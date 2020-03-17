Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Закуски Закуски из сыра
  • 17 марта 2020, 14:08
  • 5087

Плавленый сыр из творога

Рецепт: Плавленый сыр из творога

Вкуснейший рецепт приготовления домашнего плавленого сыра всего за 15 минут! Чем пытаться найти в продаже вкусный и полезный плавленый сыр, легче и быстрее его приготовить в домашних условиях. Этот сыр очень напоминает магазинный «Янтарь». Но вкуснее, аппетитнее и, несомненно, полезнее. Готовьте и пробуйте с удовольствием.

Категория: Закуски Закуски из сыра

Ингредиенты для «Плавленый сыр из творога»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1225.2 ккал		 белки
100.3 г		 жиры
82 г		 углеводы
21.3 г
100 г блюда
ккал
165.6 ккал		 белки
13.6 г		 жиры
11.1 г		 углеводы
2.9 г


Рецепт «Плавленый сыр из творога»:

1. Соединяем творог, яйцо, молоко, соль и соду. Все хорошо перемешиваем погружным блендером.
2. Перекладываем получившуюся массу в кастрюлю и отправляем на плиту на медленный огонь.
3. Нагреваем смесь постоянно помешивая, когда смесь начнет плавиться и станет более жидкая, добавляем мягкое сливочное масло и хорошо перемешиваем до полного растворения масла. Доводим смесь до кипения, выключаем огонь, еще раз перемешиваем и даем слегка остыть. Весь этап плавления у меня занял 10 минут.
4. Разливаем в заранее подготовленные судочки, накрываем пищевой пленкой. И даем полностью остыть.
Сыр можно уже кушать он будет более мягкий и тягучий, а также можно отправить в холодильник до полного загустения на 2-3 часа!
Приятного аппетита и отличного настроения!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : На закуску На ужин : На закуску

Теги: завтрак обед закуска

Вкусы: сырный соленый сливочный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Плавленый сыр из творога
Описание: Вкуснейший рецепт приготовления домашнего плавленого сыра всего за 15 минут! Чем пытаться найти в продаже вкусный и полезный плавленый сыр, легче и быстрее его приготовить в домашних условиях. Этот сыр очень напоминает магазинный «Янтарь». Но вкуснее, аппетитнее и, несомненно, полезнее. Готовьте и пробуйте с удовольствием.


Другие варианты рецепта

Показать все варианты рецепта (16)

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Комментарии и отзывы

Интересно! Надо взять на вооружение.
Часто делаю детям. Перестала класть яйцо, более густой сыр получается. Молоко тоже никогда не кладу, только масло. А так вообще чудо, когда на глазах происходит такое преображение творога в сыр.
делала как-то такой сыр-очень помог совет
https://www.povarenok.ru/advice/show/1798/
Угу... я старался
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Есть ли у вас техника бренда REDMOND?


Уже 628 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки