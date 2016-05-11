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  • 11 мая 2016, 5:29
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Дрожжевое тесто "Для ленивых"

Рецепт: Дрожжевое тесто Для ленивых

Я хоть и люблю "возиться" с тестом, но этот рецепт - просто находка! Времени на приготовление нужно всего пять минут. Хранить в холодильнике можно двое-трое суток. Тесто быстро не перекисает. Можно замораживать. Готовлю я из этого теста вкуснейшие пирожки, беляши, булочки, лепешки, пироги с разными начинками, пиццу... Если вы "боитесь" теста или у вас мало времени на его приготовление - попробуйте этот рецепт. Получается у всех!

Категория: Выпечка Тесто Дрожжевое тесто

Ингредиенты для «Дрожжевое тесто "Для ленивых"»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3420.7 ккал		 белки
92.5 г		 жиры
42.7 г		 углеводы
677.6 г
100 г блюда
ккал
246.1 ккал		 белки
6.7 г		 жиры
3.1 г		 углеводы
48.7 г

Рецепт «Дрожжевое тесто "Для ленивых"»:

Высыпаю в миску 4 стакана муки и дрожжи. Затем постепенно наливаю теплое молоко, добавляю сахар, соль, подсолнечное масло. Все ингредиенты перемешиваю.

Затем постепенно добавляю еще стакан муки. Тесто выкладываю в целлофановый пакет и убираю в холодильник.
На фото видно, как подошло тесто через час, затем через три часа.

Готовить можно уже через 2 часа. Но если тесто будет лежать в холодильнике дольше - с ним ничего не произойдет. Я часто делаю такое тесто на ночь. И готовлю что-нибудь вкусненькое на следующий день.

В этот раз я готовила пирожки с повидлом. Из этого количества теста получается около 60 штук небольшого размера. За день ничего не остается!

Приятного аппетита!








Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед На праздничный стол Неожиданные гости

Теги: выпечка жарить духовка

Вкусы: сладкий мягкий

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Дрожжевое тесто Для ленивых
Описание: Я хоть и люблю "возиться" с тестом, но этот рецепт - просто находка! Времени на приготовление нужно всего пять минут. Хранить в холодильнике можно двое-трое суток. Тесто быстро не перекисает. Можно замораживать. Готовлю я из этого теста вкуснейшие пирожки, беляши, булочки, лепешки, пироги с разными начинками, пиццу... Если вы "боитесь" теста или у вас мало времени на его приготовление - попробуйте этот рецепт. Получается у всех!


Комментарии и отзывы

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ПРИвет объясните как готовить пирожки чтоб тесто руки не облепляло? я новичок ну совсем новичок.хотел пирожков поесть но влип во всех смыслах
Я одна из тех немногих у кого тесто не подошло ... Сестра давно готовит по этому рецепту - все отлично получается, даже папочка наш этим рецептом пользуется. А у меня не подошло совсем за 4 часа. Грешу на дрожжи.
Тесто супер! Спасибо большое!
Тесто на 6 баллов из 5
:
Здравствуйте скажите если держать несколько дней тесто где его держать?В моррзилке или просто в холодильнике?спасибо
Замечательное тесто! Отлично поднимается, воздушное становится! Я делала пиццу - результат выше всех похвал! Из оставшейся порции буду жарить пирожки.
Большое спасибо за рецепт!
Понравился процесс приготовления теста - быстро и не хлопотно. Тесто в холодильнике за ночь очень сильно подошло, работать с ним было приятно, не липнет, хорошо формуется. Пекла пирожки с повидлом и булочки с корицей, вкусная выпечка. Обязательно попробую жареные пирожки из этого теста. Спасибо, Оксана!
Тесто супер!!!
Фотоотчет к моему комментарию ниже прилагаю.
Спасибо огромное за шикарный и очень быстрый рецепт дрожжевого теста!
Готовила пирожки в духовке и рискнула испечь хлеб. И пирожки и хлеб получились бесподобные!
Тесто воздушное, ароматное!
Придумала замешивать тесто в самом пакете, предварительно одев пакет на глубокую миску. Очень удобно!Рекомендую.
Многие спрашивают получится ли тесто на свежих дрожжах. Попробовала на свежих, тесто еще воздушнее. Уже через 1-1,5 часа в холодильнике было готово к использованию.
Тесто делала на свежих дрожжах:
25гр. свежих дрожжей на
500мл. тёплого молока
(дрожжи нужно растворить в теплом молоке)
2ст.л. с горкой сахара,
1,5 ч.л. соли,
2 ст.л. растительного масла(смесь оливкового и подсолнечного ТМ "Олейна") и
630гр. просеянной муки.
Пакет завязала и прямо в пакете вымесила тесто.

Совет из личного опыта: не забивайте сразу тесто мукой, лучше муку добавить при обвалке теста и при формировании изделий.
Тесто должно получиться лёгким, воздушным, тогда оно вырастит в холодильнике.
И если выпекаете в духовке, обязательно ставьте сформированные изделия на расстойку, все же это дрожжевое тесто.

Тесто рекомендую. Минимум времени, все процессы упрощены в данном рецепте, чем в классическом варианте дрожжевого теста. В основном, ставлю его на ночь в холодильник и с утра уже занимаюсь выпечкой. Очень удобно!
Фотоотчет прилагаю.
Спасибо большое за лёгкий, быстрый и вкусный рецепт! Дети были в восторге! Горячими ломали!)))
А я вот не люблю возиться с тестом и ваш рецепт это просто счастье какое-то) Делала все строго по рецепту,муки только на 50гр меньше,показалось достаточно...И вуаля,идеальный,пышный,румяный пирог с мясом. Спасибо)
Вся семья оценила пирожки из этого теста, очень вкусные получаются🤗.Спасибо за рецепт.😘
Очень супер. Я не слишком с тестом дружу, то получается, то нет - но это шикарный вариант. Раздал рецепт всем знакомым.
Очень супер. Я не слишком с тестом дружу, то получается, то нет - но это шикарный вариант. Раздал рецепт всем знакомым.

Попробую в пакете сделать.Удобно как придумали,здорово!Спасибо!

Попробую в пакете сделать.Удобно как придумали,здорово!Спасибо!
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