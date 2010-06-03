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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей
  • 3 июня 2010, 10:47
  • 293467

Рататуй по-французски

Рецепт: Рататуй по-французски

Это легкое, не жирное и очень вкусное блюдо, которое легко приготовить. А в летний период эти продукты всегда есть под рукой.

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Рататуй по-французски»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
813.6 ккал 		белки
12.7 г 		жиры
52.8 г 		углеводы
217.4 г
100 г блюда
ккал
62.6 ккал		 белки
1 г		 жиры
4.1 г		 углеводы
16.7 г


Рецепт «Рататуй по-французски»:

Лук мелко порубить и обжарить 2-3 минуты.

Болгарский перец нарезать мелкими кубиками, добавить к луку и обжарить еще 5 минут.

Помидоры натереть на крупной терке, помидоры можно не чистить (кожица останется в руке).

Мякоть помидоров добавить к луку и перцу и тушить 5 минут.

Посолить, поперчить. Добавить томатную пасту и довести до кипения.

Овощи нарезать тонкими кружочками (толщиной 2-3 мм). Посолить.

Томатный соус выложить на дно формы.

На соус выложить овощи, чередуя их между собой.

Пряная приправа: зелень мелко порубить, чеснок и острый перчик мелко нарезать.
Все перемешать и добавить подсолнечное или оливковое масло (2-3 ст. л.).

Сверху овощей равномерно распределить пряную приправу.
Форму накрыть крышкой или фольгой.
Поставить в духовку на 60 минут.

Приятного аппетита!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : Легкий На ужин : На горячее Специальное питание : Вегетарианское питание / Для диеты

Теги: обед ужин горячее овощи

Вкусы: пряный

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Рататуй по-французски
Рецепт: Рататуй по-французски

Это легкое, не жирное и очень вкусное блюдо, которое легко приготовить. А в летний период эти продукты всегда есть под рукой.

Ингредиенты для «Рататуй по-французски»:

Другие варианты рецепта

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Фотографии «Рататуй по-французски» от приготовивших (24)

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Комментарии и отзывы

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Браво! То, что обожаю!!! В КК!!!!!
Здравствуйте! Спасибо за рецепт. До скольки градусов нагревать духовку?
Шедевр!!! Низкий поклон за рецепт!
Очень удачный рецепт- просто, быстро, полезно. Получилось вкусно и ароматно. Добавила немного французской горчицы. Спасибо))
Мне так понравился рецепт что делаю уже не первый и надеюсь последний раз , рекомендую , спасибо за рецепт автору
Спасибо за чудесный рецепт!
Сфотографировать не успела, но получилось так же, как у и большинства приготовивших! домашние съели моментально!
Один раз готовила точно по рецепту, в другой раз в соус добавила морковь! оба варианта ушли "на ура"! ))
Лёгкое, вкусное, ароматное рагу. А оформление какое аппетитное и яркое. Спасибо за рецепт!
Не люблю кабачки и баклажаны, но так сложилось, что все овощи для этого блюда были и время было. Очень вкусно! И само блюдо интересное и рецепт--не убавить, не прибавить!
очень вкусно и просто. всегда жду с нетерпением начала овощного сезона, чтобы насладиться этим блюдом. Всегда получается, даже у меня, с моими более чем скромными навыками. спасибо
Очень вкусно и ароматно! Спасибо за рецепт!
Очень вкусное и ароматное блюдо. Спасибо за рецепт.
Очень люблю готовить рататуй! Всегда получается восхитительно вкусно и ароматно!!! Рецепт идеальный, добавить нечего!
Единственное что я перец запекаю в духовке или в микроволновке, очищаю, режу кубиками и добавляю к томатам. Соус получается
Скажите, пожалуйста, до скольки градусов необходимо разогреть духовку?
Спасибо за рецепт, прекрасный способ утилизации кабачково- баклажанного урожая!
Кто-нибудь делал это блюдо из замороженных овощей???
Безумно вкусно!!! Я добавила в соус куриный фарш, но, уверена, и без него результат прекрасен. Огромное спасибо за рецепт
Очень вкусно и полезно!!!
супер рецепт.
Начался овощной сезон - самое время готовить этот восхитительный рататуй!!!! Спасибо за чудесный рецепт. Очень вкусно!!! Буду готовить часто. В жаркую погоду ничего другого и не надо!!!
Большое спасибо за рецепт, очень вкусно и просто! Готовлю уже второй раз за 2 дня, в этот раз решила немного замариновать кабачки, чтобы они нежнее получились.
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