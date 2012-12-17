Речь пойдет о том продукте, который готовят на Кавказе. Слово "Аджика" абхазского происхождения (собственно, как и сам продукт) и означает оно в переводе на русский "соль". Именно как соль я ее и использую: добавляю в супы и борщи, в мясо, в рыбу. У блюд, приготовленных с использованием аджики, просто умопомрачительный аромат!
- 17 декабря 2012, 13:06
- 650948
Настоящая абхазская аджика
Ингредиенты для «Настоящая абхазская аджика»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
62.9 ккал
|
белки
10.5 г
|
жиры
2.5 г
|
углеводы
11.4 г
|100 г блюда
|ккал
23.3 ккал
|белки
3.9 г
|жиры
0.9 г
|углеводы
4.2 г
Рецепт «Настоящая абхазская аджика»:
Перец помыть, просушить на полотенце, открутить с него "шапочки" (НЕ разрезать! Семечки НЕ вынимать!)
Чеснок почистить.
Зелень промыть, слегка просушить, в случае необходимости обрезать подвявшие кончики черенков
Все составляющие (вместе с солью!) перемолоть на мясорубке. Если есть блендер, потом разбить всю массу блендером до однородности (семечки от перца все-таки должны ощущаться). Если блендера нету - прогнать массу через мясорубку 3-4 раза.
Поставить (не в алюминиевой посуде) в комнатной температуре под неплотно закрытой крышкой на 3-4 дня (должна пройти ферментация и испариться часть жидкости). Когда ферментация закончилась, разложить по баночкам, закрыть капроновыми крышками (НЕ стерилизовать!) и поставить в холодильник.
По желанию можно добавить хмели-сунели и/или лесные орехи. В принципе, аджика, как и борщ, у каждой хозяйки получается по своему. Дерзайте!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5676
Чеснок почистить.
Зелень промыть, слегка просушить, в случае необходимости обрезать подвявшие кончики черенков
Все составляющие (вместе с солью!) перемолоть на мясорубке. Если есть блендер, потом разбить всю массу блендером до однородности (семечки от перца все-таки должны ощущаться). Если блендера нету - прогнать массу через мясорубку 3-4 раза.
Поставить (не в алюминиевой посуде) в комнатной температуре под неплотно закрытой крышкой на 3-4 дня (должна пройти ферментация и испариться часть жидкости). Когда ферментация закончилась, разложить по баночкам, закрыть капроновыми крышками (НЕ стерилизовать!) и поставить в холодильник.
По желанию можно добавить хмели-сунели и/или лесные орехи. В принципе, аджика, как и борщ, у каждой хозяйки получается по своему. Дерзайте!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5676
Комментарии и отзывы
25 июля lada2808ivanova #
15 марта krasulinaanastasia751 #
19 сентября 2020 года dashkova 74 #
18 сентября 2020 года uii1 #
16 сентября 2020 года sidorenko 1973 #
26 августа 2020 года sima3373 #
перемешивать надо? Вчера сделала, поставила.
18 августа 2020 года vladd #
11 августа 2020 года Anetta Pavlova #
19 января 2020 года imu83 #
9 сентября 2019 года Наталья Теплякова #
12 сентября 2019 года Наталья Теплякова #
16 сентября 2019 года Александра Алексакина #
16 сентября 2019 года Александра Алексакина #
17 сентября 2019 года Наталья Теплякова #
26 августа 2018 года Алла Козинец #
18 августа 2018 года elena nik17 #
24 июля 2018 года Лемза Алла #
21 июня 2018 года MIGLAS #
11 января 2018 года natali-chanum #
6 декабря 2017 года лесица #
8 октября 2017 года Ируня # (модератор)
28 сентября 2017 года Moshkin #
24 сентября 2017 года Vladimir Spirkin #
18 октября 2017 года Team z #
Я тоже даю в такую аджику уцхо сунели и орехи. Зелень не кладу. Получается - огонь и восторг. Каждый год осенью делаю три - четыре литра. Стоит бесконечно долго.
18 октября 2017 года Vladimir Spirkin #
11 января 2018 года natali-chanum #
13 февраля 2019 года Vladimir Spirkin #
23 сентября 2017 года Moshkin #
фото : аджика https://www.povarenok.ru/photo/104206/ перчик https://www.povarenok.ru/photo/104207/
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