HTML-код для вставки:

HTML код используется в блогах, например LiveJournal

<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/106348/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Фасолевый суп с копченостями и галушками Боб-Левеш" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2015apr/13/54/1107531_50021-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/106348/">Фасолевый суп с копченостями и галушками "Боб-Левеш"</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> Нет, что ни говори, а умеют венгры готовить суп! "Суп-гуляш" всем известен. "Суп торговца скота из Тапеи" пользуется заслуженной популярностью здесь на сайте. И вот еще один суп - совершенно удивительный и очень вкусный. Муж пообедал. Спрашиваю: "Как суп?" Ответ был такой: "ВОС-ХИ-ТИ- ТЕЛЬ-НО!!!" Вот именно так - по слогам и с нажимом. Обратите внимание, рецепт более, чем достойный!!!</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/2">Бульоны и супы</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/3">Горячие супы</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/220">Другие супы</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2436">Ребра свиные</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/12257">Колбаски</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1864">Фасоль</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2314">Перец болгарский</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/5217">Перец красный жгучий</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1131">Морковь</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1617">Сельдерей корневой</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1011">Лук репчатый</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2036">Чеснок</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2264">Томатная паста</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/289">Бульон</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681">Соль</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1387">Перец черный</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3450">Паприка сладкая</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/4460">Лист лавровый</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3562">Яйцо куриное</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2339">Мука пшеничная</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/1/">первое</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/263/">горячее</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/29/">обед</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/112/">ужин</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/98/">суп</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/106348/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>