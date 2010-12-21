Кружевные блины

Этот рецепт я, наверно, искала всю свою жизнь. Блины жарила не часто, т. к. не могла найти рецепт идеальных кружевных, тонюсеньких блинчиков. Как-то к нам пришла наша родственница с целым блюдом таких блинчиков, начинка была из капусты с яйцом, конечно я долгое время не решалась спросить рецепт, т. к. она - дама своенравная и только недавно его все-таки заполучила. Конечно, вначале была настроена скептически, думала, что всех секретов она все-равно не расскажет, но была приятно удивлена, когда они у меня получились именно такие, как у нее. Кстати, она - повар в детском саду, итак делюсь самым сокровенным...