Это, пожалуй, самый удачный и вкусный рецепт блинчиков, которые я когда-либо готовила! Очень рекомендую!
- 21 февраля 2020, 19:17
- 9736
Блины "Безупречные"
Ингредиенты для «Блины "Безупречные"»:
- Молоко (1 стакан=250 мл) — 1 стак.
- Вода (крутой кипяток) — 1 стак.
- Мука пшеничная / Мука — 1 стак.
- Яйцо куриное — 2 шт
- Масло растительное — 4 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Сода (1 щепотка) — 1 щепот.
Время приготовления:
Количество порций: 14
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
1336.5 ккал
|белки
35.7 г
|жиры
65.2 г
|углеводы
152.8 г
|Порции
|ккал
95.5 ккал
|белки
2.6 г
|жиры
4.7 г
|углеводы
10.9 г
|100 г блюда
|ккал
157.2 ккал
|белки
4.2 г
|жиры
7.7 г
|углеводы
18 г
Рецепт «Блины "Безупречные"»:
Не переставая взбивать, влить кипяток, молоко и масло. Остановить миксер. Всыпать просеянную с содой муку.
Вот такие они получаются тоненькие, дырчатые, очень мягкие, не резиновые и очень эластичные. Вкусные!
Блинчики с курдом. У меня малиново-клубничный.
Для подачи с курдом, можно завернуть блинчики "сигарами" Сложив их вот так.
Комментарии и отзывы
1 час назад natapit # (автор рецепта)
2 часа назад Таня2018 #
1 час назад Таня2018 #
3 часа назад NATALECKA #
3 часа назад tala wariant #
4 часа назад Ал-нка 39 #
4 часа назад tavolgas #
Спасибо за рецепт. Попробую приготовить с кипятком. А то я завариваю тесто для луковых лепёшек или для пельменей с чебуреками.
Рецепт хороший. Но сода?
Из уроков химии мы знаем, что она гасится кислотой: В кулинарии это кефир, лимон, уксус, мёд...
Неужели привкус соды не чувствуется?
Или все-таки нужно погасить соду уксусом? Должна же она, наконец, выполнить свою функцию в рецепте!
2 часа назад buntova #
31 минуту назад Галченок 2014 #
5 часов назад Юрий Живов #
6 часов назад emmageorge #
5 часов назад natapit # (автор рецепта)
2 часа назад emmageorge #
7 часов назад mtata #
7 часов назад natapit # (автор рецепта)
7 часов назад madam serga2012 #
7 часов назад natapit # (автор рецепта)
8 часов назад Андрей Силантьев #
8 часов назад natapit # (автор рецепта)
6 часов назад Андрей Силантьев #
8 часов назад tala wariant #
8 часов назад Даная Ардова #
готовлю блинчики по такой же пропорции на 1 ст. муки 2 яйца и 2 стакана молока, когда молока мало, заменяю водой. Тесто очень жидкое, но зато блинчики очень тонкие. Красивый рисунок от сковороды зависит, чтоб комков не было лучше в муку жидкость добавлять, а не наоборот. Но можно готовое тесто и процедить через сито, процеживание кстати и от пены помогает.
4 часа назад tavolgas #
2 часа назад Даная Ардова #
вот похожий рецепт и колер блинов https://www.povarenok.ru/recipes/show/52956/
8 часов назад natapit # (автор рецепта)
1 час назад Андрей Капранов #
1 час назад Даная Ардова #
1 час назад Евгения 1976 #
1 час назад Андрей Капранов #
8 часов назад Евгения 1976 #
У меня не чугунная, дно тонкое, скорее всего в этом дело.
Но блины отличные! Все с удовольствием позавтракали.
Наташа, большое спасибо за рецепт.
8 часов назад natapit # (автор рецепта)
9 часов назад mahaprema #
8 часов назад natapit # (автор рецепта)
10 часов назад madam serga2012 #
8 часов назад natapit # (автор рецепта)
10 часов назад chernova ksena #
Заранее спасибо большое!
8 часов назад natapit # (автор рецепта)
10 часов назад Нина Моисеенко #
8 часов назад natapit # (автор рецепта)
11 часов назад ela050p #
8 часов назад natapit # (автор рецепта)
12 часов назад доняша #
8 часов назад natapit # (автор рецепта)
12 часов назад bagal2010 #
8 часов назад natapit # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: