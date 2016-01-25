Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Закуски Закуски из рыбы и морепродуктов
  • 25 января 2016, 17:29
  • 26387

Сельдь пряная домашнего посола

Рецепт: Сельдь пряная домашнего посола

Солёная селедочка с лучком, приготовленная с любовью, за накрытым семейным столом, когда все родные рядом - это счастье...

Категория: Закуски Закуски из рыбы и морепродуктов

Ингредиенты для «Сельдь пряная домашнего посола»:

Время приготовления:

Количество порций: 15

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5785.7 ккал 		белки
495.2 г 		жиры
385 г 		углеводы
90.2 г
Порции
ккал
385.7 ккал		 белки
33 г		 жиры
25.7 г		 углеводы
6 г
100 г блюда
ккал
153.1 ккал		 белки
13.1 г		 жиры
10.2 г		 углеводы
2.4 г


Рецепт «Сельдь пряная домашнего посола»:

Свежемороженую сельдь разморозить, почистить от чешуи, убрать жабры, помыть, обсушить.

В воду добавить все специи, варить рассол 7 минут с момента закипания. Рассол полностью остудить.

Сельдь поместить в трехлитровую банку, залить рассолом. Убрать в холодильник. Через сутки сельдь уже будет готова!

Угощайтесь!


Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6758
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: праздник ужин закуска

Вкусы: селедочный соленый пряный рыбный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Сельдь пряная домашнего посола
Рецепт: Сельдь пряная домашнего посола

Солёная селедочка с лучком, приготовленная с любовью, за накрытым семейным столом, когда все родные рядом - это счастье...

Ингредиенты для «Сельдь пряная домашнего посола»:

Другие варианты рецепта

Показать все варианты рецепта (5)

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Фотографии «Сельдь пряная домашнего посола» от приготовивших (16)

Показать все фото

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Солила по вашему рецепту, очень нравится, только у меня в банку помещается только 3 селедки Вкус каждый день разный. Спасибо, рецепт прижился в моем доме.
Подскажите ,пожалуйста,можно ли таким способом засолить СКУМБРИЮ? Спасибо.
Подскажите ,пожалуйста,можно ли таким способом засолить СКУМБРИЮ? Спасибо.
Подскажите ,пожалуйста,можно ли таким способом засолить СКУМБРИЮ? Спасибо.
Идеальные пропорции. Очень вкусно получилось. Солилась 3 суток, первую рыбку съели даже без хлеба и картошки. Большое спасибо за рецепт.
Здравствуйте! А подскажите пожалуйста голову и внутренности убирать или только чешую?
Здравствуйте. Только чешую и жабры.
Делала на днях из беломорской селедочки. Солилась 2 дня, очень вкусно. Правда лаврушки добавила только 5 листиков(свежих).Вкусняшка! Правда дети были недовольны - мало сделала. Буду делать неоднократно! Влюбилась в Ваш рецепт! СПАСИБО!
На доброе здоровье! Вам спасибо от души, что воспользовались рецептом! Рада, что рыбка понравилась! Готовьте с удовольствием!
Светик! Как же вкусно! Забрала!
Большое спасибо, Наташенька!
Светик, милая, принимай отчет с миллионом благодарностей за вкуснейшую селедочку! Шикарнейший посол. Соль, сахар, специи все в полном аккурате. Рецепт забираю в самые любимчики и буду делать постоянно. У меня селедка солилась 3 дня. Пробу я начала снимать даже раньше, чем через 24 часа. Бегала к судку постоянно. Опыта посола селедки у меня почти ноль. Рыба была не просоленой. В итоге муж отогнал меня от заветного судка, строго-настрого наказал, чтобы я рыбе солится не мешала. Его отец отлично солил селедку, к сожалению рецепта не осталось и спросить уже некого. Муж сказал, что рыба солится 3 дня. В итоге по истечении 3 дней все так отлично получилось. Чудесная малосолочка! С рыночной рядом не стояла. Спасибо тебе огромное за идеальные пропорции и отличнейший результат.
Иришенька, принимаю с большим удовольствием! Селёдочка у тебя получилась замечательная! Аппетитная, с лучком! Я очень рада, что рыбка вам понравилась! На доброе здоровье!
Да, после суток она малосольная. Чем дольше находится в рассоле, тем сильнее просаливается.
Сердечное спасибо за доверие к рецепту, теплые добрые слова и прекрасное фото, украсившее рецепт! Спасибо, Ириша!
Светик, настолько вкусная и классная получилась. Буду теперь готовить только так!
На здоровье, Иришенька! Готовь на радость и с удовольствием!
Ответ для iren0511
Ирусик! Описание то какое! М-мм! Хочу, хочу!
Наташа, вкуснейшая селедка! Я других рецептов больше и искать не буду!
Ответ для iren0511
Иришечка как же вам хорошо,селедочка домашнего посола
Танечка, очень удачная селедочка! Все в меру и делать просто, и дешевле гораздо!
я в прошлой жизни тоже сама солила
У меня селедку никто не ест, ни мою, ни покупную. Мне одной зато вкуууснооо)
Спасибо за чудесное фото и доверие к рецепту! Очень аппетитно!
Светлана, отличный рецепт приготовления селедки!
Инночка, спасибо большое за внимание к рецепту!
Превосходная селедочка получается!-ароматная,всё в меру,пикантная и нежнейшая!). Готовлю по этому рецепту уже и не помню который раз. Идеальный вариант,Светланочка,спасибо)!
Замечательно выполнен рецепт!
спасибо,Инна!
Ответ для ms olya1226
Оленька, на доброе здоровье! Замечательная, очень аппетитная у тебя селёдочка! Я так рада, что рецепт пригодился и рыбка вам понравилась!
Спасибо тебе огромное за доверие, тёплые слова и чудесный фотоотчет! Спасибо, Оленька!
Светочка,
Ответ для ms olya1226
Как же аппетитно супер, Олечка
Леночка,спасибо огромное Угощайся)
Ох, если б сейчас на столе стояла такая такая тарелочка с чудесным блюдом , я бы с удовольствием её всю съела
угощайся виртуально тогда )
Обязательно
Ответ для ms olya1226
Олечка, я бы сразу съела всю тарелку , офигительный наборчик
угощайся Кристиночка
Спасибо
Ответ для ms olya1226
Олечка, ох и хороша селедочка! Мммм...
Оленька,спасибо ,угощайся
Ответ для ms olya1226
Олечка, картошечка с селедочкой.... ляпота !!!
спасибо,Галочка угощайся
Спасибо, Олечка, вкусно !!!
Ответ для ms olya1226
Ольчик, тарелочка аппетитная и вкусная
Спасибо,Светуля отличная селедочка получается по этому рецепту
Ответ для ms olya1226
Олечка, вкусная и аппетитная рыбка!!!
Жанночка,спасибо!
Ответ для ms olya1226
Олечка, аппетитнейшая тарелочка! Супер!
Спасибо,Линочка
Спасибо огромное.По вашему рецепту получилась ну очень вкусная селедочка.Делала двойную порцию.Всем членам моей семьи понравилась.
На доброе здоровье! Вам спасибо за доверие к рецепту и добрые слова! Я очень рада, что было вкусно!
Добрый день! Скажите, а сколько времени можно хранить рыбку в рассоле? И как её хранить в холодильнике после маринования? Хочу на Пасху сделать
Добрый день! У нас дольше недели не хранится, всю съедаем. Держим в рассоле.
Прекрасный рецепт!кто любит молосольную можно на завтра кушать.на третий день уже просаливаеться больше.не хлопотно.спасибо за рецептик
На доброе здоровье! Я очень рада, что селёдка понравилась и рецепт пригодился! Спасибо за тёплые слова и доверие!
Светланка, я вернулась с фотоотчетом.Очень вкусная селедочка,буду делать еще не один раз! С магазинной ни в какое сравнение.Я в маринад добавляла еще штуки четыре гвоздики получилось здорово!Рекомендую всем попробовать этот замечательный рецепт.
Ирочка, славная рыбка! До чего же аппетитная, да с лучком! Как вкусно!
Я очень рада, что селёдка понравилась и рецепт пригодился! На доброе здоровье!
Сердечное спасибо за изумительной красоты и аппетитности фотоотчет! Спасибо, Ирочка, за добрые тёплые слова и доверие!
Посолила селедку по Вашему рецепту.Сегодня уже третий день солится, пока не пробовали. У меня такой вопрос :рыбу нужно хранить в рассоле или можно завернуть в фольгу и в морозилку?
Спасибо за доверие к рецепту! Мы едим селёдку уже через сутки. Она малосольная, приятная на вкус. Хранить можно в рассоле, только рыба будет более солёной. Мы не замораживаем. Думаю, можно и так сделать.
Спасибо за быстрый ответ. Я солила 4 рыбки, мы столько за один раз не съедаем, отсюда и вопрос.Сегодня вечером будем пробовать, сколько съедим , а остальную заморожу С меня фотоотчет.
И Вам спасибо за вопрос! Буду очень рада Вашим впечатлениям и фото!
Можно поинтересоваться, почему в фольге? Никогда не пробовала. В пакетах или контейнерах замораживаю.
А таки шо есть в том и замораживаю. без логики
Логично!
А я думаю-гадаю... Не спрошу, так и буду маяться в догадках.
Ответ для solirina09
Я селёдку готовую разделываю на филе, режу, складываю в стеклянные баночки, и заливаю подсолнечным маслом полностью. Храню в морозилке. Когда понадобится рыбка, банку за пару часов достать. Вкус не отличить от только что разделанной!
Света, селедка - супер получилась! Солилась 1,5 суток - 36 часов. Вкус идеальный! По соли прекрасно просто! Муж в восторге! Фото не получилось сделать, к сожалению. Но обязательно добавлю, так как рецепт забираю, с Вашего позволения, в свое вечное пользование.... Магазинная сельдь не всегда удачна... А тут гарантированный результат ! Спасибо Вам, Света, огромное!
Марина, на доброе здоровье! Я очень-очень рада, что пригодился рецепт и селёдка так понравилась! Конечно, забирайте и пользуйтесь с удовольствием! Рыбка очень вкусная!
Сердечное спасибо, Мариночка, за добрые тёплые слова и доверие!
И, если не против, можно на "ты".
Света, на "ты" с удовольствием!
Договорились, Мариночка!
Второй раз буду сейчас солить по Вашему рецепту. Получилось очень вкусная малосольная селедка прям как я люблю!!! Всем рекомендую попробовать. Бабушка сначала боялась пробовать, так как она другим рецептом пользуется, но потом только и ходила на кухню за ней
На доброе здоровье!
Очень приятно, что Вы воспользовались рецептом и селёдка пришлась по вкусу! Мне тоже малосольная очень нравится!
Спасибо огромное за доверие и тёплые добрые слова!
Страницы: 1 2 3 4
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Что для вас лучшее начало дня?


Уже 2198 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки