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  • 11 июня 2016, 10:05
  • 87537

Огурцы закусочные суточные "Всегда мало"

Рецепт: Огурцы закусочные суточные Всегда мало

Их действительно всегда мало! И это их единственный недостаток! Огурчики с необыкновенным вкусом - сначала сладковатый, потом островато-соленый, оторваться невозможно, аппетитно хрустящие, непохожие ни на какие другие! И еще - соевый соус здесь играет главную скрипку, а не просто заменяет соль - он обязателен в рецепте!

Категория: Закуски Закуски из овощей

Ингредиенты для «Огурцы закусочные суточные "Всегда мало"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
767.3 ккал 		белки
9.4 г 		жиры
31 г 		углеводы
113.7 г
100 г блюда
ккал
36 ккал		 белки
0.4 г		 жиры
1.5 г		 углеводы
5.3 г


Рецепт «Огурцы закусочные суточные "Всегда мало"»:

Вымыть огурчики и разрезать их на 4 части, не доходя до конца.

Пересыпать 2 ст л соли и оставить на 40 минут.

Отжать аккуратно огурчики - ничего не промываем, просто отжать от соленого сока.

На сковороде раскалить растительное масло, снять сковороду с огня, добавить колечки чили и вылить все в огурчики.
Чили обязательно - без него огурцы будут просто кисло-сладко-соленые, острота обязательна!

Перемешать огурчики, чтобы всем хватило масла и влить соевый соус
Перемешать.
Пусть остывают

В воде размешать 2 ст. л. соли, сахар и влить уксус.
Залить остывшие огурчики и оставить в теплом месте на сутки.

Убрать через сутки огурчики в холодильник - они готовы!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Лето + К" На обед : На закуску На природу На ужин : На закуску

Теги: пикник закуска обед ужин гости

Вкусы: острый освежающий соленый кисло-сладкий

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Огурцы закусочные суточные "Всегда мало"
Рецепт: Огурцы закусочные суточные Всегда мало

Их действительно всегда мало! И это их единственный недостаток! Огурчики с необыкновенным вкусом - сначала сладковатый, потом островато-соленый, оторваться невозможно, аппетитно хрустящие, непохожие ни на какие другие! И еще - соевый соус здесь играет главную скрипку, а не просто заменяет соль - он обязателен в рецепте!

Ингредиенты для «Огурцы закусочные суточные "Всегда мало"»:

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Фотографии «Огурцы закусочные суточные "Всегда мало"» от приготовивших (18)

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Комментарии и отзывы

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Подскажите,когда огурцы от соли отжимаем,нам эта отжатая водичка нужна?или ее выливаем?
Нет,не нужна
Спасибо за необычный рецепт, попробую обязательно. Если нет винного уксуса, сколько процентов должно быть в другом уксусе?
5%
спасибо!
Скажите, в рецепте масло растительное - 2 ст.л. Да? Не больше.
И еще: по рецепту - зеленый лук. Когда, как и сколько.
2 ст л растительного масла .Лук по вкусу - я обычно 2-3 стрелки режу
Когда? Во время мариновки или к столу?
На фото 6 зелёный лук,он не к столу,во время.Можете его вообще не добавлять
Ответ для alarm clock
Огурчики замечательные , от себя бы добавила чеснок.
Хорошие огурчики получаются! Летом часто делаю по вашему рецепту! спасибо!
На здоровье!Спасибо за отзыв!!!
Там, где я живу, в наличии только длинные 30см огурцы, я разрезала их на три части, потом каждую надрезала, и дальше по рецепту. Получилось вроде бы и вкусно, я все съела, но повторять не буду, не настолько вкусно. Возможно дело в огурцах. Или может перец у меня был не очень острый
Такие огурцы не годятся для этого рецепта категорически
Подскажите, пожалуйста: у меня только сухой молотый Чили.
1) Сколько его надо?
2) Его так же класть в раскаленное масло?
Спасибо!
Я использую только свежий Чили,сухой никогда не добавляла.Поэтому кол-во на Ваш вкус
А как долго хранятся такие огурчики? Закатывать кто-нибудь пробовал?
Здравствуйте! Рецепт - просто песня. Огромное Вам спасибо. Так вкусно и абсолютно все по мне. Необычный рецепт. Но результат - прекрасный. К слову сказать, меня давно покорило Ваше кулинарное мастерство. Вкусно и с фантазией.
Спасибо на добром слове!Готовьте на здоровье!
Вам спасибо! Творите дальше!
Здравствуйте. Извиняюсь за глупый вопрос. А после суток настаивания их в холодильник в рассоле убирать ?
да, в рассоле
да, в рассоле
Пикантные и интересные огурцы.
Очень рада, что понравились!Благодарю за чудесный фотоотчет!
Подскажите, а из длинных, парниковых получиться? К сожалению у нас других не продают.
никогда не пробовала
Очень интересный рецепт!!! И вкуснятина!!! Летом делала на пикник, с шашлыком только влет шли. Даже мои привереды сыночки только так лопали!!! Спасибо!!!
Спасибо за приятный отзыв!На здоровье!
Огурцы уже подготовила. А вот вода какой температуры должна быть? Комнатной или кипяток?
Отвечаю сама себе - вода прохладная. Нашла в ответ вопросах
Делала, первый раз масло много налила, второй раз сделала на глаз рассол (как из маринованных) будем пробовать
Здесь важно соблюдать все иначе получите совсем другой результат
У меня тоже соленоватые получились
Но хрустят замечательно!
а у меня такие соленые получились - ужас
плохо пересыпали, а потом плохо отжали-соленые ни у кого еще не получались
Знаю, комментарии читала. Еще буду пробовать
Если заменить винный уксус на обычный; количество то же? 50 мл?
да, главное сохранить %
К сожалению не нашла маленьких пупырчатых огурцов, поэтому нарезала на четыре части какие есть. Довольно любопытная закуска, остренько, пряно, хрустяще!
Большое спасибо за отзыв и фотоотчет!!!
Делала за лето уже не один раз, добавляю еще чесночек порезанный, иногда укроп или петрушку, всегда очень вкусно! Сегодня не было чили, добавила приправы для корейской моркови, завтра будем пробовать! Спасибо Вам огромное!!! Ну очень удачный рецепт!!!
На здоровье!
А мне огурцы показались кисловаты, мало сахара, но это личное мнение.
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