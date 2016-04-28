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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Куличи
  • 28 апреля 2016, 11:08
  • 148082

Мой идеальный кулич "Для занятых"

Рецепт: Мой идеальный кулич Для занятых

Каждый год я обязательно пробую новый рецепт и, в зависимости от результата, он попадает или нет в мою заветную тетрадь. Этот рецепт попал туда с первого раза. Чем понравился - он делается без заморочек, тесто стоит и развивается в теч 1-2 суток, на вкус ни убавить-ни прибавить, небольшое количество яиц. Фотографии готовых куличей - прошлогодние, т. к в этом году поставила тесто вчера, чтобы испечь пасхальные куличи в Чистый четверг. Возможно, рецепт будет кому-то полезным - спешу поделиться!

Категория: Выпечка Изделия из теста Куличи

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Мой идеальный кулич "Для занятых"»:

Тесто

Глазурь

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3918.2 ккал 		белки
62.3 г 		жиры
141.6 г 		углеводы
621.2 г
100 г блюда
ккал
337.8 ккал		 белки
5.4 г		 жиры
12.2 г		 углеводы
53.6 г


Рецепт «Мой идеальный кулич "Для занятых"»:

ВСЕ ПРОДУКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ!!!
В емкость выкладываем все продукты для теста.

Хорошо взбиваем миксером -тесто мягкое.

Накрываем емкость и убираем в холодильник минимум на 18 часов - максимум на 2 суток - температура в холодильнике 5-6 градусов.

Вот так развилось тесто в холодильнике.

Формочки для куличей смазываем, прокладываем пергаментом и выкладываем тесто заполняя на 1/3.
Обязательно даем подняться в теплом месте и ставим в нагретую до 180 духовку на 20-30 минут, время зависит от величины формы.
Для глазури все хорошо размешиваем и покрываем теплые куличи.
Ну и как любым куличам им необходимо отстояться

Вот такой срез у кулича.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На праздничный стол : Пасха

Теги: праздник выпечка

Вкусы: сливочный нежный

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Мой идеальный кулич "Для занятых"
Рецепт: Мой идеальный кулич Для занятых

Каждый год я обязательно пробую новый рецепт и, в зависимости от результата, он попадает или нет в мою заветную тетрадь. Этот рецепт попал туда с первого раза. Чем понравился - он делается без заморочек, тесто стоит и развивается в теч 1-2 суток, на вкус ни убавить-ни прибавить, небольшое количество яиц. Фотографии готовых куличей - прошлогодние, т. к в этом году поставила тесто вчера, чтобы испечь пасхальные куличи в Чистый четверг. Возможно, рецепт будет кому-то полезным - спешу поделиться!

Ингредиенты для «Мой идеальный кулич "Для занятых"»:

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Фотографии «Мой идеальный кулич "Для занятых"» от приготовивших (55)

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Комментарии и отзывы

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Огромное спасибо за рецепт.
Пеку уже не первый год. Раздала девочкам на работе ваш рецепт. Всем очень нравиться. Куличи вкусные, намного лучше чем в магазине. А как экономят время
Большое спасибо за отчёт и фото! Мне очень приятно,рецепт пригодился и все понравилось и получилось!
Добрый день. Испекла я по вашему рецепту. Вроде вкусно, но очень пахнет дрожжами.
Может знаете в чем причина?
Спасибо
Здравствуйте!Не могу ничего сказать-никогда не было такой проблемы
Аллочка .пришла сказать тебе спасибо ещё раз!!!!Пеку куличи по этому рецепту уже не в первый раз . Рецепт действительно идеален для занятых .всё очень просто.а результат великолепен . куличи получаются очень вкусными!!!Огромное спасибо!!!!
Анечка, какие красивые у тебя куличи! Я очень рада,что рецепт пригодился!
Аллочка, наконец-то дошли руки до твоего рецепта, на Радуницу хочу испечь. И возник ряд вопросов при детальном изучении рецепта.
1. свежие дрожжи раскрошить - это понятно. А в какой последовательности продукты закладывать? На дрожжи жидкость, как обычно, или без разницы, хоть муку, хоть сахар?

2. каким миксером лучше взбивать: ручным или планетарным? Или без разницы?

3. после того, как тесто отстоялось в холодильнике, перед раскладыванием по формам его надо обминать?
Светочка, продукты закладывать как угодно - нет никакого порядка.У меня обычный миксер - планетарный остается мечтой).Когда раскладываешь по формам ,тесто обминается,можно все тесто обмять и раскладывать по формам
Алла, спасибо за разъяснения!

У меня особо не было желания иметь планетарный миксер, обычным ручным обходилась, правда, без хлебопечки своей жизни уже не представляю. Но вот на этот новый год муж подарил планетарный, поэтому и решила им попробовать сделать.

На Пасху куличи пекла, в нём взбивала, прикольные ощущения

Так что, буду пробовать твой рецепт
Какой классный подарок!!! Мужу респект!
Ну, в общем, я сделала это!))
Утром проснулась, а тесто в холодильнике каким вчера я его туда поставила, точно таким же осталось. Ни на одну секундочку не поднялось.
Ну что ж делать.
В мультиварку его, на "йогурт".
Через 2 часа - подошло. Вымесила, добавила ещё 100 гр муки, изюм.
Ещё через 2 часа подошло.
Разложила на две формы и в тепло. Через 2 часа поднялись мои красотки!
Как раз к схождению Благодатного огня успела выпечь.
Отдельное спасибо за мелкие пропорции.
Шикарное фото - кулич просто безупречный Большое спасибо за такой подробный отчёт!Мне очень приятно,рецепт пригодился и все понравилось и получилось!
Что-то фото не прикрепляются, пробую ещё раз)
Отличное фото!Я тоже люблю на желатине
Забыла добавить - глазурь по двум разным рецептам, на желатине понравилась больше), на крахмале не понравился цвет и привкус крахмала)
Великолепный рецепт! Огромное спасибо автору! Делала на пробу одну порцию, по весу получилось 900г теста, разделила на два кулича по 400г, и 100г на поесть) Так понравилось, что сделала еще один замес - тройной)) В продуктах - ни прибавить, ни отнять, все идеально! Дрожжи сухие - 7г на порцию, сахара - по 6 ст.л. на порцию, также добавила вместе с изюмом и цукатами вяленую клюкву. Понравилась простота - замесила миксером (крючками) 20 минут, добавила изюм-цукаты-клюкву, еще минут 5, потом лопаткой подмесила (почему-то миксер не смог равномерно распределить их по тесту). Тесто вначале очень липкое, но после замеса становится более тягучим, лучше держится в куче. Посуду немного смазала маслом, накрыла и в холодильник. Выпекала примерно через сутки - да, тесто долго отогревается и подходит, но в это время можно заниматься другими делами. Я нагрела духовку до 35-40 градусов, слегка промасленными руками разложила тесто по формам, ничего особо не формуя, все формы сложила в духовку, закрыла - и не волновалась, что будут хлопать двери и т.п. Дождалась, когда тесто поднимется в 2-2,5раза, и не вынимая, включила духовку до 180 гр. Все отлично испеклось! Куличи нежные, мягкие, сладкие, просто прелесть!!! Беру рецепт в вечное пользование
Большое спасибо за такой подробный отчёт!Мне очень приятно,рецепт пригодился и все понравилось и получилось!С праздником Светлой Пасхи!
Христос Воскресе! Отличные получились, с первого раза, куличи по Вашему рецепту! При минимуме трудозатрат. Описание понятное, кулич получился нежнейший и красивый. Спасибо вам.
Воистину Воскресе!Благодарю за тёплый отзыв!Лчень приятно,что все понравилось и получилось
1.Скажите, можно увеличить норму цукатов (люблю когда много) ? Если да, то на сколько?
2 Сможет ли подняться тесто с большим количеством цукатов?
Не знаю
Здравствуйте , подскажите, пожалуйста, должно ли тесто немного подняться в холодильнике? У меня стоит уже 12 часов и абсолютно никаких изменений. 🥺
На фото видно,как развилось тесто-конечное,оно поднимается,просто медленнее,чем в тепле.Дрожжи или температура слишком холодная в холодильнике-больше нет причин
Подскажите, пожалуйста, а изюм и цукаты нужно заранее замачивать или сразу сухими в тесто ложить?
я не замачиваю,но изюм у меня всегда мягкий
Ответ для tanyusik rus
Я замочила изюм в коньяке) раньше так делала было очень ароматно
Спасибо за совет
Добрый день ! Прочитала рецепт - супер! Хочу сразу 3-4-ю порцию замесить, вопрос можно ли вместо молока - сливки 20% добавить (купила уже для другого рецепта но ваш нашла) ? И меня мучает вопрос - после того, как тесто из холодильника достаю и в формы перекладываю, оно подходит - выпекать то смогу только частями , не перестоят ли те куличи которые позже будут выпекаться? что посоветуете ? - есть мысль частями из холодильника вынимать с интервалом минут 40 - с учетом выпечки 1 части ? Спасибо за ответ заранее!
Да, доставайте с интервалом из холодильника.Вот молоко на сливки я ни разу не заменяла, но, думаю, что более сдобный получится)
Ответ для coralco-2021
Я в прошлом году делала на 10% сливках , очень нежный получился,и сочный, сама первый раз пекла такой кулич))
Решила не экспериментировать и сделала все по рецепту )) в 21,00 отправила все в холодильник , сегодня с утра - уже поднялось в 2 раза, вечером буду печь)
Очень понравились! Вкусно! Спасибо!
Очень красивые куличи!Спасибо за отзыв и фото!
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, можно ли добавить цукаты и изюм сразу после холодильника? Перед расстойкой в тепле? Спасибо!
всегда добавляю до холодильника
Благодарю за великолепный рецепт! Тесто очень вкусное, мягкое и пышное! Куличи получились просто супер! Спасибо!
Как нежно и красиво! Спасибо за отзыв и чудесное фото!
И Вам огромное спасибо за прекрасный рецепт и приятный отзыв!
Шикарные куличи получились! Сегодня второй раз сделала тесто. Уж очень вкусные!! Страшно было в первый раз,но все сделала строго по рецепту ( только с сухими дрожжами). и все получилось!!Огромное спасибо! Утащила в закладки!
Спасибо за отзыв!
Очень вкусные куличи получились! Совершенно не сложный и быстрый процесс, дольше всего было ждать подъема теста после холодильника. Готовила сразу двойную норму, получилось 5 таких куличей, как на фото. Куличи влажные, очень вкусные! Аллочка, огромное спасибо за прекрасный рецепт!
Линочка, какая красота, какое буйство красок!!! Спасибо за теплый отзыв и красивое фото, которое украсило рецепт!
Шикарный кулич, делала полтора замеса, я такую выпечку самостоятельно первый раз делала, все получилось замечательно, нежный воздушный кулич, правда я немного отсебятины добавила, вместо молока 10% сливки , никаких проблем не возникло,ребенок слопал маленький кулич за пару минут и ходил требовал еще, фоток к сожалению не сделала
Спасибо за отзыв!Очень приятно, что рецепт пригодился!
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