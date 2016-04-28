Каждый год я обязательно пробую новый рецепт и, в зависимости от результата, он попадает или нет в мою заветную тетрадь. Этот рецепт попал туда с первого раза. Чем понравился - он делается без заморочек, тесто стоит и развивается в теч 1-2 суток, на вкус ни убавить-ни прибавить, небольшое количество яиц. Фотографии готовых куличей - прошлогодние, т. к в этом году поставила тесто вчера, чтобы испечь пасхальные куличи в Чистый четверг. Возможно, рецепт будет кому-то полезным - спешу поделиться!
- 28 апреля 2016, 11:08
- 148082
Мой идеальный кулич "Для занятых"
Ингредиенты для «Мой идеальный кулич "Для занятых"»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 300 г
- Молоко — 125 мл
- Дрожжи (свежие) — 20 г
- Сахар (по вкусу от 3 до 6 ст л) — 3 ст. л.
- Соль — 1 щепот.
- Масло сливочное (растопить) — 150 г
- Изюм — 50 г
- Цукаты — 50 г
- Яйцо куриное — 2 шт
Глазурь
- Сахарная пудра — 250 г
- Белок яичный — 1 шт
- Сок лимонный — 1/2 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3918.2 ккал
|
белки
62.3 г
|
жиры
141.6 г
|
углеводы
621.2 г
|100 г блюда
|ккал
337.8 ккал
|белки
5.4 г
|жиры
12.2 г
|углеводы
53.6 г
Рецепт «Мой идеальный кулич "Для занятых"»:
ВСЕ ПРОДУКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ!!!
В емкость выкладываем все продукты для теста.
Накрываем емкость и убираем в холодильник минимум на 18 часов - максимум на 2 суток - температура в холодильнике 5-6 градусов.
Формочки для куличей смазываем, прокладываем пергаментом и выкладываем тесто заполняя на 1/3.
Обязательно даем подняться в теплом месте и ставим в нагретую до 180 духовку на 20-30 минут, время зависит от величины формы.
Для глазури все хорошо размешиваем и покрываем теплые куличи.
Ну и как любым куличам им необходимо отстояться
Комментарии и отзывы
вчера в 9:48 prismotrova25 #
Пеку уже не первый год. Раздала девочкам на работе ваш рецепт. Всем очень нравиться. Куличи вкусные, намного лучше чем в магазине. А как экономят время
вчера в 14:10 alarm clock # (автор рецепта)
25 апреля tischa1606 #
Может знаете в чем причина?
Спасибо
25 апреля alarm clock # (автор рецепта)
13 мая 2021 года топиарий #
14 мая 2021 года alarm clock # (автор рецепта)
12 месяцев назад kritikessa #
1. свежие дрожжи раскрошить - это понятно. А в какой последовательности продукты закладывать? На дрожжи жидкость, как обычно, или без разницы, хоть муку, хоть сахар?
2. каким миксером лучше взбивать: ручным или планетарным? Или без разницы?
3. после того, как тесто отстоялось в холодильнике, перед раскладыванием по формам его надо обминать?
8 мая 2021 года alarm clock # (автор рецепта)
8 мая 2021 года kritikessa #
У меня особо не было желания иметь планетарный миксер, обычным ручным обходилась, правда, без хлебопечки своей жизни уже не представляю. Но вот на этот новый год муж подарил планетарный, поэтому и решила им попробовать сделать.
На Пасху куличи пекла, в нём взбивала, прикольные ощущения
Так что, буду пробовать твой рецепт
8 мая 2021 года alarm clock # (автор рецепта)
6 мая 2021 года ytro zima #
Утром проснулась, а тесто в холодильнике каким вчера я его туда поставила, точно таким же осталось. Ни на одну секундочку не поднялось.
Ну что ж делать.
В мультиварку его, на "йогурт".
Через 2 часа - подошло. Вымесила, добавила ещё 100 гр муки, изюм.
Ещё через 2 часа подошло.
Разложила на две формы и в тепло. Через 2 часа поднялись мои красотки!
Как раз к схождению Благодатного огня успела выпечь.
Отдельное спасибо за мелкие пропорции.
8 мая 2021 года alarm clock # (автор рецепта)
2 мая 2021 года Vredina1976 #
2 мая 2021 года alarm clock # (автор рецепта)
2 мая 2021 года Vredina1976 #
2 мая 2021 года Vredina1976 #
2 мая 2021 года alarm clock # (автор рецепта)
2 мая 2021 года makakasmakami #
2 мая 2021 года alarm clock # (автор рецепта)
1 мая 2021 года tanyusik rus #
2 Сможет ли подняться тесто с большим количеством цукатов?
2 мая 2021 года alarm clock # (автор рецепта)
1 мая 2021 года Ana_Lar #
1 мая 2021 года alarm clock # (автор рецепта)
29 апреля 2021 года tanyusik rus #
29 апреля 2021 года alarm clock # (автор рецепта)
30 апреля 2021 года coralco-2021 #
1 мая 2021 года tanyusik rus #
29 апреля 2021 года coralco-2021 #
29 апреля 2021 года alarm clock # (автор рецепта)
30 апреля 2021 года Вреднаяяя #
30 апреля 2021 года coralco-2021 #
27 апреля 2021 года Юшка #
27 апреля 2021 года alarm clock # (автор рецепта)
26 апреля 2021 года anna_agnia #
26 апреля 2021 года alarm clock # (автор рецепта)
3 апреля 2021 года nattela v #
3 апреля 2021 года alarm clock # (автор рецепта)
3 апреля 2021 года nattela v #
3 апреля 2021 года alarm clock # (автор рецепта)
3 апреля 2021 года nattela v #
23 апреля 2020 года llessja #
24 апреля 2020 года alarm clock # (автор рецепта)
22 апреля 2020 года lina0710 #
23 апреля 2020 года alarm clock # (автор рецепта)
21 апреля 2020 года Вреднаяяя #
22 апреля 2020 года alarm clock # (автор рецепта)
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