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  • 8 июня 2010, 14:35
  • 1084234

Запеканка из риса и кабачков

Рецепт: Запеканка из риса и кабачков

Очень легкое, нежное и вкусное блюдо. Готовится быстро и просто. Вкусно как в горячем, так и в холодном виде. Его удобно взять с собой на природу. Самое интересное, что дегустирующие затруднились в определении ингредиентов )))

Категория: Горячие блюда Запеканки Запеканка с овощами

Ингредиенты для «Запеканка из риса и кабачков»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2108.7 ккал 		белки
179.5 г 		жиры
73.3 г 		углеводы
174.9 г
100 г блюда
ккал
144.4 ккал		 белки
12.3 г		 жиры
5 г		 углеводы
12 г

Рецепт «Запеканка из риса и кабачков»:

  • Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом посуду, в которой будете выпекать. Выстелите ее бумагой для выпечки.

    Рис залейте 2/3 стакана воды и поставьте на огонь. После закипания уменьшите огонь и варите 10-12 минут. Снимите с огня и оставьте под крышкой на 3 минуты.

  • В сковороде разогрейте масло, добавьте лук. Готовьте, помешивая, 3-5 минут до мягкости.

  • Переложите в большую миску, добавьте кабачки, рис, яйца и 1/2 стакана сыра. Хорошо перемешайте.
    Добавьте соль, перец по вкусу.

  • Выложите получившуюся смесь в подготовленную форму для запекания. Посыпьте пармезаном и оставшимся сыром.

  • Запекайте 30-35 минут, пока не схватится.

  • Приятного аппетита!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?t=4486
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед : На второе На полдник На ужин : На горячее Специальное питание : Для диеты

Теги: обед горячее второе ужин полдник завтрак

Вкусы: сырный нежный

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Запеканка из риса и кабачков
Рецепт: Запеканка из риса и кабачков

Очень легкое, нежное и вкусное блюдо. Готовится быстро и просто. Вкусно как в горячем, так и в холодном виде. Его удобно взять с собой на природу. Самое интересное, что дегустирующие затруднились в определении ингредиентов )))

Ингредиенты для «Запеканка из риса и кабачков»:
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Комментарии и отзывы

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Прекрасный рецепт, в котором замена ингредиентов совершенно не влияет на качество блюда. Вместо кабачка я использовала тыкву,добавила болгарский перец , немного чеснока и сосиски. Очень вкусно.Все едоки оценили высоко.
Запеканка супер, но добавила еще курицу и приправы+ чесночок. Отличное разнообразие рациона
Большое спасибо за рецепт! Долго он ждал, отзывы прекрасные, но, глядя на ингридиенты, я предчувствовала, что мне не понравится. Не ошиблась, не моё это, а очень жаль. Спасибо за опыт
Отличная запеканка! Готовлю по этому рецепту уже несколько лет и только сейчас собралась написать благодарственный отзыв.
Кабачков каждое лето, просто море, не знали куда девать и этот рецепт стал настоящим спасением. Беру за основу кабачок, рис, чеснок. Остальное добавляю в зависимости от обстоятельств: курицу, мясо, сосиски и т.д., вместо яиц иногда кладу сметану - совсем другой вкус.
Если пост, то кладу любые овощи, которые есть в доме + постный майонез. Делала и с цветной капустой и с брокколи и с белокочанной и с горошком и с фасолью и болгарским перцем и с морковкой и луком и с др. и с разными сочетаниями овощей - всё вкусно.
Стала на зиму морозить кабачки, они из морозилки прекрасно идут в эту запеканку.
Наверное, эта запеканка стала самым часто приготовляемым блюдом в моей семье.
Приготовил точно по рецепту. Правда, чуть чеснока добавил. Мне понравилось! Не сложно готовить.
Спасибо за рецепт, запеканка понравилась. Я внесла небольшое дополнение: немного тертой моркови и пряные сухие травы по вкусу.
Приглянулся Ваш рецепт с кабачком (цукини). Решила сделать небольшую порцию, так как запеканки люблю только я. В приготовление внесла небольшие изменения, добавила куриный фарш и положила 2 яйца, не три. Выпекала в керамических лодочках. Муж не совсем охотно хотел есть запеканку, но когда съел немного, сказал что очень вкусно, для меня это было удивлением, так как запеканки он вообще не ест. В итоге, он съел свою лодочку и попросил ещё 😁. Сегодня заново начала делать, уже в форме побольше и успела сфотографировать сразу вынув из духовки. Рекомендую блюдо, так как оно легкое и достаточно сытное. Автору спасибо за рецепт.
Отличный базовый рецепт, который можно варьировать по своему вкусу и добавлять различные дополнительные ингредиенты.
Единственно, что не указано в рецепте, но обязательно нужно сделать, так это отжать тертые кабачки.
Спасибо за идею!
Не обязательно отжимать, впитается сок при готовке .
Каждый волен озвучивать собственное мнение. Вы свое уже озвучили в своем посте, поэтому нет необходимости еще раз писать свое мнение в комментарии к моему посту. Я готовила из очень сочных кабачков и воды оказалось много... Поэтому кабачки ОБЯЗАТЕЛЬНО надо отжимать.
Это мое мнение.
Замечательная запеканка из риса и кабачка.Сытная,но не тяжелая вовсе,ароматная и красивая к тому же.Сыра было меньше у меня и добавила кусочек отварной свинины (нарезала меленько).Сок кабачка не сливала предварительно,все отлично впиталось при готовке.Спасибо большое Вам за рецепт отличной запеканки !!!
Очень вкусно получилось! Буду готовить еще!
Благодарю за рецепт! Вкусно и полезно!
Огромное спасибо за рецепт!
Отличная получилась запеканка.
Добавила отварную куриную грудку , вкус понравился даже не любителям подобных блюд.
Большое спасибо за рецепт! Очень просто, быстро и вкусно! Запеканка понравилась всей семье, однозначно буду готовить ещё. Делала сразу двойную норму.
Боялась, что будет жидкая, потому, кабачки натёрла, немного присолила и слила воду. И не зря, они всё равно пустили сок и запеканочка вышла в самый раз - не сухая и не жидкая.
Начитавшись комментариев, тоже добавила отварную курочку и болгарский перец и от себя укроп - супер!
Очень вкусно получилось, спасибо, отличный рецепт, только 3 яйца наверно многова-то, яйца вкус кобачков полностью перекрыли. Или кобачков надо побольше класть. Следующий раз попробую так.
Присматривалась к этому рецепту давненько,но сочетание кабачок-рис как то те вдохновляло...Но приготовила! И делаю уже третий раз.Вкусно!
Вкусная и сытная запеканка. Минимум затрат по времени. Большой простор для фантазии для разнообразия вкуса. Спасибо!
Отличная запеканка, я её готовлю с черешковым сельдереем (для фанатов сельдерея), сочетается прекрасно.
большое спасибо за рецепт! запеканка получилась нежнейшая и очень вкусная!
Спасибо, забрала себе. Люблю запеканки!
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