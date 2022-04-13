Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Закуски Закуски из рыбы и морепродуктов Суши, роллы
  • 13 апреля 2022, 12:35
  • 3730

Спринг роллы с креветками и рикоттой

Рецепт: Спринг роллы с креветками и рикоттой

Если вы никогда не пробовали спринг роллы, то мы рекомендуем вам обязательно их приготовить! Тончайшая рисовая бумага и любая начинка на ваш вкус🥰 А как удобно взять такую закуску с собой на работу!

Категория: Закуски Закуски из рыбы и морепродуктов Суши, роллы

Ингредиенты для «Спринг роллы с креветками и рикоттой»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
255.4 ккал 		белки
25.5 г 		жиры
7.4 г 		углеводы
21 г
Порции
ккал
127.7 ккал		 белки
12.8 г		 жиры
3.7 г		 углеводы
10.5 г
100 г блюда
ккал
141.9 ккал		 белки
14.2 г		 жиры
4.1 г		 углеводы
11.7 г


Рецепт «Спринг роллы с креветками и рикоттой»:

Приготовление:

1) Креветки очистить и обжарить в оливковом масле с добавлением чеснока🍤

2) Овощи помыть и нарезать небольшими кусочками🥬🍅🥒

3) Опустить рисовую бумагу в ёмкость с водой на 1-2 минуты.

❗Ёмкость по диаметру должна быть не меньше диаметра рисовой бумаги.

4) Аккуратно достать лист из воды, распределить его на чистой поверхности. Сверху выложить всю начинку, сыр, соус и завернуть конвертиком✉️

5) Посыпать кунжутом.

Приятного аппетита!🍽️❤️☺️
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Быстрый завтрак На обед : Легкий / На закуску На полдник На праздничный стол : День рождения На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску Специальное питание : Безглютеновые рецепты / Вегетарианское питание / Для диеты

Теги: закуска быстро вегетарианство перекус

Вкусы: рыбный соленый сырный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Спринг роллы с креветками и рикоттой
Рецепт: Спринг роллы с креветками и рикоттой

Если вы никогда не пробовали спринг роллы, то мы рекомендуем вам обязательно их приготовить! Тончайшая рисовая бумага и любая начинка на ваш вкус🥰 А как удобно взять такую закуску с собой на работу!

Ингредиенты для «Спринг роллы с креветками и рикоттой»:

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Комментарии и отзывы

Не понравилось. Больше делать не буду. Вкус травы.
Здравствуйте! Извините, но Вы предлагаете после заворачивания начинки есть мокрую сырую рисовую бумагу? Обычно спринг-роллы после заворачивания либо варят на пару, либо жарят в масле до хруста, либо запекают в духовке. Поясните, пожалуйста
Здравствуйте! Можно и запечь, и обжарить, мне понравился такой вариант без обработки
Спасибо, понятно
Красивое весеннее блюдо Не пробовала блюда из рисовой бумаги Подскажите, пожалуйста, какая она на вкус? Больше на рис похожа или как фунчозная лапша - безвкусная?
Спасибо
В сочетании с другими продуктами становится безвкусной, другие ингредиенты её затмевают)
А так имеет легкий привкус риса
Спасибо за пояснение Люблю блюда из креветок
Ответ для Olga_Alexandrovna_B
она безвкусная совсем
Спасибо Тогда ее можно использовать как фунчозу, которая придает некоторую калорийность и красоту блюду
лучше в нори завернуть
Если в нори завернуть, то будет вкуснее и полезнее (но, в то же время, получится другой рецепт, так как нори дает особенный вкус
С нори они уже не будут называться "спринг-роллы". Рисовая бумага используется для красоты из-за ее прозрачности
Это супер обожаю такие рецепты легко, вкусно и как-то по весеннему
Благодарю
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с 4 спальнями V071 "Мартинс"

Каркасный дом с 4 спальнями V071 "Мартинс"
Каркасный дом с террасой V291 "Огаста"

Каркасный дом с террасой V291 "Огаста"
Каркасный дом с балконом V131 "Бордентоун"

Каркасный дом с балконом V131 "Бордентоун"
Ещё 474 проекта

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

Опрос
Как вы относитесь к прививке от Covid-19?


Уже 5638 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки