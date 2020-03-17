Lusika79Поваренок 3 уровня 17 марта 2020, 14:08

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Плавленый сыр из творога

Вкуснейший рецепт приготовления домашнего плавленого сыра всего за 15 минут! Чем пытаться найти в продаже вкусный и полезный плавленый сыр, легче и быстрее его приготовить в домашних условиях. Этот сыр очень напоминает магазинный «Янтарь». Но вкуснее, аппетитнее и, несомненно, полезнее. Готовьте и пробуйте с удовольствием.

Ингредиенты для «Плавленый сыр из творога»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

1225.2 ккал белки

100.3 г жиры

82 г углеводы

21.3 г 100 г блюда ккал

165.6 ккал белки

13.6 г жиры

11.1 г углеводы

2.9 г

Рецепт «Плавленый сыр из творога»:

1. Соединяем творог, яйцо, молоко, соль и соду. Все хорошо перемешиваем погружным блендером.

2. Перекладываем получившуюся массу в кастрюлю и отправляем на плиту на медленный огонь.

3. Нагреваем смесь постоянно помешивая, когда смесь начнет плавиться и станет более жидкая, добавляем мягкое сливочное масло и хорошо перемешиваем до полного растворения масла. Доводим смесь до кипения, выключаем огонь, еще раз перемешиваем и даем слегка остыть. Весь этап плавления у меня занял 10 минут.

4. Разливаем в заранее подготовленные судочки, накрываем пищевой пленкой. И даем полностью остыть.

Сыр можно уже кушать он будет более мягкий и тягучий, а также можно отправить в холодильник до полного загустения на 2-3 часа!

Приятного аппетита и отличного настроения!