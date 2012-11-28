Торт "Очень ленивый Панчо"

И начинаем выкладывать на тарелку.



Сначала слой бисквита со сметаной, потом ананас, потом орехи и т. д., постепенно образуя конус.



Если вы совсем на кухне новичок, то и не городите огород с этим конусом, выкладывайте просто в виде обычного круглого пирога. На вкусе это не отразится, а выкладывать проще. Только постарайтесь пальцы не облизывать :), иначе к утру все прокиснет. Но это предостережение относится, конечно, больше к детям.



Вот здесь я сфоткала свой рабочий момент, ничего не убирала и не приукрашивала, быстренько руки сполоснула, снимок сделала и дальше за работу. Мы ведь здесь все, как стахановцы, и в магазин сгоняем, и приготовим, и нафоткаем, и текст быстренько напишем. Как говорится, и чтец, и жнец, и на дуде игрец.