - очень мелко, чеснок пропустить через пресс.
Бульон довести до кипения, добавить почти готовую фасоль и копченые ребрышки. Поставить на маленький огонь.
Добавить зажарку в кастрюлю с супом. Положить лавровый лист, довести до вкуса при помощи соли и сахарного песка.
Сытный, густой, острый и очень вкусный суп готов! Разлить его по тарелкам и подать с зеленью. Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
9 сентября ela050p #
9 сентября Нина-супербабушка # (автор рецепта)
9 сентября Нина Моисеенко #
9 сентября Нина-супербабушка # (автор рецепта)
9 сентября alenanat #
9 сентября Нина-супербабушка # (автор рецепта)
9 сентября alenanat #
9 сентября Нина-супербабушка # (автор рецепта)
9 сентября alenanat #
9 сентября Нина-супербабушка # (автор рецепта)
9 сентября krutova elena s #
2 июня 2018 года Кат_Зак #
Суп сварила, фото не успела сделать, мужчины все слопали))) Хотя супы вроде как и не любят, а этот сказали-готовь)))
Только я делала без копченостей, была говядина кубиками, обжарила и в бульон. И галушки забыла
Но сама идея-шикааарррнооо!!!! Сама мясо 2 года не ем, а мужчинам готовлю, так что уже по запаху могу оценить блюдо, хотите верьте, хотите нет.
Ароматно, сытно получилось. В щеки расцелована сижу, спасибо Вам!!!
С меня фотоотчет с повтора)))
5 июня 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
6 февраля 2018 года ms olya1226 #
12 февраля 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
13 декабря 2017 года lohrei olga 2 #
13 декабря 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
23 марта 2017 года inna sun 2015 #
23 марта 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
20 января 2017 года Tortilla56 #
20 января 2017 года Tortilla56 #
20 января 2017 года Tortilla56 #
20 января 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
15 ноября 2016 года stardesirea #
15 ноября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
3 октября 2016 года Юрий Гус #
Поясните в какой бульон надо это добавить? Откуда взялся бульон? Из описания это непонятно
3 октября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
30 сентября 2016 года Аллочка-уралочка #
30 сентября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
28 сентября 2016 года Олюня Коляновна #
28 сентября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
27 сентября 2016 года Saliya #
27 сентября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
26 сентября 2016 года Альбина Шах #
26 сентября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
По запросу https://www.facebook.com/AlbiSha70/posts/525779054287230 ничего не найдено.
27 сентября 2016 года Альбина Шах #
26 сентября 2016 года Татрум #
26 сентября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
26 сентября 2016 года ольга12345 #
26 сентября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
26 сентября 2016 года bilar54 #
26 сентября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
26 сентября 2016 года elinara #
26 сентября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
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