Их действительно всегда мало! И это их единственный недостаток! Огурчики с необыкновенным вкусом - сначала сладковатый, потом островато-соленый, оторваться невозможно, аппетитно хрустящие, непохожие ни на какие другие! И еще - соевый соус здесь играет главную скрипку, а не просто заменяет соль - он обязателен в рецепте!
- 11 июня 2016, 10:05
- 87537
Огурцы закусочные суточные "Всегда мало"
Ингредиенты для «Огурцы закусочные суточные "Всегда мало"»:
- Огурец (свежий) — 1 кг
- Лук зеленый — по вкусу
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Вода — 800 мл
- Сахар — 80 г
- Уксус (винный) — 50 мл
- Перец чили (свежий) — по вкусу
- Соль — 4 ст. л.
- Соевый соус (ТМ Киккоман классический) — 2 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
767.3 ккал
|
белки
9.4 г
|
жиры
31 г
|
углеводы
113.7 г
|100 г блюда
|ккал
36 ккал
|белки
0.4 г
|жиры
1.5 г
|углеводы
5.3 г
Рецепт «Огурцы закусочные суточные "Всегда мало"»:
На сковороде раскалить растительное масло, снять сковороду с огня, добавить колечки чили и вылить все в огурчики.
Чили обязательно - без него огурцы будут просто кисло-сладко-соленые, острота обязательна!
В воде размешать 2 ст. л. соли, сахар и влить уксус.
Залить остывшие огурчики и оставить в теплом месте на сутки.
Комментарии и отзывы
28 июля 2020 года natasha8849 #
28 июля 2020 года alarm clock # (автор рецепта)
6 мая 2020 года annam2004 #
6 мая 2020 года alarm clock # (автор рецепта)
6 мая 2020 года annam2004 #
13 марта 2020 года e dugarskaya 2017 #
И еще: по рецепту - зеленый лук. Когда, как и сколько.
18 марта 2020 года alarm clock # (автор рецепта)
19 марта 2020 года e dugarskaya 2017 #
19 марта 2020 года alarm clock # (автор рецепта)
19 марта 2020 года e dugarskaya 2017 #
23 ноября 2019 года Elenatlt #
23 ноября 2019 года alarm clock # (автор рецепта)
2 августа 2019 года Инна vlipla #
2 августа 2019 года alarm clock # (автор рецепта)
19 августа 2018 года MSU #
1) Сколько его надо?
2) Его так же класть в раскаленное масло?
Спасибо!
19 августа 2018 года alarm clock # (автор рецепта)
24 августа 2017 года sweetyni #
12 августа 2017 года brutto #
12 августа 2017 года alarm clock # (автор рецепта)
12 августа 2017 года brutto #
12 августа 2017 года alarm clock # (автор рецепта)
26 июля 2017 года latos11 #
26 июля 2017 года alarm clock # (автор рецепта)
4 августа 2019 года dobro kirov #
14 июня 2017 года caramel77 #
16 июня 2017 года alarm clock # (автор рецепта)
2 апреля 2017 года svitlana75 #
3 апреля 2017 года alarm clock # (автор рецепта)
16 ноября 2016 года Новосел 70 #
16 ноября 2016 года alarm clock # (автор рецепта)
16 октября 2016 года innashim #
16 октября 2016 года innashim #
16 октября 2016 года alarm clock # (автор рецепта)
2 октября 2016 года lapuly #
2 октября 2016 года alarm clock # (автор рецепта)
24 сентября 2016 года lenagera #
Но хрустят замечательно!
21 сентября 2016 года Ariyana #
21 сентября 2016 года alarm clock # (автор рецепта)
21 сентября 2016 года Ariyana #
17 сентября 2016 года Людмила120179 #
17 сентября 2016 года alarm clock # (автор рецепта)
30 августа 2016 года katia Giovedi #
31 августа 2016 года alarm clock # (автор рецепта)
21 августа 2016 года hfotgrbyf #
22 августа 2016 года alarm clock # (автор рецепта)
20 августа 2016 года tantim8 #
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