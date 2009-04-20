Замечательные булочки, нежные, вкусные. Готовятся очень быстро. Пользуюсь этим рецептом уже 13 лет. Прижился он и в Испании, и в Германии, и в Англии, а уж про Россию и говорить нечего. И самое главное: сколько бы не пекли эти булочки, ни единого раза не было случая чтоб не получились. Результат всегда радует :-) P. S. Огромная просьба к модераторам и кулинарам со стажем: Если есть такой рецепт очень прошу сообщить и я либо удалю, а фото вставлю либо сделаю ссылку на предыдущего кулинара. Скажу честно, пыталась в ОГРОМНОМ количестве булочек на сайте найти, но перелопатить все рецепты до конца не сумела.
- 20 апреля 2009, 16:39
- 1465172
Французские булочки
Ингредиенты для «Французские булочки»:
Тесто
- Дрожжи (был момент, пользовалась сухими, сейчас опять вернулась к сырым - разницы нет; 50 г сырых или 1 ч.л. (примерно 5-6 г) сухих) — 50 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Молоко (теплое) — 1 стак.
- Маргарин (берите без запаха - хороший, растопленный) — 0,5 пач.
- Сахар — 1/4 стак.
- Мука пшеничная / Мука (сколько возьмёт тесто) — 2-3 стак.
- Корица (или мак, если хочется)
Крем
Количество порций: 24
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5319 ккал
|
белки
75.3 г
|
жиры
20.5 г
|
углеводы
1211.8 г
|Порции
|ккал
221.6 ккал
|белки
3.1 г
|жиры
0.9 г
|углеводы
50.5 г
|100 г блюда
|ккал
318.5 ккал
|белки
4.5 г
|жиры
1.2 г
|углеводы
72.6 г
Рецепт «Французские булочки»:
Сразу готовим крем. Хорошо смешиваем мягкий маргарин, сахар и крахмал. Миксер здесь не нужен, достаточно хорошо смешать вилкой.
Начинаем готовить тесто. Накрошить дрожжи (если сырые) в теплое молоко, добавить сахар, яйца, половину нормы муки, растопленный маргарин и еще муку.
Раскатываем тесто с палец толщиной, намазываем на него наш крем. Крем удобней наносить вилкой. (совет: разделите тесто на 2-3 равные части и на столько же частей крем (откладывать его не надо- чисто визуально) тогда у вас не получится так что либо крема не хватит, либо останется).
Выкладываем на противень срезами вниз. Не приплющивать, не прижимать, достаточно свободно. Теперь накроем салфеткой и подождем пока они увеличатся в объёме. Когда дрожжи хорошие, достаточно 40-60 мин. Можно дать постоять и подольше.
Духовку разогреть до 220 гр. (обязательно хорошо разогрейте!), поставьте туда булочки и убавьте температуру до 180-200гр.
И еще эти булочки я готовлю про запас и храню в пакете в холодильнике (можно и заморозить). Сын любит холодные с маслом, а дочурка сама на пару секунд в микроволновку отправит и получает абсолютно свеженькие булочки
Комментарии и отзывы
27 апреля васька8 #
26 апреля koshka koshka 96 #
Не разделяю предыдущих восторгов категорически. Еда, конечно, должна быть вкусной, но хотя бы НЕ ВРЕДНОЙ она должна быть в первую очередь.
26 апреля nadinhike #
По сырым дрожжам опечатка: 50 г., а в скобках 1 чайн. л.
28 апреля Виктория Будина #
28 апреля nadinhike #
Но вот смотрите: где 5-6 сухих и где 50 сырых..., сырые зашкаливают
26 апреля nadinhike #
26 апреля нинель королева #
27 апреля koshka koshka 96 #
26 апреля nadinhike #
5-6 сухих в аккурат, а сырых 20 г. плюс/минус и очень сильно извиняюсь — французские булочки на сливочном масле. На маргарине конечно вкусно и бюджетно.
Полагаю здесь опечатка по сырым др. и автор уже не ответит...
26 апреля ssnegireva44 #
26 апреля irinakogan2014 #
26 апреля hfrif #
При всем уважении.
P.S. Рецепт обязательно испробую (очень уж привлекательный) и фото-отчет постараюсь выложить.
2 апреля Anastasia8703 #
25 августа 2021 года ariadna2010 #
8 мая 2021 года galina tit #
31 марта Виктория Фокс #
2 апреля 2021 года dasha 20111209 #
14 марта 2021 года Елена Колодяжная #
12 марта 2021 года Happy-2015 #
Масло схватывается с сахаром сразу и ничего не вытекает и не жирно, и проще.
Много лет пользуюсь этим способом.
Всем желаю удачи, автору спасибо за труд.
12 марта 2021 года Happy-2015 #
9 марта 2021 года utsanatoli #
Хотя может тогда я был очень голоден поэтому на столько они были вкусные))))
9 марта 2021 года Olegos70 #
31 марта Виктория Фокс #
6 марта 2021 года yasoul #
1 марта 2021 года Opjana #
8 февраля 2021 года isaevavv #
24 января 2021 года tatjana krasnoperova2014 #
23 января 2021 года alisakolesnikcom5 #
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