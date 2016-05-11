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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/126346/]Дрожжевое тесто "Для ленивых"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/126346/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2016may/11/57/1573086_66183-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Тесто -> Дрожжевое тесто Я хоть и люблю "возиться" с тестом, но этот рецепт - просто находка! Времени на приготовление нужно всего пять минут. Хранить в холодильнике можно двое-трое суток. Тесто быстро не перекисает. Можно замораживать. Готовлю я из этого теста вкуснейшие пирожки, беляши, булочки, лепешки, пироги с разными начинками, пиццу... Если вы "боитесь" теста или у вас мало времени на его приготовление - попробуйте этот рецепт. Получается у всех! Ингредиенты: Молоко, Мука пшеничная, Сахар, Соль, Масло подсолнечное, Дрожжи. Тэги: выпечка, жарить, духовка.