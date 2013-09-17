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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 17 сентября 2013, 14:30
  • 570807

Пирожки жареные

Рецепт: Пирожки жареные

10 лет назад сотрудница дала этот рецепт. С тех пор жареные пирожки – только из этого теста! Начинка – любая. Самая вкусная начинка для нас с картофельным пюре, а для детей с разным повидлом и с заварным кремом! Рецепт очень простой.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирожки жареные»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3878.4 ккал 		белки
98.1 г 		жиры
72.5 г 		углеводы
718.9 г
100 г блюда
ккал
380.2 ккал		 белки
9.6 г		 жиры
7.1 г		 углеводы
70.5 г


Рецепт «Пирожки жареные»:

1. Готовим емкость, в которой будем готовить тесто (у меня широкая кастрюля на 4 литра).

2. Наливаем в нее 0,5 литра теплой воды.

3. Берем 50 грамм дрожжей ( у меня половина 100 граммовой пачки).

4. Раскрошить дрожжи в емкость и засыпать 1 ст. ложкой сахара, хорошо размешать.

5. В кастрюлю с теплой водой добавить 1 чайную ложку крупной соли и 3 столовые ложки сахара.

6. Налить 4 ст. ложки подсолнечного масла

7. Теперь хорошо размешиваем дрожжи и выливаем в кастрюлю (они уже растаяли).

8. Хорошо все размешать ложкой.

9. Просеиваем муку по одному стакану и мешаем венчиком.

10. Как только тесто станет более густым, вымешиваем руками.

11. В этот раз в тесто ушло около 5 стакана муки (все зависит от муки, если тесто «плывет», добавляйте муку).
12. Готовое тесто слегка притрусить мукой, накрыть крышкой и оправить в холодильник на 4 часа. Через 4 часа можно лепить пирожки. (Периодически заглядывайте в холодильник. Тесто может сильно подняться, его нужно обмять).

13. Доску для разделки теста смазать растительным маслом и налить немного масла в пиалу, для того, чтобы время от времени "макать" пальцы (чтобы тесто не приставало).

14. Достаем тесто, делим его на две части, одну из них – обратно в кастрюлю.

15. Делим половину теста еще на две части, формируем две колбаски и отрезаем равные кусочки теста.

16. Скатываем шарики, пальцы можно слегка смазать растительным маслом, чтобы не приставало тесто к рукам (получилось 16 шт. из половины теста).

17. Потом также разделываем второю половину теста.

18. У меня начинка – картофельное пюре с черным молотым перцем.

19. Начиняем наши пирожки, придаем им плоскую форму. ( Хорошо иметь помощника, тогда один лепит, а другой жарит!)

20. Берем кулинарный жир или растительное масло, а также емкость, в которой будем жарить пирожки (у меня алюминиевая кастрюля и 1,5 пачки кулинарного жира).
Учитывать, что при жарке пирожки должны полностью быть покрыты жиром, т. е. плавать.

21. Растапливаем кулинарный жир (проверяем температуру для жарки – бросить маленький кусочек корочки хлеба, если шипит и вокруг пузырьки, то можно жарить). Корочку хлеба вытаскиваем из жира.

22. Теперь жарим пирожки. Сначала они ложатся на дно, потом постепенно поднимаются.

23. Жарим до золотистого цвета с одной стороны, потом переворачиваем пирожки и жарим с другой стороны.

24. Когда пирожки поджарятся до золотистого цвета с другой стороны, выкладываем на тарелку, покрытую бумажным полотенцем, которое будем обновлять с новой жаркой пирожков.
Сегодня у меня получилось 32 пирожка.

Первые пирожки сразу "улетают", т. к. запах слышен по «всей округе». Дожариваем остальные пирожки.
Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На обед На ужин

Теги: пироги

Вкусы: сытный

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Пирожки жареные
Описание: 10 лет назад сотрудница дала этот рецепт. С тех пор жареные пирожки – только из этого теста! Начинка – любая. Самая вкусная начинка для нас с картофельным пюре, а для детей с разным повидлом и с заварным кремом! Рецепт очень простой.
Тэги: пироги.


Другие варианты рецепта

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Фотографии «Пирожки жареные» от приготовивших (19)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5
Приготовила пирожки по этому рецепту. Сомневалась по поводу 4 ст.л сахара. Думала тесто будет Сладким( для картофельной начинки) , но нет, все хорошо. И понравилось , что тесто сделалА и убрала на 4 часа в холодильник.С тестом легко работать, пирожочки получаются аккуратные. Спасибо за замечательный рецепт.
Приготовила пирожки по этому рецепту. Сомневалась по поводу 4 ст.л сахара. Думала тесто будет Сладким( для картофельной начинки) , но нет, все хорошо. И понравилось , что тесто сделалА и убрала на 4 часа в холодильник.С тестом легко работать, пирожочки получаются аккуратные. Спасибо за замечательный рецепт.
ШИКАРНЫЕ ПИРОЖОЧКИ!Просто просятся в рот и стразу чтобы мнооогооо! Забираю в КК с благодарностью!
А сухие дрожжи подойдут? Только такие есть в магазине.
Когда я читаю слово "дрожжи", да ещё и натуральные (а не "сухие" и т.п.), я закрываю рецепт.
Поскольку понятия не имею, где их искать и сколько времени на это потратишь...
Они продаются везде
СУПЕР! Впервые делала тесто на воде - результат порадовал, пирожки воздушные, жарятся легко. Ушло 6 стаканов муки, жарила в смеси раст.масла и смальца. Спасибо огромное за рецепт.
Людмила, очень аппетитные пирожки у тебя
Инна, спасибо большое.
Ответ для yugai ludmila65
Большое спасибо! Очень рада, что у Вас все получилось!!!! Красивое фото!
Ответ для yugai ludmila65
Какие пышные и румянные пирожки у тебя, Люда!
Надюшка, спасибо. Пирожки вкусны , надо жарить!
И ещё...
Муки ушло примерно 7 стаканов.
Из половины сделанного теста получилось 20 пирожков. Вторую половину заморозила.
Жарила вчера пирожки.
Вот только дрожжи были сухие Саф момент, 1 пакетик и жарила на обычном масле. В холодильнике тесто простояло 2 часа.
Вкусные получились, но не настолько воздушные, как ожидалось. Видимо, из-за отклонений от рецептуры.
Тесто супер. В холодильник не ставила, выдержала 1,5 часа при домашней температуре и разделывала
10лет замужем и все это время хотела научиться жарить пирожки, но тесто меня не любит, получались полусырые и клеклые.
Этот рецепт покорил простотой и великолепным результатом.
Спасибо вам огромное впервые у меня получились пирожки
Большое спасибо за доверие к рецепту!!!!!
Меня вот пугает то, что нужно ставить в холодильник. Я впервые такое слышу, у меня бабушка всегда в ванну в горячую воду ставила и оно там поднималось. Может это из-за того что у нее было тесто с яйцами и молоком, совсем другой рецепт? А тесто в холод-ке поднимается?
Тесто в холодильнике прекрасно поднимется, и разделываться будет прекрасно)
Спасибо за рецепт! Пирожки пропеклись и получились нежными. Однозначно в КК!
БОльшое спасибо за доверие к рецепту!
Здравствуйте! Пирожки получились очень вкусные. И легкие в приготовлении.Но они у нас как-то плохо лепились раскрывались при жарке подскажите как правильно лепить.
О,я нашла как фото добавить. Спасибо за рецепт. Все получилось. Возмущалась изначально, что все дрожжи бросают в теплое молоко, а здесь ни яйца, ни молока, и дрожжи только сахаром посыпать - решила что ошибка в рецепте. Но оказалось, что все правильно!
Чудесные пирожки! Большое спасибо за доверие к рецепту!
я тоже приготовила - первый раз в своей жизни пирожки. вот жду парня с работы, чтобы оценил, вся в нетерпении - мне очень понравились.
я тоже не понимаю как фото прикрепить
Ответ для Alamaska
Спасибо большое за доверие к рецепту!
P.s. нашла
Еще раз СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Дарья! Спасибо большое за доверие к рецепту! Очень рада, что Вам понравился рецепт!
Я в полном восторге от этого теста! До этого делала только раз дрожжевое тесто, но вышло не очень... А тут так сильно захотелось пирожков с картошкой, недели две искала нужный рецепт. Рада, что попала в точку с рецептом. Правда тесто простояло 1,5 часа в холодильнике и брала пропорции меньше))
Вышло 15 пирожков небольших
P.s. подскажите, пожалуйста, как фотографию прикреплять?)
Очень вкусно,очень быстро и с первого раза!СПАСИБО!!!
Сегодня приготовила пирожочки. Только махонькие) на 2 укуса...очень вкусно получилось Спасибо большое за рецепт! Забрала в КК
Спасибо большое!
приготовила и в восторге ,тесто пух несмотря на то что я не выдержила 4 часов ,меня хватило всего на 2 часа. спасибо огромное за рецепт
Спасибо большое! Очень рада, что Вам понравились пирожки по этому рецепту!
Очень !!!
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