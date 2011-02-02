"Очень удобно" - вот главная характеристика этого теста. Если нет времени, можно вечером его приготовить, поставить в холодильник, а там оно будет медленно подниматься. А к утру Вы получите замечательный продукт для выпечки, которая получается мягкой, нежной и пушистой. Единственный недостаток - для этого теста нужен миксер, лучше стационарный. Он поможет Вам быстро и легко замесить тесто, потому что оно получается липким и руками его вымешивать сложно. Есть очень похожий рецепт. Его еще называют "Хрущевским " тестом, но в нем250 г сливочного масла. В этом же рецепте, его в три раза меньше. А результат превосходный. Пригодится тем, кому нельзя жирную пищу.
- 2 февраля 2011, 14:09
- 299025
Ночное тесто и изделия из него
Ингредиенты для «Ночное тесто и изделия из него»:
- Молоко — 250 мл
- Дрожжи (сухие или 25г свежих) — 7 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Мука пшеничная / Мука — 3,5 стак.
- Масло сливочное — 80 г
- Сахар — 1/2 стак.
- Соль — 1/2 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3457.4 ккал
|
белки
70.6 г
|
жиры
85.7 г
|
углеводы
606.6 г
|100 г блюда
|ккал
298.1 ккал
|белки
6.1 г
|жиры
7.4 г
|углеводы
52.3 г
Рецепт «Ночное тесто и изделия из него»:
В небольшую миску налить теплое (практически комнатной температуры) молоко, высыпать дрожжи и перемешать ложкой. Вылить молоко с дрожжами в чашу миксера, добавить яйца (предварительно взболтать) и перемешать насадкой-крюком на низкой скорости. Засыпать просеянную муку, затем сахар и перемешивать на медленной скорости примерно 4 минуты, пока все компоненты не соединятся.
Не выключая миксер, постепенно добавлять кусочки масла и перемешивать на умеренной скорости еще минут 5-6, пока оно полностью не впитается и большая часть теста не начнет собираться вокруг насадки. Добавить соль и перемешивать еще минуту-другую. Тесто будет выглядеть, как густоватая, мягкая и липкая масса. Можно оставить тесто в чаше или переложить в глубокую миску. Накройте емкость с тестом пищевой пленкой и отправьте в холодильник - пусть медленно подходит там всю ночь.
Утром достаем тесто из холодильника. Выкладываем на поверхность, припыленную мукой. Хорошо вымешиваем и делим на две части. Пока будем работать с одной, вторая пусть лежит в холодильнике. С холодным тестом очень удобно работать, оно легко раскатывается.
Формируете из него все, что Вам нравится. Булочки, пироги, рулеты. Включаете духовку и нагреваете ее при температуре 180 градусов. Смазываете изделие желтком, даете расстояться минут 15-20, пока оно не поднимется вдвое. Отправляете в духовку. Время выпекания зависит от размера изделия и духовки.
Комментарии и отзывы
20 часов назад nadinhike #
Могу я узнать какой крем в Ваших булочках. Спасибо.
31 октября 2019 года dash astashkina #
23 сентября 2019 года крапосска #
14 сентября 2019 года zyabka #
9 сентября 2018 года kapitonchick #
9 сентября 2018 года alsunchik #
9 сентября 2018 года kapitonchick #
30 августа 2018 года Алиева2012 #
30 августа 2018 года ирпенчанка #
30 августа 2018 года Алиева2012 #
30 августа 2018 года ирпенчанка #
30 августа 2018 года Алиева2012 #
30 августа 2018 года ирпенчанка #
30 августа 2018 года Алиева2012 #
30 августа 2018 года ирпенчанка #
30 августа 2018 года Алиева2012 #
30 августа 2018 года ирпенчанка #
30 августа 2018 года Алиева2012 #
30 июля 2018 года виолетта соболева #
Тесто я замешивала руками. Утром достала из холодильника, оно согрелось мин. за 40, и потом уже сам пирог расстаивался 20 мин. Все хорошо поднялось, мякиш воздушный.
Большое спасибо за рецепт!
30 июля 2018 года korztat #
30 июля 2018 года виолетта соболева #
Я бы не сказала, что сильно липнет, ну, может, совсем чуть-чуть... Я слегка присыпала тесто и стол мукой и этого оказалось достаточно А вот помню, как-то остался у меня кусок вареничного теста, лежал в пакете в холодильнике дня 3, вытаскиваю, смотрю - ну замазка какая-то липучая, и с пакетом расставаться не хочет , еле отодрала по частям, муки нормально так пришлось добавить, чтобы лепилось И вареники не фонтан получились, хотя свежеприготовленное тесто было отличное
30 июля 2018 года korztat #
30 июля 2018 года виолетта соболева #
30 июля 2018 года korztat #
30 июля 2018 года виолетта соболева #
31 июля 2018 года korztat #
31 июля 2018 года виолетта соболева #
30 июля 2018 года inulia68 #
30 июля 2018 года виолетта соболева #
Рада видеть тебя!
30 июля 2018 года inulia68 #
30 июля 2018 года Светланка g980 #
30 июля 2018 года виолетта соболева #
30 июля 2018 года jannasimf #
30 июля 2018 года виолетта соболева #
31 июля 2018 года Лиса Петровна #
31 июля 2018 года виолетта соболева #
25 июля 2018 года Cherry Berry 2017 #
16 июля 2018 года Алиана #
20 сентября 2018 года korztat #
15 июля 2018 года Tminochka #
15 июля 2018 года kapitonchick #
15 июля 2018 года Tminochka #
15 июля 2018 года kapitonchick #
15 июля 2018 года Tminochka #
17 марта 2018 года TamaraRo #
26 октября 2017 года Anjuta povarenok #
Если готовить без миксера вручную, как лучше сделать??? И второй вопрос как долго тесто может находится в холодильнике?
Расчитываю очень на вашу помощь. Спасибо!!!
31 октября 2017 года Cherry Berry 2017 #
а на счет сколько хранить... честно говоря не знаю.. больше пары дней не держала
31 октября 2017 года Anjuta povarenok #
2 октября 2017 года Anvager #
1 октября 2017 года fialkaXY #
12 сентября 2017 года Kurasoka #
8 августа 2017 года Сельская Мишка #
26 июля 2017 года svetlana lihacheva 73 #
23 мая 2016 года liliana_777 #
28 марта 2016 года Frii #
27 марта 2016 года sus natalia2015 #
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