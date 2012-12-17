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  • 17 декабря 2012, 13:06
  • 650948

Настоящая абхазская аджика

Рецепт: Настоящая абхазская аджика

Речь пойдет о том продукте, который готовят на Кавказе. Слово "Аджика" абхазского происхождения (собственно, как и сам продукт) и означает оно в переводе на русский "соль". Именно как соль я ее и использую: добавляю в супы и борщи, в мясо, в рыбу. У блюд, приготовленных с использованием аджики, просто умопомрачительный аромат!

Категория: Соусы Другие соусы

Кухня: Абхазская

Ингредиенты для «Настоящая абхазская аджика»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
62.9 ккал 		белки
10.5 г 		жиры
2.5 г 		углеводы
11.4 г
100 г блюда
ккал
23.3 ккал		 белки
3.9 г		 жиры
0.9 г		 углеводы
4.2 г

Рецепт «Настоящая абхазская аджика»:

Перец помыть, просушить на полотенце, открутить с него "шапочки" (НЕ разрезать! Семечки НЕ вынимать!)
Чеснок почистить.

Зелень промыть, слегка просушить, в случае необходимости обрезать подвявшие кончики черенков

Все составляющие (вместе с солью!) перемолоть на мясорубке. Если есть блендер, потом разбить всю массу блендером до однородности (семечки от перца все-таки должны ощущаться). Если блендера нету - прогнать массу через мясорубку 3-4 раза.

Поставить (не в алюминиевой посуде) в комнатной температуре под неплотно закрытой крышкой на 3-4 дня (должна пройти ферментация и испариться часть жидкости). Когда ферментация закончилась, разложить по баночкам, закрыть капроновыми крышками (НЕ стерилизовать!) и поставить в холодильник.

По желанию можно добавить хмели-сунели и/или лесные орехи. В принципе, аджика, как и борщ, у каждой хозяйки получается по своему. Дерзайте!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5676
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед На природу На ужин : На закуску Специальное питание : Вегетарианское питание

Теги: ужин обед

Вкусы: пряный соленый острый

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Настоящая абхазская аджика
Рецепт: Настоящая абхазская аджика

Речь пойдет о том продукте, который готовят на Кавказе. Слово "Аджика" абхазского происхождения (собственно, как и сам продукт) и означает оно в переводе на русский "соль". Именно как соль я ее и использую: добавляю в супы и борщи, в мясо, в рыбу. У блюд, приготовленных с использованием аджики, просто умопомрачительный аромат!

Ингредиенты для «Настоящая абхазская аджика»:

Комментарии и отзывы

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В этом году попробую ваш вариант, заинтересовал. Привозили 2 года назад из Абхазии, на вкус действительно соленая. А мы готовим по грузинскому рецепту. Кому интересно делюсь: https://imperiyavkusov.ru/adzhika
Аджика понравилась, рецепт хороший
Пошла делать
Очень вкусно! Спасибо!
Спасибо большое за рецепт. Готовлю несколько лет подряд. Ничего не меняю. Всем родным очень нравится
А во время ферментации
перемешивать надо? Вчера сделала, поставила.
на такое количество продуктов надо минимум 150 г соли... и перец абхазы используют подвяленный... тогда не будет "болотного цвета" и "соплеподобной" массы... удачи
Делаю второй год. Сегодня вот в блендере сделала. Будет сейчас стоять. Одну норму строго по рецепту плюс пожитник+хмели сунели+какая то приправа из Бангладеша привезли, вторую норму без зелени всей плюс пожитник. Получаются совершенно разные, и та, и та очень вкусные. Рецепт отличный!
Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, для начинающих...Как понять, что процесс ферментации уже закончился?! Очень заинтересовал рецепт
У меня не получилось На стадии ферментации что-то пошло не так - масса начала тянуться сопливо, т.е. испортилась на второй-третий день. Отчего? Обидна.
Сейчас чуть подсохла, жидкость испарилась, тянуться перестало. Но не уверена, что можно исподьзовать то, что получилось. Жаль, никто не ответил.
Сейчас чуть подсохла, жидкость испарилась, тянуться перестало. Но не уверена, что можно исподьзовать то, что получилось. Жаль, никто не ответил.
можно использовать
У меня не получилось На стадии ферментации что-то пошло не так - масса начала тянуться сопливо, т.е. испортилась на второй-третий день. Отчего? Обидна.
Это нормально, значит, ферментация не закончилась. У меня в прошлом году почти месяц шла. Не знаю, от чего зависит, всегда по-разному. Потом все будет хорошо
Спасибо за ответ! Даже подумать не могла, что это стадия ферментации. Жаль, уже выбросила(
Сказать что это вкусно, это ничего не сказать причем что я не очень люблю острый перец в свежем виде, но это нечто....остановиться невозможно. Спасибо. Забрала в КК, на нашем столе поселилось прочно. Я еще добавила чайную ложку молотых семян кориандра.
Большое спасибо за рецепт. Очень вкусно!
Аджика супер!!!! Делала в прошлом году,только доели последнюю баночку,очень ароматная,хорошо хранится,забыла что значит покупать приправу для супа,да и в мясные блюда хорошо идет. Автору спасибо огромное!!!
Делаю аджику по Вашему рецепту уже несколько лет. Очень вкусно.
Я уже писала, что аджику по данному рецепту делаю не раз - прижилась она не только у нас, но и "пошла" по друзьям-соседям. Как-то в маленькой баночке оставалось ее немного и я поставила на стол, слегка прикрыв, и заметила, что аджика подсыхает. Теперь кофе-чай у меня - только с аджикой: на хлебушек маслицо, аджичку, кинзочку, сыр и - горячий бутер! Вкусняшка!!!...
Я в восторге от вашей аджички! Делаю второй год подряд. Все, кто пробовал аджику, не уходят от нас без баночки))) а уж, как друзья мужа нахваливают меня-хозяйку😁😁😁. Я обожаю ее с салом и хлебушком в прикуску))))
Получилась вкусная аджика, спасибо! У меня фаворит - другой рецепт, без зелени, но этот тоже однозначно буду делать для разнообразия. Перец у меня был, в основном, зелёный, поэтому цвет соответствующий. А на вкус - как мы любим - острая и ничего лишнего. Добавляла хмели-сунели.
Я ещё люблю добавлять соус Tigullio Gran Pesto alla Genovese . Смешиваю перед едой . Вкус - супер !
Вместо хмели-сунели добавить уцхо-сунели, 1-2ст. ложки
Вы знаете толк в специях))
Я тоже даю в такую аджику уцхо сунели и орехи. Зелень не кладу. Получается - огонь и восторг. Каждый год осенью делаю три - четыре литра. Стоит бесконечно долго.
А если добавить еще молотый кориандр, то аромат будет вообще сногсшибательный.Зелень, на мой взгляд, ухудшает послевкусие, если понятно, что я имею в виду.
Извините, немного не соглашусь - аромат свежего, ни с чем несравненного (фиолетового), базилика только обогатит послевкусие (как по мне)!!! А когда свежеприготовленная аджика "ферментируется", то и соседи "идут на запах"... Но... "на вкус и цвет..."
Конечно, дело вкуса.Просто я вообще базилик не люблю.
Спасибо за рецепт ! Классная аджика , а вкус какой , а аромат !!!
фото : аджика https://www.povarenok.ru/photo/104206/ перчик https://www.povarenok.ru/photo/104207/
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