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Версия для печати Рецепты Бульоны и супы Горячие супы Другие супы
  • 21 января 2016, 18:31
  • 29093

Старочешский суп с капустой

Рецепт: Старочешский суп с капустой

Кто бывал в Чехии, тот наверняка знаком со знаменитой "зелнячкой". Это вкуснейший сытный суп с капустой, простой и без затей, крестьянская еда. Существует огромное количество его разновидностей. Я вам представляю один из вариантов супа, ставшим уже национальным брендом, гордостью традиционной чешской кухни. В моем случае, суп модернизирован - в нём используются бульонные кубики. Все, кто к ним относятся отрицательно, могут предварительно приготовить мясной бульон.

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Кухня: Чешская

Ингредиенты для «Старочешский суп с капустой»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1382.8 ккал 		белки
37.6 г 		жиры
69.2 г 		углеводы
152.8 г
Порции
ккал
172.9 ккал		 белки
4.7 г		 жиры
8.7 г		 углеводы
19.1 г
100 г блюда
ккал
124.6 ккал		 белки
3.4 г		 жиры
6.2 г		 углеводы
13.8 г


Рецепт «Старочешский суп с капустой»:

Приготовить продукты. Капусту нашинковать как на борщ. Лук мелко нарезать. Картофель очистить и нарезать на кусочки.

В кастрюле растопить 1 ложку жира, поджарить на нем лук до мягкого состояния, добавить паприку, тмин. Перемешать и минутку жарить. Добавить воду. Как только вода закипит, бросить в кастрюлю картофель и капусту, 1 или 2 бульонных кубика. Количество воды зависит от того, насколько густой суп вы хотите получить, примерно 3,5 л.

Добавить в суп специи и варить до готовности овощей.

Колбаски нарезать на кольца и поджарить на сковородке на ложке подсолнечного масла. Удалить лишний жир.

На отдельной сковороде растопить вторую ложку жира, добавить муку, помешивая, поджарить.

В суп добавить поджаренные колбаски, мучную поджарку и хорошенько размешать, чтобы не было комочков. Суп посолить по вкусу (солить нужно в конце, т. к. колбаски бывают соленые), в конце влить в суп одну или две ложки уксуса для более выразительного вкуса. Суп готов, приятного аппетита!







Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6353
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На первое На ужин : На горячее

Теги: горячее обед первое

Вкусы: овощной

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Старочешский суп с капустой
Рецепт: Старочешский суп с капустой

Кто бывал в Чехии, тот наверняка знаком со знаменитой "зелнячкой". Это вкуснейший сытный суп с капустой, простой и без затей, крестьянская еда. Существует огромное количество его разновидностей. Я вам представляю один из вариантов супа, ставшим уже национальным брендом, гордостью традиционной чешской кухни. В моем случае, суп модернизирован - в нём используются бульонные кубики. Все, кто к ним относятся отрицательно, могут предварительно приготовить мясной бульон.

Ингредиенты для «Старочешский суп с капустой»:

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Фотографии «Старочешский суп с капустой» от приготовивших (29)

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Комментарии и отзывы

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Очень вкусный супчик! При добавлении уксуса, вкус супа значительно стал лучше, насвщенней. А сладкая паприка заменила помидоры. Обязательно буду готовить.
Большое спасибо за добрые слова и фото!
Интересно, что плохого в кубиках, уксусе и колбасе в умеренных количествах. Замечательный согревающий суп.
Большое спасибо за разумные слова!
Дочитал до "бульонные кубики" - дальше все. Только "Доширака" не хватает. Причем тут Чехия, даже обидно за страну.
До кубиков еще написано: "В моем случае, суп модернизирован - в нём используются бульонные кубики. Все, кто к ним относятся отрицательно, могут предварительно приготовить мясной бульон", читайте внимательно.
вот непонятно что вы тут друг друга нахваливаете колбасные изделия уже лет 20 не покупаю отрава бульонные кубики тоже уксус народ тоже не использует лимон или лайм мука? я хлеб-то практически не ем наготовишь всякой вкуснятины гости придут никто ничего не ест не пьёт все спортсмены за рулём на диете сейчас наверно актуальны рецепты как в 60-80 народ придумывал как бы из ничего сделать что то
Здоровое питание - это очень хорошо, но тогда нужно проходить мимо рецептов, в названии которых есть слово "старочешский",потому что чешская кухня - это как раз колбасы, уксус и другие "нехорошие вещи" , однако же миллионы туристов со всего света едут в Чехию и еще никто не жаловался на местную кухню. О кубиках я написала - кто не хочет варить с кубиками, варите на мясном бульоне.
Ответ для tosha2158
Ну и смотрели бы рецепты в ПП категории, зачем тогда сюда заглянули, если колбаски видны на фото? Вообще не понятен ваш комментарий, уж извините!
вот только кубики все испортили, сомневаюсь что в Чехии именно так готовят этот суп
Не сомневайтесь
заменю кубик на бульон, спасибо за рецепт
Отличный согревающий суп. Благодарю за рецепт!
Большое спасибо за теплые слова и фото!
Уважаемый автор!
Хочу Вас поблагодарить за эотт суп!!! Он чудесный!
Мои дополнения: оставался замороженный бульон из копченых ребрышек. К слову, я все косточки (что мясные, что рыбные - рекомендую особенно после копченых хребтов лосося, когда после пива остаются ) всегда оставляю и варю бульон и затем разливаю в плашки, подписываю, какой где и в морозилку. и в деньХ достаю подходящий бульон и варю на нем супчики.
так вот был бульон из копченых ребрышек (около 1 литра). Варила по рецепту + добавила 2 литра воды. Из дополнений - паприка была копченая и от этого вкус только выиграл!
Колбаску брала краковскую - колечко, примерно грамм 300. Обжаривала ее на топленом масле. Все готовлю только на топленом масле, поверьте, вкус чудесный от него. Затем на масле от колбасок обжарила муку и потом "по дурости" добавила в эту кашицу бульона из супа горячего, так у меня встало все комом. Помните, как клейстер варится? вот - не повторяйте моих ошибок))))))
этот клейкий комок я положила в маленькую баночку и еще добавила горячего бульона из супа, крышкой закрыла, хорошенько в однородную массу взболтала и вылила в суп. Потом еще в конце добавила чеснок тертый.
Суп вкуснейший вышел!
По вкусу похож на солянку и на щи. Но гораздо богаче по вкусу, идеально для зимних морозов!
Уксус обязатлеьно добавьте, он волшебным образом обогащает вкус.
Да, и на следующий день суп еще вкуснее!!!
Едим с мужем второй день, еще на 1 день хватит, но он реально очень вкусный.

Спасибо еще раз!!!!!
Большущее спасибо за такой развернутый и такой приятный комментарий! Я очень рада, что суп вам понравился!
Ответ для Уралочка2
Хорошо. С душой отписалась.
Ответ для Уралочка2
класс
Вкусный суп!
Большое спасибо!
Отличный суп! Спасибо за рецепт
Наташа большое спасибо за фото, я рада, что суп понравился
Наташа, спасибо огромное за рецепт! Давно собиралась приготовить его. И наконец-то свершилось. Очень гармоничный, насыщенный вкус. Это абсолютно мой суп. Ела бы его все 7 дней в неделю. Готовила точно по рецепту, кроме бульонного кубика. Очень гармоничный, насыщенный вкус.
Ирочка, огромное спасибо за добрые слова и очень красивое фото! Мне очень приятно, что супчик понравился!
Наташенька, спасибо!
Очень-очень понравился
Уже был отличный опыт готовки по вашему рецепту. И этот снова порадовал
Ответ для Zirkap
Ирочка,от одной только фотографии хочется бежать и готовить,так аппетитно,супер
Елена, спасибо!
Ответ для Zirkap
Ох, какой супчик аппетитный получился! Я залюбовалась!
Спасибо, Настюш!
Очень аппетитный супчик! +
Спасибо!
Очень вкусный суп ! Капуста у меня квашеная и вместо колбасок сардельки,остальное все по рецепту.Мне очень понравился суп,спасибо!
Людмила, и вам большое спасибо за внимание к рецепту и добрые слова!
Наташа, приготовила Ваш супчик и очень довольна тем, что пополнилась моя копилочка любимых рецептов первых блюд. У меня без картофеля, капусты положила побольше и добавила 1,5 стол. ложки пропадающей в холодильнике томатной пасты. Никогда бы не подумала, что добавление жареных колбасок так преобразит суп с капустой. Получилось изумительно. Огромнейшее спасибо за вкуснейший рецепт.
Где моя большая ложка? Очень аппетитно, Ириша.
Машенька, дорогая, спасибо огромное за внимание и доброту! ? отдельное спасибо за чудесную наводку!
Ответ для iren0511
Ириночка,очень вкусный суп ароматный
Танечка, огромное спасибо за добрые слова!
Ответ для iren0511
Очень аппетитный супчик у вас получился , Ирина
Огромное спасибо за добрые слова! ? ко мне можно на ты!
И ко мне на ты
Нелли, с удовольствием!
Ответ для iren0511
Ирина, как вкусно ты рассказала о супе! Надо сварить...
Лилечка, суп чудесный получился! Непременно попробуй!
Ответ для iren0511
Ирочка, спасибо огромное за красивое и очень аппетитное фото и добрые слова! И ко мне лучше на "ты", ладно?
Наташа, и ко мне можно на ты! Огромное спасибо за замечательный рецепт!
Очень приятно, будем на "ты"
Наташа, мне очень приятно!
Это до такой степени вкусно, что даже слов не подобрать!
Очень домашний, очень уютный суп, смак в каждой ложке. Готовить приятно, угощаться - замечательно! Суп и легкий, и сытный одновременно. Наш суп, на все 100!
Да, добавляла лимонный сок, тмин и паприка не молотые. Колбаски попались острые и соленые - самое оно! Обжаривала их без жира, а на вытопленном от них - обжарила муку.
Ответ для Ялорис
Прекрасный суп , быстро и вкусно, а ещё и с колбасками
Спасибо! Все верно!
Ответ для Ялорис
Ларисочка, нет слов, как приятно услышать от тебя такой приятный отзыв и получить такое шикарное фото! Спасибо тебе большое!
Спасибо дорогая! Рецепт восхитительный!
Ответ для Ялорис
Лорочка,мы с тобой получили удовольствие у тебя так красиво и Вкусно
Спасибо дорогая!
Ответ для Ялорис
Лариса, дивно хорош у тебя супчик!
Спасибо, дорогая!
Наташа ,в дневнике Ялорис -супы ,выбрала суп по вашему рецепту .Спасибо большое за рецепт ,остались очень довольны
Танечка! Какой вкусный и ароматный супчик у тебя!
Юленька,спасибо огромное очень вкуснооо получилось
Ответ для tatabilga-2015
Танечка, какая аппетитная тарелочка!
Ириночка,спасибо большое Вкусно получилось
Ответ для tatabilga-2015
Танечка, большое спасибо! Мне страшно приятно, что мой супчик понравился!
Наташа ,спасибо большое
Ответ для tatabilga-2015
Танюша, великолепный, нежный суп! Очень красивая подача!
Ирочка ,спасибо дорогая за поддержку
Ответ для tatabilga-2015
Спасибо за рецепт. Но очень своеобразный вкус. Повторять вряд ли будем. Готовила строго по рецепту. Но что-то совсем не очень для нас.
Спасибо за разнообразие нашего стола Суп вкусный, сытный, ароматный. Колбаски использовала "Охотничьи", вместо кубиков - куриный бульон. Да, и морковочку одну добавила, чтоб веселее цвет был
Анечка, большое спасибо за приятные слова и очень аппетитное фото! Мне очень приятно, что суп пришелся по вкусу!
Колбаску копчёную нужно или нет?
Колбаски в большинстве своем подкопченные, но вы выбирайте по своему вкусу.
Потрясающе вкусный сытный зимний суп!!!! Всегда настороженно относилась к тмину - не очень его люблю, но в этом супе сочетание специй очень удачное, тмин как таковой не чувствуется, мне даже показалось, что он придал супу легкий аромат грибов Советую всем, кто устал от однообразных зимних супов
Большое спасибо за такой приятный коммнтарий! Я очень рада, что суп понравился!
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