Я хоть и люблю "возиться" с тестом, но этот рецепт - просто находка! Времени на приготовление нужно всего пять минут. Хранить в холодильнике можно двое-трое суток. Тесто быстро не перекисает. Можно замораживать. Готовлю я из этого теста вкуснейшие пирожки, беляши, булочки, лепешки, пироги с разными начинками, пиццу... Если вы "боитесь" теста или у вас мало времени на его приготовление - попробуйте этот рецепт. Получается у всех!
- 11 мая 2016, 5:29
- 922223
Дрожжевое тесто "Для ленивых"
Ингредиенты для «Дрожжевое тесто "Для ленивых"»:
- Молоко — 500 мл
- Мука пшеничная / Мука (Стакан 200 мл. В стакане 140 г, т.е. всего нужно 700 г муки) — 5 стак.
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Масло подсолнечное — 2 ст. л.
- Дрожжи (сухие - маленький пакетик) — 11 г
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
3420.7 ккал
|белки
92.5 г
|жиры
42.7 г
|углеводы
677.6 г
|100 г блюда
|ккал
246.1 ккал
|белки
6.7 г
|жиры
3.1 г
|углеводы
48.7 г
Рецепт «Дрожжевое тесто "Для ленивых"»:
Высыпаю в миску 4 стакана муки и дрожжи. Затем постепенно наливаю теплое молоко, добавляю сахар, соль, подсолнечное масло. Все ингредиенты перемешиваю.
Затем постепенно добавляю еще стакан муки. Тесто выкладываю в целлофановый пакет и убираю в холодильник.
На фото видно, как подошло тесто через час, затем через три часа.
Готовить можно уже через 2 часа. Но если тесто будет лежать в холодильнике дольше - с ним ничего не произойдет. Я часто делаю такое тесто на ночь. И готовлю что-нибудь вкусненькое на следующий день.
В этот раз я готовила пирожки с повидлом. Из этого количества теста получается около 60 штук небольшого размера. За день ничего не остается!
Приятного аппетита!
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
11 февраля vad tomin2016 #
8 февраля KrNN #
24 января olgadenis22 #
12 января sem-85 #
7 декабря 2019 года Айгюн #
7 декабря 2019 года Айгюн #
30 ноября 2019 года MeriSm #
26 ноября 2019 года MineyKa #
Большое спасибо за рецепт!
10 ноября 2019 года Лепачка #
29 октября 2019 года Ирина-Киев-Украина #
Фотоотчет к моему комментарию ниже прилагаю.
29 октября 2019 года Ирина-Киев-Украина #
29 октября 2019 года Ирина-Киев-Украина #
29 октября 2019 года Ирина-Киев-Украина #
Готовила пирожки в духовке и рискнула испечь хлеб. И пирожки и хлеб получились бесподобные!
Тесто воздушное, ароматное!
Придумала замешивать тесто в самом пакете, предварительно одев пакет на глубокую миску. Очень удобно!Рекомендую.
Многие спрашивают получится ли тесто на свежих дрожжах. Попробовала на свежих, тесто еще воздушнее. Уже через 1-1,5 часа в холодильнике было готово к использованию.
Тесто делала на свежих дрожжах:
25гр. свежих дрожжей на
500мл. тёплого молока
(дрожжи нужно растворить в теплом молоке)
2ст.л. с горкой сахара,
1,5 ч.л. соли,
2 ст.л. растительного масла(смесь оливкового и подсолнечного ТМ "Олейна") и
630гр. просеянной муки.
Пакет завязала и прямо в пакете вымесила тесто.
Совет из личного опыта: не забивайте сразу тесто мукой, лучше муку добавить при обвалке теста и при формировании изделий.
Тесто должно получиться лёгким, воздушным, тогда оно вырастит в холодильнике.
И если выпекаете в духовке, обязательно ставьте сформированные изделия на расстойку, все же это дрожжевое тесто.
Тесто рекомендую. Минимум времени, все процессы упрощены в данном рецепте, чем в классическом варианте дрожжевого теста. В основном, ставлю его на ночь в холодильник и с утра уже занимаюсь выпечкой. Очень удобно!
Фотоотчет прилагаю.
13 октября 2019 года Ирина Бодрякова #
9 октября 2019 года Ириныч #
27 сентября 2019 года сокольникова светлана #
6 сентября 2019 года Владимир 271 #
6 сентября 2019 года Владимир 271 #
7 августа 2019 года Мама и Аня #
Попробую в пакете сделать.Удобно как придумали,здорово!Спасибо!
7 августа 2019 года Мама и Аня #
Попробую в пакете сделать.Удобно как придумали,здорово!Спасибо!
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