Это легкое, не жирное и очень вкусное блюдо, которое легко приготовить. А в летний период эти продукты всегда есть под рукой.
- 3 июня 2010, 10:47
- 293467
Рататуй по-французски
Ингредиенты для «Рататуй по-французски»:
- Баклажан — 1-2 шт
- Кабачок (или цуккини) — 1-2 шт
- Помидор (+ для томатного соуса 2-3 шт.) — 3-4 шт
- Перец болгарский (для соуса) — 1 шт
- Лук репчатый (для соуса) — 1 шт
- Томатная паста (для соуса) — 2 ст. л.
- Масло оливковое (или подсолнечное, для пряной приправы) — 3 ст. л.
- Зелень (укроп или петрушка, для пряной приправы)
- Чеснок (для пряной приправы) — 1 зуб.
- Перец красный жгучий (красный или зеленый, для пряной приправы) — 1 шт
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
813.6 ккал
|
белки
12.7 г
|
жиры
52.8 г
|
углеводы
217.4 г
|100 г блюда
|ккал
62.6 ккал
|белки
1 г
|жиры
4.1 г
|углеводы
16.7 г
Рецепт «Рататуй по-французски»:
Пряная приправа: зелень мелко порубить, чеснок и острый перчик мелко нарезать.
Все перемешать и добавить подсолнечное или оливковое масло (2-3 ст. л.).
Сверху овощей равномерно распределить пряную приправу.
Форму накрыть крышкой или фольгой.
Поставить в духовку на 60 минут.
Комментарии и отзывы
вчера в 20:06 dlatehktopishet #
14 сентября 2021 года simplylesia #
1 июля 2021 года borz borzowa #
23 июля 2020 года elenapl22 #
14 июля 2020 года pmog1965 #
10 октября 2019 года SIRIN_13 #
Сфотографировать не успела, но получилось так же, как у и большинства приготовивших! домашние съели моментально!
Один раз готовила точно по рецепту, в другой раз в соус добавила морковь! оба варианта ушли "на ура"! ))
28 апреля 2019 года Anna_Uhh #
10 августа 2018 года igor88765 #
24 июля 2018 года евалар #
12 июля 2018 года fialkaXY #
8 июля 2018 года Acura #
28 марта 2018 года Мария2711 #
Единственное что я перец запекаю в духовке или в микроволновке, очищаю, режу кубиками и добавляю к томатам. Соус получается
11 октября 2017 года acvilonia #
7 сентября 2017 года Герион #
30 августа 2017 года ketchup #
16 августа 2017 года Наталёнок #
15 августа 2017 года Славненькая #
5 августа 2017 года sema girl #
22 июля 2017 года ТанюляД #
19 июля 2017 года gansdor #
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