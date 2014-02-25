Это самый простой квас, без претензии на оригинальность и исключительность. Посмотрела тут рецепты кваса, и такого точно нет. Может кто его и так делает, но большинство, как и я раньше, думали, что готовить квас - это все-таки хлопотно. А оказывается, совсем не хлопотно! Об этом квасе узнала от бабушки-соседки, оказывается, все бабуськи вокруг у нас делают такой квас и не мудрствуют с дрожжами, с кипячением и прочими сложностями! Окрошка на нем просто супер вкусная! Делать можно хоть какой объем. У меня банка на 1,5 литра зимой. И 3 литра летом.
- 25 февраля 2014, 11:50
- 296997
Квас хлебный без дрожжей
Ингредиенты для «Квас хлебный без дрожжей»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
769.6 ккал
|
белки
18 г
|
жиры
1.5 г
|
углеводы
166.9 г
|100 г блюда
|ккал
42.3 ккал
|белки
1 г
|жиры
0.1 г
|углеводы
9.2 г
Рецепт «Квас хлебный без дрожжей»:
Благодаря этому квасу начала печь очень вкусный домашний ржано-пшеничный хлеб в хлебопечке на воде, без масла, с минимальным количеством дрожжей. Испекла хлеб для кваса, а потом отполировала рецепт и получилось супер! Рецепт интересный и простой, но выложить не могу: фотик сломан, без фото рецепты не выкладываются.
Комментарии и отзывы
19 июля AAlloha #
Я тоже пеку домашний хлеб на воде и муке, без соли и сахара, в духовке и ХП, он всегда получается вкусный и в меру салёный и сладкий, а закваска всё лучше и лучше с каждым кормлением 😊. Обязательно попробую выпечь хлеб на «вашем» квасе😊, ведь у наших бабушек всё было натуральное и безотходное 😊 и всё было просто, а в деревнях часто и без электричества, а какое здоровье было у наших предков....
Безграничная благодарность за рецепт!!!!!
Всего Вам наилучшего!🌹🌹🌹🌹🌹
24 июля AAlloha #
24 июля Муля Иванова # (автор рецепта)
25 июля AAlloha #
Сегодня, поставила апару на квасе для хлебушка )))
Всего вам наилучшего
27 июля Муля Иванова # (автор рецепта)
6 августа AAlloha #
Хочу добавить, теперь пеку хлеб только с квасом, он получается вкуснее и пышнее. Французкие батоны получаются из одних дырок, почти без мякиша ?
Ну и конечно для ЖКТ лучше кваса нет ничего.
Дорогая Муля Ивановна, благодарим вас всей семьёй за простой рецепт такого драгоценного кваса.
7 мая 2018 года ольга алексеевна 2 #
7 мая 2018 года Муля Иванова # (автор рецепта)
Очень рада что вам понравилось и спасибо за доверие к рецепту!
9 июля 2017 года tancha55 #
9 июля 2017 года Муля Иванова # (автор рецепта)
7 августа 2016 года Дмитрий Геннадьевич #
Попробовал сделать всё по рецепту. Взял покупную буханку (в составе только мука, дрожжи и сахар), чуть-чуть изюма, сахар и воду. В первый раз всё получилось через несколько дней: пошли пузырьки и вкус стал приятным для меня (кисловатый, но приятный). Этот квас благополучно прожил пару недель и даже успел стать донором для второй банки. Но потом жара на улице на несколько дней сменилась дождливыми днями и кваса стали пить меньше. В результате на третьи сутки в нём на поверхности (в обеих банках) образовалась плотная белая плёнка и вкус стал не такой приятный. Предположил, что он прокис. Всё вылил и поставил заново. В результате уже на второй день (обычно выпиваю за день, но иногда не получается) в нём появились такие же сгустки на поверхности. Выпил. Залил воду, сахар. Снова в первый день не удалось попить, а на второй вновь такие же сгустки и вкус снова стал несколько отличаться.
Извините, что слишком подробно и много написал, но хотелось наиболее полно обрисовать ситуацию. Так вот у меня к вам всем вопрос: а что это за плёнка, возникающая через несколько дней, если квас не обновлять, что она означает и что делать потом?
Грешу на сильную жару, избыток чёрного хлеба и как результат на закисание/перестаивание кваса.
8 августа 2016 года Муля Иванова # (автор рецепта)
Вот как я делаю.
8 августа 2016 года Дмитрий Геннадьевич #
А как поступаете с таким квасом - просто берёте воду на хлеб или окрошку и вновь добавляете сахар и воду или "списываете"? Снимаете ли как-то эту плёнку или просто перемешиваете?
И позвольте ещё узнать на счёт изюма и сахара в бутылку. В результате получается газированный и с пенкой? Сколько изюма кладёте? Выстаиваете ли после этого сначала при комнатной температуре до "твёрдости бутылки" (газ накапливается) и потом в холодильник или сразу ставить в него?
Не хочется Вас обременять таким количеством вопросов, но в комментариях не на всё смог найти ответ, а в других рецептах используют другие подходы. Я пробовал добавлять сахар и изюм. Пробовал ставить сразу в холодильник и ставить после "твёрдости бутылки". Накопления газов не заметил, но для себя отметил, что мне больше всего понравился квас разу из банки и комнатной температуры. Даже в +30 градусов он всё равно неплохо утоляет жажду и освежает, а вот из холодильника он как-то отличается по вкусу и нравится мне меньше.
8 августа 2016 года Муля Иванова # (автор рецепта)
По кислоте развожу воду до нужной мне кислоты, бывает 1\1. а свежий квас , т.е. с вечера поставила, а утром полностью на квасе делаю. Я люблю хлеб с кислинкой. Пекла на 400г воды + 4 мерных. ст.л. от ХП лимонного сока (греческий в большой желтой бутылки) вот до такой кислинки и развожу воду квасом.
Если вам нравится такой квас, то чтобы не застаивался возьмите лучше банку на 1.5-2 литра. А так для питья добавляю изюм и сахар, далее как вы пишите. Но можно в банку добавить солод сухой по вкусу, и потом в готовый квас изюм и сахар (ну или без сахара, кто как любит) и на дверь в холодильник. Будет газированный. Но я люблю белый как и вы. Просто для питья я люблю сладкий, а для хлеба и окрошки кислый. Потому отдельно потом сахар добавляю. Длеаю в 1.5 литровой банке потому не застаивается.
13 июля 2016 года Mari007 #
13 июля 2016 года Муля Иванова # (автор рецепта)
7 июля 2016 года Александр1010 #
7 июля 2016 года Муля Иванова # (автор рецепта)
17 июня 2016 года malena131984 #
19 июня 2016 года Муля Иванова # (автор рецепта)
25 июня 2016 года malena131984 #
25 июня 2016 года Муля Иванова # (автор рецепта)
30 мая 2016 года Arthur1969 #
2 июня 2016 года Муля Иванова # (автор рецепта)
17 мая 2016 года Tatachka7 #
Заранее благодарю за ответ.
17 мая 2016 года Муля Иванова # (автор рецепта)
22 июня 2018 года Ptaha77 #
11 мая 2016 года Stasja12 #
12 мая 2016 года Муля Иванова # (автор рецепта)
26 января 2016 года linda bobik #
26 января 2016 года Муля Иванова # (автор рецепта)
2 января 2016 года vlirli #
2 января 2016 года Муля Иванова # (автор рецепта)
2 января 2016 года vlirli #
24 июля 2017 года rod natalya #
22 июня 2018 года Ptaha77 #
14 ноября 2015 года Dahlia Noir #
14 ноября 2015 года Муля Иванова # (автор рецепта)
23 октября 2015 года Мария Лексевна #
23 октября 2015 года Муля Иванова # (автор рецепта)
30 октября 2015 года Мария Лексевна #
31 октября 2015 года Муля Иванова # (автор рецепта)
23 октября 2015 года Мария Лексевна #
7 сентября 2015 года Маришка-2015 #
15 сентября 2015 года Муля Иванова # (автор рецепта)
10 августа 2015 года Pavelia #
Поставила в кувшине с крышкой - и как на грех похолодало, эти несчастные полтора литра стояли у меня до сего дня, но никакого криминала: ни закисло, ни затухло, всё ок, только долго. Со вчера погода стала налаживаться, сегодня прям за 20 даже перевалило Слила квасок - цвет, конечно, не очень, и вкус не богат, как вы и предупреждали для первой порции, но это он, он - самый настоящий квас! Ставлю вторую порцию, и теперь в 3-литровую кастрюльку И гущу закидаю только корочками и горбушками порумянее для цвета.
10 августа 2015 года Муля Иванова # (автор рецепта)
5 августа 2015 года Pavelia #
Ну-ка, ну-ка попробую поставить баночку
6 августа 2015 года Муля Иванова # (автор рецепта)
16 июля 2015 года Мармалада #
16 июля 2015 года Муля Иванова # (автор рецепта)
Тоже надеюсь получится! Хлеб можно и белый!
18 июля 2015 года Мармалада #
спасибо огромное.
а подскажите, пожалуйста, а можно теперь добавить кусочек белохо хлеба или только черного? и водой комнатной температуры можно заливать повторно?
18 июля 2015 года Муля Иванова # (автор рецепта)
Конечно, хлеб хоть белый, хоть темный! И водой летом заливаю комнатной, зимой потеплее, чтобы быстрее, далее просто добавить кусочек хлеба и если на питье сахару по вкусу, для окрошки я люблю без сахара. Когда гущи будет много, отделить часть, можно заморозить часть на всякий случай или хранить в холодильнике. Ну, а если не нужно просто выкинуть.
19 июля 2015 года Мармалада #
19 июля 2015 года Муля Иванова # (автор рецепта)
5 июля 2015 года margo0960 #
6 июля 2015 года Муля Иванова # (автор рецепта)
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