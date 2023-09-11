Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Закуски
  • 11 сентября 2023, 10:26
  • 3339

Закуска "Рафаэлло"

Рецепт: Закуска Рафаэлло

Нежная, красивая, лёгкая закуска по мотивам знаменитых конфет "Рафаэлло"!

Категория: Закуски

Ингредиенты для «Закуска "Рафаэлло"»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1437.5 ккал 		белки
119 г 		жиры
75.1 г 		углеводы
83.1 г
100 г блюда
ккал
139.6 ккал		 белки
11.6 г		 жиры
7.3 г		 углеводы
8.1 г


Рецепт «Закуска "Рафаэлло"»:

  • Чеснок очистить. Потребуется 6 средних зубчиков чеснока.

  • Натереть чеснок на тёрке.

  • Орехи промыть и обсушить.

  • К чесноку добавить творог и 1 ст. л. кокосовой стружки (около 10 г).

  • Смешать творог, чеснок и столовую ложку кокосовой стружки до однородности.

  • Влажными руками с помощью ложки сформировать сначала лепёшку, поместив в центр миндаль/грецкий орех/фундук.

  • Сформировать шарик.

  • Обвалять каждый шарик в оставшейся кокосовой стружке.

  • Получившиеся рафаэлло поставить в холодильник минимум на 2 часа. Я ставила на ночь.

  • Листья салата помыть и обсушить полотенцем.

  • Выложить охлаждённые рафаэлло на листья салата.

  • Закуска получается сытной, приятной и необычной.

  • Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На обед / На полдник / На ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : Легкий / На второе / На закуску На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску Специальное питание : Безглютеновые рецепты / Для беременных и кормящих / Для диеты

Теги: закуска полезно диета диетический

Вкусы: чесночный творожный кокосовый ореховый необычный травяной острый нежный приятный пикантный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Закуска "Рафаэлло"
Рецепт: Закуска Рафаэлло

Нежная, красивая, лёгкая закуска по мотивам знаменитых конфет "Рафаэлло"!

Категория: Закуски

Ингредиенты для «Закуска "Рафаэлло"»:

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Комментарии и отзывы

Интересно и красиво! Будем пробовать
Вкусно, спасибо!
Пожалуйста
Это очень вкусно, спасибо, взяла себе!!!
Благодарю
творог с чесноком, орехом и кокосовой стружкой - это кто-нибудь ел? или только для украшения стола?
Как интересно! Спасибо! Утащила
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Собираетесь строить дом? Подпишитесь на канал о строительстве

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с гаражом V276 "Рокфорд"

Каркасный дом с гаражом V276 "Рокфорд"
Каркасный дом с 4 спальнями V182 "Цаса Гранде"

Каркасный дом с 4 спальнями V182 "Цаса Гранде"
Каркасный дом V531 "Оквилл"

Каркасный дом V531 "Оквилл"
Ещё 528 проектов

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

Опрос
Какие проекты группы МедиаФорт (кроме povarenok.ru) вы посещаете?


Уже 384 ответа Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки