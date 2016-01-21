Кто бывал в Чехии, тот наверняка знаком со знаменитой "зелнячкой". Это вкуснейший сытный суп с капустой, простой и без затей, крестьянская еда. Существует огромное количество его разновидностей. Я вам представляю один из вариантов супа, ставшим уже национальным брендом, гордостью традиционной чешской кухни. В моем случае, суп модернизирован - в нём используются бульонные кубики. Все, кто к ним относятся отрицательно, могут предварительно приготовить мясной бульон.
- 21 января 2016, 18:31
- 29093
Старочешский суп с капустой
Ингредиенты для «Старочешский суп с капустой»:
- Капуста белокочанная / Капустa — 400 г
- Картофель (крупных) — 3 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Жир — 2 ст. л.
- Паприка сладкая — 1 ст. л.
- Тмин (измельченный) — 0,5 ч. л.
- Бульон (в кубиках) — 2 шт
- Лист лавровый — 3 шт
- Перец душистый — 6 шт
- Перец черный — 6 шт
- Мука пшеничная / Мука — 2 ст. л.
- Масло подсолнечное — 1 ч. л.
- Колбаски — 2 шт
- Уксус — 1 ст. л.
- Соль
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1382.8 ккал
|
белки
37.6 г
|
жиры
69.2 г
|
углеводы
152.8 г
|Порции
|ккал
172.9 ккал
|белки
4.7 г
|жиры
8.7 г
|углеводы
19.1 г
|100 г блюда
|ккал
124.6 ккал
|белки
3.4 г
|жиры
6.2 г
|углеводы
13.8 г
Рецепт «Старочешский суп с капустой»:
Приготовить продукты. Капусту нашинковать как на борщ. Лук мелко нарезать. Картофель очистить и нарезать на кусочки.
В кастрюле растопить 1 ложку жира, поджарить на нем лук до мягкого состояния, добавить паприку, тмин. Перемешать и минутку жарить. Добавить воду. Как только вода закипит, бросить в кастрюлю картофель и капусту, 1 или 2 бульонных кубика. Количество воды зависит от того, насколько густой суп вы хотите получить, примерно 3,5 л.
Колбаски нарезать на кольца и поджарить на сковородке на ложке подсолнечного масла. Удалить лишний жир.
В суп добавить поджаренные колбаски, мучную поджарку и хорошенько размешать, чтобы не было комочков. Суп посолить по вкусу (солить нужно в конце, т. к. колбаски бывают соленые), в конце влить в суп одну или две ложки уксуса для более выразительного вкуса. Суп готов, приятного аппетита!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6353
Комментарии и отзывы
1 час назад milmel56 #
59 минут назад Moravanka # (автор рецепта)
вчера в 21:24 Таня2018 #
вчера в 21:43 Moravanka # (автор рецепта)
вчера в 10:53 regtosait #
вчера в 11:37 Moravanka # (автор рецепта)
вчера в 10:35 tosha2158 #
вчера в 10:45 Moravanka # (автор рецепта)
вчера в 11:34 irina77xa #
вчера в 9:58 Танюша10 #
вчера в 10:18 Moravanka # (автор рецепта)
вчера в 10:28 Танюша10 #
вчера в 10:46 Moravanka # (автор рецепта)
1 марта akayom #
1 марта Moravanka # (автор рецепта)
18 февраля 2020 года Уралочка2 #
Хочу Вас поблагодарить за эотт суп!!! Он чудесный!
Мои дополнения: оставался замороженный бульон из копченых ребрышек. К слову, я все косточки (что мясные, что рыбные - рекомендую особенно после копченых хребтов лосося, когда после пива остаются ) всегда оставляю и варю бульон и затем разливаю в плашки, подписываю, какой где и в морозилку. и в деньХ достаю подходящий бульон и варю на нем супчики.
так вот был бульон из копченых ребрышек (около 1 литра). Варила по рецепту + добавила 2 литра воды. Из дополнений - паприка была копченая и от этого вкус только выиграл!
Колбаску брала краковскую - колечко, примерно грамм 300. Обжаривала ее на топленом масле. Все готовлю только на топленом масле, поверьте, вкус чудесный от него. Затем на масле от колбасок обжарила муку и потом "по дурости" добавила в эту кашицу бульона из супа горячего, так у меня встало все комом. Помните, как клейстер варится? вот - не повторяйте моих ошибок))))))
этот клейкий комок я положила в маленькую баночку и еще добавила горячего бульона из супа, крышкой закрыла, хорошенько в однородную массу взболтала и вылила в суп. Потом еще в конце добавила чеснок тертый.
Суп вкуснейший вышел!
По вкусу похож на солянку и на щи. Но гораздо богаче по вкусу, идеально для зимних морозов!
Уксус обязатлеьно добавьте, он волшебным образом обогащает вкус.
Да, и на следующий день суп еще вкуснее!!!
Едим с мужем второй день, еще на 1 день хватит, но он реально очень вкусный.
Спасибо еще раз!!!!!
19 февраля 2020 года Moravanka # (автор рецепта)
вчера в 13:56 Виктор1805 #
26 ноября 2020 года dzmitry #
вчера в 10:00 Танюша10 #
25 марта 2019 года galina27 1967 #
25 марта 2019 года Moravanka # (автор рецепта)
14 марта 2019 года Nat W #
14 марта 2019 года Moravanka # (автор рецепта)
26 февраля 2019 года Zirkap #
26 февраля 2019 года Moravanka # (автор рецепта)
26 февраля 2019 года Zirkap #
Очень-очень понравился
Уже был отличный опыт готовки по вашему рецепту. И этот снова порадовал
26 февраля 2019 года Михеева76 #
26 февраля 2019 года Zirkap #
26 февраля 2019 года PYMA-2016 #
26 февраля 2019 года Zirkap #
12 февраля 2019 года verba120217 #
12 февраля 2019 года Moravanka # (автор рецепта)
11 февраля 2019 года Людмила Козеева #
11 февраля 2019 года Moravanka # (автор рецепта)
9 февраля 2019 года iren0511 #
9 февраля 2019 года Mary Stone #
10 февраля 2019 года iren0511 #
9 февраля 2019 года tatabilga-2015 #
10 февраля 2019 года iren0511 #
9 февраля 2019 года nelliundco #
10 февраля 2019 года iren0511 #
10 февраля 2019 года nelliundco #
10 февраля 2019 года iren0511 #
9 февраля 2019 года lioliy1967 #
10 февраля 2019 года iren0511 #
9 февраля 2019 года Moravanka # (автор рецепта)
10 февраля 2019 года iren0511 #
10 февраля 2019 года Moravanka # (автор рецепта)
10 февраля 2019 года iren0511 #
9 февраля 2019 года oxanalieb #
9 февраля 2019 года Ялорис #
Очень домашний, очень уютный суп, смак в каждой ложке. Готовить приятно, угощаться - замечательно! Суп и легкий, и сытный одновременно. Наш суп, на все 100!
Да, добавляла лимонный сок, тмин и паприка не молотые. Колбаски попались острые и соленые - самое оно! Обжаривала их без жира, а на вытопленном от них - обжарила муку.
9 февраля 2019 года oxanalieb #
9 февраля 2019 года nelliundco #
9 февраля 2019 года Ялорис #
9 февраля 2019 года Moravanka # (автор рецепта)
9 февраля 2019 года Ялорис #
9 февраля 2019 года tatabilga-2015 #
9 февраля 2019 года Ялорис #
9 февраля 2019 года iren0511 #
10 февраля 2019 года Ялорис #
8 февраля 2019 года tatabilga-2015 #
8 февраля 2019 года virgola71 #
8 февраля 2019 года tatabilga-2015 #
8 февраля 2019 года iren0511 #
8 февраля 2019 года tatabilga-2015 #
8 февраля 2019 года Moravanka # (автор рецепта)
8 февраля 2019 года tatabilga-2015 #
8 февраля 2019 года Ирушенька #
9 февраля 2019 года tatabilga-2015 #
9 февраля 2019 года oxanalieb #
9 февраля 2019 года tatabilga-2015 #
4 февраля 2019 года Capuchinka-2015 #
12 мая 2018 года Nuta12 #
12 мая 2018 года Moravanka # (автор рецепта)
26 февраля 2018 года madlen xxx #
26 февраля 2018 года Moravanka # (автор рецепта)
2 февраля 2017 года Tirus #
2 февраля 2017 года Moravanka # (автор рецепта)
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