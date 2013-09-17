10 лет назад сотрудница дала этот рецепт. С тех пор жареные пирожки – только из этого теста! Начинка – любая. Самая вкусная начинка для нас с картофельным пюре, а для детей с разным повидлом и с заварным кремом! Рецепт очень простой.
- 17 сентября 2013, 14:30
- 570807
Пирожки жареные
Ингредиенты для «Пирожки жареные»:
- Вода (теплая вода ) — 0,5 л
- Дрожжи (свежие дрожжи) — 50 г
- Сахар (1 ст.ложка в дрожжи, 3 ст.ложки в тесто) — 4 ст. л.
- Масло подсолнечное — 4 ст. л.
- Соль (крупная соль) — 1 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука (В тесто может уйти от 4,5 до 6 стаканов муки (1 стакан=250г)) — 5 стак.
- Жир (Жир кулинарный для жарки, у меня 1,5 пачки. Можно заменить на подсолнечное масло.)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3878.4 ккал
|
белки
98.1 г
|
жиры
72.5 г
|
углеводы
718.9 г
|100 г блюда
|ккал
380.2 ккал
|белки
9.6 г
|жиры
7.1 г
|углеводы
70.5 г
Рецепт «Пирожки жареные»:
11. В этот раз в тесто ушло около 5 стакана муки (все зависит от муки, если тесто «плывет», добавляйте муку).
12. Готовое тесто слегка притрусить мукой, накрыть крышкой и оправить в холодильник на 4 часа. Через 4 часа можно лепить пирожки. (Периодически заглядывайте в холодильник. Тесто может сильно подняться, его нужно обмять).
13. Доску для разделки теста смазать растительным маслом и налить немного масла в пиалу, для того, чтобы время от времени "макать" пальцы (чтобы тесто не приставало).
16. Скатываем шарики, пальцы можно слегка смазать растительным маслом, чтобы не приставало тесто к рукам (получилось 16 шт. из половины теста).
19. Начиняем наши пирожки, придаем им плоскую форму. ( Хорошо иметь помощника, тогда один лепит, а другой жарит!)
20. Берем кулинарный жир или растительное масло, а также емкость, в которой будем жарить пирожки (у меня алюминиевая кастрюля и 1,5 пачки кулинарного жира).
Учитывать, что при жарке пирожки должны полностью быть покрыты жиром, т. е. плавать.
21. Растапливаем кулинарный жир (проверяем температуру для жарки – бросить маленький кусочек корочки хлеба, если шипит и вокруг пузырьки, то можно жарить). Корочку хлеба вытаскиваем из жира.
23. Жарим до золотистого цвета с одной стороны, потом переворачиваем пирожки и жарим с другой стороны.
24. Когда пирожки поджарятся до золотистого цвета с другой стороны, выкладываем на тарелку, покрытую бумажным полотенцем, которое будем обновлять с новой жаркой пирожков.
Сегодня у меня получилось 32 пирожка.
Первые пирожки сразу "улетают", т. к. запах слышен по «всей округе». Дожариваем остальные пирожки.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
3 часа назад lydia knaus #
3 часа назад lydia knaus #
вчера в 13:50 0703ovvLyusya #
вчера в 11:06 Barbarisscka #
вчера в 11:00 um49 #
Поскольку понятия не имею, где их искать и сколько времени на это потратишь...
вчера в 11:30 lena t65 #
5 марта 2019 года yugai ludmila65 #
6 марта 2019 года inna_2107 #
6 марта 2019 года yugai ludmila65 #
6 марта 2019 года гурман1410 # (автор рецепта)
6 марта 2019 года yugai ludmila65 #
6 марта 2019 года nadin0930 #
6 марта 2019 года yugai ludmila65 #
19 октября 2018 года Afina1979 #
Муки ушло примерно 7 стаканов.
Из половины сделанного теста получилось 20 пирожков. Вторую половину заморозила.
19 октября 2018 года Afina1979 #
Вот только дрожжи были сухие Саф момент, 1 пакетик и жарила на обычном масле. В холодильнике тесто простояло 2 часа.
Вкусные получились, но не настолько воздушные, как ожидалось. Видимо, из-за отклонений от рецептуры.
15 июня 2018 года Татьяна Силягина #
10 января 2017 года Кристэн #
Этот рецепт покорил простотой и великолепным результатом.
Спасибо вам огромное впервые у меня получились пирожки
12 января 2017 года гурман1410 # (автор рецепта)
17 декабря 2016 года Лисова жёнушка #
31 марта 2017 года natali sozinova #
27 ноября 2016 года Gulnar27 #
12 января 2017 года гурман1410 # (автор рецепта)
31 октября 2016 года yliamironenko 15 03 #
12 января 2017 года гурман1410 # (автор рецепта)
17 сентября 2016 года Alamaska #
12 января 2017 года гурман1410 # (автор рецепта)
17 сентября 2016 года Alamaska #
17 сентября 2016 года Alamaska #
12 января 2017 года гурман1410 # (автор рецепта)
26 июня 2016 года dasha poleshchuk 94 #
Еще раз СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
18 июля 2016 года гурман1410 # (автор рецепта)
26 июня 2016 года dasha poleshchuk 94 #
Вышло 15 пирожков небольших
P.s. подскажите, пожалуйста, как фотографию прикреплять?)
4 мая 2016 года socdin24 #
23 июня 2016 года гурман1410 # (автор рецепта)
15 апреля 2016 года Nastya_don #
19 апреля 2016 года гурман1410 # (автор рецепта)
26 марта 2016 года kartinka79 #
28 марта 2016 года гурман1410 # (автор рецепта)
28 марта 2016 года kartinka79 #
28 марта 2016 года гурман1410 # (автор рецепта)
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