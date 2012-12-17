Настоящая абхазская аджика

Речь пойдет о том продукте, который готовят на Кавказе. Слово "Аджика" абхазского происхождения (собственно, как и сам продукт) и означает оно в переводе на русский "соль". Именно как соль я ее и использую: добавляю в супы и борщи, в мясо, в рыбу. У блюд, приготовленных с использованием аджики, просто умопомрачительный аромат!

Перец помыть, просушить на полотенце, открутить с него "шапочки" (НЕ разрезать! Семечки НЕ вынимать!)Чеснок почистить.Зелень промыть, слегка просушить, в случае необходимости обрезать подвявшие кончики черенковВсе составляющие (вместе с солью!) перемолоть на мясорубке. Если есть блендер, потом разбить всю массу блендером до однородности (семечки от перца все-таки должны ощущаться). Если блендера нету - прогнать массу через мясорубку 3-4 раза.Поставить (не в алюминиевой посуде) в комнатной температуре под неплотно закрытой крышкой на 3-4 дня (должна пройти ферментация и испариться часть жидкости). Когда ферментация закончилась, разложить по баночкам, закрыть капроновыми крышками (НЕ стерилизовать!) и поставить в холодильник.По желанию можно добавить хмели-сунели и/или лесные орехи. В принципе, аджика, как и борщ, у каждой хозяйки получается по своему. Дерзайте!