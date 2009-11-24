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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из субпродуктов птицы
  • 24 ноября 2009, 16:15
  • 27040

Голубчики в куриных шубках

Рецепт: Голубчики в куриных шубках

Не знаю, как правильно назвать моe творение :-) - рулетики, голубчики или ещe как-нибудь? Да какая разница, главное, что вкусно! Куриные шкурки, фаршированные куриной же печeночкой с рисом. Вкуснятина!

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из субпродуктов птицы

Ингредиенты для «Голубчики в куриных шубках»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2243.6 ккал 		белки
149.1 г 		жиры
116.3 г 		углеводы
152 г
100 г блюда
ккал
171.3 ккал		 белки
11.4 г		 жиры
8.9 г		 углеводы
11.6 г


Рецепт «Голубчики в куриных шубках»:

Сварить рис. В процессе варки вместо соли добавить куриную приправу.

печень помыть, обсушить и нарезать маленькими кусочками.

Лук и грибочки режем маленькими кубиками.

На подсолнечном масле жарим печень минут 7,
потом добавляем грибочки и жарим еще пару минут,
затем добавляем лук и доводим до готовности.

Морковку чистим, натираем на мелкой тёрке и отдельно обжариваем.

К рису добавляем печёночно-грибную массу, морковку, хорошо смешиваем - это наша начинка. Приправим её перцем и куриной приправкой.
Даём ей остыть.

Куриные шкурки хорошо моем (я ещё немного вымачивала), срезаем лишний жир.
На шкурку выкладываем немного начинки.

Заворачиваем начинку в шкурку (как голубцы скручиваем)
Получившиеся "голубчики" выкладываем на противень, смазанный растительным маслом.

Майонез смешиваем с горчицей и смазываем наши изделия :-)

Ставим в разогретую духовку примерно на 30 минут.

По истечении этого времени вынимаем противень из духовки.

Выкладываем "голубчики" на тарелку и даём остыть.

Когда остынут, нарезаем острым ножом немножко под углом на кусочки.

Хорошо подать с маринованными овощами - огурчиками, помидорчиками...

ПРИЯТНОГО ВАМ АППЕТИТА!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска

Вкусы: печеночный

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Голубчики в куриных шубках
Описание: Не знаю, как правильно назвать моe творение :-) - рулетики, голубчики или ещe как-нибудь? Да какая разница, главное, что вкусно! Куриные шкурки, фаршированные куриной же печeночкой с рисом. Вкуснятина!
Тэги: закуска.


Другие варианты рецепта

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Комментарии и отзывы

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Хорошая идея с начинкой! Попробую и с печёнкой сделать !
делала подобное раньше, очень вкусно и можно эксперементировать с разными начинками
Спасибо большое за комментарий)))
Хороший вариант, спасибо!!!
На здоровье!!!
Обязательно возьму этот рецепт в свою КК. Спасибо.
Мерси!
Фото прилагается!!!
Супер!!!
Ох, у меня слов нет: все были в восторге, особенно мужчины, других голубцов, сказали больше не знают !Спасибо Вам за прекрасный рецепт !
очень и очень рада, что моё блюдо пришлось по вкусу! Пользуйтесь на здоровье!!!
Здорово.
Спасибо большое!
Клаасс!
Спасибо
Рецепт супер! я в шкурки куриные заворачивала пюре картофельное с грибами - тоже вкусно, но довольно обычно, а с такай начинкой как у вас должно быть ну очееень вкусно!
Вкусно, очень. Особенно в холодном виде.
Я всегда у курицы отрезаю шкурку с шеи и оставляю для колбасок, вот теперь и пригодятся. Спасибо за идею.
На здоровье!
Ну столько всего уже написано, что добавить нечего, но я всё же поблагодарю за идею!
Спасибо за внимание!!!
Спер!!!!+++++++утащила к себе в КК
Спасибо огромное!
Отличный рецепт.
Спасибо вам большое!
Рецепт просто супер как и фото,слюнки бегут!
Спасибо Вам огромное!!!!
Очень понравился рецепт!
Спасибо огромное!
полностью согласна! со шкурками точно напряг))
Жаль
Спасибо за оценку!
Рецепт классный.Но со шкурками тоже напряг.
Спасибо огромное!
Это чудо из чудес!!!+++
Аппетитно,сытно!!!
Спасибо большое! Сытно, так сытно!!!
Оооо, какая аппетитность! Замечательный рецепт!!+++++++++++++
Спасибки!
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