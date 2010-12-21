Этот рецепт я, наверно, искала всю свою жизнь. Блины жарила не часто, т. к. не могла найти рецепт идеальных кружевных, тонюсеньких блинчиков. Как-то к нам пришла наша родственница с целым блюдом таких блинчиков, начинка была из капусты с яйцом, конечно я долгое время не решалась спросить рецепт, т. к. она - дама своенравная и только недавно его все-таки заполучила. Конечно, вначале была настроена скептически, думала, что всех секретов она все-равно не расскажет, но была приятно удивлена, когда они у меня получились именно такие, как у нее. Кстати, она - повар в детском саду, итак делюсь самым сокровенным...
- 21 декабря 2010, 20:15
- 1210308
Кружевные блины
Ингредиенты для «Кружевные блины»:
- Яйцо куриное — 5 шт
- Мука пшеничная / Мука — 2 стак.
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль (щепотка)
- Сода (с верхом) — 1 ч. л.
- Молоко — 1,5 л
- Масло растительное (чуть больше) — 0,5 стак.
- Вода (кипяток для гашения соды)
Время приготовления:
Количество порций: 30
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2093.5 ккал
|
белки
93.8 г
|
жиры
39.5 г
|
углеводы
342.1 г
|Порции
|ккал
69.8 ккал
|белки
3.1 г
|жиры
1.3 г
|углеводы
11.4 г
|100 г блюда
|ккал
123.1 ккал
|белки
5.5 г
|жиры
2.3 г
|углеводы
20.1 г
Рецепт «Кружевные блины»:
Молоко удобней наливать из чайничка.
Когда густоту разводишь жидкостью - это идеальный вариант, комков точно не будет, гарантировано!
Возможно, молоко у вас уйдет не все, вы должны смотреть по густоте теста, оно должно быть немного жиже, чем ряженка, долить молоко всегда успеете.
И выливаю его в тесто. Вы должны видеть, какое по густоте будет тесто, если у вас яйца крупные, как у меня, то 1,5 л молока будет много, молоко вливайте по чуть-чуть, тесто не должно быть слишком жидкое или слишком густое.
Теперь начинаю выпекать, первый раз смазав сковороду растительным маслом. Потом смазывать не надо, ведь в тесте уже есть масло.
Очень большое значение имеет сковорода.
Каждый блинчик я слегка смазываю сливочным маслом.
Если вам показалось, что блинчик толстоват, добавьте еще немного молока, и так после каждого блинчика, смотрите.
Они должны быть настолько тонюсенькие, что когда их берешь, то еле отделяешь, боясь порвать.
Получаются они совсем нежирные и идеальны для того, чтобы завернуть начинку.
Я делала с мясом и капустой с яйцом.
А на Новый год буду делать с семгой и икрой.
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
5 июня nika 7 2016 #
5 июня izumrud_ln #
5 июня ela050p #
5 июня taliona #
5 июня LanaSlavina #
вершенно иной. Сода именно в тонких блинчиках кстати. Попробуйте четверть порции, на одно яйцо и четверть ложечки соды. Гашеная кипятком, она не чувствуется совершенно, уверяю Вас. Я пеку блинчики по такому рецепту лет 20, они тонкие и очень вкусные.
13 марта garlovskaya #
10 марта Yulitko #
P.S. Сода не чувствуется совсем.
10 марта Jean-V #
1 марта Devochka27 #
9 февраля Анастасия АГ #
Готовила треть порции, все остались довольны
Спасибо за рецепт!
24 января Hanna21 #
24 августа 2020 года эллочка людоедка #
24 августа 2020 года эллочка людоедка #
11 июля 2020 года Antonina9 #
30 апреля 2020 года nnutty #
12 апреля 2020 года Anetta Pavlova #
1 апреля 2020 года lgrant #
28 февраля 2020 года valeriya nazarenko #
26 февраля 2020 года tatiar1988 #
25 февраля 2020 года skoop #
25 февраля 2020 года skoop #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: