Нежная, красивая, лёгкая закуска по мотивам знаменитых конфет "Рафаэлло"!
- 11 сентября 2023, 10:26
- 3339
Закуска "Рафаэлло"
Ингредиенты для «Закуска "Рафаэлло"»:
- Творог (3 пачки по 180 г; 9% жирности) — 540 г
- Чеснок (14 г) — 6 зуб.
- Стружка кокосовая (10 в творог + 60 на обсыпку) — 70 г
- Фундук — 10 г
- Миндаль — 10 г
- Орехи грецкие — 10 г
- Листья салата / Салат (для подачи) — 1 пуч.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1437.5 ккал
|
белки
119 г
|
жиры
75.1 г
|
углеводы
83.1 г
|100 г блюда
|ккал
139.6 ккал
|белки
11.6 г
|жиры
7.3 г
|углеводы
8.1 г
Рецепт «Закуска "Рафаэлло"»:
-
Чеснок очистить. Потребуется 6 средних зубчиков чеснока.
-
Натереть чеснок на тёрке.
-
Орехи промыть и обсушить.
-
К чесноку добавить творог и 1 ст. л. кокосовой стружки (около 10 г).
-
Смешать творог, чеснок и столовую ложку кокосовой стружки до однородности.
-
Влажными руками с помощью ложки сформировать сначала лепёшку, поместив в центр миндаль/грецкий орех/фундук.
-
Сформировать шарик.
-
Обвалять каждый шарик в оставшейся кокосовой стружке.
-
Получившиеся рафаэлло поставить в холодильник минимум на 2 часа. Я ставила на ночь.
-
Листья салата помыть и обсушить полотенцем.
-
Выложить охлаждённые рафаэлло на листья салата.
-
Закуска получается сытной, приятной и необычной.
-
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
1 час назад Olga_Alexandrovna_B #
3 минуты назад linka97 # (автор рецепта)
6 часов назад ssnegireva44 #
6 часов назад linka97 # (автор рецепта)
8 часов назад dlatehktopishet #
6 часов назад linka97 # (автор рецепта)
9 часов назад id 1111 #
вчера в 20:22 Nya-2015 #
вчера в 20:35 linka97 # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: