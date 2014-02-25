Квас хлебный без дрожжей

Это самый простой квас, без претензии на оригинальность и исключительность. Посмотрела тут рецепты кваса, и такого точно нет. Может кто его и так делает, но большинство, как и я раньше, думали, что готовить квас - это все-таки хлопотно. А оказывается, совсем не хлопотно! Об этом квасе узнала от бабушки-соседки, оказывается, все бабуськи вокруг у нас делают такой квас и не мудрствуют с дрожжами, с кипячением и прочими сложностями! Окрошка на нем просто супер вкусная! Делать можно хоть какой объем. У меня банка на 1,5 литра зимой. И 3 литра летом.

Взять несколько кусков хлеба, сушить хлеб не надо, накрошить его в 1,5 литровую банку, где будет квас, чтобы дно банки было заполнено на 5-7 см. Насыпать сахар, залить теплой водой по плечики и накрыть стеклянной крышкой, только не полиэтиленовой - дышать не будет и затухнет. Оставить для брожения в теплом месте. Скорость будет зависеть от температуры воздуха. Через 1-2-3 дня (определить готовность по вкусу, этот квас можно использовать - но первый обычно не так вкусен, поэтому в нем мариную мясо или курицу, или рыбу. А дальше оставляю гущу см. на 5 и добавляю кусок хлеба и сахарку и снова ставлю, и уже на следующий день квас готов. Пейте на здоровье, заряд витаминов группы В и полезной микрофлоры для ЖКТ обеспечен! Обновлять можно постоянно, а, как поднадоест, можно вылить гущу и при необходимости сделать снова. Все всегда есть под рукой!Благодаря этому квасу начала печь очень вкусный домашний ржано-пшеничный хлеб в хлебопечке на воде, без масла, с минимальным количеством дрожжей. Испекла хлеб для кваса, а потом отполировала рецепт и получилось супер! Рецепт интересный и простой, но выложить не могу: фотик сломан, без фото рецепты не выкладываются.