Солёная селедочка с лучком, приготовленная с любовью, за накрытым семейным столом, когда все родные рядом - это счастье...
- 25 января 2016, 17:29
- 26387
Сельдь пряная домашнего посола
Ингредиенты для «Сельдь пряная домашнего посола»:
- Сельдь (свежемороженая) — 5 шт
- Вода — 1,5 л
- Соль — 180 г
- Сахар — 90 г
- Перец черный (горошек) — 18 шт
- Перец душистый — 18 шт
- Кориандр (целый) — 3 ч. л.
- Лист лавровый — 15 шт
Время приготовления:
Количество порций: 15
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5785.7 ккал
|
белки
495.2 г
|
жиры
385 г
|
углеводы
90.2 г
|Порции
|ккал
385.7 ккал
|белки
33 г
|жиры
25.7 г
|углеводы
6 г
|100 г блюда
|ккал
153.1 ккал
|белки
13.1 г
|жиры
10.2 г
|углеводы
2.4 г
Рецепт «Сельдь пряная домашнего посола»:
Сельдь поместить в трехлитровую банку, залить рассолом. Убрать в холодильник. Через сутки сельдь уже будет готова!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6758
Комментарии и отзывы
6 часов назад solaris-7 #
8 часов назад Андрей Силантьев #
9 часов назад rdidash #
9 часов назад rdidash #
9 часов назад rdidash #
19 октября Карина Плаксина #
23 июня 2019 года Трубникова Татьяна #
2 июля 2019 года Светланка g980 # (автор рецепта)
2 февраля 2019 года бейба 205 #
12 февраля 2019 года Светланка g980 # (автор рецепта)
23 апреля 2018 года ирпенчанка #
23 апреля 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
23 апреля 2018 года iren0511 #
23 апреля 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
Да, после суток она малосольная. Чем дольше находится в рассоле, тем сильнее просаливается.
Сердечное спасибо за доверие к рецепту, теплые добрые слова и прекрасное фото, украсившее рецепт! Спасибо, Ириша!
23 апреля 2018 года iren0511 #
24 апреля 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
23 апреля 2018 года ирпенчанка #
23 апреля 2018 года iren0511 #
24 апреля 2018 года mtata #
24 апреля 2018 года iren0511 #
24 апреля 2018 года mtata #
4 апреля 2018 года maktub 24 #
5 апреля 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
1 апреля 2018 года inna_2107 #
1 апреля 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
1 апреля 2018 года ms olya1226 #
1 апреля 2018 года inna_2107 #
1 апреля 2018 года ms olya1226 #
1 апреля 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
Спасибо тебе огромное за доверие, тёплые слова и чудесный фотоотчет! Спасибо, Оленька!
1 апреля 2018 года ms olya1226 #
1 апреля 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
1 апреля 2018 года мудрая тетушка-Сова #
1 апреля 2018 года ms olya1226 #
1 апреля 2018 года мудрая тетушка-Сова #
1 апреля 2018 года ms olya1226 #
1 апреля 2018 года мудрая тетушка-Сова #
1 апреля 2018 года Кристина Андреева #
1 апреля 2018 года ms olya1226 #
1 апреля 2018 года Кристина Андреева #
1 апреля 2018 года Покусаева Ольга #
1 апреля 2018 года ms olya1226 #
1 апреля 2018 года Покусаева Ольга #
1 апреля 2018 года felix032 #
1 апреля 2018 года ms olya1226 #
1 апреля 2018 года felix032 #
1 апреля 2018 года ms olya1226 #
1 апреля 2018 года svetik5552 #
1 апреля 2018 года ms olya1226 #
1 апреля 2018 года jannasimf #
1 апреля 2018 года ms olya1226 #
1 апреля 2018 года lina0710 #
1 апреля 2018 года ms olya1226 #
28 марта 2018 года Людмила052016 #
28 марта 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
21 марта 2018 года ludkaozero #
21 марта 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
23 февраля 2018 года olgashafar #
24 февраля 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
26 января 2018 года solirina09 #
26 января 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
Я очень рада, что селёдка понравилась и рецепт пригодился! На доброе здоровье!
Сердечное спасибо за изумительной красоты и аппетитности фотоотчет! Спасибо, Ирочка, за добрые тёплые слова и доверие!
23 января 2018 года solirina09 #
23 января 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
23 января 2018 года solirina09 #
23 января 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
Можно поинтересоваться, почему в фольге? Никогда не пробовала. В пакетах или контейнерах замораживаю.
23 января 2018 года solirina09 #
23 января 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
А я думаю-гадаю... Не спрошу, так и буду маяться в догадках.
17 марта 2018 года Dzen s #
21 января 2018 года Просто Мэри #
21 января 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
Сердечное спасибо, Мариночка, за добрые тёплые слова и доверие!
И, если не против, можно на "ты".
21 января 2018 года Просто Мэри #
21 января 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
20 января 2018 года oblakova lubov #
20 января 2018 года Светланка g980 # (автор рецепта)
Очень приятно, что Вы воспользовались рецептом и селёдка пришлась по вкусу! Мне тоже малосольная очень нравится!
Спасибо огромное за доверие и тёплые добрые слова!
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