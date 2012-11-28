Идеальный рецепт для тех, кто не умеет печь или не любит, или просто нет свободного времени. Просто, быстро, элементарно. Результат всегда восхитительный. Ошибиться невозможно, испортить ничего нельзя. Очень вкусно, очень сочно и нежно. Про калории на этот раз я промолчу :). Иногда можно себе позволить.
- 28 ноября 2012, 16:42
- 925428
Торт "Очень ленивый Панчо"
Ингредиенты для «Торт "Очень ленивый Панчо"»:
- Бисквит (готовые бисквиты в стандартной упаковке) — 1 упак.
- Сметана (жирная, желательно 30%) — 1 кг
- Сахар — 7 ст. л.
- Ананас (консервированный колечками в банке) — 1 бан.
- Орехи грецкие — 50 г
- Шоколад темный — 50 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3330.6 ккал
|
белки
37.7 г
|
жиры
248.7 г
|
углеводы
233.3 г
|100 г блюда
|ккал
262.3 ккал
|белки
3 г
|жиры
19.6 г
|углеводы
18.4 г
Рецепт «Торт "Очень ленивый Панчо"»:
Поэкспериментировав на днях с шикарной выпечкой наших поварят, я, к сожалению, констатировала, что, видимо, мне это не дано. И поэтому решила обратиться к своему беспроигрышному варианту торта.
Этот рецепт выручал меня нe раз, когда надо было самой что-то быстренько сварганить на десерт. Так что купила все необходимые продукты, приготовила и решила выложить на сайте.
Подумала, у кого подобные трудности с выпечкой, рецепт обязательно пригодится.
Сметану переложить в глубокую миску или в кастрюлю и взбить миксером минутки две. Потом добавить сахар и взбивать дальше до полного растворения сахарного песка. По времени это займет около пяти минут.
На фотке видно, что я добавляла тростниковый, но это совершенно не обязательно. Просто прикупила по случаю конкурса, а участвовать чего-то вдохновения нет.
Подготовить остальные продукты. Ананас нарезать, орехи измельчить в блендере, я люблю, когда помельче, бисквитные коржи нарезать кубиками 1х1 см, можно 1,5 см, но желательно - не больше. А вообще необязательно брать именно коржи, подойдет и кекс обычный и даже кулич. Только удалите тогда всякие ненужные добавки в виде изюма, цукатов и т. д.
Подготовительные работы закончены, можно приступить к сборке торта.
В отдельную миску положить несколько ложек сметанного крема, горсть бисквитных кубиков, аккуратно перемешать, стараясь не превратить все в кашу.
И начинаем выкладывать на тарелку.
Сначала слой бисквита со сметаной, потом ананас, потом орехи и т. д., постепенно образуя конус.
Если вы совсем на кухне новичок, то и не городите огород с этим конусом, выкладывайте просто в виде обычного круглого пирога. На вкусе это не отразится, а выкладывать проще. Только постарайтесь пальцы не облизывать :), иначе к утру все прокиснет. Но это предостережение относится, конечно, больше к детям.
Вот здесь я сфоткала свой рабочий момент, ничего не убирала и не приукрашивала, быстренько руки сполоснула, снимок сделала и дальше за работу. Мы ведь здесь все, как стахановцы, и в магазин сгоняем, и приготовим, и нафоткаем, и текст быстренько напишем. Как говорится, и чтец, и жнец, и на дуде игрец.
И заключительный штрих. Растопить в микроволновке шоколад и полить сверху на торт. Все готово, но есть пока нельзя. Он должен постоять хотя бы часа три в холодильнике. Я обычно готовлю поздно вечером перед сном и ставлю в холодильник.
Элементарное приготовление и изумительный вкус.
Так что если у вас, как и у меня, не сложилась песня с выпечкой, не надо отчаиваться, всегда можно найти выход из положения. Ну а гостям пустить пыль в глаза , никто и не догадается, что такой шикарный торт вы сотворили максимум за полчаса, совершенно не напрягаясь.
Живем легко, готовим играючи!
Удачи, Ваша Кетти-лис.
Комментарии и отзывы
16 декабря solaris-7 #
16 декабря rdidash #
16 декабря Kirilla #
8 декабря suprim111 #
2 декабря stardesirea #
14 сентября sveetuska #
13 сентября sveetuska #
2 сентября liziklizik85 #
3 июля ivanna74 #
3 июля ivanna74 #
6 марта lila piskaridze #
23 ноября 2019 года Elenatlt #
8 апреля 2019 года Larrissa1 #
8 апреля 2019 года Лилек3011 #
8 апреля 2019 года Larrissa1 #
8 апреля 2019 года lioliy1967 #
9 апреля 2019 года Larrissa1 #
8 апреля 2019 года PYMA-2016 #
9 апреля 2019 года Larrissa1 #
9 апреля 2019 года lina0710 #
9 апреля 2019 года Larrissa1 #
28 февраля 2019 года sindy1 #
21 февраля 2019 года Крис Лахтионова #
10 февраля 2019 года military 90 #
Втроём съели весь торт за день!
Спасибо за рецепт
26 января 2019 года акчуч #
27 января 2019 года mtata #
27 января 2019 года акчуч #
27 января 2019 года Покусаева Ольга #
27 января 2019 года акчуч #
27 января 2019 года felix032 #
29 января 2019 года акчуч #
27 января 2019 года Ирушенька #
29 января 2019 года акчуч #
29 января 2019 года Ирушенька #
2 февраля 2019 года акчуч #
30 января 2019 года Сурик #
2 февраля 2019 года акчуч #
21 февраля 2019 года Крис Лахтионова #
22 февраля 2019 года акчуч #
16 января 2019 года Сурик #
16 января 2019 года wise1288 #
16 января 2019 года Сурик #
16 января 2019 года alsunchik #
16 января 2019 года Сурик #
16 января 2019 года Покусаева Ольга #
16 января 2019 года Сурик #
16 января 2019 года Ирушенька #
16 января 2019 года Сурик #
18 января 2019 года акчуч #
21 января 2019 года Сурик #
30 октября 2018 года lulyamo #
31 октября 2018 года Михеева76 #
18 июня 2018 года Любашка 77777 #
18 июня 2018 года nnutty #
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19 июня 2018 года nnutty #
18 июня 2018 года Любашка 77777 #
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18 июня 2018 года Natkati #
19 июня 2018 года nnutty #
19 июня 2018 года weta-k #
19 июня 2018 года nnutty #
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20 июня 2018 года nnutty #
23 июня 2018 года weta-k #
20 июня 2018 года Лиса Петровна #
20 июня 2018 года nnutty #
20 июня 2018 года Лиса Петровна #
22 июня 2018 года lina0710 #
23 июня 2018 года nnutty #
23 июня 2018 года вита110 #
23 июня 2018 года nnutty #
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