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  • 2 февраля 2011, 14:09
  • 299025

Ночное тесто и изделия из него

Рецепт: Ночное тесто и изделия из него

"Очень удобно" - вот главная характеристика этого теста. Если нет времени, можно вечером его приготовить, поставить в холодильник, а там оно будет медленно подниматься. А к утру Вы получите замечательный продукт для выпечки, которая получается мягкой, нежной и пушистой. Единственный недостаток - для этого теста нужен миксер, лучше стационарный. Он поможет Вам быстро и легко замесить тесто, потому что оно получается липким и руками его вымешивать сложно. Есть очень похожий рецепт. Его еще называют "Хрущевским " тестом, но в нем250 г сливочного масла. В этом же рецепте, его в три раза меньше. А результат превосходный. Пригодится тем, кому нельзя жирную пищу.

Категория: Выпечка Тесто Дрожжевое тесто

Ингредиенты для «Ночное тесто и изделия из него»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3457.4 ккал 		белки
70.6 г 		жиры
85.7 г 		углеводы
606.6 г
100 г блюда
ккал
298.1 ккал		 белки
6.1 г		 жиры
7.4 г		 углеводы
52.3 г

Рецепт «Ночное тесто и изделия из него»:

В небольшую миску налить теплое (практически комнатной температуры) молоко, высыпать дрожжи и перемешать ложкой. Вылить молоко с дрожжами в чашу миксера, добавить яйца (предварительно взболтать) и перемешать насадкой-крюком на низкой скорости. Засыпать просеянную муку, затем сахар и перемешивать на медленной скорости примерно 4 минуты, пока все компоненты не соединятся.

Не выключая миксер, постепенно добавлять кусочки масла и перемешивать на умеренной скорости еще минут 5-6, пока оно полностью не впитается и большая часть теста не начнет собираться вокруг насадки. Добавить соль и перемешивать еще минуту-другую. Тесто будет выглядеть, как густоватая, мягкая и липкая масса. Можно оставить тесто в чаше или переложить в глубокую миску. Накройте емкость с тестом пищевой пленкой и отправьте в холодильник - пусть медленно подходит там всю ночь.

Утром достаем тесто из холодильника. Выкладываем на поверхность, припыленную мукой. Хорошо вымешиваем и делим на две части. Пока будем работать с одной, вторая пусть лежит в холодильнике. С холодным тестом очень удобно работать, оно легко раскатывается.
Формируете из него все, что Вам нравится. Булочки, пироги, рулеты. Включаете духовку и нагреваете ее при температуре 180 градусов. Смазываете изделие желтком, даете расстояться минут 15-20, пока оно не поднимется вдвое. Отправляете в духовку. Время выпекания зависит от размера изделия и духовки.

Вот такие булочки с кремом.

Пирог с кремом.

Булочки.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На десерт На праздничный стол На природу На ужин : На десерт

Теги: десерт выпечка

Вкусы: сладкий

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Ночное тесто и изделия из него
Описание: "Очень удобно" - вот главная характеристика этого теста. Если нет времени, можно вечером его приготовить, поставить в холодильник, а там оно будет медленно подниматься. А к утру Вы получите замечательный продукт для выпечки, которая получается мягкой, нежной и пушистой. Единственный недостаток - для этого теста нужен миксер, лучше стационарный. Он поможет Вам быстро и легко замесить тесто, потому что оно получается липким и руками его вымешивать сложно. Есть очень похожий рецепт. Его еще называют "Хрущевским " тестом, но в нем250 г сливочного масла. В этом же рецепте, его в три раза меньше. А результат превосходный. Пригодится тем, кому нельзя жирную пищу.


Комментарии и отзывы

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Выпечка прям, как с глянцевой обложки. Использую иногда такую технологию на ночь и больше нравится применять свежие дрожжи, сухие использую чаще для блинков.
Могу я узнать какой крем в Ваших булочках. Спасибо.
Приготовила по Вашему рецепту. Тесто получилось чуть липким, но не критично. Сделала пирожки с картошкой, луком и сосиской и сладкие с бананом и корицей. Очень понравилось . Тесто подходит для любой выпечки, в меру сладкое, воздушное. Боялась, что будет пахнуть дрожжами, ведь обычно кладу меньше, но никакого запаха нет. Спасибо, буду делать ещё
Тесто отличное, всегда пеку по этому рецепту,. Можно делать его как ночное, так и обычное. Только оно не пойдёт для жарки, я думаю из-за наличия масла сливочного в составе (может я и ошибаюсь) это методом проб. Я ещё обычно дрожжи беру саф момент для сдобы, аромат обалденный!
Отлично заменилось и поднялось в два раза,вышло 28 средних булочек(у меня с яблоками), вкусные и нежные. Минус-тесто очень липкое, сложно раскатывать и лепить,хотя результат отличный
Давно собиралась испробовать этот рецепт, наконец, свершилось! Получились нежные мягкие булочки. Использовала свежие дрожжи, вымешивала ручным миксером, крюками для теста. При замесе тесто казалось жидким, руки чесальсь добавить еще муки. Булочки формировала из холодного теста руками, смазанными маслом, расстаивала уже готовые минут 30-40. Думаю, это тесто больше подходит для пирогов, пирожков и простых булочек. Какие-нибудь плюшки-витушки сложно сформировать, я бы не смогла, да и при выпечке они расползлись бы. Но это мое мнение. Автора благодарю за рецепт. С одной стороны, удобно замесить на ночь. Но я больше люблю работать с тестом пока есть вдохновение.
Леночка , прелестные булочки !
Спасибо большое!
Автор предлагает из этого теста изделия готовить в духовке, но меня что-то сподвигло к сковороде)! Вот результат! Мне эти пирожки очень напомнили пирожки, которые на вокзале продавали бабушки! Тоненькие, плоские и тесто при откусывание как бы тянется... Вкусно! Но признаться честно я склоняюсь все же к более быстрым рецептам!
Вкуснятина! Ты блендером замешивала тесто?
начала миксером, но на каком-то моменте рука устала его держать и дорабатывала руками))
Тогда это точно не для нас с твоей свахой!
Ахахахах))))может вы родня тайная)))))
Марьямчик! А сваха - это мама кого? Сколько у тебя деток?
мама зятя)...детей 4...двое уже взрослые и двое малышня)
И это в 35 лет? Моя ж ты золотая!
Рано замуж отдали)))))...скоро бабушкой стану))))
Господь Бог в помощь! Всего самого наилучшего!
Спасибо, моя золотая!!!!
Тесто замечательное! Очень вкусное и пушистое! У меня получились пирог с абрикосами и 5 булочек, не попавших в кадр
Тесто я замешивала руками. Утром достала из холодильника, оно согрелось мин. за 40, и потом уже сам пирог расстаивался 20 мин. Все хорошо поднялось, мякиш воздушный.
Большое спасибо за рецепт!
Красавец пирог! Виолетта! А с этим тестом легко работать- не сильно липнет? Я как-то делала похожее, на кефире, правда- еле слепила пирожки-то, насколько липло! Хлебное тесто я расстаиваю в холодильнике, но его разделывать и не надо- сразу в форму и все!
Большое спасибо, Танюша!
Я бы не сказала, что сильно липнет, ну, может, совсем чуть-чуть... Я слегка присыпала тесто и стол мукой и этого оказалось достаточно А вот помню, как-то остался у меня кусок вареничного теста, лежал в пакете в холодильнике дня 3, вытаскиваю, смотрю - ну замазка какая-то липучая, и с пакетом расставаться не хочет , еле отодрала по частям, муки нормально так пришлось добавить, чтобы лепилось И вареники не фонтан получились, хотя свежеприготовленное тесто было отличное
Вот-вот! И у меня с пельменным тестом такая же история была, причем мне приятельница его посоветовала, зять-китаец у нее чудные пельмешки лепил, она все их нахваливала, я попросила рецепт, уж не знаю, кто там из них наврал, но нужно было именно на ночь тесто оставить, а не сразу лепить из него, так мало того что оно стало липким, еще и почернело, поскольку соль в тесте была, выбросила я его тогда, замесила свое классическое, но больше с тех пор пельменное тесто не храню, уж если остается- варю кусочками и угощаю птиц, уж у них сколько радости, особенно зимой!
Достойное применение остаткам теста!
У меня тут хлеб не получился- то есть вообще невозможно есть то, что получилось, вышла на балкон и покидала кусками , тут же явились галки с грачами , грачи важно выбирали, что им больше нравится, только галок было больше, намного больше, чем кусков, так те, которым не хватило, набравшись наглости, прямо из клювов у грачей вытаскали тут же смотались с ими! Я стояла на балконе и хохотала в голос, на все это глядя, потом пошла новое тесто ставить на хлеб!
Да уж, не щелкайте клювами, господа грачи! Кто успел - тот и съел!
И я , пока вспоминала, опять так все это живо представила, что половину букв пропустила , только сейчас увидела!
Ответ для виолетта соболева
Красота какая, умничка, Виолетта, очень аппетитно!
Спасибо огромное, солнышко!
Рада видеть тебя!
Ответ для виолетта соболева
Виолетточка, пирог восхитительный! Так аппетитно и красиво!
Светик, спасибо большущее! Очень-очень приятно!
Ответ для виолетта соболева
Виолетточка, шикарный пирог - каравай. Ооочень красивый!!!
Жанночка, огромное спасибо тебе за такую высокую оценку моих скромных трудов!
Ответ для виолетта соболева
Веточка!Какая же красота рукотворная Такая коса ровная -супер Браво твоим ручкам старательным
Спасибо огромное, моя золотая! Как же ж все-таки приятно!
Тесто супер! Так получилось, что пролежало в холодильнике не ночь, а сутки. Пекла из него булочки со сливой. И все получилось отлично. За пару часов до выпечки достала из холодильника, тесто согрелось, хорошо лепилось. В выпечке получилось очень вкусным, не перекисло, мягкое воздушное. Спасибо!
Доброе время суток! Уже почти год у меня этот рецепт. Никак не сделаю! У меня вопрос к Сельской Мишке. Вы не могли бы поставить ваш коронный рецепт теста для хлебопечка? Заранее спасибо!
Алиана(имени на страничке не нашла)! Если Вы хотите спросить о чем-то конкретного Поваренка, то под любым его комментарием нажмите кнопку "Ответить" и там пишите, в таком случае уведомление именно этому пользователю и придет, а по тому , как ВЫ написали, получит уведомление только автор рецепта! Или пишите в личку!
Тесто получилось нежное, таяло во рту прям. Замешивала миксером, но утром как ни старалась его вымесить, оно липло к рукам, и все тут! Я подсыпаю муку и подсыпаю... В итоге решила не забивать тесто мукой, с горем пополам слепила булочки, они протекли немного, но на вкус это не повлияло. Спасибо за рецепт. Только вот вопрос: сколько муки нужно на подсыпку?
А я при работе с дрожжевым тестом после расстойки, ну, когда формирую булочки, стараюсь не пользоваться мукой, а смазываю руки, скалку и стол немного растительным маслом, в итоге ничего не липнет и тесто мукой не забивается. А начинка какая была у Вас?
Густой клубничный джем. Спасибо за совет! Попробую так сделать. Уж больно тесто вкусное получилось. Хочу с ним подружиться
Да, я, кстати, тоже его себе наметила, хочу в ближайшее время сделать. Мне кажется, для начинки типа джема надо тесто поплотнее, из этого лучше печь с начинкой посуше, например, с изюмом.
Спасибо за совет! Обязательно попробую!
О, это песня, а не тесто. Мне очень понравились с ним работать. Пирожки получились нежные, воздушные, пуховые, просто чудо! Замес делала без миксера, руками. Единственное отступление - заменила сливочное масло на растительное.
Дорогие поварята или кто уже готовил это тесто помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вопросами.
Если готовить без миксера вручную, как лучше сделать??? И второй вопрос как долго тесто может находится в холодильнике?
Расчитываю очень на вашу помощь. Спасибо!!!

Если готовить без миксера вручную, как лучше сделать??? И второй вопрос как долго тесто может находится в холодильнике?
как и обычное тесто замес. я руками замешивала. теплое молоко+дрожжи сначала. далее все по списку. и в конце вмешать масло.
а на счет сколько хранить... честно говоря не знаю.. больше пары дней не держала
Спасибо большое
Спасибо за рецепт простого и необыкновенно мягчайшего теста! Как жаль, что Вас, автор нет на сайте.. Тысячу раз Вас благодарю! испекла пирожки с капустой и детям плюшки с сахаром, тесто мягкое, пушистое, по крайней мере в день выпечки)))))))))
Вот такие булочки у меня получились! Спасибо!
Шикарное тесто для пирожков! Теперь буду делать только так и никак иначе!
тесто великолепное, выручило меня, у меня сломалась хлебопечка, а своё коронное тесто я только в ней готовила, не знаю тонкостей его поведения при ручном замесе. А времени уже совсем не было, поздний вечер, а утром только только напечь пирожков и в гости к детям, они привыкли, что я со вкусными пирожками прибываю! И вот получилось настолько удачно, что теперь буду печь по этому рецепту всегда! Жаль, что автора нет уже на сайте,!
Сегодня испекла пирожки, просто супер тесто. Легкие, воздушные. Всем домачадцам понравились.
Вчера пекла пирог,тесто замечательное!!!!!
Утащила в к/к..
Спасибо за рецепт очень удобно с вечера при готивила утром пекла получилиь вкусные булочки с маком
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