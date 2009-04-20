Французские булочки

Замечательные булочки, нежные, вкусные. Готовятся очень быстро. Пользуюсь этим рецептом уже 13 лет. Прижился он и в Испании, и в Германии, и в Англии, а уж про Россию и говорить нечего. И самое главное: сколько бы не пекли эти булочки, ни единого раза не было случая чтоб не получились. Результат всегда радует :-) P. S. Огромная просьба к модераторам и кулинарам со стажем: Если есть такой рецепт очень прошу сообщить и я либо удалю, а фото вставлю либо сделаю ссылку на предыдущего кулинара. Скажу честно, пыталась в ОГРОМНОМ количестве булочек на сайте найти, но перелопатить все рецепты до конца не сумела.