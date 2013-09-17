Пирожки жареные

10 лет назад сотрудница дала этот рецепт. С тех пор жареные пирожки – только из этого теста! Начинка – любая. Самая вкусная начинка для нас с картофельным пюре, а для детей с разным повидлом и с заварным кремом! Рецепт очень простой.