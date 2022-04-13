Если вы никогда не пробовали спринг роллы, то мы рекомендуем вам обязательно их приготовить! Тончайшая рисовая бумага и любая начинка на ваш вкус🥰 А как удобно взять такую закуску с собой на работу!
- 13 апреля 2022, 12:35
- 3730
Спринг роллы с креветками и рикоттой
Ингредиенты для «Спринг роллы с креветками и рикоттой»:
- Рисовая бумага — 2 шт
- Креветки (большие) — 4 шт
- Рикотта — 40 г
- Листья салата / Салат (айсберг) — по вкусу
- Огурец — по вкусу
- Помидор — по вкусу
- Соус устричный — 20 г
- Кунжут (для украшения) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
255.4 ккал
|
белки
25.5 г
|
жиры
7.4 г
|
углеводы
21 г
|Порции
|ккал
127.7 ккал
|белки
12.8 г
|жиры
3.7 г
|углеводы
10.5 г
|100 г блюда
|ккал
141.9 ккал
|белки
14.2 г
|жиры
4.1 г
|углеводы
11.7 г
Рецепт «Спринг роллы с креветками и рикоттой»:
1) Креветки очистить и обжарить в оливковом масле с добавлением чеснока🍤
2) Овощи помыть и нарезать небольшими кусочками🥬🍅🥒
3) Опустить рисовую бумагу в ёмкость с водой на 1-2 минуты.
❗Ёмкость по диаметру должна быть не меньше диаметра рисовой бумаги.
4) Аккуратно достать лист из воды, распределить его на чистой поверхности. Сверху выложить всю начинку, сыр, соус и завернуть конвертиком✉️
5) Посыпать кунжутом.
Приятного аппетита!🍽️❤️☺️
Комментарии и отзывы
29 апреля dlatehktopishet #
20 апреля 0703ovvLyusya #
21 апреля HelgaNat # (автор рецепта)
21 апреля 0703ovvLyusya #
13 апреля Olga_Alexandrovna_B #
13 апреля HelgaNat # (автор рецепта)
В сочетании с другими продуктами становится безвкусной, другие ингредиенты её затмевают)
А так имеет легкий привкус риса
13 апреля Olga_Alexandrovna_B #
13 апреля HelgaNat # (автор рецепта)
20 апреля alenanat #
20 апреля Olga_Alexandrovna_B #
20 апреля alenanat #
21 апреля Olga_Alexandrovna_B #
С нори они уже не будут называться "спринг-роллы". Рисовая бумага используется для красоты из-за ее прозрачности
13 апреля vitaminka860218 #
13 апреля HelgaNat # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: