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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Булочки
  • 20 апреля 2009, 16:39
  • 1465172

Французские булочки

Рецепт: Французские булочки

Замечательные булочки, нежные, вкусные. Готовятся очень быстро. Пользуюсь этим рецептом уже 13 лет. Прижился он и в Испании, и в Германии, и в Англии, а уж про Россию и говорить нечего. И самое главное: сколько бы не пекли эти булочки, ни единого раза не было случая чтоб не получились. Результат всегда радует :-) P. S. Огромная просьба к модераторам и кулинарам со стажем: Если есть такой рецепт очень прошу сообщить и я либо удалю, а фото вставлю либо сделаю ссылку на предыдущего кулинара. Скажу честно, пыталась в ОГРОМНОМ количестве булочек на сайте найти, но перелопатить все рецепты до конца не сумела.

Категория: Выпечка Изделия из теста Булочки

Ингредиенты для «Французские булочки»:

Тесто

Крем

Количество порций: 24

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5319 ккал 		белки
75.3 г 		жиры
20.5 г 		углеводы
1211.8 г
Порции
ккал
221.6 ккал		 белки
3.1 г		 жиры
0.9 г		 углеводы
50.5 г
100 г блюда
ккал
318.5 ккал		 белки
4.5 г		 жиры
1.2 г		 углеводы
72.6 г


Рецепт «Французские булочки»:

Сразу готовим крем. Хорошо смешиваем мягкий маргарин, сахар и крахмал. Миксер здесь не нужен, достаточно хорошо смешать вилкой.

Начинаем готовить тесто. Накрошить дрожжи (если сырые) в теплое молоко, добавить сахар, яйца, половину нормы муки, растопленный маргарин и еще муку.

Замесить мягкое эластичное тесто. И тут же начинаем формовку булочек.

Раскатываем тесто с палец толщиной, намазываем на него наш крем. Крем удобней наносить вилкой. (совет: разделите тесто на 2-3 равные части и на столько же частей крем (откладывать его не надо- чисто визуально) тогда у вас не получится так что либо крема не хватит, либо останется).

Скатываем рулетики.

Нарезаем на небольшие кусочки. Желательно с размером не усердствовать. см.4

Выкладываем на противень срезами вниз. Не приплющивать, не прижимать, достаточно свободно. Теперь накроем салфеткой и подождем пока они увеличатся в объёме. Когда дрожжи хорошие, достаточно 40-60 мин. Можно дать постоять и подольше.

Духовку разогреть до 220 гр. (обязательно хорошо разогрейте!), поставьте туда булочки и убавьте температуру до 180-200гр.

Минут через 15 они готовы. Очень вкусные теплые!

Рецепт правда очень универсален. Как раз сегодня пекла 50 шт. детям в школу. Начала возиться в половине девятого, а последнюю партию вытащила в половине одиннадцатого. Булочки были съедены тут же (я их еще теплыми принесла), несмотря на то, что на столе было ещe много вкусных вещей.
И еще эти булочки я готовлю про запас и храню в пакете в холодильнике (можно и заморозить). Сын любит холодные с маслом, а дочурка сама на пару секунд в микроволновку отправит и получает абсолютно свеженькие булочки
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На полдник На праздничный стол Неожиданные гости

Теги: завтрак полдник выпечка чаепитие

Вкусы: сдобный нежный сладкий

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Французские булочки
Рецепт: Французские булочки

Замечательные булочки, нежные, вкусные. Готовятся очень быстро. Пользуюсь этим рецептом уже 13 лет. Прижился он и в Испании, и в Германии, и в Англии, а уж про Россию и говорить нечего. И самое главное: сколько бы не пекли эти булочки, ни единого раза не было случая чтоб не получились. Результат всегда радует :-) P. S. Огромная просьба к модераторам и кулинарам со стажем: Если есть такой рецепт очень прошу сообщить и я либо удалю, а фото вставлю либо сделаю ссылку на предыдущего кулинара. Скажу честно, пыталась в ОГРОМНОМ количестве булочек на сайте найти, но перелопатить все рецепты до конца не сумела.

Ингредиенты для «Французские булочки»:

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Комментарии и отзывы

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здравствуйте,а соль не надо в тесто ?
Получается 500 г маргарина (или даже масла) на 2-3 стакана муки. Это ж какой удар по желудку, да еще и для детей если...
Не разделяю предыдущих восторгов категорически. Еда, конечно, должна быть вкусной, но хотя бы НЕ ВРЕДНОЙ она должна быть в первую очередь.
Ниже спрашивали грамовку пачки, автор пишет 250 г., по рецепту 0,5 пачки. Здесь хоть Слава Богу
По сырым дрожжам опечатка: 50 г., а в скобках 1 чайн. л.
Чайная ложка для сухих
Да, да, я не дописАла.
Но вот смотрите: где 5-6 сухих и где 50 сырых..., сырые зашкаливают
Ответ для koshka koshka 96
Поддерживаю. Да в крем маргарин - такое себе...
Ответ для koshka koshka 96
Пол пачки в крем и пол пачки в тесто!А пачки сейчас:0,180-0,250 грамм.Откуда полкило?!
На 1ой и 2ой картинках видно, что маргарина много - это явно не 250 г. Там по 250 на каждом этапе. И это сейчас такие пачки, а рецепт 2009 г. И дрожжей там действительно 50 г, потому что пачка - 100 г, а там пол-пачки
50 г. сырых дрожжей и 2-3 ст. муки? Безотносительно жидкости... Явно тесто возьмет больше муки, но 50 г. сырых дрожжей...
5-6 сухих в аккурат, а сырых 20 г. плюс/минус и очень сильно извиняюсь — французские булочки на сливочном масле. На маргарине конечно вкусно и бюджетно.
Полагаю здесь опечатка по сырым др. и автор уже не ответит...
Спасибо!
в виду того что ваши подписчики живут в странах по всему миру, пожалуйста возмите за правило указывать все ингридиенты в граммах и милилитрах. Все эти стаканы, ложки, пачки страшно не удобны в странах, где все это разное. Я не хочу никого обидеть. Просто жалко, что хорошие рецепты (а их у вас огромное каличество)нельзя или очень сложно использовать из за такого пустяка. С уважением из Техаса.
Автор, Вы меня простите, ради Бога, но, если можете, исправьте, пожалуйста, количество маргарина в рецепте. Ну совсем не корректно написано. Ну не порционная это вещь, маргарин - весовая. Пачки бывают и по 180 г, и по 250, и по 400, и по 500... Я увидела в ответе на комментарий, что нужно пачка у Вас имеется в виду полукилограммовая. Но очень тяжело людям, а особенно новичкам, сидеть и гадать: "сколько вешать в граммах?"))
При всем уважении.
P.S. Рецепт обязательно испробую (очень уж привлекательный) и фото-отчет постараюсь выложить.
Всём доброго времени суток! Искала быстрые булочки и возьми поменьше, иии нашла ваш чудо рецепт! Немного всё же изменила под себя на 2 порцию теста взяла 0,5 пачки маргарина и треть стакана растит. масла, сахар по рецепту, дрожжи 70 г живых, ванилин муки ушло 10-11 стаканов, 3 яйца, начинка по рецепту на 2 порции. Что сказать... Получилось.. Просто шикарно! За что автору рецепта большая благодарность от всей моей мужской семьи(4 сына и муж). Теперь об ошибке, поставила один лист на другой на расстойку, и очень пожалела. Фото прилогаю. Булочки ооочень хорошо подошли за 30 мин! Девочки, печь однозначно! Рецепт замечательный, к тому же отлично относится к внесению изменений под свой вкус! Ещё раз благодарность автору!
Начинка жирновата.можно заменить заварным кремом.
добрый день! пачка маргарина сколько грамм?
250г
вкусные и аппетитные булочки!
Давно готовлю по Вашему рецепту. Булочки нравятся всем без исключения. Муки добавляю 4,5 стакана, дрожжи сухие 2 ч. л. И в крем вместо маргарина кладу сл. масло. Огромное спасибо за этот рецепт!
Может кому пригодится - я для начинки использую на это количество теста пару ложек растопленного масла. Смазываю силиконовой кистью раскатанное тесто маслом, потом посыпаю сахаром смешанным с маком, и просто разравниваю пальцами. Дальше все по рецепту -скатываем, режем и тд.
Масло схватывается с сахаром сразу и ничего не вытекает и не жирно, и проще.
Много лет пользуюсь этим способом.
Всем желаю удачи, автору спасибо за труд.
Булочки вкусные, все отлично получилось, но для нас жирновато. Много масла и в тесте и в начинке по рецепту. И как кто-то уже писал в комментариях, муки кладите сразу по крайней мере на стакан больше - пропорции не соблюдены. Дрожжей я положила (сухих) чуть больше 1 чайной лочжи, этого достаточно.
Очень вкусные булочки! Всегда покупаю эти булочки но на столько вкусных как пробовал во Франции пока не где не встречал.
Хотя может тогда я был очень голоден поэтому на столько они были вкусные))))
Девочки, с праздником! Маргарин можно заменить маслом? Печень на маргарин ругается в последнее время.
Нужно
Классные булочки!!! Быстро и вкусно! Дрожжей положила 10 грамм, а муки - 4,5 стакана, все остальное по рецепту. Жаль, фото не могу добавить почему-то...
Пеку подобные булочки,но дрожжей кладу 15-17 грамм,их достаточно, но 50 грамм это чересчур...
Пеку уже года два, удобно на обед мужу положить, а к чаю так уйдут сразу👍😊, спасибо за рецепт!!!
Прекрасный рецепт,делала первый раз,в начинку добавила корицу. Булочки воздушные, нежные,чувствуется лёгкая сладость. Всё как нужно,в меру
Здравствуйте спасибо за чудесный рецепт. Первую порцию сделала по рецепту только добавила изюм. Фото сделать не успела скушали А вторая порция была с вареной сгущенкой очень вкусно спасибо
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