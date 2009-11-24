Не знаю, как правильно назвать моe творение :-) - рулетики, голубчики или ещe как-нибудь? Да какая разница, главное, что вкусно! Куриные шкурки, фаршированные куриной же печeночкой с рисом. Вкуснятина!
- 24 ноября 2009, 16:15
- 27040
Голубчики в куриных шубках
Ингредиенты для «Голубчики в куриных шубках»:
- Печень куриная — 300 г
- Субпродукты (шкурка куриная) — 500 г
- Рис — 1 стак.
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Приправа (со вкусом курицы)
- Майонез — 1 ст. л.
- Горчица — 1 ч. л.
- Шампиньоны — 100 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2243.6 ккал
|
белки
149.1 г
|
жиры
116.3 г
|
углеводы
152 г
|100 г блюда
|ккал
171.3 ккал
|белки
11.4 г
|жиры
8.9 г
|углеводы
11.6 г
Рецепт «Голубчики в куриных шубках»:
На подсолнечном масле жарим печень минут 7,
потом добавляем грибочки и жарим еще пару минут,
затем добавляем лук и доводим до готовности.
К рису добавляем печёночно-грибную массу, морковку, хорошо смешиваем - это наша начинка. Приправим её перцем и куриной приправкой.
Даём ей остыть.
Куриные шкурки хорошо моем (я ещё немного вымачивала), срезаем лишний жир.
На шкурку выкладываем немного начинки.
Заворачиваем начинку в шкурку (как голубцы скручиваем)
Получившиеся "голубчики" выкладываем на противень, смазанный растительным маслом.
Когда остынут, нарезаем острым ножом немножко под углом на кусочки.
Хорошо подать с маринованными овощами - огурчиками, помидорчиками...
Комментарии и отзывы
19 декабря 2012 года alenaghor #
30 августа 2010 года undya #
31 августа 2010 года Игруша # (автор рецепта)
2 февраля 2010 года tanya62 #
3 февраля 2010 года Игруша # (автор рецепта)
12 декабря 2009 года Gabenka #
13 декабря 2009 года Игруша # (автор рецепта)
6 декабря 2009 года tanu6kin21 #
6 декабря 2009 года Игруша # (автор рецепта)
5 декабря 2009 года Кислинка #
5 декабря 2009 года Игруша # (автор рецепта)
5 декабря 2009 года Кислинка #
5 декабря 2009 года Игруша # (автор рецепта)
3 декабря 2009 года zvezda deleted #
3 декабря 2009 года Игруша # (автор рецепта)
3 декабря 2009 года Marmelad-marmelad #
3 декабря 2009 года Игруша # (автор рецепта)
3 декабря 2009 года Mopsik #
3 декабря 2009 года Игруша # (автор рецепта)
3 декабря 2009 года ganna-kaptur #
3 декабря 2009 года Игруша # (автор рецепта)
3 декабря 2009 года умка #
3 декабря 2009 года Игруша # (автор рецепта)
29 ноября 2009 года NETECOLGA #
30 ноября 2009 года Игруша # (автор рецепта)
26 ноября 2009 года Мадам А #
26 ноября 2009 года Игруша # (автор рецепта)
25 ноября 2009 года ирина66 #
25 ноября 2009 года Игруша # (автор рецепта)
25 ноября 2009 года reed #
25 ноября 2009 года Игруша # (автор рецепта)
25 ноября 2009 года OLGA_BOSS #
25 ноября 2009 года Игруша # (автор рецепта)
Спасибо за оценку!
25 ноября 2009 года LidOK #
25 ноября 2009 года Игруша # (автор рецепта)
25 ноября 2009 года Лисенок #
Аппетитно,сытно!!!
25 ноября 2009 года Игруша # (автор рецепта)
25 ноября 2009 года bagira13 #
25 ноября 2009 года Игруша # (автор рецепта)
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