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Версия для печати Рецепты Выпечка Блины, оладьи, сырники Блины
  • 21 февраля 2020, 19:17
  • 9736

Блины "Безупречные"

Рецепт: Блины Безупречные

Это, пожалуй, самый удачный и вкусный рецепт блинчиков, которые я когда-либо готовила! Очень рекомендую!

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Блины

Ингредиенты для «Блины "Безупречные"»:

Время приготовления:

Количество порций: 14

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1336.5 ккал		 белки
35.7 г		 жиры
65.2 г		 углеводы
152.8 г
Порции
ккал
95.5 ккал		 белки
2.6 г		 жиры
4.7 г		 углеводы
10.9 г
100 г блюда
ккал
157.2 ккал		 белки
4.2 г		 жиры
7.7 г		 углеводы
18 г


Рецепт «Блины "Безупречные"»:

Яйца, сахар и соль взбить миксером до пышной пены.

Не переставая взбивать, влить кипяток, молоко и масло. Остановить миксер. Всыпать просеянную с содой муку.

И опять все взбить миксером. Тесто получается без коможко и жидкое. Муку больше не добавляем.

Выпекать на хорошо разогретой сковороде, смазав ее маслом только вначале выпечки.

Вот такие они получаются тоненькие, дырчатые, очень мягкие, не резиновые и очень эластичные. Вкусные!

Я сервировала блинчики с икрой. Нанести на блин тонкий слой сливочного сыра.

Сложить вдвое, затем еще раз сложить вдвое круглой стороной внутрь.

Скрутить рулетиком

Насадить блинные рулеты на шпажку, чтобы не раскручивались и сверху поместить икру.

Блинчики с курдом. У меня малиново-клубничный.
Для подачи с курдом, можно завернуть блинчики "сигарами" Сложив их вот так.

А потом плотно закрутить.

А можно сложить в 4 раза и получить треугольник. Сервировать с курдом, мятой и ягодами

Ох и вкусные блинчики!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт Неожиданные гости

Теги: завтрак обед ужин праздник блины

Вкусы: сливочный нежный блинный

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Блины Безупречные
Описание: Это, пожалуй, самый удачный и вкусный рецепт блинчиков, которые я когда-либо готовила! Очень рекомендую!


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Фотографии «Блины "Безупречные"» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

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Большое спасибо за комментарии! Ответы на вопросы читайте ниже, извините, лежу с температурой.
Ну да, и подача безупречная! Просто превосходно!
Почитала комментарии и решила написать ещё о том, что кому что важно. Кому-то не важно, кружевные блины или нет, ну тогда конечно можно без соды. Кому-то вкус соды не нравится, хотя она гасится при высоких температурах. Каждый конечно ориентируется на свой вкус, а они, как известно, у всех разные. Для мен, вот важно, чтоб были дырчатые и не слишком сладкие. Для меня рецепт отличный.
Сода тут гасится кипятком....мой любимый рецепт...кому не нравится-пеките по своим.
У меня сегодня явно блинный день))) сделала под вечер второй раз, ради того, чтоб проверить Ваши советы. Взбивала венчиком и да, пены не было...но первые блины не получились все равно( пока не добавила ложку муки ..и вкус, и дырочки, и тонкие, и переворачивались на раз два....но только после того как добавила муку))) все таки, я думаю дело в разной муке..
Не понимаю восторгов от рецепта. Очередной, наверное уже сотый по счету, рецепт обычных заварных блинов. Их на сайте уже полно, один другой дублируют.
Я пеку много разных блинов. Но вот в такое тесто, как у вас, никогда не добавляю соду. Ее же нечем там погасить. А значит, зачем ее класть?
Спасибо за рецепт. Попробую приготовить с кипятком. А то я завариваю тесто для луковых лепёшек или для пельменей с чебуреками.
Рецепт хороший. Но сода?
Из уроков химии мы знаем, что она гасится кислотой: В кулинарии это кефир, лимон, уксус, мёд...
Неужели привкус соды не чувствуется?
Или все-таки нужно погасить соду уксусом? Должна же она, наконец, выполнить свою функцию в рецепте!
сода не во всех изделиях гасится. Я слышала кондитера, который вообще против гащения соды - это бессмысленный процесс.Сода должна работать в процессе выпечки, она поднимает изделие. Всегда пекла торты просто с содой-никогда не чувствуется вкус, если не положить лишнего. (разрыхлитель в выпечке работает не так как сода).
Все верно, гашение соды, особенно до того, как ее добавили в тесто, делает ее применение бессмысленным
зачем лить кипяток во взбитые яйца?
Chto takoe kyrd? Blinchiki
https://www.povarenok.ru/recipes/show/160930/
Spasibo bol’shoe! Vkysnuschie I blinchiki i Kyrd
Наташа спасибо большое за рецепт,вкусные,нежные блинчики получились.Тесто на блины завожу миксером и нет никаких проблем.
Какие румяные красавчики! Спасибо, дорогая!
спасибо за ответ.
благодарю!
Очень вкусно!!!рецепт сохраняю, и буду по нему печь ещё, но со своими дополнениями) замешала тесто строго по рецепту...только вдвое больше. Когда добавила к яйцам все жидкости, масса превратилась в пену)))и ее было много..никогда не добавляла соду в блины, но тут решила четко следовать рецепту..может из за соды пена? Мука там потерялась просто .) Но рецепт есть рецепт!!!тесто немного постояло, пока разогревала сковородку...первый блин ..и просто капец(((и второй, и третий..хоть плачь...тесто уже вроде не пенилось, а на блиннице непойми что ..наевшись "комочков" поняла, что на вкус ну очень вкусно!!! Просто тают...отлила половник теста добавила муки..размешала..муку сыпала на глаз, уже как то не до мерок было..соединила...по новой разогрела сковороду ..и ура!!!!просто шикарные, мягенькие...вкусные...видно все таки разная мука ..за рецепт спасибо!!хочу сказать ,что раньше пекла заварные блинчики, но кипяток лила в уже замешанное тесто...тоже вкусно, но эти супер!!! Завернула в них готовую творожную массу, у нас продают замечательную, и с лимонным кремом-курдом...ммм....очень вкусно.
не замешивайте миксером, лучше ручным венчиком, тогда пены не будет, это же жидкое тесто, а не бисквит, чтобы взбивать миксером - лишнее действие, а дает много пены
готовлю блинчики по такой же пропорции на 1 ст. муки 2 яйца и 2 стакана молока, когда молока мало, заменяю водой. Тесто очень жидкое, но зато блинчики очень тонкие. Красивый рисунок от сковороды зависит, чтоб комков не было лучше в муку жидкость добавлять, а не наоборот. Но можно готовое тесто и процедить через сито, процеживание кстати и от пены помогает.
А вы соду добавляете в ваши блины?
первое время да, потом нет. для меня сода дает привкус, домашние говорят, что не чувствуют, но если любите такие "загорелые" как у автора рецепта, то сода в помощь, она дает такой коричневый колер. без нее блинчики бледнее.
вот похожий рецепт и колер блинов https://www.povarenok.ru/recipes/show/52956/
Ответ для tala wariant
спасибо, что поделились. Когда готовила впервые тоже сильно вспенилось тесто, поняа, что чуть перевзбила яйца. и муки нет, не нужно больше, попробуйте и почувствуете разницу.
Ответ для tala wariant
То же самое,четко по рецепту блины получились "расползающиеся",не упругие,мало муки и сода там лишняя,тесто вкусное,но рецепт явно нуждается в доработке...А это уже минус,если даете рецепт-он должен быть на все 100% проверен и вымерены все пропорции...
дело может быть в муке. мало клейковины (белка). если стакан плотно набить или взять с горкой, то примерно будет 190-180 гр муки, а если насыпать да еще предварительно просеянной, то это будет 150-160 гр муки. 20-30 гр разница но на результат влияет. также важна категория яиц, отборные гораздо крупнее, а это лишняя влага
Ответ для Даная Ардова
Возможно,не спорю,после добавления муки получились лучше,вот с необходимостью добавления соды не понятно...зачем?Но,повторюсь,в целом тесто получилось вкусное
Вкусные блины, очень тонкие, очень нежные, были небольшие проблемы с переворачиванием, но ничего "сверхсложного". И ажура не получилось , но я знаю, что очень много зависит от сковороды на которой выпекаешь.
У меня не чугунная, дно тонкое, скорее всего в этом дело.
Но блины отличные! Все с удовольствием позавтракали.
Наташа, большое спасибо за рецепт.
Я выпекала на обычной тонкой сковороде, просо поняла, что их надо чуть больше запекать. спасибо за прекрасный фото отчет!
Скажите, пожалуйста, разве кипяток нужно лить не после добавления муки? Ведь именно тесто заварное? В чем смысл лить его в яйца и сахар? Хочу разобраться. За рецепт спасибо! Люблю все безупречное, поэтому спрашиваю
так был дан рецепт и нет никакой ошибки, спасибо.
Здравствуйте! Рецепт очень заинтересовал. но у вас не написано сколько соды. Если можно допишите пожалуйста.
соды - щепотка. Я дважды добавляла, но почему-то пропадает. Написала модераторам. Спасибо.
А какое количество блинов получается из этой пропорции?
Заранее спасибо большое!
14-15 штук, в зависимости от диаметра сковороды.
Вот уж настоящие блины-красавцы! Спасибо большое за рецепт
спасибо, пеките на здоровье!
я готовила подобные но всегда беру не соду а разрыхлитель по количеству муки ведь с содой можно не угадать а я не люблю когда чувствуется сода. Спасибо за классный рецепт.
спасибо именно сода делает вкус и вид неповторимым и совсем не чувствуется.
А по соде? Большой-большой секрет?!!! Отличный рецепт, надо буть спробовать
нет, соды щепотка. Я дважды добавляла, но почему-то пропадает. Написала модераторам. Спасибо.
Спасибо за блины. Обычно готовлю блины скороспелые. Понравился и ваш рецепт. Спасибо. На первом фото в вазочках сладкий соус. Мои дети называют его - ПОМАЧКА. От слова МАКАТЬ. Готовят его сами: Вареньице+ сметана.
На здоровье! На фото крем-курд я в пошаговых написала.
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