Вкуснейший рецепт приготовления домашнего плавленого сыра всего за 15 минут! Чем пытаться найти в продаже вкусный и полезный плавленый сыр, легче и быстрее его приготовить в домашних условиях. Этот сыр очень напоминает магазинный «Янтарь». Но вкуснее, аппетитнее и, несомненно, полезнее. Готовьте и пробуйте с удовольствием.
- 17 марта 2020, 14:08
- 5087
Плавленый сыр из творога
Ингредиенты для «Плавленый сыр из творога»:
- Творог (домашний не менее 9 % жирность) — 500 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Масло сливочное — 80 г
- Молоко — 50 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Сода — 1 ч. л.
- Укроп — 0.5 пуч.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
1225.2 ккал
|белки
100.3 г
|жиры
82 г
|углеводы
21.3 г
|100 г блюда
|ккал
165.6 ккал
|белки
13.6 г
|жиры
11.1 г
|углеводы
2.9 г
Рецепт «Плавленый сыр из творога»:
2. Перекладываем получившуюся массу в кастрюлю и отправляем на плиту на медленный огонь.
3. Нагреваем смесь постоянно помешивая, когда смесь начнет плавиться и станет более жидкая, добавляем мягкое сливочное масло и хорошо перемешиваем до полного растворения масла. Доводим смесь до кипения, выключаем огонь, еще раз перемешиваем и даем слегка остыть. Весь этап плавления у меня занял 10 минут.
4. Разливаем в заранее подготовленные судочки, накрываем пищевой пленкой. И даем полностью остыть.
Сыр можно уже кушать он будет более мягкий и тягучий, а также можно отправить в холодильник до полного загустения на 2-3 часа!
Приятного аппетита и отличного настроения!
Комментарии и отзывы
позавчера Stillet #
позавчера mahaprema #
позавчера ingrida abraityte #
позавчера Lusika79 # (автор рецепта)
позавчера qwerrty121 #
https://www.povarenok.ru/advice/show/1798/
вчера в 5:24 NDemon #
вчера в 10:25 qwerrty121 #
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