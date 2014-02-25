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  • 25 февраля 2014, 11:50
  • 296997

Квас хлебный без дрожжей

Рецепт: Квас хлебный без дрожжей

Это самый простой квас, без претензии на оригинальность и исключительность. Посмотрела тут рецепты кваса, и такого точно нет. Может кто его и так делает, но большинство, как и я раньше, думали, что готовить квас - это все-таки хлопотно. А оказывается, совсем не хлопотно! Об этом квасе узнала от бабушки-соседки, оказывается, все бабуськи вокруг у нас делают такой квас и не мудрствуют с дрожжами, с кипячением и прочими сложностями! Окрошка на нем просто супер вкусная! Делать можно хоть какой объем. У меня банка на 1,5 литра зимой. И 3 литра летом.

Категория: Напитки Квас

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Квас хлебный без дрожжей»:

  • Хлеб (Хлеб любой ржаной или пшеничный, или смесь. Главное, чтобы настоящий. ) — 300 г
  • Вода (Налить до плечиков. Я беру теплую из крана.) — 1.5 л
  • Сахар (По вкусу, на окрошку можно и без сахара, а можно и 2-3 ст.л.) — 1 ст. л.

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
769.6 ккал 		белки
18 г 		жиры
1.5 г 		углеводы
166.9 г
100 г блюда
ккал
42.3 ккал		 белки
1 г		 жиры
0.1 г		 углеводы
9.2 г


Рецепт «Квас хлебный без дрожжей»:

Взять несколько кусков хлеба, сушить хлеб не надо, накрошить его в 1,5 литровую банку, где будет квас, чтобы дно банки было заполнено на 5-7 см. Насыпать сахар, залить теплой водой по плечики и накрыть стеклянной крышкой, только не полиэтиленовой - дышать не будет и затухнет. Оставить для брожения в теплом месте. Скорость будет зависеть от температуры воздуха. Через 1-2-3 дня (определить готовность по вкусу, этот квас можно использовать - но первый обычно не так вкусен, поэтому в нем мариную мясо или курицу, или рыбу. А дальше оставляю гущу см. на 5 и добавляю кусок хлеба и сахарку и снова ставлю, и уже на следующий день квас готов. Пейте на здоровье, заряд витаминов группы В и полезной микрофлоры для ЖКТ обеспечен! Обновлять можно постоянно, а, как поднадоест, можно вылить гущу и при необходимости сделать снова. Все всегда есть под рукой!

Благодаря этому квасу начала печь очень вкусный домашний ржано-пшеничный хлеб в хлебопечке на воде, без масла, с минимальным количеством дрожжей. Испекла хлеб для кваса, а потом отполировала рецепт и получилось супер! Рецепт интересный и простой, но выложить не могу: фотик сломан, без фото рецепты не выкладываются.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед На природу На ужин Специальное питание : Вегетарианское питание / Для диеты / Постное питание

Теги: хлеб напиток обед ужин просто сахар квас вода

Вкусы: приятный кислый свежий

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Квас хлебный без дрожжей
Рецепт: Квас хлебный без дрожжей

Это самый простой квас, без претензии на оригинальность и исключительность. Посмотрела тут рецепты кваса, и такого точно нет. Может кто его и так делает, но большинство, как и я раньше, думали, что готовить квас - это все-таки хлопотно. А оказывается, совсем не хлопотно! Об этом квасе узнала от бабушки-соседки, оказывается, все бабуськи вокруг у нас делают такой квас и не мудрствуют с дрожжами, с кипячением и прочими сложностями! Окрошка на нем просто супер вкусная! Делать можно хоть какой объем. У меня банка на 1,5 литра зимой. И 3 литра летом.

Категория: Напитки Квас

Ингредиенты для «Квас хлебный без дрожжей»:
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Комментарии и отзывы

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Рецепт понравился натуральностью продуктов и простотой исполнения. Поставила сегодня, надеюсь всё получится 😊 уж очень хочется кваса.
Я тоже пеку домашний хлеб на воде и муке, без соли и сахара, в духовке и ХП, он всегда получается вкусный и в меру салёный и сладкий, а закваска всё лучше и лучше с каждым кормлением 😊. Обязательно попробую выпечь хлеб на «вашем» квасе😊, ведь у наших бабушек всё было натуральное и безотходное 😊 и всё было просто, а в деревнях часто и без электричества, а какое здоровье было у наших предков....
Безграничная благодарность за рецепт!!!!!
Всего Вам наилучшего!🌹🌹🌹🌹🌹
Квас получился очень хороший. Делаю каждый день
Здравствуйте! Спасибо большое за доверие к рецепту и отзыв!
Вам безграничная благодарность за настоящий, живой, несущий жизнь Квас!
Сегодня, поставила апару на квасе для хлебушка )))
Всего вам наилучшего
Спасибо! И вам всего наилучшего
Доброго времени суток!
Хочу добавить, теперь пеку хлеб только с квасом, он получается вкуснее и пышнее. Французкие батоны получаются из одних дырок, почти без мякиша ?
Ну и конечно для ЖКТ лучше кваса нет ничего.
Дорогая Муля Ивановна, благодарим вас всей семьёй за простой рецепт такого драгоценного кваса.
Спасибо Вам, Муля, за такой замечательный рецепт. Сделала квас в банке, оказалось мало, теперь стоит в пятилитровой кастрюле. Очень вкусная получилась окрошка. Очень Вам благодарна за публикацию этого рецепта.
На здоровье!
Очень рада что вам понравилось и спасибо за доверие к рецепту!
У меня с первого раза оооочень вкусный квас получился, хлеб ржаной по ГОСТу, накрывала фарфоровым блюдечком. И с резкостью, и по вкусу средне-сладок с кислинкой, такое дома любят. У кого не получилось.., наверное не по рецепту сделан, перечитать и делайте заново. Всем удачи!
Спасибо за доверие и отзыв! На здоровье вам!
Здравствуйте, автор рецепта и те, кто успешно или не очень, но делал это квас.
Попробовал сделать всё по рецепту. Взял покупную буханку (в составе только мука, дрожжи и сахар), чуть-чуть изюма, сахар и воду. В первый раз всё получилось через несколько дней: пошли пузырьки и вкус стал приятным для меня (кисловатый, но приятный). Этот квас благополучно прожил пару недель и даже успел стать донором для второй банки. Но потом жара на улице на несколько дней сменилась дождливыми днями и кваса стали пить меньше. В результате на третьи сутки в нём на поверхности (в обеих банках) образовалась плотная белая плёнка и вкус стал не такой приятный. Предположил, что он прокис. Всё вылил и поставил заново. В результате уже на второй день (обычно выпиваю за день, но иногда не получается) в нём появились такие же сгустки на поверхности. Выпил. Залил воду, сахар. Снова в первый день не удалось попить, а на второй вновь такие же сгустки и вкус снова стал несколько отличаться.
Извините, что слишком подробно и много написал, но хотелось наиболее полно обрисовать ситуацию. Так вот у меня к вам всем вопрос: а что это за плёнка, возникающая через несколько дней, если квас не обновлять, что она означает и что делать потом?
Грешу на сильную жару, избыток чёрного хлеба и как результат на закисание/перестаивание кваса.
Ну наверное вы правы, пленочка белая сверху бывает, когда не сливаю сразу, через пару дней она появляется, для окрошки такой квас мне подходит и для хлеба тоже. Но для питья надо сливать каждый день и убирать в холодильник. Но вот сгустков у меня никогда не было. Когда гущи получается много, я отделяю и выбрасываю, и часть её просто замораживаю в пакете, чтобы потом, когда квас будет не нужен, новый ставить сразу на гуще. Проблем с квасом у меня не возникает, так как на нем пеку хлеб, перекисший квас раводить водой и получается замечательно! Так что не застаивается. Для питья сливаю в бутылку, только тогда добавляю изюм и еще сахара и в холодильник.
Вот как я делаю.
Признателен за скорый ответ. Под сгустками я имел ввиду эту плёнку, но так как она плотная, то при сливе может свернуться и получаются сгустки.
пленочка белая сверху бывает, когда не сливаю сразу, через пару дней она появляется, для окрошки такой квас мне подходит и для хлеба тоже\
А как поступаете с таким квасом - просто берёте воду на хлеб или окрошку и вновь добавляете сахар и воду или "списываете"? Снимаете ли как-то эту плёнку или просто перемешиваете?
И позвольте ещё узнать на счёт изюма и сахара в бутылку. В результате получается газированный и с пенкой? Сколько изюма кладёте? Выстаиваете ли после этого сначала при комнатной температуре до "твёрдости бутылки" (газ накапливается) и потом в холодильник или сразу ставить в него?
Не хочется Вас обременять таким количеством вопросов, но в комментариях не на всё смог найти ответ, а в других рецептах используют другие подходы. Я пробовал добавлять сахар и изюм. Пробовал ставить сразу в холодильник и ставить после "твёрдости бутылки". Накопления газов не заметил, но для себя отметил, что мне больше всего понравился квас разу из банки и комнатной температуры. Даже в +30 градусов он всё равно неплохо утоляет жажду и освежает, а вот из холодильника он как-то отличается по вкусу и нравится мне меньше.
Пленочка со временем становится толще. Если на вкус квас просто кислый не тухлый, то просто через частое ситичко сливаю, на хлебе это не отражается. На окрошку можете на сито положить ткань или марлю, но я так же делаю, просто через ситичко.
По кислоте развожу воду до нужной мне кислоты, бывает 1\1. а свежий квас , т.е. с вечера поставила, а утром полностью на квасе делаю. Я люблю хлеб с кислинкой. Пекла на 400г воды + 4 мерных. ст.л. от ХП лимонного сока (греческий в большой желтой бутылки) вот до такой кислинки и развожу воду квасом.
Если вам нравится такой квас, то чтобы не застаивался возьмите лучше банку на 1.5-2 литра. А так для питья добавляю изюм и сахар, далее как вы пишите. Но можно в банку добавить солод сухой по вкусу, и потом в готовый квас изюм и сахар (ну или без сахара, кто как любит) и на дверь в холодильник. Будет газированный. Но я люблю белый как и вы. Просто для питья я люблю сладкий, а для хлеба и окрошки кислый. Потому отдельно потом сахар добавляю. Длеаю в 1.5 литровой банке потому не застаивается.
Добрый день! Очень понравился Ваш рецепт, сразу захотелось сделать Но вот незадача - первая закваска покрылась плесенью Я хоть и брала бородинский хлебушек, но, видимо, в нём что-то такое присутствует из-за чего закваска не получилась. У нас не сильно жарко, поэтому закваска готовилась под пристальным присмотром трое суток (на вторые сутки ещё не было характерной кислинки и запаха). Пыталась найти рецепт ржаного хлеба по ГОСТу (не поверите!) - не нашла Всё не то: или масло входит в состав, или всякие специи и т.д. В в книжке с рецептами к хлебопечке - то же самое.... В итоге решила обратится к Вам с огромной просьбой поделиться своим рецептом хлеба Очень хочется кваску! Спасибо!
Спасибо за внимание к моему рецепту! Я делаю на простом белом хлебе магазинном, хлебозаводской у нас нормальный, на белом мне нравится больше. Плесенью, наверное в хлебе много консерванта, не взыграл, еще надо теплое местечко для кваса подыскать на окне наверное, чтобы солнышко грело, на ночь от сквозняков убирать.
Здраствуйте Скажите пожалуста сколькомне надо положить квасного порошка и кусочков ржаного хлеба,сахара на 30 л банку
На ваш ответ я не знаю ответа. А мой рецепт кваса указан в ингридиентах рецепта. Ну и увеличьте до 30 литров или сколько вам надо.
здравствуйте ,а покупной не подойдет для этого рецепта?
Конечно, простой обычный по ГОСТу.
сделала ,получилось очень вкусно !спасибо за рецепт !
На здоровье! Спасибо за доверие!
Какой хлеб считать настоящим? Из ХП подойдет? Обычно делаю из смеси ржаной и пшеничной муки
Ну да, если нет там яиц, масла и хлеб на воде, ну или на этом же квасе. А то дома в х\печи тоже разный делают и сдобный в том числе.
Подскажите, пожалуйста, если я вместо хлеба положила сухари сушеные в духовке (хлеб смесь ржаного и пшеничного, бездрожжевой) получится ли у меня квас? И должен ли он булькать, бродить? Просто стоит уже третий день, не бродит и на вкус никакой.... Выливать и делать именно с хлеба или переходить на следующий этап? ))
Заранее благодарю за ответ.
ну вот только опять поставила сама. Нет он не булькает, вы попробуйте на вкус, если приятной кислоты - значит готово. Не должно быть неприятного привкуса. Если слишком кислый то на окрошку можно разбавлять водой. Первый квас чуть солоноватый, т.к. много хлеба, я его в окрошку. А второй раз и последующие уже то что надо для питья.
Подскажите, пожалуйста, если я вместо хлеба положила сухари сушеные в духовке (хлеб смесь ржаного и пшеничного, бездрожжевой) получится ли у меня квас? И должен ли он булькать, бродить? Просто стоит уже третий день, не бродит и на вкус никакой.... Выливать и делать именно с хлеба или переходить на следующий этап? ))
Заранее благодарю за ответ.
Вот у меня сутки стоит... Пока никакой. Я обычно первую закваску с дрожжами делаю. Решила попробовать без дрожжей. Пока не впечатляет.
очень вкусный квас) у меня бабушка тоже так делает, а теперь делаю и я - мужу очень нравится))) а окрошечка вообще суперская
Спасибо вам! И приятного аппетита
Мулечка, скажите,пожалуйста, рецепт хлеба на квасе. Делаю очень вкусный квас по Вашему рецепту, а так хочется хлебушка на квасе. Спасибо.
Да я особо не заморачиваюсь, беру любой рецепт хлеба и вместо воды квас, дрожжи все равно в хлеб идут, просто квас придает особый вкус.
Классный квасок! Хлеб пеку на заквасе ржаной. От себя немного для вкуса и цвета попробовала заварить 2 ч.л. солода ржаного, делаю заварку через раз. Обалденно получается! Огромное спасибо за рецепт!
На здоровье! Спасибо за доверие к рецепту и фото! С Новым Годом! Солод хорошое дополнение к кваску!
С Новым Годом!
Ответ для vlirli
Потрясающая фотография! Это брызги от сухарика?
Классный квасок! Хлеб пеку на заквасе ржаной. От себя немного для вкуса и цвета попробовала заварить 2 ч.л. солода ржаного, делаю заварку через раз. Обалденно получается! Огромное спасибо за рецепт!
О, надо тоже с солодом попробовать.
Какой до безобразия простой и гениальный рецепт кваса! А я всегда думала, что без закваски нельзя сделать. Жаль, что сейчас не лето... Но рецепт утащила до лучших времен.
Спасибо! Будет еще лето! На здоровье!
Скажите пожалуйста,получится ли квас на ржаном бездрожжевом хлебе?
Для ответа уточню - бездрожжевой на закваске? Или на соде?
Хлеб ржаной на изюмной закваске
Тогда будет вкусный квас!
Скажите пожалуйста,получится ли квас на ржаном бездрожжевом хлебе?
Очень вкусный "Ядрёный" квас!!!! Всё как и написано, первый был практически никакой, а потом всё лучше и лучше!!! Спасибо за рецепт!!!
На здоровье! Спасибо за отзыв и внимание к рецепту!
Получилось!
Поставила в кувшине с крышкой - и как на грех похолодало, эти несчастные полтора литра стояли у меня до сего дня, но никакого криминала: ни закисло, ни затухло, всё ок, только долго. Со вчера погода стала налаживаться, сегодня прям за 20 даже перевалило Слила квасок - цвет, конечно, не очень, и вкус не богат, как вы и предупреждали для первой порции, но это он, он - самый настоящий квас! Ставлю вторую порцию, и теперь в 3-литровую кастрюльку И гущу закидаю только корочками и горбушками порумянее для цвета.
Здорово! На здоровье вам!
Никогда сама не делала квасу... А в детстве, помню, у бабушки в большой эмалированной кастрюле всегда квас стоял и сверху плавали корочки хлеба, самого поджаренного, и она их даже над газом еще слегка колеровала - говорила, для цвета. Вкуснющий был , такой прям слегка газированный...
Ну-ка, ну-ка попробую поставить баночку
Да, бабушки они такие - знали толк в простом, гениальном и вкусном! Тоже можно колеровать хлебушек - будет коричневый квас! Спасибо вам!
поставила квас. отпишусь. так делали в моем детстве родители. надеюсь, получится. хлеб взяла Бородинский
Спасибо! Приятного кваса!
Тоже надеюсь получится! Хлеб можно и белый!
ура! сегодня попробовала! вкуснотища!
спасибо огромное.
а подскажите, пожалуйста, а можно теперь добавить кусочек белохо хлеба или только черного? и водой комнатной температуры можно заливать повторно?
На Здоровье!
Конечно, хлеб хоть белый, хоть темный! И водой летом заливаю комнатной, зимой потеплее, чтобы быстрее, далее просто добавить кусочек хлеба и если на питье сахару по вкусу, для окрошки я люблю без сахара. Когда гущи будет много, отделить часть, можно заморозить часть на всякий случай или хранить в холодильнике. Ну, а если не нужно просто выкинуть.
спасибо за внимание к моим вопросам. буду делать все лето так квас.
спасибо за рецепт! В этом году не смогли пить магазинный квас -просто горечь какая-то , и нашла ваш рецепт- чудесная закваска получилась из обычного хлеба . По 1,5 л в день уходит. Уже в готовый квас по вкусу добавляю сахар, а так все по рецепту. Купила ржаные сухарики (сейчас очень жарко включать духовку) и вкус кваса изменился - не такой хлебный стал, чуть больше дрожжевой - не известно какие сухари были. Еще раз спасибо.
На здоровье!
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