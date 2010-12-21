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Версия для печати Рецепты Выпечка Блины, оладьи, сырники Блины
  • 21 декабря 2010, 20:15
  • 1210308

Кружевные блины

Рецепт: Кружевные блины

Этот рецепт я, наверно, искала всю свою жизнь. Блины жарила не часто, т. к. не могла найти рецепт идеальных кружевных, тонюсеньких блинчиков. Как-то к нам пришла наша родственница с целым блюдом таких блинчиков, начинка была из капусты с яйцом, конечно я долгое время не решалась спросить рецепт, т. к. она - дама своенравная и только недавно его все-таки заполучила. Конечно, вначале была настроена скептически, думала, что всех секретов она все-равно не расскажет, но была приятно удивлена, когда они у меня получились именно такие, как у нее. Кстати, она - повар в детском саду, итак делюсь самым сокровенным...

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Блины

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Кружевные блины»:

Время приготовления:

Количество порций: 30

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2093.5 ккал 		белки
93.8 г 		жиры
39.5 г 		углеводы
342.1 г
Порции
ккал
69.8 ккал		 белки
3.1 г		 жиры
1.3 г		 углеводы
11.4 г
100 г блюда
ккал
123.1 ккал		 белки
5.5 г		 жиры
2.3 г		 углеводы
20.1 г


Рецепт «Кружевные блины»:

Беру 5 яиц, добавляю 2 ст. л. сахара с верхом, щепотку соли.
Все перемешиваю вилочкой.

Чайную ложку соды с верхом погасить кипятком.

Соду добавляю в яйца и миксером начинаю взбивать.

Взбиваю... Примерно до такого состояния.

Набираю в стакан муки... Всего потребуется 2 стакана.

И через сито просеиваю частями.

Периодически перемешивая.

Тщательно размешиваю, чтобы не было комочков.

Ставлю на плиту 1,5 л молока, прогреваю до чуть теплого состояния.

Начинаю по чуть-чуть добавлять теплое молоко, постоянно помешивая.

Молоко удобней наливать из чайничка.
Когда густоту разводишь жидкостью - это идеальный вариант, комков точно не будет, гарантировано!
Возможно, молоко у вас уйдет не все, вы должны смотреть по густоте теста, оно должно быть немного жиже, чем ряженка, долить молоко всегда успеете.

Далее беру чуть больше, чем полстакана растительного масла.

И выливаю его в тесто. Вы должны видеть, какое по густоте будет тесто, если у вас яйца крупные, как у меня, то 1,5 л молока будет много, молоко вливайте по чуть-чуть, тесто не должно быть слишком жидкое или слишком густое.

Теперь начинаю выпекать, первый раз смазав сковороду растительным маслом. Потом смазывать не надо, ведь в тесте уже есть масло.
Очень большое значение имеет сковорода.
Каждый блинчик я слегка смазываю сливочным маслом.
Если вам показалось, что блинчик толстоват, добавьте еще немного молока, и так после каждого блинчика, смотрите.

Они должны быть настолько тонюсенькие, что когда их берешь, то еле отделяешь, боясь порвать.
Получаются они совсем нежирные и идеальны для того, чтобы завернуть начинку.

А потом завернуть в них любимую начинку.
Не следует брать очень много начинки.

Я делала с мясом и капустой с яйцом.
А на Новый год буду делать с семгой и икрой.
Приятного аппетита!!!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?t=4421
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На полдник На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На полдник На праздничный стол На природу На ужин : На закуску

Теги: обед ужин завтрак закуска полдник

Вкусы: блинный нежный

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Кружевные блины
Рецепт: Кружевные блины

Этот рецепт я, наверно, искала всю свою жизнь. Блины жарила не часто, т. к. не могла найти рецепт идеальных кружевных, тонюсеньких блинчиков. Как-то к нам пришла наша родственница с целым блюдом таких блинчиков, начинка была из капусты с яйцом, конечно я долгое время не решалась спросить рецепт, т. к. она - дама своенравная и только недавно его все-таки заполучила. Конечно, вначале была настроена скептически, думала, что всех секретов она все-равно не расскажет, но была приятно удивлена, когда они у меня получились именно такие, как у нее. Кстати, она - повар в детском саду, итак делюсь самым сокровенным...

Ингредиенты для «Кружевные блины»:

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Комментарии и отзывы

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Прекрасный рецепт, большое спасибо !
Здравствуйте! Для того, чтобы строго следовать рецепту надо знать емкость используемого стакана Рецептов хороших много, но редко кто указывает емкость своих стаканов. А так сидишь и гадаешь на кофейной гуще. Кто то угадал, а кто то испортил продукты. Неужели это сделать так трудно? А ведь много новичков посещают сайт. Делитесь рецептом, так делитесь до конца. Или в граммах или в миллилитрах. Какие сложности то?
у меня рецептов блинов много добавлю еще 1 никогда не наливала молоко в чайник думаю подойдет кружечка или маленькая кастрюля с носиком
Не люблю соду в выпечке, а дрожжами заменить наверно можно и в какой пропорции?
С дрожжами это блины, а не блинчики, и вкус у них со
вершенно иной. Сода именно в тонких блинчиках кстати. Попробуйте четверть порции, на одно яйцо и четверть ложечки соды. Гашеная кипятком, она не чувствуется совершенно, уверяю Вас. Я пеку блинчики по такому рецепту лет 20, они тонкие и очень вкусные.
Если бы сама не накосячила - было бы идеально, но и так получилось очень вкусно. Делала на 0,5 л. молока, муки было грамм 140. Начинка творожная масса. Выход - 16 штук.
Обалдеть! У меня получилось! Впервые в жизни на 28-ом году жизни у меня получились блины, без лишних проблем и мучений. Очень много раз пыталась научиться, уже даже смирилась с тем, что эта наука мне неподвластна, хотя с любой другой выпечкой очень даже на "ты". Взялась на этот рецепт, особо ни на что не надеясь, а тут прям с первого блина как пошло! Спасибо огромное автору за рецепт. Теперь я умею печь блины
P.S. Сода не чувствуется совсем.
Отличные, вкусные тоненькие блинчики, которые очень приятно готовить. Готовила на пробу треть, мало ))). Улетают на раз
Здравствуйте ) Спасибо за рецепт , давно не пробовала новое тесто для блинов ) Получились с первого раза и очень вкусные ) идеальны с начинкой 😋
Мои кружевные блины! Вкусные, нежные!
Готовила треть порции, все остались довольны
Спасибо за рецепт!
Замечательные блины получились . Тонкие, воздушные . Пеклись отлично , только молока ушло 1 литр и 400 мл. На такое количество молока и яиц , сахара, как раз нормально. Пекла на «среднем огне « на електроплите. Спасибо большое автору за рецепт
Спасибо за рецепт!Пеку только по вашему рецепту,и дочь моя тоже,ей 12 лет,как раз сейчас печет.
Спасибо за рецепт!Пеку только по вашему рецепту,и дочь моя тоже,ей 12 лет,как раз сейчас печет.
Очень удачный рецепт блинчиков. У меня тоже тесто было жиденькое, консистенции "густое молоко")), но ни один не порвался и хорошо переворачивались. Большое спасибо за рецепт!
Очень вкусные блины, спасибо большое! Пекла к Радонице
Спасибо автору!!!! Рецепт идеальный! В первый раз делала строго по рецепту-получились идеальными! И последующие разы немного изменила рецепт, в целях экономии, т.к молоко продают по 1 литру, а я не люблю его пить, и 500 мл остаётся, пришлось схитрить)) я разбавляла этот литр молока - водой! мл 300-500, в зависимости от вязкости теста вливала разное колличество воды каждый раз-наверное от размера яиц, сорта муки зависит, по разному требуется колличество воды. Делаю консистенцию теста а-ля густое молочко, костинценция кефир для меня густая, тяжело печь. Жиденькие тесто печется идеально! Блинов выходит с этого объема продуктов много-около 50 штук, посчитала в первый раз. Очень много, для одного раза. Едим с мужем дня три, потом готовлю по новой))) я заворачиваю в блины различные начинки-яйцо с зелёным луком, картофельное пюре с обжаренным репчатым луком, шампиньоны обжаренные с яйцом. Уже пекла раз 10 точно в этом 2020 году. Есть нюансы-стро6о соблюдать рецептуру и порядок кладки продуктов! Один раз молоко поленилась подогреть!-итог блины как пакля пеклись, я быстренько подогрела тесто на индукционной плите, и все было дальше отлично
Блины реально тонюсенькие, если не переборщить с тестом. Рецепт вкумный, спасибо
Пеку блины по этому рецепту уже лет 5. Всегда все получается. Блинчики тоненькие. Очень вкусные. Спасибо автору за рецепт.
Зря ругаете, блинчики получились великолепные! Тонкие и ажурные! Я лишь положила чуть меньше соды, просто побоялась. Записала себе рецепт. Спасибо большое!)
Столько продуктов выкинул.
Бред, а не рецепт.
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