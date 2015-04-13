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  • 13 апреля 2015, 23:58
  • 64391

Фасолевый суп с копченостями и галушками "Боб-Левеш"

Рецепт: Фасолевый суп с копченостями и галушками Боб-Левеш

Нет, что ни говори, а умеют венгры готовить суп! "Суп-гуляш" всем известен. "Суп торговца скота из Тапеи" пользуется заслуженной популярностью здесь на сайте. И вот еще один суп - совершенно удивительный и очень вкусный. Муж пообедал. Спрашиваю: "Как суп?" Ответ был такой: "ВОС-ХИ-ТИ- ТЕЛЬ-НО!!!" Вот именно так - по слогам и с нажимом. Обратите внимание, рецепт более, чем достойный!!!

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Кухня: Венгерская

Ингредиенты для «Фасолевый суп с копченостями и галушками "Боб-Левеш"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
9181.9 ккал 		белки
614.5 г 		жиры
648.8 г 		углеводы
236.1 г
100 г блюда
ккал
158 ккал		 белки
10.6 г		 жиры
11.2 г		 углеводы
4.1 г

Рецепт «Фасолевый суп с копченостями и галушками "Боб-Левеш"»:

Фасоль замочить на ночь. Промыть, залить водой, довести до кипения и поставить вариться почти до готовности (около 40-50 минут).

Тем временем, из яйца, муки и небольшого количества соли замесить крутое тесто. Если потребуется, добавить 1-2 ст. л. воды. Завернуть тесто в пакет и поместить в холодильник на 15 минут.

Затем разделить тесто на 6 частей. Каждую раскатать колбаской диаметром с карандаш. Нарезать поперек на кусочки размером с фасолинку.

Припорошить галушки мукой и оставить подсыхать.

Ребрышки нарезать кусочками, срезать излишний жир.
Колбаски нарезать тонкими кружочками.

Овощи вымыть и очистить. Морковь и сельдерей нашинковать тонкой соломкой, лук измельчить, болгарский перец нарезать лапшой, острый перчик - очень мелко, чеснок пропустить через пресс.

Бульон довести до кипения, добавить почти готовую фасоль и копченые ребрышки. Поставить на маленький огонь.

На сковороде спассеровать лук,

Добавить морковь с сельдереем, обжарить до полуготовности.

Добавить сладкий и острый перец,

Всыпать нарезанные копчености и подрумянить.

Добавить томатную пасту, заправить специями, посолить и потушить минут 5.

Добавить зажарку в кастрюлю с супом. Положить лавровый лист, довести до вкуса при помощи соли и сахарного песка.

В отдельной кастрюле в подсоленной воде отварить галушки в течение 3 минут,

Откинуть на дуршлаг, промыть.

Добавить в кастрюлю.

Довести до кипения, выключить огонь, заправить суп чесноком и дать настояться под крышкой 10 минут.


Сытный, густой, острый и очень вкусный суп готов! Разлить его по тарелкам и подать с зеленью. Приятного аппетита!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед На обед : На первое На ужин : На горячее

Теги: первое горячее обед ужин суп

Вкусы: копченый фасолевый овощной острый

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Фасолевый суп с копченостями и галушками Боб-Левеш
Описание: Нет, что ни говори, а умеют венгры готовить суп! "Суп-гуляш" всем известен. "Суп торговца скота из Тапеи" пользуется заслуженной популярностью здесь на сайте. И вот еще один суп - совершенно удивительный и очень вкусный. Муж пообедал. Спрашиваю: "Как суп?" Ответ был такой: "ВОС-ХИ-ТИ- ТЕЛЬ-НО!!!" Вот именно так - по слогам и с нажимом. Обратите внимание, рецепт более, чем достойный!!!


Комментарии и отзывы

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спасибо за рецепт некоторые детали выяснила прочитав комментарии да галушки на яйцах никогда не раскиснут в бульоне как и домашняя лапша. А вот что такое суп торговца скота ... я не знаю где можно найти рецепт.
Я размещала тут на сайте, давно уже. Много лет назад.
Ах, ну зачем я прочитала ваш рецепт? Теперь с ума схожу, как хочется его приготовить и попробовать. Но... нет пока возможности. Нахожусь на даче, в городе буду только через пару дней. Но уж как приеду, сразу закуплю все продукты и точно приготовлю. Какое наслаждение я предвкушаю! Спасибо!
Ниночка, спасибо большое! Два дня - это совсем немного, можно и потерпеть. У меня, бывает, некоторые рецепты по 2-3 года ждут своей очереди. Вот сегодня выставила рецепт Похлебки старомосковской. Там нужны белые грибы. Рецепт 3 года лежал в архиве, но так белых и не дождался, сделала с красноголовиками
галушки сразу в кастрюлю не надо , а отдельно в тарелку, они потом не разварятся, а супчик хорош, фасоль своя (закрывала с овощами) , копченостей не положила, т.к. не очень любят, просто на мясном бульоне.
Спасибо! В рецепте "Суп торговца скота из Тапеи" именно так и предлагается - подавать галушки отдельно в пиале, но там они обжариваются. В этом супе тесто достаточно густое и галушки более твердые. Мы не заметили, чтобы они размокли на другой день. Но, вы можете сделать и отдельно, как вам больше нравится.
спасибо, будем пробовать ваши галушки, а то я и вермишель всегда в суп отдельно отвариваю
Я тоже вермишель, лапшу и прочие макаронные изделия варю отдельно, потом кладу в тарелку и заливаю супом.
нина вы молодец, столько рецептов, спасибо
На здоровье!
Ответ для alenanat
ничего им не будет. такое тесто никогда не размокает и не разваливается. так что смело готовьте. такой суп как борщ - только вкуснее будет на второй день.
Нина, большой поклон Вам за рецепты, которые выкладываете. От одних фото аппетит разыгрывается))))Словно аромат слышу
Суп сварила, фото не успела сделать, мужчины все слопали))) Хотя супы вроде как и не любят, а этот сказали-готовь)))
Только я делала без копченостей, была говядина кубиками, обжарила и в бульон. И галушки забыла
Но сама идея-шикааарррнооо!!!! Сама мясо 2 года не ем, а мужчинам готовлю, так что уже по запаху могу оценить блюдо, хотите верьте, хотите нет.
Ароматно, сытно получилось. В щеки расцелована сижу, спасибо Вам!!!
С меня фотоотчет с повтора)))
"Только я делала без копченостей, была говядина кубиками, обжарила и в бульон. И галушки забыла." Нормально у вас получился фасолевый суп с копченостями и галушками. Спасибо большое за позитивный отзыв! Я очень рада, что мужчинам вашим понравилось. Буду ждать фото с нетерпением.
полновкусный ароматный сытный суп!!
Благодарю вас за теплый отзыв!
Я варила немного по другому- у мужа изжога на паприку. То есть без паприки. Перец жгучий- молотый. Вместо томатной пасты- помидор. Фасоль- из банки. Копченостей- немного, боялась что суп колбасой отдавать будет. Но! Получилось вкусно. Спасибо большое за рецепт.
Я очень рада, что вам понравилось! Спасибо большое за чудный комментарий!
Как бы вы его тут не назвали, суп очень вкусный! Спасибо Вам, Нина, что за такую вкуснятину!
Да, спасибо! Очень рада, что вам понравилось. К сожалению госпожа Tortilla56 промолчала в ответ на мою просьбу. Рецепта я не получила. Только голая, ничем не аргументированная критика! Таких "поварят-критиков" я называю "8-ноль". Зайдите на её профиль, одни ноли. Рецептов - 0, дневников - 0... ну, и так далее...
" боб левеш "
" боб левеш "
Это не венгерский боб Левек, а просто фасолевый суп. Венгры готовят совсем по-другому
Рецепт взят из интернета, не придуман. И я подозреваю, что как "у всякой мучачи - свой гаппачо", у каждой украинки - свой борщ, так и у венгров и с супом-гуляшом, и с боб-левешем. Хотя я этого и не утверждаю. Напишите ваш рецепт, классический, как я полагаю, из вашего комментария. Мне было бы интересно.
Очень вкусный суп получился !!!! Муж хоть и не очень жалует супы, больше по мясу да по сладкому, но этот уплетал с удовольствием даже добавку попросил, а это показатель! Спасибо за рецепт , буду готовить ещё
Очень рада вашему успеху! Спасибо большое за чудесный комментарий!
"Бульон довести до кипения, добавить почти готовую фасоль и копченые ребрышки. Поставить на маленький огонь"

Поясните в какой бульон надо это добавить? Откуда взялся бульон? Из описания это непонятно
Имеется в виду бульон от фасоли. Первое фото.
Какой ароматный суп !
Большое спасибо!
Добрый день! У меня вопрос: почему галушки надо варить отдельно? Почему их не заложить в конце приготовления в сам суп? Рецепт заинтересовал, обязательно приготовлю!😄😍
Добрый! Видимо для того, чтобы не помутнел бульон. Я так думаю.
Я зимой часто готовлю такой суп-вкусный,сытный.Можно даже и без мяса.А с кусочками теста я поступаю так- пальцем нажимаю на один край галушки, провожу с упором до другого конца и она закручивается. Это вариант супа из азербайджанской кухни.
Спасибо! Да, фасолевый суп достаточно сытный и без мяса.
У вас неплохой вариант супа, но таки это не совсем Боб-лэвэш. У венгров иная технология готовки и паприки добавляют много....хорошей паприки. Вот вариант нашего Закарпатского настоящего Боб-лэвэша. Кстати, венгры предпочитают темную фасоль и готовять чаще на смальце. https://www.facebook.com/AlbiSha70/posts/525779054287230
Вот такой я получила ответ по вашей ссылке:
По запросу https://www.facebook.com/AlbiSha70/posts/525779054287230 ничего не найдено.
странно, у меня переходит...тогда просто найдите там страничку СамГотуй
заманчивый супчик.
Спасибо большое!
острого перца-не много ли
Количество перца можно регулировать по своему вкусу.
Очень красиво смотрится такая тарелочка! Очень уж много ингредиентов по-моему даже лишних,но чтобы судить о вкусе надо сварить его хоть один раз
Да, ингредиентов много, но таков рецепт, я от себя ничего не добавляла.
Пойду на пенсию - тоже такой приготовлю. А то за работой нет времени.
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