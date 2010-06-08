Очень легкое, нежное и вкусное блюдо. Готовится быстро и просто. Вкусно как в горячем, так и в холодном виде. Его удобно взять с собой на природу. Самое интересное, что дегустирующие затруднились в определении ингредиентов )))
- 8 июня 2010, 14:35
- 1084234
Запеканка из риса и кабачков
Ингредиенты для «Запеканка из риса и кабачков»:
- Рис (длиннозерный) — 1/3 стак.
- Масло оливковое — 2 ч. л.
- Лук репчатый (небольшой) — 1 шт
- Кабачок (или цуккини, среднего размера, тертый) — 1 шт
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сыр твердый (тертый) — 3/4 стак.
- Пармезан (тертый, можно и без него) — 2 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2108.7 ккал
|
белки
179.5 г
|
жиры
73.3 г
|
углеводы
174.9 г
|100 г блюда
|ккал
144.4 ккал
|белки
12.3 г
|жиры
5 г
|углеводы
12 г
Рецепт «Запеканка из риса и кабачков»:
-
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом посуду, в которой будете выпекать. Выстелите ее бумагой для выпечки.
Рис залейте 2/3 стакана воды и поставьте на огонь. После закипания уменьшите огонь и варите 10-12 минут. Снимите с огня и оставьте под крышкой на 3 минуты.
-
В сковороде разогрейте масло, добавьте лук. Готовьте, помешивая, 3-5 минут до мягкости.
-
Переложите в большую миску, добавьте кабачки, рис, яйца и 1/2 стакана сыра. Хорошо перемешайте.
Добавьте соль, перец по вкусу.
-
Выложите получившуюся смесь в подготовленную форму для запекания. Посыпьте пармезаном и оставшимся сыром.
-
Запекайте 30-35 минут, пока не схватится.
-
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
25 ноября kleodelois #
28 мая я_такая_1 #
14 января Инна vlipla #
11 января olya290 #
Кабачков каждое лето, просто море, не знали куда девать и этот рецепт стал настоящим спасением. Беру за основу кабачок, рис, чеснок. Остальное добавляю в зависимости от обстоятельств: курицу, мясо, сосиски и т.д., вместо яиц иногда кладу сметану - совсем другой вкус.
Если пост, то кладу любые овощи, которые есть в доме + постный майонез. Делала и с цветной капустой и с брокколи и с белокочанной и с горошком и с фасолью и болгарским перцем и с морковкой и луком и с др. и с разными сочетаниями овощей - всё вкусно.
Стала на зиму морозить кабачки, они из морозилки прекрасно идут в эту запеканку.
Наверное, эта запеканка стала самым часто приготовляемым блюдом в моей семье.
20 декабря 2021 года Похлёбкин-II #
10 сентября 2021 года sandra1709 #
26 августа 2021 года ksysha irm #
12 августа 2021 года mussoni #
Единственно, что не указано в рецепте, но обязательно нужно сделать, так это отжать тертые кабачки.
Спасибо за идею!
21 августа 2021 года Лиса Петровна #
1 сентября 2021 года mussoni #
Это мое мнение.
9 августа 2021 года Лиса Петровна #
7 августа 2021 года sagida57 #
10 июля 2021 года ElenaSSS #
12 января 2021 года 9103653326 #
16 ноября 2020 года inna_2107 #
Отличная получилась запеканка.
Добавила отварную куриную грудку , вкус понравился даже не любителям подобных блюд.
27 октября 2020 года Verra5 #
Боялась, что будет жидкая, потому, кабачки натёрла, немного присолила и слила воду. И не зря, они всё равно пустили сок и запеканочка вышла в самый раз - не сухая и не жидкая.
Начитавшись комментариев, тоже добавила отварную курочку и болгарский перец и от себя укроп - супер!
5 октября 2020 года rts1111111 #
9 сентября 2020 года maksi_s #
3 августа 2020 года Марина Романовская #
3 августа 2020 года Tata1003 #
24 июля 2020 года Лана 2001 #
15 июля 2020 года sagida57 #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: