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  • 28 ноября 2012, 16:42
  • 925428

Торт "Очень ленивый Панчо"

Рецепт: Торт Очень ленивый Панчо

Идеальный рецепт для тех, кто не умеет печь или не любит, или просто нет свободного времени. Просто, быстро, элементарно. Результат всегда восхитительный. Ошибиться невозможно, испортить ничего нельзя. Очень вкусно, очень сочно и нежно. Про калории на этот раз я промолчу :). Иногда можно себе позволить.

Категория: Десерты Торты Десерты без выпечки

Ингредиенты для «Торт "Очень ленивый Панчо"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3330.6 ккал 		белки
37.7 г 		жиры
248.7 г 		углеводы
233.3 г
100 г блюда
ккал
262.3 ккал		 белки
3 г		 жиры
19.6 г		 углеводы
18.4 г

Рецепт «Торт "Очень ленивый Панчо"»:

Поэкспериментировав на днях с шикарной выпечкой наших поварят, я, к сожалению, констатировала, что, видимо, мне это не дано. И поэтому решила обратиться к своему беспроигрышному варианту торта.

Этот рецепт выручал меня нe раз, когда надо было самой что-то быстренько сварганить на десерт. Так что купила все необходимые продукты, приготовила и решила выложить на сайте.

Подумала, у кого подобные трудности с выпечкой, рецепт обязательно пригодится.

Сметану переложить в глубокую миску или в кастрюлю и взбить миксером минутки две. Потом добавить сахар и взбивать дальше до полного растворения сахарного песка. По времени это займет около пяти минут.

На фотке видно, что я добавляла тростниковый, но это совершенно не обязательно. Просто прикупила по случаю конкурса, а участвовать чего-то вдохновения нет.

Подготовить остальные продукты. Ананас нарезать, орехи измельчить в блендере, я люблю, когда помельче, бисквитные коржи нарезать кубиками 1х1 см, можно 1,5 см, но желательно - не больше. А вообще необязательно брать именно коржи, подойдет и кекс обычный и даже кулич. Только удалите тогда всякие ненужные добавки в виде изюма, цукатов и т. д.

Подготовительные работы закончены, можно приступить к сборке торта.

В отдельную миску положить несколько ложек сметанного крема, горсть бисквитных кубиков, аккуратно перемешать, стараясь не превратить все в кашу.

И начинаем выкладывать на тарелку.

Сначала слой бисквита со сметаной, потом ананас, потом орехи и т. д., постепенно образуя конус.

Если вы совсем на кухне новичок, то и не городите огород с этим конусом, выкладывайте просто в виде обычного круглого пирога. На вкусе это не отразится, а выкладывать проще. Только постарайтесь пальцы не облизывать :), иначе к утру все прокиснет. Но это предостережение относится, конечно, больше к детям.

Вот здесь я сфоткала свой рабочий момент, ничего не убирала и не приукрашивала, быстренько руки сполоснула, снимок сделала и дальше за работу. Мы ведь здесь все, как стахановцы, и в магазин сгоняем, и приготовим, и нафоткаем, и текст быстренько напишем. Как говорится, и чтец, и жнец, и на дуде игрец.

Постепенно собираем слой за слоем.

Пока не вырастет такой вот сугроб. Оставшимся сметанным кремом смазать по краям.

И заключительный штрих. Растопить в микроволновке шоколад и полить сверху на торт. Все готово, но есть пока нельзя. Он должен постоять хотя бы часа три в холодильнике. Я обычно готовлю поздно вечером перед сном и ставлю в холодильник.

А утром уже наслаждаемся.
Элементарное приготовление и изумительный вкус.



Так что если у вас, как и у меня, не сложилась песня с выпечкой, не надо отчаиваться, всегда можно найти выход из положения. Ну а гостям пустить пыль в глаза , никто и не догадается, что такой шикарный торт вы сотворили максимум за полчаса, совершенно не напрягаясь.

Живем легко, готовим играючи!

Удачи, Ваша Кетти-лис.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год На ужин : На десерт

Теги: праздник десерт

Вкусы: ореховый ананасовый сметанный

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Торт "Очень ленивый Панчо"
Рецепт: Торт Очень ленивый Панчо

Идеальный рецепт для тех, кто не умеет печь или не любит, или просто нет свободного времени. Просто, быстро, элементарно. Результат всегда восхитительный. Ошибиться невозможно, испортить ничего нельзя. Очень вкусно, очень сочно и нежно. Про калории на этот раз я промолчу :). Иногда можно себе позволить.

Ингредиенты для «Торт "Очень ленивый Панчо"»:


Комментарии и отзывы

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Никогда не интересовал такой торт, но ваши красивые фото и понятное описание приготовления, заинтриговали, хочется попробовать, спасибо
Подскажите.пожалуйста,на 400г готового бисквита(3 коржа) можно ли взять поменьше сметаны(например.500-600г)?
Прелесть! Спасибо огромное за рецептик! Это просто палочка-выручалочка,когда гостей угостить Надо,а готовить ой как не хочется!
Приготовила впервые, пока еще не пробовали😊
Спасибо за рецепт! Раньше делала Панчо традиционный, пекла бисквит, сейчас не было времени печь, увидела Ваш рецепт))) муж сказал вкусно!)
Приготовила маме на день рождения! Шоколада не было под рукой, посыпала всё сверху молотыми орехами!?😀 Очень быстро съели!🙈😀 По четыре куска некоторые съели!🙈😀 Очень вкусно получилось! Благодарю!💐💐💐
Примите мой фотоотчет Приготовила мужу на день рождения,готовила половину порции.Супер просто все,очень вкусно,я правда бисквит ещё немного коньяком пропитала,а так все по рецепту. Буду готовить ещё с удовольствием.
Второй год готовлю этот тортик по этому рецепту.... Все в полном восторге. Делала и с бисквитом, получается нежный. Делала и с кексами, более упругий... Но теперь все кто пробовал просят только такой торт на любой праздник. Мои дети торты вообще никогда не ели, а этот улетает на раз два, даже сфоткать не успеваю...
Этот самый первый, поэтому успела сделать фото. Готовила внуку на день рождения!!!! Я даже не попробовала.
Супер! Быстро, вкусно! Как говорят все гениальное просто! спасибо!
Отличный тортик получился!!!! Очень вкусный!!!! Но мне, правда, полениться не удалось... не нашла я готовых бисквитов. Испекла свой. И всё равно торт готовится на раз, два. Когда нужно вкусный торт и быстро, этот рецепт выручит однозначно!!!
Лариса, шикарный тортик!!!
Лиля, спасибо!!! Очень рада, что понравился!!!
Ответ для Larrissa1
Лариса, классный тортик, воздушные шоколадные червячки с бусинками—супер !
Лиля, спасибо большое.... червячки с бусинками... прикольно!!!!
Ответ для Larrissa1
Красивый и аппетитный тортик!
Настя, спасибо, очень приятно, что понравился!!!!
Ответ для Larrissa1
Ларочка, тортик просто роскошный! Потрясающе красивый!
Лина, спасибо!!!!! Очень рада, что понравился!!!
Какая красота! Большое Вам спасибо! Так не хотелось напрягаться на "мужской" праздник . Из готовой смеси сделала кекс и из него собрала тортик. Чудесно получился! Сметану покупала обычную магазинную, но добавила туда загуститель для сливок.
Подскажите пожалуйста, самому можно бисквит испечь? Чтоб не покупать..
Готовила точно по рецепту, только сметана была домашняя 25%. Все прекрасно получилось!
Втроём съели весь торт за день!
Спасибо за рецепт
Наконец-то я воспользовалась рецептом!!!! Какая ж вкуснятина!!! Делать-то проще простого, а каков результат! И сама не пойму, чего я так долго тянула!!! Через три часа в 20.30 мы с дочкой с удовольствием «худели», дегустируя торт. Правда, не обошлось без приключений. Как написано в рецепте, решила растопить шоколад в микроволновке. А он просто не плавился, а горел. Ладно, взяла другой шоколад и растопила на водяной бане. А он не хотел красиво стекать. Пришлось слегка смешать с кремом и сделать небольшие разводы. Но это не испортило впечатления от результата!
Оленька тортик красивый получился,хоть и с приключениями
Танюша, спасибо за внимание. Тортик такоооой вкусный, но такооооой калорийный!!!!
Ответ для акчуч
Олюшка, какой красивый тортик у тебя получился! Несмотря на твой капризный шоколад, разводы классные! Молодец!
Спасибо, Оленька, за твою поддержку. Тортик чудесный, оторваться очень трудно!
Ответ для акчуч
Олечка, какой красавец у тебя получился !!! Шикарный торт !!!
Спасибо, Галочка, за добрые слова!!!
Ответ для акчуч
Оленька, шикарный, очень красивый торт! Прости, пожалуйста, подскажу тебе. Шоколад необходимо на небольшой мощности плавить в СВЧ, каждые 15 секунд перемешивая его.
?ришка, ты что, спасибо за подсказку. Теперь буду знать. А я уж думала, что шоколад некачественный попался.
Пожалуйста, Оленька! Я обычно растапливаю шоколад при мощности 400 Вт. Предварительно на небольшие кусочки его разламываю. Перемешиваю каждые 15 секунд. Удачи тебе, Олечка!
Ответ для акчуч
Отлично у тебя, Олечка, все получилось! Замечательный тортик!!!
Спасибо, моя хорошая. Тортик просто бомба, трудно удержаться и съесть еще и еще!
Ответ для акчуч
Думаю лучше просто сделать шоколадную глазурь
Возможно. В следующий раз попробую.
Наконец и я приготовила этот тортик! Очень быстро и очень вкусно получилось!!! Шикарный!!! Легкий, ароматный и вкусный! Спасибо большое за рецепт!!!
Людмила! Прекрасно получилось Аппетитно выглядит.
Светлана, спасибо большое за внимание и похвалу!!!
Ответ для Сурик
Людочка , шикарный тортик получился !
Спасибо большое, моя хорошая, за похвалу!!!
Ответ для Сурик
Людочка, шикарный торт! Красавец!
Спасибо большое, Олечка, за визит и похвалу! Мне очень приятно!!!
Ответ для Сурик
Людочка, красивый какой торт! Просто прелесть!
Спасибо большое, Иришенька, за внимание и похвалу! Очень приятно!!!
Ответ для Сурик
Шикарно!!! Что еще тут скажешь! Представляю, как твои все были в восторге!
Спасибо большое, Олечка! Всем очень понравился тортик!!!
Спасибо за рецепт, вот наш фото отчёт) наш первый причём.
молодцы ,а с таким -то еще и помощником
Хороший тортик, вкусный, нежный, хорошо пропитывается. Спасибо, Екатерина!
Наташенька, красота ! Очень аппетитный тортик
Галочка, спасибо! Вкусный тортик!
Ответ для nnutty
Красота!
Любаша, спасибо!
Ответ для nnutty
Натусь, можно кусочек?
Конечно! угощайся, дорогая!
Ответ для nnutty
Наташенька, вкусный "Панчо" получился!
да, Танюша! Панчо - всегда беспроигрышный вариант!
Ответ для nnutty
Натуля! Отличный тортец вышел!!!
да, Натусь, вкусный!
Ответ для nnutty
Наташа, отличный тортик! А сколько у тебя ушло бисквитных коржей?
Спасибо, Светланочка! бисквитный корж разрезала на два коржа. Он у меня не "ленивый" Как было вкусно!
Понятно, спасибо. Наташ, ты молодец! Наготовила всего, как на свадьбу.
накопились фото отчетов, спасибо тебе за волшебный пендель!
Ответ для nnutty
Наташа!Красивый твой Панчо Хоть и ленивый,но всё равно чудесен
у меня не ленивый, я пекла бисквит Спасибо, Алечка!
Молодец!
Ответ для nnutty
Ух ты, что за нежная красота такая! Шикарный тортик, Натуль! Браво!
спасибо, Линусичка!
А я пропустила все! Наталя, такой красавец!
Спасибо!
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